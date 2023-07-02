66 миллионов долларов за 8 лет для Сорокина! Теперь в топе самых дорогих вратарей НХЛ только россияне
В спорте не бывает одного правильного пути, по которому юниор приходит к статусу звезды. Однако карьера Ильи Сорокина оставляет почти неизбежное ощущение этой самой ускользающей от анализа правильности. Попал в КХЛ в 17 лет, провел три сезона в родной «Кузне», пошел на повышение в топ-клуб, выиграл конкуренцию в ЦСКА, взял Кубок Гагарина, полностью готовым (можно было даже на год-два раньше) поехал в НХЛ, немного посидел бэкапом за Семеном Варламовым, стал основным в «Айлендерс», а теперь в 27 лет — номинант на «Везину» и обладатель контракта на 66 миллионов долларов.
Илья — редчайший для современной НХЛ (где реально крутых вратарей очень мало, а половина из них — россияне) случай, когда голкипер главная звезда команды. При всем уважении к Мэттью Барзалу, игра «Айлендерс» даже в регулярке, а уж особенно в плей-офф строится не от креатива впереди, а от стены сзади, и главная ее основа именно Сорокин.
Вероятно, через год на рынке с учетом существенного повышения потолка зарплат и дефицита сильных вратарей россиянин мог бы получить 10+ миллионов долларов. Сергей Бобровский чуть восстановил веру в то, что топ-киперам можно давать много денег, и кто-то наверняка бы рискнул.
Но Сорокину комфортно в «Айлендерс», уезжать из Нью-Йорка в другой город США или Канады — так себе идея. Больше Ильи контракты сейчас, не считая очевидно закончившего карьеру Кэри Прайса, только у Бобровского и Андрея Василевского,. В будущем получить сумму, как у Сорокина, должен только Игорь Шестеркин и — с большой натяжкой — Коннор Хеллибак.
К концу контракта Илье будет 36 лет — нормальный возраст окончания пика вратарской карьеры. Пока что у него было минимум спадов даже по сравнению с другими нашими топ-голкиперами — и нет причин для опасений, что что-то может измениться.
Вместе с Сорокиным в «Айлендерс» остался и Варламов, которому дали контракт на 4 года и 11 миллионов. Семен готов к роли второго вратаря, в которой у него нет шансов быть первым, кроме как в случае травм стартера, зато он почти до 40 лет обеспечен работой — про важный для многих фактор большого мегаполиса тоже забывать не стоит.
Единственный слегка неприятный момент — неочевидные командные перспективы и небольшой шанс выиграть Кубок для обоих наших голкиперов. «Айлендерс» Барри Тротца был близок к цели несколько лет назад, но уж слишком сильной оказалась «Тампа».
Но при бывшем тренере, а сейчас генменеджере «Нэшвилла» «Айлендерс» были сильнее. Тротц один из лучших тренеров в лиге по способности выжать максимум из беззвездного состава. Последний розыгрыш Кубка Стэнли же показал, насколько текущей команде тяжело там биться даже с почти идеальным Сорокиным в составе — мощь «Каролины» была несопоставима выше.
Возможно, за девять будущих сезонов, которые Сорокин должен провести в клубе из Нью-Йорка, «Айлендерс» все же смогут найти усиление, чтобы не остаться в середняках. Вратарскую позицию они закрыли на десятилетие, а сам Илья может сосредоточиться на хоккее — главный контракт своей жизни он уже подписал.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -