«Прибавил еще пару тысяч долларов к зарплате». В Америке восхищены игрой Шестеркина
В ночь на 15 октября в Нью-Йорке прошел матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева льда выиграли со счетом 4:1, в тройку лучших игроков встречи попали два россиянина — Артемий Панарин, сделавший три ассиста, и Игорь Шестеркин. Голкипер отразил 31 бросок из 32, чем особенно впечатлил журналистов.
The New York Post: «Внес огромный вклад в победу команды»
«Рейнджерс» сыграли эту встречу с упором на защиту, и в основном им это удалось — за исключением конца первого периода и нескольких рывков «Ред Уингс» во втором. 31 сейв вратаря Игоря Шестеркина, безусловно, внес огромный вклад в победу команды».
Yahoo Sports: «Шестеркин прибавил еще пару тысяч долларов к своей зарплате»
«На «Мэдисон Сквер Гарден» раздавались скандирования в адрес Игоря, и будущий самый высокооплачиваемый вратарь в хоккее, вероятно, прибавил еще пару тысяч долларов к своей зарплате.
«Ред Уингз» не смогли забить Шестеркину больше одного гола. Обычная ситуация, когда против тебя играет элитный голкипер, но нельзя игнорировать и ошибки самого «Детройта». Гости знали, что Игорь — крепкий орешек, но не непобедимый. Он тоже человек. Всего пару дней назад «Юта» забила ему шесть шайб. Возможно, это и мотивировало вратаря на сегодняшний успех».
Clutch Points: «Он хотел прийти в себя после далеко не идеальной игры против «Юты»
«Игра Шестеркина восхитила многих, в том числе главного тренера «Детройта» Дерека Лалонда. Он встретился с журналистами после матча и назвал вратаря особенным.
Игорь, безусловно, хотел прийти в себя после далеко не идеальной игры против «Юты». Именно это он и сделал, совершив большое количество сейвов в сегодняшней встрече».
Foreverblueshirts: «Шестеркин показал нереальное хладнокровие»
«Спустя два дня после того, как Игорь «обжегся» в матче против «Юты», он отыгрался на домашнем льду, показав нереальное хладнокровие.
В целом «Рейнджерс» действовали более жестко в обороне, чем в субботнем матче против «Юты». Шестеркин был великолепен и сделал 31 сейв».
Lohud: «Игра с «Детройтом» во многом отражает великого Игоря»
«Вратарь «синерубашечников» прошел путь от великого к не очень, а затем снова к великому, в первых матчах сезона. И игра с «Детройтом» во многом отражает великого Игоря. Скоро он станет самым высокооплачиваемым вратарем в НХЛ».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|5
|4
|1
|8
|2
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|5
|3
|Питтсбург
|4
|2
|2
|4
|4
|Айлендерс
|3
|1
|2
|3
|5
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|6
|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|7
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Каролина
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|2
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|3
|Флорида
|4
|2
|2
|4
|4
|Монреаль
|4
|2
|2
|4
|5
|Бостон
|4
|2
|2
|4
|6
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|7
|Детройт
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|3
|3
|0
|6
|2
|Виннипег
|3
|3
|0
|6
|3
|Юта
|4
|3
|1
|6
|4
|Сент-Луис
|3
|2
|1
|4
|5
|Миннесота
|3
|1
|2
|4
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|3
|7
|Нэшвилл
|2
|0
|2
|0
|8
|Колорадо
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Калгари
|3
|3
|0
|6
|3
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|4
|4
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|5
|Ванкувер
|2
|0
|2
|2
|6
|Сиэтл
|3
|1
|2
|2
|7
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|1
|8
|Эдмонтон
|3
|0
|3
|0
|15.10
|02:00
|
Рейнджерс – Детройт
|4 : 1
|15.10
|02:30
|
Монреаль – Питтсбург
|3 : 6
|15.10
|04:00
|
Колорадо – Айлендерс
|2 : 6