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Сегодня, 07:00

Четверо россиян, рекорды белорусов и норвежцев, провал шведов. Итоги первого раунда драфта НХЛ

Результаты первого раунда драфт НХЛ 2024 года
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Артем Левшунов выбран «Чикаго Блэкхокс».
Фото USA Today Sports

Главные события первого дня драфта юниоров.

«Сан-Хосе» выбрал Селебрини

О том, что канадец Маклин Селебрини будет выбран первым на этом драфте, было известно еще с начала сезона — а то и раньше. «Сан-Хосе» на протяжении этого чемпионата играл так, что с каждым матчем был все ближе к первому пику драфта. Лотерея не подвела, отправив «Шаркс» выбирать первыми. Сезон-2023/24 Селебрини провел в NCAA в университете Бостона и стал третьим бомбардиром лиги. Любопытно, что первое место занял другой проспект «Сан-Хосе» Уилл Смит.

Белорус под вторым номером

«Чикаго» продолжает собирать топовых проспектов — сегодня, кстати, выбор клуба под вторым номером называл прошлогодний герой драфта Коннор Бедард. Говорилось, что в организации не особо довольны игрой молодого защитника Кевина Корчински в прошедшем сезоне. Вероятно, по этой причине в «Блэкхокс» решили подстраховаться на случай, если игра канадца не улучшится, и взяли еще одного игрока обороны, а не форварда. В 38 матчах за университет Мичигана Артем Левшунов, установивший рекорд драфта для белорусов (так высоко их еще не выбирали), набрал 35 (9+26) очков.

Демидов упал до пятого места

Перед драфтом про форварда СКА Ивана Демидова неожиданно появилось несколько негативных мнений анонимных скаутов, которые должны были уронить его итоговую позицию на драфте: говорили, что-то он плохо катается, то играет в «плюшевой лиге» (МХЛ). В итоге российский форвард ушел в топ-5 и достался «Монреалю». Сразу после процедуры выбора, который от «Канадиенс» объявляла сама Селин Дион, Демидов успел дать небольшой мастер-класс, как уходить от каверзных вопросов местных СМИ.

Контракт форварда со СКА действует еще один сезон. Велика вероятность, что мы совсем скоро сможем сравнить Демидова с Матвеем Мичковым в очном противостоянии в НХЛ.

Силаев попал в десятку

Защитник «Торпедо» Силаев наряду с Левшуновым считался одним из лучших защитников на этом драфте и во многих рейтингах занимал уверенное место в топ-5. Но в итоге подопечный Игоря Ларионова опустился до десятой строчки. В «Девилз» мощнейшая группа перспективных защитниках: Силаев присоединяется к Люку Хьюзу и Шимону Немецу, которых организация так же драфтовала в топ-10.

Сурин — третий из россиян

В большинстве преддрафтовых рейтингов Егор Сурин котировался за пределами первого раунда, но «Нэшвилл» удивил всех, выбрав воспитанника «Локомотива» под 22-м номером. В прошедшем сезоне форвард даже привлекался в КХЛ, где сыграл три матча. Но большую часть сезона провел в МХЛ, набрав 76 (28+48) очков в 62 играх.

Иван Демидов. Драфт НХЛ: Демидов и Силаев выбраны в первой десятке. Онлайн-трансляция

«Калгари» взял российского форварда из USHL

В своем последнем сезоне в России (2021/22) Матвей Гридин выступал в системе омского «Авангарда». Последние два года форвард играл в юниорской лиге США (USHL) за «Маскегон Ламберджекс»: в чемпионате-2023/24 Гридин стал лучшим бомбардиром лиги. Скауты предрекали ему место во втором раунде, но «Калгари» опередил события. Ожидается, что в следующем сезоне форвард будет выступать за университет Мичигана в NCAA.

Два норвежца и ни одного шведа в первом раунде

Впервые в истории норвежские хоккеисты был выбран в первом раунде драфта, причем сразу двое: Микаэль Брандсегг-Нюгор (15-й пик, «Детройт») и Стиан Солберг (23-й пик, «Анахайм»). Оба в прошедшем сезоне успели сыграть и за молодежную, и за взрослую сборные Норвегии. Нюгор даже набрал 5 (3+2) очков в 7 матчах ЧМ. Оба хоккеиста в следующем сезоне будут выступать в чемпионате Швеции, а не в родной стране.

При этом в первом раунде неожиданно не выбрали ни одного шведского хоккеиста. Получилось такое представительство:

Канада — 18 игроков;

Россия — 4;

США — 4;

Финляндия — 2;

Норвегия — 2;

Белоруссия — 1;

Чехия — 1.

Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Чикаго Блэкхокс
Антон Силаев
Иван Демидов
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
4 - 3
1. Флорида - Эдмонтон
3 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
4 - 1
3. Эдмонтон - Флорида
3 - 4
4. Эдмонтон - Флорида
8 - 1
5. Флорида - Эдмонтон
3 - 5
6. Эдмонтон - Флорида
5 - 1
7. Флорида - Эдмонтон
2 - 1
4 - 3
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
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1 - 3
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2 - 1
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Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
2 - 4
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3 - 2
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2 - 3
6. Флорида - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
7. Ванкувер - Эдмонтон
2 - 3
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Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
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1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
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2 - 3
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1 - 2
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1 - 2
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Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
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4 - 3
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1 - 4
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3 - 5
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1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
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4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
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1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
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Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
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1 - 3
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2 - 3
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2 - 4
5. Даллас - Вегас
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
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Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
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Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
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Флорида - Тампа-Бэй
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Каролина - Айлендерс
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Флорида – Эдмонтон
 2 : 1
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