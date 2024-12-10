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«Постараемся вернуть Кубок Стэнли в Нью-Йорк». Первые слова Шестеркина после подписания рекордного контракта

Роман Кольцов
Корреспондент
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Игорь Шестеркин.
Фото Getty Images
Поблагодарил клуб и болельщиков.

На днях российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин официально продлил контракт с клубом на восемь лет. Новое соглашение с кэпхитом 11,5 миллиона долларов вступит в силу с сезона-2025/26.

Перед матчем НХЛ с «Чикаго» 28-летний вратарь впервые пообщался с журналистами на тему нового контракта, а также рассказал о рождении дочери.

Пополнение в семействе

Шестеркин не вошел в заявку команды на встречу регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (5:7). Это было связано с тем, что у его жены Анны были роды. Ребенок стал вторым в их семье — в августе 2022 года на свет появился сын Тимофей.

«Это были довольно тяжелые выходные для меня, но я наслаждался ими. Рад, что все закончилось и теперь я могу сосредоточиться на своей игре. Жена и ребенок в порядке, они здоровы. Так что да благословит их Бог».

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О рекордном контракте

По новому соглашению россиянин получит 92 миллиона долларов за восемь лет, что сделает его самым высокооплачиваемым голкипером в истории НХЛ.

«Для меня это очень много значит. Я просто хочу поблагодарить владельца клуба — мистера Джеймса Долана, генерального менеджера Криса Друри и всю франшизу «Рейнджерс», благодаря им это произошло. Я буду стараться изо всех сил, и мы постараемся вернуть Кубок Стэнли в Нью-Йорк. Хочу поблагодарить всех болельщиков, потому что они так сильно нас поддерживают. Мы будем играть для них, играть для нашей семьи».

О настрое

Игорь смотрит на будущее позитивно, несмотря на то что «Рейнджерс» находятся на восьмом месте в таблице Восточной конференции. А такое положение дел явно не устраивает коллектив, который мечтает о Кубке Стэнли.

«Будущее выглядит светлым. Я знаю, что мы сделаем все возможное. Сегодня я получил удовольствие от тренировки, так что надеюсь, что и игра мне понравится».

Шестеркин выступает за «Рейнджерс» с сезона-2019/20. Всего на его счету 232 матча в регулярках (16 «сухарей», 92 процента отраженных бросков) и 44 игры в плей-офф. В 2022 году наш вратарь получил «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу регулярки.

Вратарь &laquo;Рейнджерс&raquo; Игорь Шестеркин. Контракт Шестеркина поставил «Рейнджерс» в неудобное положение. Что будет делать клуб из Нью-Йорка

Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 27 19 8 40
2 Нью-Джерси 30 18 12 38
3 Каролина 27 17 10 35
4 Рейнджерс 26 14 12 29
5 Айлендерс 29 11 18 29
6 Филадельфия 28 12 16 28
7 Питтсбург 29 12 17 28
8 Коламбус 27 12 15 27
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 28 17 11 36
2 Торонто 27 16 11 34
3 Бостон 29 15 14 33
4 Тампа-Бэй 25 14 11 30
5 Оттава 27 12 15 26
6 Баффало 27 11 16 25
7 Детройт 27 10 17 24
8 Монреаль 27 10 17 23
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 27 18 9 40
2 Виннипег 29 20 9 40
3 Даллас 27 17 10 34
4 Колорадо 29 16 13 32
5 Юта 27 12 15 28
6 Сент-Луис 28 13 15 28
7 Нэшвилл 28 7 21 20
8 Чикаго 27 8 19 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 18 10 39
2 Лос-Анджелес 27 16 11 35
3 Ванкувер 26 14 12 32
4 Эдмонтон 27 15 12 32
5 Калгари 28 13 15 31
6 Сиэтл 29 14 15 29
7 Сан-Хосе 30 10 20 25
8 Анахайм 25 10 15 23
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