Шестеркин подписал рекордный контракт! Больше среди вратарей НХЛ не получал никто
Контрактная сага вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина подошла к концу: по информации ESPN, он подпишет новый контракт с клубом на восемь лет со среднегодовой зарплатой в 11,5 (всего — 92) миллиона долларов. Соглашение вступит в силу со следующего сезона, и Шестеркин станет самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ. Среди россиян же больше него получает только одноклубник Артемий Панарин (11,643).
Ранее появлялась информация о том, что российский вратарь отказался от контракта на такой же срок с зарплатой на полмиллиона в год меньше. При этом Шестеркин не стал выходить на рынок свободных агентов, где вполне мог получить 12, а то и 13 миллионов долларов в год. Учитывая, что потолок зарплат от сезона к сезону растет, многие клубы могли бы предложить и больше. Но Шестеркин сделал скидку «Рейнджерс», где вырос в одного из лучших вратарей мира.
Возможно, именно контрактный вопрос мешал психологически Шестеркину, который не слишком удачно играл в последних матчах. «Рейнджерс» же ради освобождения места под потолком зарплат обменяли в «Анахайм» защитника Джейкоба Трубу, ведь помимо Шестеркина, со следующего сезона вступает в действие новое соглашение главной молодой звезды команды Алексиса Лафренье (7,45 миллиона в год).
Чемпионское окно «Рейнджерс» только открывается. Шестеркин, Зибанежад, Лафренье, Фокс, Линдгрен, Хитил, Какко, Трочек, да даже 33-летние Крайдер и Панарин — в самом расцвете. Оборона у команды вообще очень молодая: восемь основных защитников, включая полученного за Трубу финна Вааканайнена — в возрасте от 22 до 26 лет. Так что выбор Шестеркина в пользу «Рейнджерс» легко объясним.
Роль вратаря в походе за кубком в последние годы принято недооценивать. Конечно, на это повлияло чемпионство «Вегаса», завоевавшего Кубок Стэнли с четвертым на тот момент голкипером команды Хиллом. Но есть и пример «Флориды», которую Сергей Бобровский дважды дотащил до финала (один раз — до победного). И именно его игра в седьмом матче финальной серии против «Эдмонтона» стала решающим фактором успеха.
Шестеркин не подвержен серьезным травмам: за последние три сезона российский вратарь провел 209 матчей. И сейчас его ничто не будет отвлекать от того, чем он уверенно занимался все годы в «Рейнджерс» — тащить команду к заветному кубку.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|25
|17
|8
|36
|2
|Нью-Джерси
|28
|17
|11
|36
|3
|Каролина
|26
|17
|9
|35
|4
|Рейнджерс
|24
|13
|11
|27
|5
|Филадельфия
|26
|12
|14
|27
|6
|Питтсбург
|27
|11
|16
|26
|7
|Коламбус
|25
|11
|14
|25
|8
|Айлендерс
|27
|9
|18
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|25
|16
|9
|34
|2
|Флорида
|27
|16
|11
|34
|3
|Бостон
|28
|14
|14
|31
|4
|Тампа-Бэй
|24
|13
|11
|28
|5
|Баффало
|26
|11
|15
|25
|6
|Оттава
|25
|11
|14
|24
|7
|Детройт
|26
|10
|16
|24
|8
|Монреаль
|26
|10
|16
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|25
|17
|8
|38
|2
|Виннипег
|27
|19
|8
|38
|3
|Даллас
|25
|16
|9
|32
|4
|Колорадо
|27
|14
|13
|28
|5
|Сент-Луис
|27
|13
|14
|28
|6
|Юта
|25
|10
|15
|24
|7
|Нэшвилл
|27
|7
|20
|20
|8
|Чикаго
|26
|8
|18
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|17
|10
|37
|2
|Лос-Анджелес
|26
|15
|11
|33
|3
|Калгари
|27
|13
|14
|31
|4
|Ванкувер
|24
|13
|11
|30
|5
|Эдмонтон
|26
|14
|12
|30
|6
|Сиэтл
|27
|13
|14
|27
|7
|Сан-Хосе
|29
|10
|19
|25
|8
|Анахайм
|24
|10
|14
|23
|7.12
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|7.12
|03:00
|
Торонто – Вашингтон
|- : -
|7.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Сиэтл
|- : -
|7.12
|06:00
|
Вегас – Даллас
|- : -
|7.12
|06:00
|
Анахайм – Миннесота
|- : -
|7.12
|06:00
|
Ванкувер – Коламбус
|- : -
|7.12
|21:00
|
Баффало – Юта
|- : -
|7.12
|21:00
|
Бостон – Филадельфия
|- : -