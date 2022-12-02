Русский вратарь блистает в «Торонто». Он так и не заиграл в команде Овечкина

Илья Самсонов возродился после обмена.

Победное возвращение

Блистательный старт сезона Ильи Самсонова смазала неприятная и откровенно нелепая травма, полученная 6 ноября в матче с «Бостоном». Вратарь «Торонто», пытаясь отразить буллит Брэда Маршана, повредил колено и выбыл до конца месяца. Голкипер восстановился к игре с «Сан-Хосе». Утром перед матчем, общаясь с журналистами, Илья сказал, что болевые ощущения прошли и он готов играть. Россиянин вышел в старте и помог одержать непростую победу (3:1), отразив 23 броска. И пусть вас не смущает скромная статистика — любая ошибка вратаря могла помочь «Акулам» вернуться в игру.

Скучать Самсонову точно не пришлось. Матч начался с выхода «один на один» Радима Шимека — Илья справился и с первым броском, и с добиванием. По ожидаемым голам (Xg) в равных составах «Шаркс» превзошли «Торонто» — 2,24 против 1,9. Семь бросков аналитический портал Naturalstattrick отнес к опасным (high danger shots). Пробить Самсонова смог только Мэтью Нието, замкнувший передачу из-за ворот. В остальных моментах голкипер исправлял помарки защитников и действовал надежно.

Илью заслуженно признали второй звездой матча. Самсонов одержал шестую домашнюю победу подряд на старте сезона, повторив достижение 29-летней давности Феликса Потвина. Лидирует по этому показателю Брюс Гэмбл — он выиграл девять матчей подряд на старте регулярки-1967/68.

Самсонов пропустил 12 матчей, четыре из которых команда проиграла. Статистика не такая пугающая. «Мэйпл Лифс» справились с отсутствием основного голкипера. Вовремя вернулся сменщик Ильи — Мэтт Мюррей. Канадец попал в лазарет на старте регулярки, пропустил месяц из-за травмы приводящей мышцы и восстановился только к 16 ноября. Теперь болельщики «Торонто» могут быть спокойны: оба вратаря поправили здоровье и готовы играть.

Перезагрузился в новой команде

Самсонов выдал вдохновенный отрезок до ноябрьской травмы. Выиграл шесть матчей из восьми, отражал 92,1 процента бросков, получил хорошую прессу и уважение болельщиков. Требовательные фанаты готовы носить Илью на руках после удачных матчей — что вдвойне ценно, учитывая, в какую команду попал вратарь.

«Торонто» — самый обсуждаемый канадский клуб. Каждое действие игроков разбирают под микроскопом. Безумно легко нажить армию хейтеров, если провалишь пару матчей. Полевых игроков это касается в меньшей степени. Вратари по умолчанию в центре внимания. Их ошибки бросаются в глаза, ведь почти каждая приводит к голу. Но кажется, это внимание в том числе способствовало перезагрузке Самсонова в новой команде.

Летом «Вашингтон» окончательно разочаровался в Илье, и россиянин покинул клуб. Четыре года Самсонов развивался в системе «Кэпиталз», которые выбрали его на драфте-2015 под 22-м номером, но так и не вырос в безальтернативного первого номера. На что, полагаю, рассчитывало руководство, оценивая перспективы голкипера-первораундника. Илье мешали реализовать потенциал не только игровые причины. Сказывалось влияние русских партнеров. Истории с карантином и опозданием на тренировку подтверждают это. Расставшись с «Вашингтоном», магнитогорский воспитанник подписал однолетний контракт с «Торонто». Причем на коротком сроке настоял сам Илья.

Перед знакомством с новым клубом Самсонов кардинально поменял предсезонную подготовку. Вратарь признавался, что летом стал больше работать в зале — проводил в тренажерке по два с половиной — три часа. Для разнообразия даже занимался боксом. Качественная предсезонка в совокупности с выходом из зоны комфорта помогли перезагрузить карьеру. Илья попал в коллектив без россиян. В «Торонто» голкипер предоставлен сам себе. Новый клуб, новая раздевалка, новые вызовы — рассчитываешь только на себя и не отвлекаешься на внешние факторы.

Самсонов наделен талантом и вратарской фактурой. Переход в «Мэйпл Лифс» помог голкиперу сменить обстановку и сконцентрироваться на хоккее. Чем меньше отвлекающих факторов, тем стабильнее играет Илья. К тому же в феврале россиянину исполнится 26 лет. В таком возрасте начинаешь по-другому смотреть на некоторые ценности. Сейчас голкипер не оглядывается назад и продолжает выручать «Торонто». Илья выиграл первый же матч после неприятной травмы и готов к конкуренции с Мэттом Мюрреем. Если россиянин выдаст ровный сезон, то летом руководству «Мэйпл Лифс» не останется выбора, кроме как предложить вратарю новый солидный контракт.