Российский защитник выстрадал новый контракт в НХЛ невероятным терпением

Обзор дня Алексея Шевченко.

Контракт

Не дожидаясь окончания сезона, защитник Илья Любушкин заключил новое соглашение с «Аризоной». Немного выросла зарплата, пусть на 350 тысяч, но все равно неплохо к миллиону. Главное, что хоккеист уже может расслабиться, точнее, еще лучше подготовиться к следующему сезону. Не удивлен, что стороны договорились так быстро. Российский защитник хочет выступать в Северной Америке, сделал много, чтобы там остаться, и был вознагражден за терпение. Это сейчас он практически не пропускает матчи, находится на площадке достаточно много времени и даже забил впервые в своей заокеанской карьере.

The Russian Bear is staying in the desert. ???



GM Bill Armstrong announced that Ilya Lyubushkin has been signed to a one-year extension.



Details: https://t.co/hEgqYOxZPt — Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) April 19, 2021

До этого два сезона у бывшего хоккеиста «Локомотива» дела явно не клеились. Тренер в него не особо верил, мог снять с игры, мог перевести на трибуну, но Илья хоть и злился, все-таки терпел. Самое удивительное то, как Илья стал играть в нынешнем чемпионате. Вы же помните, что его короткое выступление за «Локомотив» можно было приравнять к провалу. В матче с ЦСКА Андрей Скабелка выделил хоккеисту всего три минуты и больше не выпускал на площадку в сезоне, при этом руководство клуба сделало все, чтобы хоккеист провел с ними время до старта сезона в НХЛ. Но теперь в «Аризоне» мы уже видим крепкого защитника, которого почему-то не используют в меньшинстве, хотя именно в неравных составах Илья может принести пользу. Этот факт удивляет даже комментаторов домашних матчей «Аризоны». Возможно, в будущем чемпионате доверят и меньшинство. Илья потерпит.

Рынок КХЛ

Одним из самых ценных лотов нынешнего межсезонья в КХЛ является нападающий Дмитрий Кагарлицкий, который, видимо, не получит предложение из московского «Динамо». Я не удивлен, что сейчас этого хоккеиста сватают в разные клубы, новости о переговорах появляются постоянно, но это тот случай, когда к такому относишься спокойно. Можно каждый день выпускать информацию, что любая команда КХЛ ведет переговоры с агентом. Это может быть правдой — почему бы не позвонить и не поинтересоваться ценой?

Особенность Дмитрия в том, что ему нужно полное доверие, без любых ограничений. Отчасти именно потому у него не получилось в СКА, где вообще не смотрят, как удачно ты провел матч, но после серой игры выводят из состава. Потому у Кагарлицкого не сложилось и в сборной, ведь там ему давали место в третьем звене. И потому я сомневаюсь в его перспективах в «Салавате Юлаеве», где уже есть люди, которые будут проводить по 18-20 минут, уверен, что легионеры будут и первой пятеркой в «Автомобилисте». Не знаю, почему бело-голубые решили не заключать контракт. Неужели все дело в Алексее Кудашове? Ведь глупо отказываться от хорошей связки.

По-хорошему, в борьбу за Дмитрия должна включиться «Северсталь». Он уже играл дома, был самым дорогим хоккеистом команды, но помог однажды выйти в плей-офф. Кагарлицкий в такой обстановке показывает максимум, он знает, что является надеждой команды, и старается изо всех сил. Беда в том, что у череповецкого клуба сокращают бюджет, и вряд ли они найдут достойные деньги на нападающего. Но это был бы оптимальный выбор.

Чистка

В Казани решили еще немного подождать и пока не собираются объявлять, будет ли продлено соглашение с Дмитрием Квартальновым. Кроме того, взята пауза в переговорах, то есть менеджеры решают, какие хоккеисты им нужны, а какие нет. Помните, казанцы могут особо не торопиться, к ним поедут всегда, они имеют преимущество на переговорах за счет стабильного финансирования и крутой инфраструктуры. Правда, личность главного тренера не слишком привлекательная, но все равно сильный хоккеист поедет в «Ак Барс».

Впрочем, определенные слухи по составу доходят. Из иностранцев точно в команде останется защитник Тревор Мерфи, у него действующий контракт, так что он может спать спокойно. Собираются понизить зарплату Патрису Кормье. Он действительно получает совершенно несправедливые деньги. В нынешней ситуации за 55 миллионов должен играть человек, который набирает много очков, а не выполняет черновую работу. Говорят, что даже Станислав Галиев предлагается в «Динамо» за зарплату в 60 миллионов, а это же хоккеисты совсем разного уровня. Кормье можно платить на уровне Глухова (40 миллионов), вряд ли в других клубах он получит больше.

Найджел Доус и Стефан да Коста не могут ни на что рассчитывать, но француз уже в «Автомобилисте», а кто заинтересуется Доусом — ума не приложу. Он захочет хорошие деньги, но путь в топ-команду ему теперь закрыт.

Не решен вопрос с Адамом Рейдеборном. Клубу бы поискать на рынке. Вратарей выше уровнем даже в АХЛ много, но найдется ли действительно сильный голкипер? Претензий к нему немного, но Адама вытеснил из состава травмированный Тимур Билялов. Наш парень — молодец, но смысла в легионере такого уровня нет. Говорят, что в «Нефтехимик» уйдет Никита Дыняк. Жаль, парень задорный, активный, конечно, быть в основе казанского клуба ему тяжело, но если бы у форварда был другой агент, а не сын главного тренера, то это бы расслабило хоккеиста. Через неделю мы узнаем, что будет и с Дмитрием Квартальновым. Но вряд ли с ним попрощаются.