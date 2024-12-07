92 миллиона Шестеркина: так много из наших получали только Овечкин и Ковальчук! Главное о контракте русского вратаря
Игорь Шестеркин подписал новый контракт с «Рейнджерс», по которому за восемь сезонов, начиная с следующего, заработает 92 миллиона долларов. Это повторение седьмого результата среди действующих и будущих соглашений. Столько же получают шведы Эрик Карлссон и Вильям Нюландер. Рекордные 112 миллионов с лета 2024 года стоят рядом с фамилией Леона Драйзайтля. Но контракт немца тоже вступит в силу с будущего сезона.
Среднегодовая зарплата Шестеркина составит 11,5 миллиона долларов. В следующем сезоне российский голкипер будет делить седьмое место по величине зарплаты во всей лиге, уступая в своей команде только соотечественнику Артемию Панарину. Нападающий до лета 2027 года будет получать почти на 143 тысячи долларов больше.
92 миллиона Шестеркина — это третья сумма в истории для российских игроков в НХЛ. Ранее лучшие вратарские контракты заключали Андрей Василевский с «Тампой» (76 миллионов за восемь лет) и Сергей Бобровский с «Флоридой» (70 миллионов за семь лет). Рекорд России и всей НХЛ принадлежит Александру Овечкину, который в 2008 году заключил 13-летний договор с «Вашингтоном» на 124 миллиона долларов, 100 миллионов за 15 лет должен был заработать в «Нью-Джерси» Илья Ковальчук, но вернулся в Россию в 2013-м.
При этом Шестеркин уверенно возглавил исторический зарплатный рейтинг вратарей. Более 70 миллионов ранее давали Василевскому, Бобровскому, а также Кэри Прайсу, которого «Монреаль» оценил в 84 миллиона за восемь лет. Только вот отработал канадец лишь два с половиной сезона. Всего в топ-7 теперь присутствуют четыре российские (помимо названных — Илья Сорокин), две американские и одна канадская фамилии.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|26
|18
|8
|38
|2
|Нью-Джерси
|29
|18
|11
|38
|3
|Каролина
|26
|17
|9
|35
|4
|Рейнджерс
|25
|14
|11
|29
|5
|Филадельфия
|26
|12
|14
|27
|6
|Питтсбург
|28
|11
|17
|26
|7
|Коламбус
|26
|11
|15
|25
|8
|Айлендерс
|27
|9
|18
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|26
|16
|10
|34
|2
|Флорида
|27
|16
|11
|34
|3
|Бостон
|28
|14
|14
|31
|4
|Тампа-Бэй
|24
|13
|11
|28
|5
|Баффало
|26
|11
|15
|25
|6
|Оттава
|25
|11
|14
|24
|7
|Детройт
|26
|10
|16
|24
|8
|Монреаль
|26
|10
|16
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|26
|18
|8
|40
|2
|Виннипег
|27
|19
|8
|38
|3
|Даллас
|26
|16
|10
|32
|4
|Колорадо
|27
|14
|13
|28
|5
|Сент-Луис
|27
|13
|14
|28
|6
|Юта
|25
|10
|15
|24
|7
|Нэшвилл
|27
|7
|20
|20
|8
|Чикаго
|26
|8
|18
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|18
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|26
|15
|11
|33
|3
|Ванкувер
|25
|14
|11
|32
|4
|Калгари
|27
|13
|14
|31
|5
|Эдмонтон
|26
|14
|12
|30
|6
|Сиэтл
|28
|13
|15
|27
|7
|Сан-Хосе
|29
|10
|19
|25
|8
|Анахайм
|25
|10
|15
|23
|7.12
|03:00
|
Торонто – Вашингтон
|1 : 3
|7.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Сиэтл
|3 : 2
|7.12
|03:30
|
Рейнджерс – Питтсбург
|4 : 2
|7.12
|06:00
|
Вегас – Даллас
|3 : 2
|7.12
|06:00
|
Ванкувер – Коламбус
|5 : 2
|7.12
|06:00
|
Анахайм – Миннесота
|1 : 5
|7.12
|21:00
|
Баффало – Юта
|- : -
|7.12
|21:00
|
Бостон – Филадельфия
|- : -