Четверо россиян, рекорды белорусов и норвежцев, провал шведов. Итоги первого раунда драфта НХЛ
Главные события первого дня драфта юниоров.
«Сан-Хосе» выбрал Селебрини
О том, что канадец Маклин Селебрини будет выбран первым на этом драфте, было известно еще с начала сезона — а то и раньше. «Сан-Хосе» на протяжении этого чемпионата играл так, что с каждым матчем был все ближе к первому пику драфта. Лотерея не подвела, отправив «Шаркс» выбирать первыми. Сезон-2023/24 Селебрини провел в NCAA в университете Бостона и стал третьим бомбардиром лиги. Любопытно, что первое место занял другой проспект «Сан-Хосе» Уилл Смит.
Белорус под вторым номером
«Чикаго» продолжает собирать топовых проспектов — сегодня, кстати, выбор клуба под вторым номером называл прошлогодний герой драфта Коннор Бедард. Говорилось, что в организации не особо довольны игрой молодого защитника Кевина Корчински в прошедшем сезоне. Вероятно, по этой причине в «Блэкхокс» решили подстраховаться на случай, если игра канадца не улучшится, и взяли еще одного игрока обороны, а не форварда. В 38 матчах за университет Мичигана Артем Левшунов, установивший рекорд драфта для белорусов (так высоко их еще не выбирали), набрал 35 (9+26) очков.
Демидов упал до пятого места
Перед драфтом про форварда СКА Ивана Демидова неожиданно появилось несколько негативных мнений анонимных скаутов, которые должны были уронить его итоговую позицию на драфте: говорили, что-то он плохо катается, то играет в «плюшевой лиге» (МХЛ). В итоге российский форвард ушел в топ-5 и достался «Монреалю». Сразу после процедуры выбора, который от «Канадиенс» объявляла сама Селин Дион, Демидов успел дать небольшой мастер-класс, как уходить от каверзных вопросов местных СМИ.
Контракт форварда со СКА действует еще один сезон. Велика вероятность, что мы совсем скоро сможем сравнить Демидова с Матвеем Мичковым в очном противостоянии в НХЛ.
Силаев попал в десятку
Защитник «Торпедо» Силаев наряду с Левшуновым считался одним из лучших защитников на этом драфте и во многих рейтингах занимал уверенное место в топ-5. Но в итоге подопечный Игоря Ларионова опустился до десятой строчки. В «Девилз» мощнейшая группа перспективных защитниках: Силаев присоединяется к Люку Хьюзу и Шимону Немецу, которых организация так же драфтовала в топ-10.
Сурин — третий из россиян
В большинстве преддрафтовых рейтингов Егор Сурин котировался за пределами первого раунда, но «Нэшвилл» удивил всех, выбрав воспитанника «Локомотива» под 22-м номером. В прошедшем сезоне форвард даже привлекался в КХЛ, где сыграл три матча. Но большую часть сезона провел в МХЛ, набрав 76 (28+48) очков в 62 играх.
«Калгари» взял российского форварда из USHL
В своем последнем сезоне в России (2021/22) Матвей Гридин выступал в системе омского «Авангарда». Последние два года форвард играл в юниорской лиге США (USHL) за «Маскегон Ламберджекс»: в чемпионате-2023/24 Гридин стал лучшим бомбардиром лиги. Скауты предрекали ему место во втором раунде, но «Калгари» опередил события. Ожидается, что в следующем сезоне форвард будет выступать за университет Мичигана в NCAA.
Два норвежца и ни одного шведа в первом раунде
Впервые в истории норвежские хоккеисты был выбран в первом раунде драфта, причем сразу двое: Микаэль Брандсегг-Нюгор (15-й пик, «Детройт») и Стиан Солберг (23-й пик, «Анахайм»). Оба в прошедшем сезоне успели сыграть и за молодежную, и за взрослую сборные Норвегии. Нюгор даже набрал 5 (3+2) очков в 7 матчах ЧМ. Оба хоккеиста в следующем сезоне будут выступать в чемпионате Швеции, а не в родной стране.
При этом в первом раунде неожиданно не выбрали ни одного шведского хоккеиста. Получилось такое представительство:
Канада — 18 игроков;
Россия — 4;
США — 4;
Финляндия — 2;
Норвегия — 2;
Белоруссия — 1;
Чехия — 1.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
|4 - 3
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|25.06
|03:00
|
Флорида – Эдмонтон
|2 : 1