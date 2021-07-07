«Они часто кричали на меня. Это двигало вперед». Как российский защитник стал звездой НХЛ

Интернет-портал The Athletic рассказывает о том, как Михаил Сергачев постепенно превратился в одного из ключевых игроков «Тампы».

«У него нет потолка возможностей»

Уоррен Райхел впервые поразился возможностям Сергачева еще до того, как российский защитник вышел на лед.

Это случилось летом 2015 года. «Уиндзор» выбрал Сергачева под общим шестым номером драфта Юниорской лиги Онтарио. Сергачев должен был жить с приемной семьей, но первые пару дней ютился в доме Райхела. Уоррен как раз вернулся с гольфа и решил пропустить по бутылочке пива с друзьями.

Они стали веселиться и решили устроить заплывы на скорость в бассейне. 17-летний Сергачев только недавно приехал. Так что с английским у него еще были проблемы. Но это не остановило его.

«Я плавать?» — спросил он Райхела. Друзья Уоррена только посмеялись. «А затем он зашел в бассейн и просто уничтожил нас, — говорит бывший генеральный менеджер «Уиндзора». — Мы же понятия не имели, что в 13 лет он был чемпионом России по плаванию в своем возрасте. В бассейне он чувствовал себя как рыба. Это было просто потрясающе».

До попадания в «Уиндзор» Сергачев даже особо не думал о перспективах попасть в НХЛ. Его больше занимала идея о КХЛ. Но за два года в ОХЛ он превратился в одного из самых талантливых защитников своего возраста. Именно поэтому «Монреаль» выбрал его на драфте НХЛ 2016 года под общим девятым номером. И именно поэтому тогдашний генеральный менеджер «Тампы» Стив Айзерман обратил на него внимание. «Возможно, это были два лучших года в моей карьере», — признается Михаил.

Обмен Сергачева на Джонатана Друэна в 2017 году — одна из лучших сделок эпохи Стива Айзермана в «Тампе». Вообще, пять из шести нынешних основных защитников «Лайтнинг» оказались в «Тампе» через обмены: Сергачев, Райан Макдона, Эрик Чернак, Ян Рутта и Дэвид Савар. Но в лице Сергачева главный тренер команды Джон Купер видит уникальный сплав талантов: смесь навыков Виктора Хедмана и Чернака.

Сергачев — талантливый атакующий защитник, который также отменно умеет вести силовую борьбу. И Купер не удивится, если со временем россиянин обойдет Хедмана: «Я думаю, что у него просто нет потолка возможностей».

Перед третьим матчем серии против «Монреаля» канадские фанаты освистали Сергачева, когда по арене объявили его имя. Россиянин встретил эту реакцию с ухмылкой: «Не думаю, что я мечтал о Кубке Стэнли, когда попал в «Монреаль». Я просто мечтал о том, чтобы пробиться в основу. Был еще слишком молод. Но мне повезло с обменом. Это все, что я хочу сказать».

Как Сергачев выучил английский и чуть не стал форвардом

Когда Марк Гандлер впервые познакомился с Сергачевым, защитнику было лет 16. Он играл за сборную России и впечатлил скаутов на юниорском чемпионате мира. «Он выглядел просто потрясающе. Отличное катание и прекрасные данные», — нахваливает Сергачева Марк.

Гандлер, хоккейный агент, посчитал, что для развития Сергачева идеальным вариантом будет отъезд в Канадскую хоккейную лигу. Михаил не скрывает, что это решение далось ему непросто. Ему было тяжело оставить родителей и уехать в Северную Америку. «Но это было правильное решение. И я рад, что сделал этот выбор», — говорит сейчас Михаил.

Райхел вспоминает, что среди всех европейских игроков, которых он повидал в «Уиндзоре», Сергачев лучше и быстрее всех адаптировался к новым реалиям. Он был словно губка, впитывая любую информацию.

Мишель и Брайан Риды, с которыми жил первое время Михаил, рассказывают, что учитель английского приходил к нему раз в неделю. Но он заговорил на хорошем уровне через четыре месяца. В первую очередь потому, что занимался сам. Также он любил историю и с интересом смотрел документальные фильмы. «Когда он действительно чего-то хотел, то посвящал себя этому делу. Далеко не каждый подросток способен на это», — говорит Мишель.

«В первый же год он сказал мне: «Я попаду в главную лигу». Я даже хотел немного осадить его. Но он был прав. Он действительно обладает выдающимся талантом», — добавляет Брайан.

В 17 лет Сергачев уже был ведущим защитником «Спитфайрз» и ключевым игроком в большинстве. Тренеры были впечатлены его катанием, навыками и обучаемостью. Сергачев специально просил делать нарезки его игры в сравнении с ведущими защитниками НХЛ. Он учился играть с поднятой головой и всегда держать две руки на клюшке. Тренеры иногда прессовали молодого защитника, особенно за то, как он играл без шайбы. Но уроки пошли впрок. Единственное, что выводило его из себя... это поражение в настольный теннис.

«В год драфта я был уверен, что он может считаться лучшим защитником. И говорил об этом клубам НХЛ, — рассказывает тренер Роки Томпсон. — Он не только великолепно обращался с шайбой, но научился гораздо лучше играть без нее. Я не видел никого среди защитников с таким же потенциалом. И главное, что в нем было стремление совершенствоваться и двигаться вперед».

Конечно, без сложностей не обходилось. Сергачев не скрывает, что далеко не сразу привык к другим размерам площадки в Северной Америке. К тому же ему, как и многим молодым хоккеистам, не хватало стабильности. Как-то раз тренеры даже запихнули его на край атаки.

«Они сказали: «Поставим тебя форвардом. Тебе все равно плевать, что происходит в обороне», — вспоминает Сергачев. — Я отыграл на позиции нападающего три смены. И мне это совершенно не понравилось. Особенно потому, что из-за меня в запас угодил другой форвард».

У партнеров никогда не было претензий к Михаилу. Особенно когда для общения им больше не требовался Google Translate. Логан Браун вспоминает, как быстро Сергачев проникся гольфом, хотя до этого никогда в него не играл. Шон Дэй до сих пор со смехом вспоминает, как они вместе стали отплясывать на льду сразу после разгрома «Оттавы 67». Или об их зарубах в видеоигры.

Но, конечно, самое яркое воспоминание — победа в Мемориальном кубке. В 2017 году «Уиндзор» в финале разобрался с «Эри», где тон задавали Дилан Строум и Алекс ДеБринкат. Сергачев проводил на льду кучу времени и отрабатывал на обоих концах площадки.

«Удивительно смотреть на то, как он прибавил с тех пор, — поражается Дэй. — Кажется, что он уже 10 лет в НХЛ отыграл. Хотя я помню, как он только начинал. Было видно, что это новичок. В первых матчах он чуть ли не трясся на льду. А теперь это просто скала».

Михаил Сергачев с Мемориальным кубком. Фото The Athletic

Обмен из «Монреаля»

Сергачев дебютировал в НХЛ в сезоне-2016/17. Он провел за «Монреаль» только четыре матча, после чего его отослали в юниорку.

Это стало для него шоком. «Я был уверен, что останусь, — говорит россиянин. — Не считаю это наглостью. Я просто думал, что достаточно хорош. Но игр через 20 я понял, что мне нужно становиться еще лучше. Тренеры хорошо поработали. Они не давали мне расслабляться. Они часто кричали на меня. Это только двигало меня вперед».

«Я знаю, что его совершенно не устраивало то, что его отослали снова в юниорскую лигу. Но ему это пошло на пользу», — добавляет Томпсон.

Именно по ходу Мемориального кубка-2017 «Тампа» обратила на него свое внимание. «Лайтнинг» в тот сезон не попали в плей-офф, что дало Айзерману больше времени изучить проспектов. Райхел рассказывает, что Стив пару раз приезжал в Уиндзор «инкогнито». Он специально смотрел за играми с трибуны, а не из ложи. Даже надевал очки и шляпу. Конечно, до накладных усов дело не доходило. Но он конспирировался", — смеется Райхел.

У «Лайтнинг» уже была сильная атака: Никита Кучеров, Стивен Стэмкос, Тайлер Джонсон. Поэтому в клубе решили, что могут пожертвовать Друэном, за которого можно было получить хорошую цену. «Канадиенс» были заинтересованы, так как хотели заполучить себе восходящую звезду-франкофона.

Айзерман смотрел на Сергачева и задавался одними и теми же вопросами: «У него хорошие габариты. Он силен. Но сможет ли он биться с парнями в НХЛ? Выдержит ли он давление?»

