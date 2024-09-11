Как в хоккее появился потолок зарплат. Даже в НХЛ хитрят, чтобы его обойти

История лимита общей суммы годовых зарплат хоккеистов на одну команду и в чем отличие нашего и американского потолка зарплат.

Перед сезоном-2024/25 потолок зарплат в НХЛ (общая сумма всех годовых контрактов хоккеистов одного клуба, которую он не имеет права превышать по правилам лиги) увеличился до 88 миллионов долларов, а пол подняли до 65 миллионов. Это самое большое увеличение потолка зарплат с сезона-2018/19 и первое увеличение более чем на 1 миллион с ковидных времен. В этом материале «СЭ» вспоминает о зарождении потолка зарплат в НХЛ и рассказывает про его нынешние реалии.

Если с полом проблем особо не возникает, то с потолком чуть сложнее. Команды борются за результат и норовят получить сильнейших игроков. Команды хотят иметь как можно больше звезд в составе, но потолок не позволяет, поскольку топовым игрокам надо платить топовую зарплату. Например, пока что — чисто на бумаге — превышают потолок зарплат «Вашингтон», «Вегас», «Монреаль» и «Филадельфия». Если последние превысили границу всего лишь на 830 тысяч долларов (это чуть больше обычного контракта новичка) и довольно легко избавятся от перегрузки, то «Кэпс» превышает лимит на целых 10,5 миллиона. Почему это не так страшно и много, как кажется на первый взгляд, мы объясним в этой статье.

История

Откуда взялся потолок зарплат, который так активно пьет кровь генеральных менеджеров? Первое упоминание относится к временам Великой депрессии, когда в США люди теряли работу, а счастливчикам, оставшимся при деле, приходилось получать мизерную зарплату. Было совсем не до хоккея, в первую очередь хотелось есть, а не развлекаться. К спортсменам это не относилось. Понятно, что никто не мог, да и не хотел расторгать с ними контракты. Но и заставить более осмотрительно относиться к деньгам тоже получилось не сразу. В один момент защитник «Бостона» Эдди Шор сказал журналистам, что быстрее уйдет, чем согласится на предложение «Брюинз» о понижении зарплаты. Довольно кощунственно с его стороны: в этот период от голодной смерти в США погибло множество людей. Упорствовал Шор недолго и в 1933-м подписал контракт на 7500 долларов — максимально разрешенную на тот момент сумму.

И должен был искренне радоваться. В тот момент Америка не преодолела и половины от периода депрессии. Через несколько лет в лиге заговорили о введении жесткой планки и понижении максимальной зарплаты игроков. В 1935 году установился потолок зарплат для каждой из команд в размере 62,5 тысячи долларов, а отдельно взятый игрок мог получать не более 7000. Не миллионов — тысяч! Ограничения действовали весь период Великой депрессии, которая закончилась только в 1939 году.

Уже во второй половине XX века отсутствие необходимости в потолке зарплат обуславливалось наличием «резервного пункта». Он был частью контракта игрока, который запрещал добровольно менять команды. Попросту говоря, установилась монополия НХЛ на самых талантливых североамериканских хоккеистов. Это нельзя назвать аналогом понятия ограниченно свободных агентов. Современные ОСА после достижения определенного возраста или нужного количества сыгранных сезонов имеют право самостоятельно выбирать команду. Но полвека назад только команды могли распоряжаться игроками: обменивать, продавать или давать свободу. Даже если срок контракта уже истек. Сами распоряжаться своей судьбой хоккеисты не могли. В том числе было запрещено разговаривать с руководством другой команды без разрешения своей.

Проблемы начались в 70-х. Поскольку до настоящего времени аналога НХЛ по силе, уровню и престижу не существовало, многие клубы не слишком тратились на хоккеистов и какие-то дополнительные плюшки для них. Что уж говорить, некоторые клубы банально не ухаживали за льдом. Сбежать из команды, где плохо кормят, тоже нельзя: запрещал «резервный пункт». Руководители знали: игроки никуда не денутся, только если в принципе откажутся играть. Но в 1971 году появилась Всемирная хоккейная ассоциация — первый полноценный конкурент НХЛ. Она выбрала для поддержания уровня лучший способ — переманивать хоккеистов деньгами и только за первый год сманила 67 игроков, среди которых была, к примеру, такая суперзвезда, как Бобби Халл. НХЛ пыталась отстоять права на игроков, оперируя «резервным пунктом», но в 1972 году окружной суд США признал его незаконным и дал хоккеистам свободу. ВХА долго не просуществовала — немалую роль сыграли в этом большие зарплаты — и в 1979 году достигла договоренности о слиянии с НХЛ.

Гэри Беттмэн. Фото Global Look Press

Современность

Вновь о потолке зарплат заговорили не так и давно. Комиссионер лиги Гэри Бэттмен впервые поднял эту тему в 2004 году. Нынешний потолок — цифра изменяющаяся, и новое значение может устанавливаться перед каждым сезоном. Зависит он напрямую от доходов лиги за прошедший чемпионат. В интервал между полом и потолком необходимо вписываться клубам НХЛ каждый год.

