Сравниваем цифры гигантских контрактов.

По новому контракту с «Айлендерс», который начнет действовать с сезона-2024/25, Илья Сорокин заработает 66 миллионов долларов. Это десятая сумма в истории для российских игроков в НХЛ.

Из наших вратарей более выгодно подписывались только Андрей Василевский с «Тампой» (76 миллионов за восемь лет) и Сергей Бобровский с «Флоридой» (70 за семь лет).

Рекорд России и всей НХЛ принадлежит Александру Овечкину, который в 2008 году заключил 13-летний договор с «Вашингтоном» на 124 миллиона

Более крупные контракты на данный момент из действующих хоккеистов у трех голкиперов НХЛ — уже названных Бобровского и Василевского, а также Кэри Прайса, который за последние два сезона провел всего пять матчей и, вероятно, больше на лед уже не выйдет.

Помимо трех россиян и канадца 50-миллионный договор есть у американца Джона Гибсона из «Анахайма».

Любопытно, что пятый в истории контракт Сорокина оказался не самым дорогим для «Айлендерс».

В 2006 году «островитяне» выдали 15-летний договор на 67 с половиной миллионов долларов Рику Дипьетро. Это соглашение считается одним из самых неудачных в НХЛ.

Американец полноценно отработал только два года контракта, после чего получил серию травм и завершил карьеру в 32 года.

Среди главных подписаний «Айлендерс» Сорокин занимает пятое место, уступая помимо Дипьетро двум нынешним партнерам (Мэттью Барзалу и Бо Хорвату), а также Алексею Яшину, отработавшему чуть более половины 10-летнего контракта.