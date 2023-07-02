Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 14:00

Сорокин — в десятке исторических русских контрактов НХЛ! Вытеснил оттуда Кузнецова, а в топе — Овечкин и Ковальчук

Вратарь Сорокин вошел в топ-10 самых больших контрактов россиян в НХЛ
Кирилл Бурдаков
Статистик
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин
Илья Сорокин.
Фото Global Look Press
Сравниваем цифры гигантских контрактов.

По новому контракту с «Айлендерс», который начнет действовать с сезона-2024/25, Илья Сорокин заработает 66 миллионов долларов. Это десятая сумма в истории для российских игроков в НХЛ.

Из наших вратарей более выгодно подписывались только Андрей Василевский с «Тампой» (76 миллионов за восемь лет) и Сергей Бобровский с «Флоридой» (70 за семь лет).

Рекорд России и всей НХЛ принадлежит Александру Овечкину, который в 2008 году заключил 13-летний договор с «Вашингтоном» на 124 миллиона

Более крупные контракты на данный момент из действующих хоккеистов у трех голкиперов НХЛ — уже названных Бобровского и Василевского, а также Кэри Прайса, который за последние два сезона провел всего пять матчей и, вероятно, больше на лед уже не выйдет.

Помимо трех россиян и канадца 50-миллионный договор есть у американца Джона Гибсона из «Анахайма».

Илья Сорокин. 66 миллионов долларов за 8 лет для Сорокина! Теперь в топе самых дорогих вратарей НХЛ только россияне

Любопытно, что пятый в истории контракт Сорокина оказался не самым дорогим для «Айлендерс».

В 2006 году «островитяне» выдали 15-летний договор на 67 с половиной миллионов долларов Рику Дипьетро. Это соглашение считается одним из самых неудачных в НХЛ.

Американец полноценно отработал только два года контракта, после чего получил серию травм и завершил карьеру в 32 года.

Дмитрий Орлов. Орлов установил рекорд, русские вратари остались в Нью-Йорке, «Питтсбург» пугает. Итоги открытия рынка НХЛ

Среди главных подписаний «Айлендерс» Сорокин занимает пятое место, уступая помимо Дипьетро двум нынешним партнерам (Мэттью Барзалу и Бо Хорвату), а также Алексею Яшину, отработавшему чуть более половины 10-летнего контракта.

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
1
0
Читайте также
Теннисистка Соболенко отказалась говорить о политике с журналистами на Уимблдоне
Соболенко рассказала, что плакала из-за недопуска на Уимблдон в 2022 году
Newsweek рассказал об известной России слабости ВСУ
Бабушка показавшей сигнал о помощи девочки рассказала об отношении матери к детям
Эксперт предсказал климатическую миграцию трети населения Земли
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов установил рекорд, русские вратари остались в Нью-Йорке, «Питтсбург» пугает. Итоги открытия рынка НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
11.10 00:30
Тампа-Бэй – Нэшвилл
 - : -
11.10 03:00
Питтсбург – Чикаго
 - : -
11.10 05:30
Вегас – Сиэтл
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости