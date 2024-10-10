«Невероятный подвиг Шестеркина». Что пресса пишет о 29 сейвах и шатауте российского вратаря
В ночь на 10 октября в Питтсбурге прошел матч регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости победили 6:0, а одним из главных героев встречи стал голкипер «рейнджеров» россиянин Игорь Шестеркин. Он отразил 29 бросков из 29, став, таким образом, первым голкипером клуба с 1956 года, оформившим шатаут в стартовом матче сезона. Как отреагировала пресса?
Lohud: «У Шестеркина все идет нормально»
«Последние два дня имя 28-летнего хоккеиста шумит в прессе из-за того, что он отказался от нового контракта с «Рейнджерс» — на восемь лет и 88 миллионов долларов. Предложение сделало бы его самым высокооплачиваемым вратарем НХЛ.
Отказ был просчитанной авантюрой: Шестеркин сделал ставку на то, что он будет играть настолько хорошо, что это заставит «Рейнджерс» или другую команду заплатить еще больше. Пока у него все идет хорошо. Шестеркин начал торги с шат-аута, совершив 29 сейвов — 16-й раз в своей карьере...»
Clutch Points: «Шестеркин совершил нереальный подвиг»
«В среду вечером «Нью-Йорк Рейнджерс» начал сезон-2024/25 с битвы против Сидни Кросби и «Питтсбург Пингвинз». Однако не Кросби украсил шоу. Эта честь принадлежит вратарю «Рейнджерс» Игорю Шестеркину, которого никто так и не смог переиграть.
Шестеркин сделал 29 сейвов в матче с «пингвинами». Хозяева не смогли справиться с вратарем «Рейнджерс», но даже в этом случае победить было бы непросто. «Нью-Йорк» забил шесть безответных шайб. При этом Шестеркин совершил невероятный подвиг, которого не видели почти 70 лет... Начал сезон с шатаута — в «Рейнджерс» такого не было с 1956 года».
The New York Post: «Громкое заявление «Рейнджерс»
«Каждый «рейнджер» проявил себя в среду, разгромив «пингвинов» 6:0... Вот так играют претенденты на Кубок Стэнли. Каждый понемногу вложился в победу... В том числе Игорь Шестеркин, оформивший 16-й сухой матч в карьере.
У голкипера остался год контракта, после того как он отказался от восьмилетнего соглашения на 88 миллионов долларов. Он мог стать самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ, но все равно прикрывал «Рейнджерс» там, где это было необходимо, сделав 10 сейвов за первые 20 минут, а затем завершил игру с 29 отраженными бросками».
Yahoo Sports: «Понятно, почему Шестеркин отказался от контракта»
«Своей первой победой в сезоне «Рейнджерс» продемонстрировали, насколько взрывоопасной может быть их команда и насколько она сбалансирована... Между тем самой громкой новостью стали сообщения о том, что Игорь Шестеркин отклонил восьмилетний контракт с «Рейнджерс» на сумму 88 миллионов долларов.
Шестеркин делает ставку на себя, и после первой игры понятно почему. 28-летний игрок записал на свой счет 29 сейвов. Он был как кирпичная стена, когда делал суперсейв за суперсейвом и не позволил «Пингвинз» хоть немного разогнаться. При таком уровне мастерства Шестеркин мог бы зарабатывать даже 12 миллионов долларов за сезон».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|2
|2
|0
|4
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|5
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|6
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|8
|Питтсбург
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|1
|1
|0
|2
|2
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|3
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|4
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|5
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|6
|Торонто
|1
|0
|1
|0
|7
|Бостон
|1
|0
|1
|0
|8
|Баффало
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|1
|1
|0
|2
|2
|Юта
|1
|1
|0
|2
|3
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|8
|Колорадо
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|3
|Ванкувер
|1
|0
|1
|1
|4
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|1
|0
|1
|0
|8
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
|11.10
|02:00
|
Оттава – Флорида
|- : -
|11.10
|02:00
|
Детройт – Питтсбург
|- : -
|11.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|- : -
|11.10
|02:00
|
Бостон – Монреаль
|- : -
|11.10
|02:00
|
Баффало – Лос-Анджелес
|- : -
|11.10
|02:30
|
Айлендерс – Юта
|- : -
|11.10
|03:00
|
Миннесота – Коламбус
|- : -
|11.10
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|- : -
|11.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Сент-Луис
|- : -