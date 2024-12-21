Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 11:25

«Почему вы так долго тянули с продлением контракта?» 41 сэйвом Шестеркина восхитились в Америке

Шестеркин сделал 41 сэйв в матче с «Далласом»
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игорь Шестеркин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Снова продемонстрировал высокий уровень.

В ночь на 21 декабря в Далласе прошел матч регулярного чемпионата НХЛ между «Старз» и «Рейнджерс». Хозяева льда уступили со счетом 1:3, первой звездой игрового дня был признан голкипер «Нью-Йорка» Игорь Шестеркин. Россиянин сделал 41 сэйв, чем особенно впечатлил журналистов.

The Athletic: «Именно он стал ключом к победе»

«Вы все сами прекрасно видели. Шестеркин не дал сопернику никаких шансов, отразив 41 бросок по воротам. 21 из них пришелся на игру «Старз» в большинстве, что делает его показатели еще более значимыми. «Рейнджерс» вышли на встречу, выиграв лишь трижды в 11 матчах. Им отчаянно нужна была победа, особенно с учетом предстоящего плотного графика. Шестеркин справился: именно он стал ключом к победе».

Вратарь &laquo;Рейнджерс&raquo; Игорь Шестеркин (слева) отразил 41 бросок в&nbsp;матче с &laquo;Далласом&raquo; (3:1). Панарин вернулся, Шестеркин отразил 41 бросок. «Рейнджерс» наконец-то показали хороший хоккей

The Hockey Writers: «Стал самым настоящим героем встречи»

«Этот матч точно не выглядел как прогулка по парку. Игорь Шестеркин стал самым настоящим героем встречи. Благодаря нему гости удержали преимущество и набрали столь необходимые два очка. Несмотря на медленный старт и большое количество штрафов, это, без сомнения, была одна из лучших игр «Рейнджерс» за последние несколько недель. Приятная победа, которой можно насладиться перед матчем с «Каролиной».

Forever Blueshirts: «Героическая игра россиянина»

«Шестеркин устроил шоу и помог «Нью-Йорку» прервать серию без побед. «Старз» семь раз играли в большинстве, в том числе с пятиминутным преимуществом в третьем периоде после того, как Мэтт Ремпе получил серьезный штраф за удар локтем в голову. Они нанесли 21 бросок по воротам за 17 минут игры в большинстве, и Шестеркин отразил их. Он завершил матч с 41 сэйвом. Героическая игра россиянина. Эй, руководство «Рейнджерс», почему вы так долго тянули с продлением контракта?»

Blue Seat: «Подписание контракта с ним — единственно верное решение»

«Сегодня мы увидели, что никто в «Рейнджерс» не оказывает такого большого влияния на льду, как Шестеркин. Подписание контракта с ним — единственно верное решение. Теперь «Нью-Йорку» не нужно беспокоиться о вратарской позиции. Он продолжает быть лучшим голкипером в НХЛ, и это дает хоккеистам столь необходимое спокойствие».

Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Читайте также
FT сообщила о возмущении Шольца из-за идеи Дуды о конфискации активов России
«Все, ты ни за что не борешься». Тутберидзе ярко вернулась на внутренние старты
В двух районах Казани загорелись дома после атаки беспилотников
Небензя пообещал ответ РФ на преступления ВСУ против мирных граждан
Минск – гроза фаворитов. Что произошло в КХЛ 20 декабря
Российские фигуристы и конькобежцы получили право участия в отборе на Олимпиаду-2026
Популярное видео
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Панарин вернулся, Шестеркин отразил 41 бросок. «Рейнджерс» наконец-то показали хороший хоккей
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 32 22 10 46
2 Нью-Джерси 35 21 14 45
3 Каролина 32 20 12 41
4 Питтсбург 34 15 19 35
5 Рейнджерс 32 16 16 33
6 Филадельфия 33 14 19 32
7 Коламбус 33 13 20 31
8 Айлендерс 33 12 21 31
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 33 21 12 44
2 Флорида 34 21 13 44
3 Тампа-Бэй 30 18 12 38
4 Бостон 34 17 17 38
5 Оттава 32 17 15 36
6 Детройт 32 13 19 30
7 Монреаль 32 13 19 29
8 Баффало 33 11 22 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 34 23 11 47
2 Миннесота 33 20 13 44
3 Колорадо 35 20 15 40
4 Даллас 32 19 13 38
5 Юта 32 16 16 37
6 Сент-Луис 35 15 20 34
7 Чикаго 33 12 21 26
8 Нэшвилл 33 9 24 25
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 32 21 11 45
2 Лос-Анджелес 32 19 13 42
3 Эдмонтон 32 19 13 40
4 Ванкувер 32 16 16 38
5 Калгари 33 15 18 37
6 Сиэтл 34 15 19 32
7 Анахайм 31 12 19 28
8 Сан-Хосе 35 11 24 27
Результаты / календарь
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
21.12 03:00
Вашингтон – Каролина
 3 : 1
21.12 03:00
Флорида – Сент-Луис
 2 : 1 ОТ
21.12 03:00
Детройт – Монреаль
 3 : 4
21.12 03:00
Баффало – Торонто
 3 : 6
21.12 04:00
Миннесота – Юта
 1 : 2
21.12 04:00
Даллас – Рейнджерс
1 : 3
21.12 06:00
Анахайм – Колорадо
 2 : 4
21.12 21:30
Нэшвилл – Лос-Анджелес
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости