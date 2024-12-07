92 миллиона Шестеркина: так много из наших получали только Овечкин и Ковальчук! Главное о контракте русского вратаря

Ключевые цифры суперконтракта с «Рейнджерс».

Игорь Шестеркин подписал новый контракт с «Рейнджерс», по которому за восемь сезонов, начиная с следующего, заработает 92 миллиона долларов. Это повторение седьмого результата среди действующих и будущих соглашений. Столько же получают шведы Эрик Карлссон и Вильям Нюландер. Рекордные 112 миллионов с лета 2024 года стоят рядом с фамилией Леона Драйзайтля. Но контракт немца тоже вступит в силу с будущего сезона.

Среднегодовая зарплата Шестеркина составит 11,5 миллиона долларов. В следующем сезоне российский голкипер будет делить седьмое место по величине зарплаты во всей лиге, уступая в своей команде только соотечественнику Артемию Панарину. Нападающий до лета 2027 года будет получать почти на 143 тысячи долларов больше.

92 миллиона Шестеркина — это третья сумма в истории для российских игроков в НХЛ. Ранее лучшие вратарские контракты заключали Андрей Василевский с «Тампой» (76 миллионов за восемь лет) и Сергей Бобровский с «Флоридой» (70 миллионов за семь лет). Рекорд России и всей НХЛ принадлежит Александру Овечкину, который в 2008 году заключил 13-летний договор с «Вашингтоном» на 124 миллиона долларов, 100 миллионов за 15 лет должен был заработать в «Нью-Джерси» Илья Ковальчук, но вернулся в Россию в 2013-м.

При этом Шестеркин уверенно возглавил исторический зарплатный рейтинг вратарей. Более 70 миллионов ранее давали Василевскому, Бобровскому, а также Кэри Прайсу, которого «Монреаль» оценил в 84 миллиона за восемь лет. Только вот отработал канадец лишь два с половиной сезона. Всего в топ-7 теперь присутствуют четыре российские (помимо названных — Илья Сорокин), две американские и одна канадская фамилии.