Накануне обмена Сергачева на Друэна, который случился 5 июня 2017 года, Айзерман позвонил Райхелу домой. «Я должен еще что-то о нем знать?» — «Ты должен знать только то, что ему не плевать. Он будет вкалывать. Он всегда в хорошем настроении. Он просто шикарен. Это один из лучших хоккеистов, которые были в моей команде».

We have acquired Mikhail Sergachev & 2018 cond. 2nd rd pick from the @CanadiensMTL in exchange for Jonathan Drouin. https://t.co/EH5iNVAmyG — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) June 15, 2017

Сергачев проводил отпуск вместе с семьей на Кипре, когда узнал о сделке. Причем информацию он получил не от Айзермана и не от генерального менеджера «Монреаля» Марка Брежевена, а из социальных сетей. Он был «раздосадован и шокирован».

Сергачев много общался в это время с Ридами. Он переживал, что сделал что-то не так. Но Брайан посоветовал ему не переживать. В конце концов, на него сделал ставку сам Стивен Айзерман. Он собирал классную команду. А в Тампе отличная погода и красивые пляжи. «Теперь он живет в мечте», — заключает Брайан.

Попадание в «Тампу» — это, наверное, лучшее, что могло случиться с Михаилом Сергачевым. «Лайтнинг» осторожно подводили защитника. Они давали ему меньше стартов в зоне обороны. Когда на лед выходили главные звезды соперников, то помощник главного тренера Рик Боунесс сразу же сигнализировал Михаилу, что пора возвращаться на скамейку.

Сергачев многому научился у ветерана Антона Строльмана. А в раздевалке его намеренно посадили рядом с Виктором Хедманом — одним из лучших защитников в лиге на данный момент. С каждым сезоном Сергачев получал все больше игрового времени. В дебютный сезон он проводил в среднем на льду 15 минут и 22 секунды, а в этом — 21 минуту и 58 секунд.

«Некоторые ребята не любят видеоразбор, — объясняет Боунесс. — Не любят слишком забивать себе голову. Но Сергачев после каждого матча стучался ко мне в кабинет: «Можем мы посмотреть видео? Можем мы посмотреть видео?» В конце концов, я уже готовил специальные материалы, так как знал, что он снова постучится. Я быстро понял, что из него получится толк. Он действительно стремился стать лучше. А талант никто и никогда не ставил под сомнение».

Поворотным моментом в карьере Сергачева стал декабрь 2019 года. Он играл неплохо, но жаждал большего. Так что настоял на встрече с Купером и генеральным менеджером Жюльеном Брисбуа. И спросил, как он может получить большую роль.

«Как я могу завоевать ваше доверие?»

«Как я могу выходить на лед в любых ситуациях?»

Купер честно ответил Сергачеву, что тот должен прибавить в обороне и начать играть более жестко. Михаил принял это к сведению. И вскоре у него случилась первая драка в лиге — против Брайана Маккейба из «Баффало».

«Это придало мне больше уверенности. Я стал увереннее все делать на льду. Первое время в НХЛ я особо не врезался в соперников, не доводил до конца силовые приемы, был мягковат. Поэтому мое игровое время не увеличивалось. Но Купер и Брисбуа объяснили мне, в каком направлении нужно двигаться. Я стал над этим работать. И смог несколько изменить стиль своей игры», — вспоминает Сергачев.

Макдона отмечает, что Михаил никогда не скрывал, что ему нравится играть с шайбой. Но партнеров впечатлило то, как он прибавил в силовой борьбе. Хиты, заблокированные броски. Райан подчеркивает, что седьмой матч серии против «Айлендерс» — это лучшая игра Сергачева на его памяти.

«Серги попал к нам в команду молодым пацаном. У нас на него был свой план. Но сам игрок всегда должен стремиться к большему. И меня всегда подкупало его стремление развиваться», — говорит Купер.

Сергачев вырос не только как игрок, но и как личность. И он заслуженно стал одним из любимцев фанатов. Недаром болельщики овацией провожали своего кумира после того, как в первом матче серии финала Кубка Стэнли против «Монреаля» он в кровь разбил лицо бывшему партнеру Брендану Галлахеру.

«Я думаю, все знали, что он станет хорошим игроком. И он не обманул эти ожидания», — смеялся после игры Галлахер.