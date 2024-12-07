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92 миллиона Шестеркина: так много из наших получали только Овечкин и Ковальчук! Главное о контракте русского вратаря

Вратарь Шестеркин подписал новый контракт с «Рейнджерс» на восемь лет
Кирилл Бурдаков
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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.
Фото Brad Penner-Imagn Images, USA Today Sports
Ключевые цифры суперконтракта с «Рейнджерс».

Игорь Шестеркин подписал новый контракт с «Рейнджерс», по которому за восемь сезонов, начиная с следующего, заработает 92 миллиона долларов. Это повторение седьмого результата среди действующих и будущих соглашений. Столько же получают шведы Эрик Карлссон и Вильям Нюландер. Рекордные 112 миллионов с лета 2024 года стоят рядом с фамилией Леона Драйзайтля. Но контракт немца тоже вступит в силу с будущего сезона.

Среднегодовая зарплата Шестеркина составит 11,5 миллиона долларов. В следующем сезоне российский голкипер будет делить седьмое место по величине зарплаты во всей лиге, уступая в своей команде только соотечественнику Артемию Панарину. Нападающий до лета 2027 года будет получать почти на 143 тысячи долларов больше.

92 миллиона Шестеркина — это третья сумма в истории для российских игроков в НХЛ. Ранее лучшие вратарские контракты заключали Андрей Василевский с «Тампой» (76 миллионов за восемь лет) и Сергей Бобровский с «Флоридой» (70 миллионов за семь лет). Рекорд России и всей НХЛ принадлежит Александру Овечкину, который в 2008 году заключил 13-летний договор с «Вашингтоном» на 124 миллиона долларов, 100 миллионов за 15 лет должен был заработать в «Нью-Джерси» Илья Ковальчук, но вернулся в Россию в 2013-м.

При этом Шестеркин уверенно возглавил исторический зарплатный рейтинг вратарей. Более 70 миллионов ранее давали Василевскому, Бобровскому, а также Кэри Прайсу, которого «Монреаль» оценил в 84 миллиона за восемь лет. Только вот отработал канадец лишь два с половиной сезона. Всего в топ-7 теперь присутствуют четыре российские (помимо названных — Илья Сорокин), две американские и одна канадская фамилии.

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 26 18 8 38
2 Нью-Джерси 29 18 11 38
3 Каролина 26 17 9 35
4 Рейнджерс 25 14 11 29
5 Филадельфия 26 12 14 27
6 Питтсбург 28 11 17 26
7 Коламбус 26 11 15 25
8 Айлендерс 27 9 18 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 26 16 10 34
2 Флорида 27 16 11 34
3 Бостон 28 14 14 31
4 Тампа-Бэй 24 13 11 28
5 Баффало 26 11 15 25
6 Оттава 25 11 14 24
7 Детройт 26 10 16 24
8 Монреаль 26 10 16 23
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 26 18 8 40
2 Виннипег 27 19 8 38
3 Даллас 26 16 10 32
4 Колорадо 27 14 13 28
5 Сент-Луис 27 13 14 28
6 Юта 25 10 15 24
7 Нэшвилл 27 7 20 20
8 Чикаго 26 8 18 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 18 10 39
2 Лос-Анджелес 26 15 11 33
3 Ванкувер 25 14 11 32
4 Калгари 27 13 14 31
5 Эдмонтон 26 14 12 30
6 Сиэтл 28 13 15 27
7 Сан-Хосе 29 10 19 25
8 Анахайм 25 10 15 23
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12.12
7.12 03:00
Торонто – Вашингтон
 1 : 3
7.12 03:00
Нью-Джерси – Сиэтл
 3 : 2
7.12 03:30
Рейнджерс – Питтсбург
 4 : 2
7.12 06:00
Вегас – Даллас
 3 : 2
7.12 06:00
Ванкувер – Коламбус
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7.12 06:00
Анахайм – Миннесота
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