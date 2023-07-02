Сорокин — в десятке исторических русских контрактов НХЛ! Вытеснил оттуда Кузнецова, а в топе — Овечкин и Ковальчук
По новому контракту с «Айлендерс», который начнет действовать с сезона-2024/25, Илья Сорокин заработает 66 миллионов долларов. Это десятая сумма в истории для российских игроков в НХЛ.
Из наших вратарей более выгодно подписывались только Андрей Василевский с «Тампой» (76 миллионов за восемь лет) и Сергей Бобровский с «Флоридой» (70 за семь лет).
Рекорд России и всей НХЛ принадлежит Александру Овечкину, который в 2008 году заключил 13-летний договор с «Вашингтоном» на 124 миллиона
Более крупные контракты на данный момент из действующих хоккеистов у трех голкиперов НХЛ — уже названных Бобровского и Василевского, а также Кэри Прайса, который за последние два сезона провел всего пять матчей и, вероятно, больше на лед уже не выйдет.
Помимо трех россиян и канадца 50-миллионный договор есть у американца Джона Гибсона из «Анахайма».
Любопытно, что пятый в истории контракт Сорокина оказался не самым дорогим для «Айлендерс».
В 2006 году «островитяне» выдали 15-летний договор на 67 с половиной миллионов долларов Рику Дипьетро. Это соглашение считается одним из самых неудачных в НХЛ.
Американец полноценно отработал только два года контракта, после чего получил серию травм и завершил карьеру в 32 года.
Среди главных подписаний «Айлендерс» Сорокин занимает пятое место, уступая помимо Дипьетро двум нынешним партнерам (Мэттью Барзалу и Бо Хорвату), а также Алексею Яшину, отработавшему чуть более половины 10-летнего контракта.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -