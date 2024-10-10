«Невероятный подвиг Шестеркина». Что пресса пишет о 29 сейвах и шатауте российского вратаря

Североамериканские СМИ восторгаются голкипером «Рейнджерс».

В ночь на 10 октября в Питтсбурге прошел матч регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости победили 6:0, а одним из главных героев встречи стал голкипер «рейнджеров» россиянин Игорь Шестеркин. Он отразил 29 бросков из 29, став, таким образом, первым голкипером клуба с 1956 года, оформившим шатаут в стартовом матче сезона. Как отреагировала пресса?

Lohud: «У Шестеркина все идет нормально»

«Последние два дня имя 28-летнего хоккеиста шумит в прессе из-за того, что он отказался от нового контракта с «Рейнджерс» — на восемь лет и 88 миллионов долларов. Предложение сделало бы его самым высокооплачиваемым вратарем НХЛ.

Отказ был просчитанной авантюрой: Шестеркин сделал ставку на то, что он будет играть настолько хорошо, что это заставит «Рейнджерс» или другую команду заплатить еще больше. Пока у него все идет хорошо. Шестеркин начал торги с шат-аута, совершив 29 сейвов — 16-й раз в своей карьере...»

Clutch Points: «Шестеркин совершил нереальный подвиг»

«В среду вечером «Нью-Йорк Рейнджерс» начал сезон-2024/25 с битвы против Сидни Кросби и «Питтсбург Пингвинз». Однако не Кросби украсил шоу. Эта честь принадлежит вратарю «Рейнджерс» Игорю Шестеркину, которого никто так и не смог переиграть.

Шестеркин сделал 29 сейвов в матче с «пингвинами». Хозяева не смогли справиться с вратарем «Рейнджерс», но даже в этом случае победить было бы непросто. «Нью-Йорк» забил шесть безответных шайб. При этом Шестеркин совершил невероятный подвиг, которого не видели почти 70 лет... Начал сезон с шатаута — в «Рейнджерс» такого не было с 1956 года».

Фото USA Today Sports

The New York Post: «Громкое заявление «Рейнджерс»

«Каждый «рейнджер» проявил себя в среду, разгромив «пингвинов» 6:0... Вот так играют претенденты на Кубок Стэнли. Каждый понемногу вложился в победу... В том числе Игорь Шестеркин, оформивший 16-й сухой матч в карьере.

У голкипера остался год контракта, после того как он отказался от восьмилетнего соглашения на 88 миллионов долларов. Он мог стать самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ, но все равно прикрывал «Рейнджерс» там, где это было необходимо, сделав 10 сейвов за первые 20 минут, а затем завершил игру с 29 отраженными бросками».

Yahoo Sports: «Понятно, почему Шестеркин отказался от контракта»

«Своей первой победой в сезоне «Рейнджерс» продемонстрировали, насколько взрывоопасной может быть их команда и насколько она сбалансирована... Между тем самой громкой новостью стали сообщения о том, что Игорь Шестеркин отклонил восьмилетний контракт с «Рейнджерс» на сумму 88 миллионов долларов.

Шестеркин делает ставку на себя, и после первой игры понятно почему. 28-летний игрок записал на свой счет 29 сейвов. Он был как кирпичная стена, когда делал суперсейв за суперсейвом и не позволил «Пингвинз» хоть немного разогнаться. При таком уровне мастерства Шестеркин мог бы зарабатывать даже 12 миллионов долларов за сезон».