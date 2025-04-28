«Не очень помню, что там случилось». Барбашев: первый гол в овертайме плей-офф и серия «Вегаса» с «Миннесотой»

Российский форвард принес своей команде важную победу.

Передачи от четырех россиян

«Вегас» вернул равенство в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Миннесотой» после четвертого матча (4:3 ОТ, 2-2). Соперники обменялись победами в Парадайсе и Сент-Поле — хозяева убегали вперед, гости догоняли.

Главная звезда «Уайлд» Кирилл Капризов за четыре матча набрал 8 очков (4 гола, 4 передачи) и идет среди лучших бомбардиров и снайперов плей-офф. В день четвертой игры форварду исполнилось 28 лет, без победы его оставил соотечественник из «Голден Найтс».

В основное время субботнего матча в Сент-Поле результативными действиями отметились все россияне из составов соперников — Барбашев и Павел Дорофеев у «Вегаса», Яков Тренин и Капризов у «Миннесоты». Каждый записал на свой счет по передаче.

В первом периоде Барбашев выложил пас на открывшего счет Ши Теодора при розыгрыше большинства. В ответ Тренин после ускорения из средней зоны и хита за чужими воротами отобрал шайбу и сделал передачу на Марко Росси.

В третьем периоде Дорофеев своим броском почувствовал вместе с Томашем Гертлом в голе Николя Руа при новой реализации численного преимущества. Позже Капризов пошел в борьбу на чужом пятачке и организовал отскок на закончившего атаку Джареда Сперджена.

Самый странный гол вечера соорудили Гертл с Марком Стоуном. После вбрасывания в чужой зоне Гертл завалился на Райана Хартмана в борьбе перед воротами, а Стоун набросил в их сторону и организовал нужный отскок шайбы мимо Филиппа Густавссона. «Голден Найтс» вырвались вперед в середине третьего периода, но «Уайлд» тут же ответили своей спорной шайбой с игрой Капризова на пятачке перед Эдином Хиллом.

Самый важный гол вечера забил Барбашев. «Вегас» закрыл игру в конце первого периода овертайма после вбрасывания в чужой зоне, гости пошли в отбор и накрыли хозяев. Защитник «Миннесоты» Джейк Миддлтон не смог выбросить шайбу за синюю линию и затем на пятачке перехватил прострел Райлли Смитта в сторону Барбашева. Россиянин лучше всех сориентировался в ситуации после пары отскоков от Миддлтона и приехавшего бороться к воротам одноклубника Руа. Иван оставил за своей спиной Капризова, первым добрался до шайбы, отправил ее в сетку и почти тут же оказался в объятиях партнеров.

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«Довольно забавно вспоминать розыгрыш»

Барбашев после матча попытался описать эпизод для материала клубного сайта. Двукратный обладатель Кубка Стэнли не стал скрывать, что не запомнил всех деталей.

«По сути это было сразу после вбрасывания, а Миддлтон допустил потерю. Думаю, это Смитти подобрал и вернул шайбу к воротам. Довольно забавно думать об этом розыгрыше. Даже в третьем периоде я, Смитти и Руа сделали то же самое, просто пытались отправить шайбу в ворота. У Смитти был шанс в третьем периоде. К счастью, в овертайме она наконец-то отскочила туда, и я не особо помню, что на самом деле произошло. Я просто увидел, что шайба лежит там одна, и просто забил», — сказал Барбашев.

Иван заметил: «Думаю, мы играли лучше. Просто нужно продолжать работать. Наша игра в атаке придет, мы должны продолжать в том же духе. Было приятно забить больше, чем пару голов, и нам просто нужно дальше работать и стараться создавать хорошие моменты. Я чувствую, что эта игра была очень нервной. Было много взлетов и падений. Соперники вышли вперед 2:1, затем мы повели 3:2, а они отыгрались. Потом мы выстояли в меньшинстве в овертайме. Просто много эмоций. И нужно забыть об этом и готовиться к следующей игре».

Барбашев был одним из важных элементов двух чемпионских команд — игравшего в довольно закрытый хоккей «Сент-Луиса» в 2019-м и построившего золотой состав за шесть лет после создания клуба «Вегаса» в 2023-м. 29-летний россиянин за североамериканскую карьеру набрал 33 (11+22) очка в 83 матчах плей-офф. И это первый гол форварда в овертайме игры Кубка Стэнли.

«Я считаю, мы здорово наскочили на том вбрасывании. Вроде как накрыли шайбу, Смитти прекрасно ее защитил. Эти голы в овертайме обычно не такие уж красивые. Обычно это результат тяжелой работы, и это был один из таких моментов. Иван оказался там, где нужно. Хорошо, что забили такую, это точно», — сказал Руа.

«Наши ребята вышли и сделали это. Я думаю, они почувствовали, что мы прибавляем по ходу игры, это важная психологическая составляющая, не стоит делать все в одиночку. Считаю, мы садимся в самолет с хорошим чувством, верно? Наверное, [соперник] полетит не с таким. Теперь счет стал 2-2, дальше серия из трех матчей. Мы потеряли преимущество своего льда, мы его вернули. Это была тяжелая борьба, за каждый дюйм на льду, вот как смотрю на это. Эмоциональная игра, мы насладимся этим и отдохнем один день, а затем вернемся к работе», — сказал главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди.

Пятый матч серии «Вегаса» и «Миннесоты» пройдет в Парадайсе в ночь на среду, 30 апреля (по московскому времени).