«Почему вы так долго тянули с продлением контракта?» 41 сэйвом Шестеркина восхитились в Америке
В ночь на 21 декабря в Далласе прошел матч регулярного чемпионата НХЛ между «Старз» и «Рейнджерс». Хозяева льда уступили со счетом 1:3, первой звездой игрового дня был признан голкипер «Нью-Йорка» Игорь Шестеркин. Россиянин сделал 41 сэйв, чем особенно впечатлил журналистов.
The Athletic: «Именно он стал ключом к победе»
«Вы все сами прекрасно видели. Шестеркин не дал сопернику никаких шансов, отразив 41 бросок по воротам. 21 из них пришелся на игру «Старз» в большинстве, что делает его показатели еще более значимыми. «Рейнджерс» вышли на встречу, выиграв лишь трижды в 11 матчах. Им отчаянно нужна была победа, особенно с учетом предстоящего плотного графика. Шестеркин справился: именно он стал ключом к победе».
The Hockey Writers: «Стал самым настоящим героем встречи»
«Этот матч точно не выглядел как прогулка по парку. Игорь Шестеркин стал самым настоящим героем встречи. Благодаря нему гости удержали преимущество и набрали столь необходимые два очка. Несмотря на медленный старт и большое количество штрафов, это, без сомнения, была одна из лучших игр «Рейнджерс» за последние несколько недель. Приятная победа, которой можно насладиться перед матчем с «Каролиной».
Forever Blueshirts: «Героическая игра россиянина»
«Шестеркин устроил шоу и помог «Нью-Йорку» прервать серию без побед. «Старз» семь раз играли в большинстве, в том числе с пятиминутным преимуществом в третьем периоде после того, как Мэтт Ремпе получил серьезный штраф за удар локтем в голову. Они нанесли 21 бросок по воротам за 17 минут игры в большинстве, и Шестеркин отразил их. Он завершил матч с 41 сэйвом. Героическая игра россиянина. Эй, руководство «Рейнджерс», почему вы так долго тянули с продлением контракта?»
Blue Seat: «Подписание контракта с ним — единственно верное решение»
«Сегодня мы увидели, что никто в «Рейнджерс» не оказывает такого большого влияния на льду, как Шестеркин. Подписание контракта с ним — единственно верное решение. Теперь «Нью-Йорку» не нужно беспокоиться о вратарской позиции. Он продолжает быть лучшим голкипером в НХЛ, и это дает хоккеистам столь необходимое спокойствие».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|32
|22
|10
|46
|2
|Нью-Джерси
|35
|21
|14
|45
|3
|Каролина
|32
|20
|12
|41
|4
|Питтсбург
|34
|15
|19
|35
|5
|Рейнджерс
|32
|16
|16
|33
|6
|Филадельфия
|33
|14
|19
|32
|7
|Коламбус
|33
|13
|20
|31
|8
|Айлендерс
|33
|12
|21
|31
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|33
|21
|12
|44
|2
|Флорида
|34
|21
|13
|44
|3
|Тампа-Бэй
|30
|18
|12
|38
|4
|Бостон
|34
|17
|17
|38
|5
|Оттава
|32
|17
|15
|36
|6
|Детройт
|32
|13
|19
|30
|7
|Монреаль
|32
|13
|19
|29
|8
|Баффало
|33
|11
|22
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|34
|23
|11
|47
|2
|Миннесота
|33
|20
|13
|44
|3
|Колорадо
|35
|20
|15
|40
|4
|Даллас
|32
|19
|13
|38
|5
|Юта
|32
|16
|16
|37
|6
|Сент-Луис
|35
|15
|20
|34
|7
|Чикаго
|33
|12
|21
|26
|8
|Нэшвилл
|33
|9
|24
|25
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|32
|21
|11
|45
|2
|Лос-Анджелес
|32
|19
|13
|42
|3
|Эдмонтон
|32
|19
|13
|40
|4
|Ванкувер
|32
|16
|16
|38
|5
|Калгари
|33
|15
|18
|37
|6
|Сиэтл
|34
|15
|19
|32
|7
|Анахайм
|31
|12
|19
|28
|8
|Сан-Хосе
|35
|11
|24
|27
|21.12
|03:00
|
Вашингтон – Каролина
|3 : 1
|21.12
|03:00
|
Флорида – Сент-Луис
|2 : 1 ОТ
|21.12
|03:00
|
Детройт – Монреаль
|3 : 4
|21.12
|03:00
|
Баффало – Торонто
|3 : 6
|21.12
|04:00
|
Миннесота – Юта
|1 : 2
|21.12
|04:00
|
Даллас – Рейнджерс
|1 : 3
|21.12
|06:00
|
Анахайм – Колорадо
|2 : 4
|21.12
|21:30
|
Нэшвилл – Лос-Анджелес
|- : -