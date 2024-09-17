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«Айлендерс» скрывают состояние здоровья Сорокина. Что происходит с российским вратарем?

Голкипер «Айлендерс» Сорокин перенес операцию на спине
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Илья Сорокин.
Фото Global Look Press
Похоже, голкипер надорвался при подготовке к сезону.

Теперь уже точно известно — Илья Сорокин перенес операцию на спине. Насколько все серьезно, пока непонятно, так как специфика «Айлендерс» подразумевает почти полную закрытость, особенно в таких вопросах. Насколько возможно клуб старается не допускать утечек информации. Но кое-что стало понятно.

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Генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло очень бы вписался в российский хоккей. Для него молчание — идеальный вариант работы. Но в Америке так нельзя, так что приходится встречаться с журналистами и отвечать на какие-то вопросы.

По поводу Ильи Сорокина он высказался туманно: «У Ильи небольшая проблема с верхней частью тела. к началу тренировочного лагеря он вернется, нет никаких опасений, что хоккеист пропустит часть сезона».

Учитывая, что раньше клуб вообще игнорировал вопросы про российского вратаря, это уже было хоть что-то. Подтвердились слухи о некой травме, о том, что голкипер переживает тяжелый период.

Но главный тренер Патрик Руа то ли не разделяет философию менеджера, то ли просто не был предупрежден.

Сейв Ильи Сорокина в матче с «Виннипегом».
Фото Global Look Press

— Сорокин перенес операцию на спине в летний период. Однако все идет к тому, что он точно сможет принять участие в первых матчах сезона, — заявил тренер.

Еще чуть позже Ламорелло все-таки пришлось говорить чуть подробнее. Он подчеркнул: участие Ильи в первых днях тренировочного лагеря целиком зависит от тренерского штаба. И если он не появится в первый день, то к матчам сезона хоккеист точно будет готов.

Видимо, и это было лишь частью правды. Под утро по московскому времени, журналисты, освещающие жизнь «Айлендерс», вовсю рассуждали о том, что сезон начнет Семен Варламов, а вторым вполне может стать Хенрик Тиканен, да и вообще в фарм-клубе есть ребята, на которых можно положиться. Некоторые выражали обеспокоенность здоровьем и Семена, но в том смысле, что он часто получает травмы.

Видимо, начало сезона Илья все-таки пропустит.

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Пару лет назад я был на летней тренировке Ильи Сорокина. На дворе был июль, даже до момента, когда лучшие игроки НХЛ приступают к работе, было еще достаточно времени, а Сорокин провел почти полтора часа на льду и потом ринулся в зал.

— Давай сбавь темп. Одного подхода достаточно, да и вес такой тебе не нужен, — проворчал тогда Сергей Наумов, который тренировал Илью.

Сорокин, кажется, сделал второй подход.

Фото Global Look Press

Это история о том, что когда у Ильи что-то идет не так в карьере, то он видит проблему только в себе и старается работать еще больше. В этом смысле он чем-то напоминает Сергея Бобровского, который только в последние два сезона научился отвлекаться и контролировать работу. Раньше Бобровский тренировался так много, что ему точно не хватало свежести в решающие моменты.

Сорокин пока не может ничего контролировать. Я уверен, что летом он начал занятия с разбега, стараясь выполнить огромный объем работы только потому, что был недоволен прошлым сезоном. Для него скамейка запасных — приговор. Да и на льду, как вы видели, не все получалось.

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Не исключено, что именно из-за этого возникли проблемы со спиной. Но вместо лечения и отдыха Сорокин хотел попробовал закачать проблемное место и надорвался. Плохо ли это? Точный диагноз мы пока не знаем. Там же могут быть разные варианты. Есть и легкие проблемы, которые проще решить с помощью хирурга. Есть и такие, которые не преодолеть даже с помощью операции.

Но ясно, что Сорокин хотел ударно начать сезон при новом контракте. Правда, теперь все может пойти кувырком.

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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