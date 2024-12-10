«Постараемся вернуть Кубок Стэнли в Нью-Йорк». Первые слова Шестеркина после подписания рекордного контракта

Поблагодарил клуб и болельщиков.

На днях российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин официально продлил контракт с клубом на восемь лет. Новое соглашение с кэпхитом 11,5 миллиона долларов вступит в силу с сезона-2025/26.

Перед матчем НХЛ с «Чикаго» 28-летний вратарь впервые пообщался с журналистами на тему нового контракта, а также рассказал о рождении дочери.

Пополнение в семействе

Шестеркин не вошел в заявку команды на встречу регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (5:7). Это было связано с тем, что у его жены Анны были роды. Ребенок стал вторым в их семье — в августе 2022 года на свет появился сын Тимофей.

«Это были довольно тяжелые выходные для меня, но я наслаждался ими. Рад, что все закончилось и теперь я могу сосредоточиться на своей игре. Жена и ребенок в порядке, они здоровы. Так что да благословит их Бог».

О рекордном контракте

По новому соглашению россиянин получит 92 миллиона долларов за восемь лет, что сделает его самым высокооплачиваемым голкипером в истории НХЛ.

«Для меня это очень много значит. Я просто хочу поблагодарить владельца клуба — мистера Джеймса Долана, генерального менеджера Криса Друри и всю франшизу «Рейнджерс», благодаря им это произошло. Я буду стараться изо всех сил, и мы постараемся вернуть Кубок Стэнли в Нью-Йорк. Хочу поблагодарить всех болельщиков, потому что они так сильно нас поддерживают. Мы будем играть для них, играть для нашей семьи».

О настрое

Игорь смотрит на будущее позитивно, несмотря на то что «Рейнджерс» находятся на восьмом месте в таблице Восточной конференции. А такое положение дел явно не устраивает коллектив, который мечтает о Кубке Стэнли.

«Будущее выглядит светлым. Я знаю, что мы сделаем все возможное. Сегодня я получил удовольствие от тренировки, так что надеюсь, что и игра мне понравится».

Шестеркин выступает за «Рейнджерс» с сезона-2019/20. Всего на его счету 232 матча в регулярках (16 «сухарей», 92 процента отраженных бросков) и 44 игры в плей-офф. В 2022 году наш вратарь получил «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу регулярки.