Русский вратарь блистает в «Торонто». Он так и не заиграл в команде Овечкина
Победное возвращение
Блистательный старт сезона Ильи Самсонова смазала неприятная и откровенно нелепая травма, полученная 6 ноября в матче с «Бостоном». Вратарь «Торонто», пытаясь отразить буллит Брэда Маршана, повредил колено и выбыл до конца месяца. Голкипер восстановился к игре с «Сан-Хосе». Утром перед матчем, общаясь с журналистами, Илья сказал, что болевые ощущения прошли и он готов играть. Россиянин вышел в старте и помог одержать непростую победу (3:1), отразив 23 броска. И пусть вас не смущает скромная статистика — любая ошибка вратаря могла помочь «Акулам» вернуться в игру.
Скучать Самсонову точно не пришлось. Матч начался с выхода «один на один» Радима Шимека — Илья справился и с первым броском, и с добиванием. По ожидаемым голам (Xg) в равных составах «Шаркс» превзошли «Торонто» — 2,24 против 1,9. Семь бросков аналитический портал Naturalstattrick отнес к опасным (high danger shots). Пробить Самсонова смог только Мэтью Нието, замкнувший передачу из-за ворот. В остальных моментах голкипер исправлял помарки защитников и действовал надежно.
Илью заслуженно признали второй звездой матча. Самсонов одержал шестую домашнюю победу подряд на старте сезона, повторив достижение 29-летней давности Феликса Потвина. Лидирует по этому показателю Брюс Гэмбл — он выиграл девять матчей подряд на старте регулярки-1967/68.
Самсонов пропустил 12 матчей, четыре из которых команда проиграла. Статистика не такая пугающая. «Мэйпл Лифс» справились с отсутствием основного голкипера. Вовремя вернулся сменщик Ильи — Мэтт Мюррей. Канадец попал в лазарет на старте регулярки, пропустил месяц из-за травмы приводящей мышцы и восстановился только к 16 ноября. Теперь болельщики «Торонто» могут быть спокойны: оба вратаря поправили здоровье и готовы играть.
Перезагрузился в новой команде
Самсонов выдал вдохновенный отрезок до ноябрьской травмы. Выиграл шесть матчей из восьми, отражал 92,1 процента бросков, получил хорошую прессу и уважение болельщиков. Требовательные фанаты готовы носить Илью на руках после удачных матчей — что вдвойне ценно, учитывая, в какую команду попал вратарь.
«Торонто» — самый обсуждаемый канадский клуб. Каждое действие игроков разбирают под микроскопом. Безумно легко нажить армию хейтеров, если провалишь пару матчей. Полевых игроков это касается в меньшей степени. Вратари по умолчанию в центре внимания. Их ошибки бросаются в глаза, ведь почти каждая приводит к голу. Но кажется, это внимание в том числе способствовало перезагрузке Самсонова в новой команде.
Летом «Вашингтон» окончательно разочаровался в Илье, и россиянин покинул клуб. Четыре года Самсонов развивался в системе «Кэпиталз», которые выбрали его на драфте-2015 под 22-м номером, но так и не вырос в безальтернативного первого номера. На что, полагаю, рассчитывало руководство, оценивая перспективы голкипера-первораундника. Илье мешали реализовать потенциал не только игровые причины. Сказывалось влияние русских партнеров. Истории с карантином и опозданием на тренировку подтверждают это. Расставшись с «Вашингтоном», магнитогорский воспитанник подписал однолетний контракт с «Торонто». Причем на коротком сроке настоял сам Илья.
Перед знакомством с новым клубом Самсонов кардинально поменял предсезонную подготовку. Вратарь признавался, что летом стал больше работать в зале — проводил в тренажерке по два с половиной — три часа. Для разнообразия даже занимался боксом. Качественная предсезонка в совокупности с выходом из зоны комфорта помогли перезагрузить карьеру. Илья попал в коллектив без россиян. В «Торонто» голкипер предоставлен сам себе. Новый клуб, новая раздевалка, новые вызовы — рассчитываешь только на себя и не отвлекаешься на внешние факторы.
Самсонов наделен талантом и вратарской фактурой. Переход в «Мэйпл Лифс» помог голкиперу сменить обстановку и сконцентрироваться на хоккее. Чем меньше отвлекающих факторов, тем стабильнее играет Илья. К тому же в феврале россиянину исполнится 26 лет. В таком возрасте начинаешь по-другому смотреть на некоторые ценности. Сейчас голкипер не оглядывается назад и продолжает выручать «Торонто». Илья выиграл первый же матч после неприятной травмы и готов к конкуренции с Мэттом Мюрреем. Если россиянин выдаст ровный сезон, то летом руководству «Мэйпл Лифс» не останется выбора, кроме как предложить вратарю новый солидный контракт.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|25
|20
|5
|41
|2
|Каролина
|25
|14
|11
|33
|3
|Айлендерс
|25
|15
|10
|30
|4
|Питтсбург
|25
|13
|12
|30
|5
|Рейнджерс
|26
|11
|15
|27
|6
|Вашингтон
|26
|10
|16
|24
|7
|Филадельфия
|25
|8
|17
|21
|8
|Коламбус
|22
|8
|14
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|23
|20
|3
|40
|2
|Торонто
|26
|15
|11
|36
|3
|Тампа-Бэй
|24
|15
|9
|31
|4
|Флорида
|25
|12
|13
|28
|5
|Детройт
|23
|11
|12
|27
|6
|Монреаль
|24
|12
|12
|25
|7
|Оттава
|24
|10
|14
|21
|8
|Баффало
|24
|10
|14
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|24
|14
|10
|32
|2
|Виннипег
|22
|14
|8
|29
|3
|Колорадо
|22
|13
|9
|27
|4
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|26
|5
|Миннесота
|23
|12
|11
|26
|6
|Сент-Луис
|24
|11
|13
|22
|7
|Аризона
|22
|7
|15
|18
|8
|Чикаго
|23
|7
|16
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|26
|18
|8
|37
|2
|Сиэтл
|24
|15
|9
|33
|3
|Лос-Анджелес
|27
|13
|14
|30
|4
|Эдмонтон
|25
|14
|11
|28
|5
|Калгари
|24
|11
|13
|25
|6
|Ванкувер
|25
|10
|15
|23
|7
|Сан-Хосе
|27
|8
|19
|20
|8
|Анахайм
|25
|6
|19
|15
|4.12
|03:00
|
Бостон – Колорадо
|5 : 1
|4.12
|03:00
|
Детройт – Вегас
|1 : 4
|4.12
|03:00
|
Оттава – Сан-Хосе
|5 : 2
|4.12
|03:00
|
Питтсбург – Сент-Луис
|6 : 2
|4.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|4 : 3 ОТ
|4.12
|03:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|2 : 3
|4.12
|03:00
|
Эдмонтон – Монреаль
|5 : 3
|4.12
|03:30
|
Рейнджерс – Чикаго
|2 : 5
|4.12
|06:00
|
Ванкувер – Аризона
|3 : 2 ОТ
|4.12
|06:00
|
Калгари – Вашингтон
|5 : 2
|4.12
|06:00
|
Сиэтл – Флорида
|1 : 5
|4.12
|06:30
|
Лос-Анджелес – Каролина
|2 : 4
|4.12
|23:00
|
Виннипег – Анахайм
|- : -
|4.12
|23:00
|
Даллас – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|25
|47
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|25
|42
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|24
|39
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|24
|22
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|25
|21
|
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Бо Хорват
Ванкувер
|25
|18
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|17
|1.93
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|
Илья Самсонов
Торонто
|9
|2.09
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|7
|2.12