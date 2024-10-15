Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:45

«Прибавил еще пару тысяч долларов к зарплате». В Америке восхищены игрой Шестеркина

Американские СМИ оценили игру Шестеркина в матче с «Детройтом»
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Опасный момент у ворот Игоря Шестеркина.
Фото USA Today Sports
Игорь снова показал свой уровень!

В ночь на 15 октября в Нью-Йорке прошел матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева льда выиграли со счетом 4:1, в тройку лучших игроков встречи попали два россиянина — Артемий Панарин, сделавший три ассиста, и Игорь Шестеркин. Голкипер отразил 31 бросок из 32, чем особенно впечатлил журналистов.

The New York Post: «Внес огромный вклад в победу команды»

«Рейнджерс» сыграли эту встречу с упором на защиту, и в основном им это удалось — за исключением конца первого периода и нескольких рывков «Ред Уингс» во втором. 31 сейв вратаря Игоря Шестеркина, безусловно, внес огромный вклад в победу команды».

 
Игорь Шестеркин (справа) в&nbsp;матче против &laquo;Детройта&raquo;. «Понимаю, почему он отказался от 88 миллионов». Панарин и Шестеркин тащат «Рейнджерс»

Yahoo Sports: «Шестеркин прибавил еще пару тысяч долларов к своей зарплате»

«На «Мэдисон Сквер Гарден» раздавались скандирования в адрес Игоря, и будущий самый высокооплачиваемый вратарь в хоккее, вероятно, прибавил еще пару тысяч долларов к своей зарплате.

«Ред Уингз» не смогли забить Шестеркину больше одного гола. Обычная ситуация, когда против тебя играет элитный голкипер, но нельзя игнорировать и ошибки самого «Детройта». Гости знали, что Игорь — крепкий орешек, но не непобедимый. Он тоже человек. Всего пару дней назад «Юта» забила ему шесть шайб. Возможно, это и мотивировало вратаря на сегодняшний успех».

Фото USA Today Sports

Clutch Points: «Он хотел прийти в себя после далеко не идеальной игры против «Юты»

«Игра Шестеркина восхитила многих, в том числе главного тренера «Детройта» Дерека Лалонда. Он встретился с журналистами после матча и назвал вратаря особенным.

Игорь, безусловно, хотел прийти в себя после далеко не идеальной игры против «Юты». Именно это он и сделал, совершив большое количество сейвов в сегодняшней встрече».

Foreverblueshirts: «Шестеркин показал нереальное хладнокровие»

«Спустя два дня после того, как Игорь «обжегся» в матче против «Юты», он отыгрался на домашнем льду, показав нереальное хладнокровие.

В целом «Рейнджерс» действовали более жестко в обороне, чем в субботнем матче против «Юты». Шестеркин был великолепен и сделал 31 сейв».

 
Игорь Шестеркин. Шестеркин отказался от рекордного контракта для вратарей. Это не должно шокировать

Lohud: «Игра с «Детройтом» во многом отражает великого Игоря»

«Вратарь «синерубашечников» прошел путь от великого к не очень, а затем снова к великому, в первых матчах сезона. И игра с «Детройтом» во многом отражает великого Игоря. Скоро он станет самым высокооплачиваемым вратарем в НХЛ».

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
Читайте также
Кошмарная дисциплина, боль, унижение. И хет-трик Пакетта. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - «Спартак»
Овечкин впервые за 10 лет сыграет справа в нападении
В Кремле оценили посадку американской ракеты-носителя Super Heavy
Бьельса ответил на слова Суареса про атмосферу в сборной Уругвая
В Сеуле заявили о подрыве КНДР межкорейских дорог со своей стороны
В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми
Популярное видео
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Серебрякова, Ротенберг наехал на КХЛ, 0:11 ЦСКА
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 5 4 1 8
2 Рейнджерс 3 2 1 5
3 Питтсбург 4 2 2 4
4 Айлендерс 3 1 2 3
5 Коламбус 2 1 1 2
6 Филадельфия 2 1 1 2
7 Вашингтон 1 0 1 0
8 Каролина 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 3 2 1 4
2 Оттава 3 2 1 4
3 Флорида 4 2 2 4
4 Монреаль 4 2 2 4
5 Бостон 4 2 2 4
6 Тампа-Бэй 1 1 0 2
7 Детройт 3 1 2 2
8 Баффало 4 1 3 2
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 3 3 0 6
2 Виннипег 3 3 0 6
3 Юта 4 3 1 6
4 Сент-Луис 3 2 1 4
5 Миннесота 3 1 2 4
6 Чикаго 3 1 2 3
7 Нэшвилл 2 0 2 0
8 Колорадо 3 0 3 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 3 3 0 6
2 Калгари 3 3 0 6
3 Лос-Анджелес 3 1 2 4
4 Анахайм 2 1 1 2
5 Ванкувер 2 0 2 2
6 Сиэтл 3 1 2 2
7 Сан-Хосе 2 0 2 1
8 Эдмонтон 3 0 3 0
Результаты / календарь
4.10
5.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
15.10 02:00
Рейнджерс – Детройт
 4 : 1
15.10 02:30
Монреаль – Питтсбург
 3 : 6
15.10 04:00
Колорадо – Айлендерс
2 : 6
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости