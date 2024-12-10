«Постараемся вернуть Кубок Стэнли в Нью-Йорк». Первые слова Шестеркина после подписания рекордного контракта
На днях российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин официально продлил контракт с клубом на восемь лет. Новое соглашение с кэпхитом 11,5 миллиона долларов вступит в силу с сезона-2025/26.
Перед матчем НХЛ с «Чикаго» 28-летний вратарь впервые пообщался с журналистами на тему нового контракта, а также рассказал о рождении дочери.
Пополнение в семействе
Шестеркин не вошел в заявку команды на встречу регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (5:7). Это было связано с тем, что у его жены Анны были роды. Ребенок стал вторым в их семье — в августе 2022 года на свет появился сын Тимофей.
«Это были довольно тяжелые выходные для меня, но я наслаждался ими. Рад, что все закончилось и теперь я могу сосредоточиться на своей игре. Жена и ребенок в порядке, они здоровы. Так что да благословит их Бог».
О рекордном контракте
По новому соглашению россиянин получит 92 миллиона долларов за восемь лет, что сделает его самым высокооплачиваемым голкипером в истории НХЛ.
«Для меня это очень много значит. Я просто хочу поблагодарить владельца клуба — мистера Джеймса Долана, генерального менеджера Криса Друри и всю франшизу «Рейнджерс», благодаря им это произошло. Я буду стараться изо всех сил, и мы постараемся вернуть Кубок Стэнли в Нью-Йорк. Хочу поблагодарить всех болельщиков, потому что они так сильно нас поддерживают. Мы будем играть для них, играть для нашей семьи».
О настрое
Игорь смотрит на будущее позитивно, несмотря на то что «Рейнджерс» находятся на восьмом месте в таблице Восточной конференции. А такое положение дел явно не устраивает коллектив, который мечтает о Кубке Стэнли.
«Будущее выглядит светлым. Я знаю, что мы сделаем все возможное. Сегодня я получил удовольствие от тренировки, так что надеюсь, что и игра мне понравится».
Шестеркин выступает за «Рейнджерс» с сезона-2019/20. Всего на его счету 232 матча в регулярках (16 «сухарей», 92 процента отраженных бросков) и 44 игры в плей-офф. В 2022 году наш вратарь получил «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу регулярки.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|27
|19
|8
|40
|2
|Нью-Джерси
|30
|18
|12
|38
|3
|Каролина
|27
|17
|10
|35
|4
|Рейнджерс
|26
|14
|12
|29
|5
|Айлендерс
|29
|11
|18
|29
|6
|Филадельфия
|28
|12
|16
|28
|7
|Питтсбург
|29
|12
|17
|28
|8
|Коламбус
|27
|12
|15
|27
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|28
|17
|11
|36
|2
|Торонто
|27
|16
|11
|34
|3
|Бостон
|29
|15
|14
|33
|4
|Тампа-Бэй
|25
|14
|11
|30
|5
|Оттава
|27
|12
|15
|26
|6
|Баффало
|27
|11
|16
|25
|7
|Детройт
|27
|10
|17
|24
|8
|Монреаль
|27
|10
|17
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|27
|18
|9
|40
|2
|Виннипег
|29
|20
|9
|40
|3
|Даллас
|27
|17
|10
|34
|4
|Колорадо
|29
|16
|13
|32
|5
|Юта
|27
|12
|15
|28
|6
|Сент-Луис
|28
|13
|15
|28
|7
|Нэшвилл
|28
|7
|21
|20
|8
|Чикаго
|27
|8
|19
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|18
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|27
|16
|11
|35
|3
|Ванкувер
|26
|14
|12
|32
|4
|Эдмонтон
|27
|15
|12
|32
|5
|Калгари
|28
|13
|15
|31
|6
|Сиэтл
|29
|14
|15
|29
|7
|Сан-Хосе
|30
|10
|20
|25
|8
|Анахайм
|25
|10
|15
|23
|10.12
|03:00
|
Рейнджерс – Чикаго
|- : -
|10.12
|03:00
|
Баффало – Детройт
|- : -
|10.12
|03:30
|
Монреаль – Анахайм
|- : -