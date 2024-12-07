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Сегодня, 03:10

Шестеркин подписал рекордный контракт! Больше среди вратарей НХЛ не получал никто

«Рейнджерс» подписал с Шестеркиным новый контракт на 8 лет
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Игорь Шестеркин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
92 миллиона на восемь лет.

Контрактная сага вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина подошла к концу: по информации ESPN, он подпишет новый контракт с клубом на восемь лет со среднегодовой зарплатой в 11,5 (всего — 92) миллиона долларов. Соглашение вступит в силу со следующего сезона, и Шестеркин станет самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ. Среди россиян же больше него получает только одноклубник Артемий Панарин (11,643).

Ранее появлялась информация о том, что российский вратарь отказался от контракта на такой же срок с зарплатой на полмиллиона в год меньше. При этом Шестеркин не стал выходить на рынок свободных агентов, где вполне мог получить 12, а то и 13 миллионов долларов в год. Учитывая, что потолок зарплат от сезона к сезону растет, многие клубы могли бы предложить и больше. Но Шестеркин сделал скидку «Рейнджерс», где вырос в одного из лучших вратарей мира.

Форвард &laquo;Рейнджерс&raquo; Никита Кучеров, форвард &laquo;Миннесоты&raquo; Кирилл Капризов и&nbsp;вратарь &laquo;Рейнджерс&raquo; Игорь Шестеркин (слева направо). Кучеров, Капризов и Шестеркин в одной команде, Овечкин — вне состава. Мы собрали клуб НХЛ из русских игроков

Возможно, именно контрактный вопрос мешал психологически Шестеркину, который не слишком удачно играл в последних матчах. «Рейнджерс» же ради освобождения места под потолком зарплат обменяли в «Анахайм» защитника Джейкоба Трубу, ведь помимо Шестеркина, со следующего сезона вступает в действие новое соглашение главной молодой звезды команды Алексиса Лафренье (7,45 миллиона в год).

Чемпионское окно «Рейнджерс» только открывается. Шестеркин, Зибанежад, Лафренье, Фокс, Линдгрен, Хитил, Какко, Трочек, да даже 33-летние Крайдер и Панарин — в самом расцвете. Оборона у команды вообще очень молодая: восемь основных защитников, включая полученного за Трубу финна Вааканайнена — в возрасте от 22 до 26 лет. Так что выбор Шестеркина в пользу «Рейнджерс» легко объясним.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Роль вратаря в походе за кубком в последние годы принято недооценивать. Конечно, на это повлияло чемпионство «Вегаса», завоевавшего Кубок Стэнли с четвертым на тот момент голкипером команды Хиллом. Но есть и пример «Флориды», которую Сергей Бобровский дважды дотащил до финала (один раз — до победного). И именно его игра в седьмом матче финальной серии против «Эдмонтона» стала решающим фактором успеха.

Шестеркин не подвержен серьезным травмам: за последние три сезона российский вратарь провел 209 матчей. И сейчас его ничто не будет отвлекать от того, чем он уверенно занимался все годы в «Рейнджерс» — тащить команду к заветному кубку.

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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3 Даллас 25 16 9 32
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5 Сент-Луис 27 13 14 28
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8 Чикаго 26 8 18 18
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