В 2004-м впервые Бэттмен и профсоюз игроков НХЛ попытались договориться о принятии потолка зарплат. Комиссар настаивал на жесткой верхней границе. Профсоюзу же потолок был неугоден, так как затрагивал интересы игроков в плане понижения зарплаты, потому он настаивал на прежней системе, где команды все решают сами. Вроде и правильная позиция со стороны профсоюза. Но уж слишком сильно выросли контракты игроков в 90-е, а у ведущих игроков платежка увеличилась в 10 раз. В целом на зарплаты клубы тратили около 76 процентов выручки. Таковы были отголоски ВХА. И они убивали бизнес. Чтобы оставить его в живых, требовалось ввести что-то, равномерно распределяющее доходы между хоккеистами и руководителями. Иначе получилось бы, что в один момент команде для конкурентного существования потребовалось бы больше денег, чем смог бы предложить бизнес. Через пару лет, вполне возможно, встал бы вопрос о существовании лиги.

Договориться быстро не получилось, и сезон-2004/05 пришлось отменить. Только летом 2005 года стороны заключили новый коллективный договор и был установлен первый потолок зарплат — 39 миллионов долларов. К слову, в тот год соглашение появилось не впервые: Ассоциация игроков НХЛ, он же профсоюз, подписала первое такое соглашение в 1995 году. Но только в 2004-м в нем появился пункт о потолке зарплат, взаимосвязанный с доходами лиги. Хоть профсоюз и упорствовал, в итоге получилось, что зря дискутировали: все оказались в выигрыше. С появлением потолка растут доходы лиги, с доходами — потолок зарплат и сами зарплаты.

Договор подписали все команды и комиссионер НХЛ, он регламентирует условия трудоустройства профессиональных хоккеистов. Контракты, чрезвычайные ситуации, есть даже пункт про Олимпийские игры (в которых НХЛ отказалась участвовать в 2018 и 2022 годах) и очень много посвящено зарплатам и потолку. Перезаключается договор примерно раз в 8-10 лет.

История битв при заключении коллективного договора почти всегда была связана с локаутом. В 2004-м затянувшееся обсуждение соглашения привело к отмене сезона. В 2012 году соглашение задержало начало сезона на три месяца, но подарило КХЛ возможность насладиться игрой Павелски, Хэдмана, Бэкстрема, ну и, конечно, Овечкина и Малкина. В третьем по счету коллективном соглашении (во втором, где фигурирует потолок зарплат) требования были даже жестче. Лига просила отмены подписных бонусов, сокращения доходов хоккеистов от прибыли с 57 до 46 процентов, установления равных выплат на протяжении всего контракта и максимальной продолжительности контракта в пять лет, увеличения длительности контракта новичка и увеличения срока получения НСА до 10 лет. Только 6 января 2013 года после целой ночи дискуссий стороны пришли к единому мнению. Многие требования были отклонены, но максимальным сроком стал семилетний контракт (а для тех, кто переподписывает своего игрока, — восьмилетний). Разница по зарплатам в разные годы теперь не могла превышать 50 процентов. И установили новое значение потолка зарплат — 60 миллионов долларов.

Последнее привычное соглашение должно было завершиться после сезона-2021/22, но вмешался ковид, и в 2020 году стороны заключили новый договор, направленный в первую очередь на ликвидацию экономического ущерба, который нанесла пандемия. Кстати, это было единственное соглашение, для принятия которого не потребовался локаут. Срок действия этого пока последнего договора истекает летом 2026 года.

В целом клубы НХЛ научились пользоваться потолком правильно: распределять в равных долях бюджет на топовых игроков и при этом оставлять достаточную сумму для нижних звеньев. Исключение составляет разве что «Торонто». Оно так до сих пор и действует по принципу «дать большие деньги сильным игрокам, а в остальном заполнить состав чем получится». Но из этого ничего не получается вот уже который год. Более 50 процентов от потолка зарплат отдано четырем хоккеистам с зарплатой выше 10 миллионов долларов: Остону Мэттьюсу (13,25 млн), Вилльяму Нюландеру (11,5 млн), Джону Таваресу (11 млн) и Митчеллу Марнеру (10,903 млн). С таким набором они неплохо смотрятся в регулярке, а вот от плей-офф фанаты «Лифс» плачут уже очень давно.

Если очень хочется нарушить правила

Клубы придумали достаточно способов для обхода потолка зарплат. В первую очередь это долгосрочный список травмированных. Этим воспользовалась «Тампа» в сезон своего последнего триумфа. Перед стартом чемпионата стало известно, что Никита Кучеров, один из двух обладателей самой большой зарплаты в команде, пропустит весь регулярный чемпионат из-за операции на бедре и вернется только к плей-офф. Долгосрочная травма LTIR (Long Term Injured Reserve) дала «Тампе» возможность превысить потолок зарплат и, можно сказать, вывести зарплату Никиты из-под него. Также если игрок получает статус LTIR, то команда может превысить его на сумму «LTIR Pool»: это кэпхит игрока минус оставшееся место под потолком зарплат.

Для начала в «Тампе» переподписали своих игроков Тайлера Джонсона, Энтони Сирелли, Эрика Чернака и Яна Рутту, затем обменяли в «Оттаву» Брейдона Коберна и Седрика Пакетта, получив взамен нападающего Мариана Габорика и права на вратаря Андреса Нильссона. Кучеров же вернулся в марте и первый официальный матч сезона провел в первом раунде плей-офф, когда действие потолка зарплат уже не распространяется. По логике коллективного соглашения все неровности в платежке должны были исчезнуть еще по ходу регулярки.

«Молнии» не первопроходцы в этом методе. Еще в сезоне-2014/15 подобным образом «Чикаго» уберег Патрика Кейна. Он, как и Кучеров, получил сложную травму, только в случае американца это был перелом ключицы. И Кейн, в отличие от Кучерова, сыграл почти всю регулярку, пропустив лишь 21 матч. Долгосрочный список травмированных предполагает, что игрок пропустит более 10 матчей и 24 дня сезона. Но болельщики и менеджеры не предполагали увидеть серьезно травмированного Кейна раньше следующего сезона и тем более на первой игре плей-офф и очень удивились. В тот год «Блэкхоукс» выиграл Кубок Стэнли. Ни тогда, ни в случае с Кучеровым больших скандалов в кулуарах не возникало: каждый менеджер понимает, что в любой момент может оказаться на месте Стэна Боумэна или Жульена Брисбуа и воспользоваться этим необычным, но действенным путем.

Арена «Хонда-центр» в Анахайме. Фото USA Today Sports

Гораздо более распространенный способ — спихнуть контракт хоккеиста, который уже не будет играть и номинально закончил карьеру, в команду, где места под потолком зарплат достаточно и даже много. Перед предстоящим сезоном НХЛ такими командами станут «Коламбус» (25,70 млн долларов под потолком), «Анахайм» (20,94) и «Калгари» (19,97). В контексте «спихнуть» можно привести историю Брента Сибрука: карьеру он закончил еще в 2021 году, но за это время уже успел сменить команду, хотя всю жизнь был предан «Чикаго». Из «Блэкхоукс», где он в статусе LTIR пропустил один сезон, его, уже официально завершившего карьеру, обменяли в «Тампу», где он и числился до прошлого сезона включительно, пока его контракт не закончился. Дело в его тяжелой платежке. Сибрук официально имеет статус LTIR, и потому команды могут превышать потолок зарплат на его контракт минус место под потолком. Но поскольку у клубов, которые скупают мертвые души, обычно места под потолком нет, то они превышают потолок с почти чистой совестью на полный кэпхит травмированного игрока. В случае с Сибруком — на целых 6,875 миллиона. Настолько дорогая лазейка позволит подписать как минимум одного полезного хоккеиста.

Но зачем такие игроки нужны слабым командам? Аутсайдеры часто собирают мертвые души. И в первую очередь — чтобы влезть в пол зарплат. В контексте нижней границы зарплата травмированного игрока не исчезает из платежки и учитывается в итоговой ведомости. Подобных игроков собирала, например, «Аризона». Тем не удивительнее ее результаты.

Теперь посмотрим на «Вашингтон» в это межсезонье. Сейчас платежка «Кэпс» заполнена на 98 миллионов долларов. Но из них почти 15 не считаются, поскольку выплачиваются долгосрочно травмированным Бэкстрему и Оши. Потому в целом у «Кэпс» под потолком хватит места еще на одного Овечкина. Настолько же просто решается проблема превышения потолка зарплат у всех клубов НХЛ, перечисленных в начале статьи. Все они имеют LTIR-игроков или номинально закончившего карьеру в НХЛ из-за различных обстоятельств.

А как в других лигах?

Потолок зарплат введен во всех североамериканских лигах, начиная с мужского хоккея и заканчивая женским футболом. До сих пор спорят о введении потолка зарплат в Швейцарской хоккейной лиге. Но в целом европейские лиги не горят желанием ограничивать себя в выплатах спортсменам.

Спустя много лет идею потолка зарплат переняли и в КХЛ. Иначе никак нельзя было хоть в каких-то разумных пределах уравнять СКА и условный «Адмирал». Да, в КХЛ потолок зарплат скорее инструмент выравнивания, чем помощь бизнесу. Потому поднимать планку зарплат по примеру НХЛ у нас никак не получится из-за отсутствия самоокупаемости. Клубы КХЛ — предприятия убыточные, а некоторые почти полностью на обеспечении регионального бюджета.

В КХЛ установлен потолок зарплат в 900 миллионов рублей. И хотя такие команды, как СКА или ЦСКА, уже не первый год твердят о необходимости поднятия верхней границы, у 13 команд под потолком остаются невостребованными 150 и более миллионов. Еще у двух команд под потолком около 100 миллионов. Но, по сути, половина нашей лиги — североамериканские аналоги «Коламбуса» или «Анахайма» в экономическом плане. В контексте КХЛ, если мы ставим цель выравнивания спортивного уровня всех его участников, потолок логичнее понижать.