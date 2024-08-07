Большое интервью Шестеркина: недоволен сезоном в НХЛ, скучал по России, не смотрел мюзиклы на Бродвее

Один из лучших голкиперов мира ответил на вопросы « СЭ » .

Игорь Шестеркин провел очередной отличный сезон в НХЛ. Вратарь «Рейнджерс» занял четвертое место в голосовании за «Везину» (приз лучшему вратарю регулярного чемпионата) и стал главным фактором выхода команды в финал Восточной конференции. В интервью «СЭ» Шестеркин рассказал, из-за чего недоволен своими выступлениями, несмотря на результаты, объяснил, почему предпочитает спокойную семейную жизнь, а также поделился мнением о своих фанатах и хейтерах.

Давно не был в России — это повлияло психологически

— Есть ли хоть какие-то новости по новому контракту с «Рейнджерс»?

— На эту тему никаких комментариев. У меня нет ничего, что можно было бы рассказать.

— Волнуетесь по этому поводу?

— Нет. У меня еще год контракта. Рад находиться в команде. У нас хорошие шансы в этом сезоне, попробуем улучшить результат.

— Если улучшать, то это только выигрывать Кубок.

— Про это я и говорю.

— Не почувствовали, что в команде все вот-вот может разрушиться?

— Ни в коем случае. Наоборот, мы максимально сконцентрированы. У нас есть и опытные, и молодые ребята, которые обрастают мясом. На ошибках учатся. Без поражений не бывает побед. Поэтому уверен, что все будет хорошо. Даже если взять пример «Флориды», которая проиграла «Вегасу» год назад, а сейчас взяла кубок. Мы можем достичь такого же результата.

— Была ли хоть одна пропущенная шайба в проигранном финале конференции с «Флоридой», за которую вам стыдно?

— Да. Первая от Ткачака пролетела невовремя. Еще была парочка моментов, когда можно было бы поуверенней сыграть. Может, тогда и не забили, но ощущения такие.

— Можно ли этот сезон назвать лучшим в вашей карьере в НХЛ?

— Сам сезон — нет. Да и в плей-офф пару лет назад я играл поуверенней. Все решает психология. Игра идет и все получается — о плохих вещах не думаешь. А если сезон выходит волнами — поднялся наверх, опустился на самый низ, то от него остается горькое впечатление.

Игорь Шестеркин. Фото Global Look Press

— Если честно, не понимаю, в чем вы себя упрекаете.

— Регулярка у меня не ахти была. Лучше держаться на одном уровне и прогрессировать, чем вверх-вниз постоянно.

— А из-за чего регулярка не получилась?

— Не знаю. Бывают разные спады в жизни. На льду что-то получается, а что-то нет. Давно не был в России. Это тоже накладывало определенный отпечаток, потому что не виделся с семьей и друзьями. Сейчас я здесь начал проходить свою стандартную подготовку к сезону, поэтому счастлив и доволен. С нетерпением жду чемпионата.

— То есть неприезд в Россию прошлым летом мог сказаться психологически?

— Да. Потому что тоскую по семье и привык к определенному роду тренировок. Там я не мог получать того, к чему привык.

— Вы же не приехали в Россию из-за рождения ребенка?

— Да. На тот момент это было главное. Сейчас он уже подрос, слава богу, все хорошо. Поэтому сейчас здесь приучаем его к русской культуре.

— Вы дома на русском разговариваете?

— Да. Так английский и не знаем.

— Вы уделяете внимание психологическим моментам в летней подготовке?

— Психология всегда полезна. Надо учиться чему-то новому, стараться держать себя в определенных рамках, не распыляться, не разбрасываться. Чем больше ты это делаешь, тем тяжелее будет находить концентрацию. Когда находишься в более-менее привычном состоянии, то все проще дается в жизни.

— Что в прошлом сезоне выводило из себя?

— Моя плохая игра.

— Как-то вы говорили, что бывает так, что утром не с той ноги встал и это сказывается.

— Бывает, что игра не шла и все настроение насмарку идет. Сразу у меня появляется в голове, что опять подготовился не так, хотя делал летом все то же самое, но без четкого наблюдения тренеров. Самому этим заниматься тяжелее, чем с кем-то, кто со стороны может подсказать.

Если ты один, то снимаешь на видео тренировку, отправляешь тренеру. Пока он посмотрит, ты теряешь день зря. Только завтра начинаешь исправлять ошибки. Мы сейчас с тренером Всеволодом Кондрашовым за одну тренировку несколько упражнений наработали. Во время повторения он может мне подсказать какую-то ошибку. Это немножко выбешивает, но так можно добиться результата.

— Выбешивает по каким-то мелочам?

— У нас такие отношения. Я ему полностью доверяю свою подготовку, зная, что он желает мне только лучшего. Но когда внимание уделяешь одному аспекту, больше закрыт к какому-то другому. Тренер тебе об этом говорит. Начинаешь думать сразу насчет двух аспектов, вылезает третий. Хочется уже все бросить и уйти. Думаешь, что он вечно всем недоволен. Лишь бы что-то сказать тебе.

— Над чем вы будете работать в этом году? Что надо подтянуть?

— Всего по чуть-чуть. У меня нет такого, что работаю над чем-то одним. Полноценное движение, чтобы я не застревал в одной позиции, чтобы у меня было объемное катание, мощный толчок. Самое главное, наверное, глаза. Видеть шайбу. Если ты перед ней, то почти наверняка ее остановишь.

Игорь Шестеркин с сыном. Фото Соцсети

Приехал с выезда — а ребенок за эти 12 дней начинает разговаривать

— Вы по-прежнему не сторонник куда-то сходить вечером?

— Мне с семьей как-то больше нравится время проводить. Потому что в сезоне и так очень часто находишься на выезде, а ребенок растет не по дням, а по часам. Бывает какой-то дальний выезд, ты через 12 дней приезжаешь, а он уже начинает разговаривать. Не хочется упускать такие моменты. Если уж куда-то идти, то вместе с семьей. А так по возможности, когда родители прилетают, с женой «романтик» делаем.

— На выезде вы в номере и никуда не выходите?

— У нас система, что нам выдают суточные. Ты можешь ходить на ужин куда-либо, либо заказывать рум-сервис. Если хорошая погода, рядом есть что-то вкусное, можно сходить в ресторан. Если совсем лень, то просто заказ в отеле..

— Есть какие-то города, где хочется погулять?

— Честно, мне без разницы. Каждый город, наверное, приятен по-особому. Но достопримечательностей я в целом никаких не видел, не гулял, не разбирался. Максимум до ресторана и обратно.

— Тогда какой ваш быт в Америке: семья, дом и арена?

— Да. Дом, тренировочная арена, дом. Можем в город выехать погулять в выходной день, в парк какой-нибудь сходить. В целом стандартный досуг.

— Вам без разницы, Нью-Йорк или Тамбов?

— В целом да. В Тамбов не звали.

— Удивило ли то, что вы заняли четвертое место в голосовании за «Везину» — приз лучшему вратарю?

— Очень удивило. Почему не третье, ха-ха?

— Почему не второе, наверное?

— Если серьезно, не удивило. Потому что, по мне, сезон очень слабый получился.

— Не может быть слабым вратарь в команде, которая вышла в финал конференции.

— Но «Везину» дают за регулярку.

— А какие были претензии по регулярке? Понятно, почему критиковали Илью Сорокина, но вас?

— У меня есть претензии по регулярке. Только после Матча звезд как-то более-менее нащупал свою игру. А так были определенные проблемы, спады. Выходил на тренерский штаб, руководство, семья очень помогала, много дома разговаривали. Были тяжелые моменты, но теперь с высоко поднятой головой можно сказать, что все прошел. По-другому смотрю на определенные вещи.

— На какие?

— Не скажу.

— К новичкам относятся очень ревностно. Когда Джонатан Куик появился в команде, не было тревожно?

— Нет. Когда он только подписал контракт, сразу написал мне сообщение, что рад быть частью нашей команды и ждет момента, когда мы увидимся, познакомимся и пообщаемся. Очень приятный воспитанный человек. Прекрасный вратарь с большим хоккейным багажом. И я на самом деле рад, что он с нами. У него можно многому поучиться.

— Чем могли быть недовольны вами, что его пригласили?

— А я люблю конкуренцию. Рос в ней всю свою карьеру. Без нее не бывает результатов.

— Как сказалось присутствие тафгая Мэтта Ремпе в «Рейнджерс» с точки зрения отношения соперников к вам?

— Это всегда помогает команде вести себя более раскрепощенно. Он мне симпатичен как человек. Парень полностью отдается делу. Приятно смотреть на драки во время игры. Это дает заряд эмоций.

— Вы когда будете драться?

— Когда-нибудь. Когда Ремпе тоже на льду будет.

— На тренировке вы пошутили, что никогда больше не будете бросать шайбу по чужим воротам, чтобы забить гол. Или это была не шутка?

— Это уже как карта ляжет. Будет возможность, будет хорошее настроение во время игры, когда все получается, почему нет? Это все равно дело случая. А когда есть неуверенность и шальная шайба может мне залететь, лучше перестраховаться.

— Кто вам нравится из российских хоккеистов, которые сейчас выступают в НХЛ?

— Вообще все.

— Все?

— Да. Приятно за всеми смотреть. От некоторых даже приятно хиты получать.

— Это от кого?

— От Свечникова. Когда у нас выходной, смотрю иногда обзоры, голы. Слежу, кто забил, кто отдал, как вратари сыграли.

— Во время матчей с кем-то вам удается перекинуться словами?

— Это очень редко получается, потому что я больше концентрируюсь на игре, не распыляюсь на что-то. Если с кем-то в хороших отношениях, можно перекинуться парой слов.

— В России после игр легионеры часто что-то обсуждают на льду между собой. В НХЛ такое есть?

— После игры мы переодеваемся и стоим ждем автобус. В основном там разговариваем.

— Вы со всеми русскими в НХЛ общаетесь?

— По возможности. Если играли друг против друга, то да. У кого-то матч не задался, и он говорит: «Ребята, я не буду».

— Вы говорите, что всегда концентрируетесь на игре. Но во время матчей вы не всегда в своей тарелке.

— Необязательно, что я должен шторки какие-то надеть и как робот ходить по какому-то пунктиру. Допустим, мне иногда помогает с кем-то перекинуться парой фраз.

— Плохих фраз?

— Необязательно.

— Необязательно?

— Иногда и очень хорошие.

Илья Сорокин. Фото Global Look Press

Уверен, что у Сорокина будет сильный сезон

— Что с вашим другом Ильей Сорокиным?

— А что с ним?

— Почему у него совсем не получился сезон?

— Все хорошо. Как и у меня, думаю, это запланированный спад. Уверен, что у Илюхи тоже сейчас будет сильный сезон. Знаю, что он готовится. Я с ним на связи.

— Насколько большая проблема для русских ребят и европейцев, что в Америке совершенно другая еда?

— Мне повезло, у меня жена прекрасно готовит. Грех жаловаться.

— Когда вы приехали в «Рейнджерс», вам сказали, что вы толстый. Сейчас этой проблемы нет?

— Теперь они уже ничего не говорят, а в первый сезон такое было, да. Хотя сейчас вешу больше, чем тогда — но на тот момент у меня процент жира был гораздо больше. Этим летом из-за русской кухни поднабрал. Сейчас прохожу курс молодого бойца без обедов.

— Насколько вы довольны тем, как к вам относятся в «Рейнджерс»?

— Относятся замечательно. И болельщики, и руководство. На улице люди подходят, что-то могут спросить. Постоянная поддержка. Мы живем за городом. Там на главную улицу выходишь, бывает, люди на перекрестке останавливаются и желают удачи, несмотря на то, как ты сыграл. Это мотивирует — проще проходишь через какие-то трудности, когда видишь, что тебя люди поддерживают. Но хейт тоже, несомненно, есть.

— Где?

— Во всяких инстаграмах (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена. — Прим. «СЭ»). Хорошо, что он здесь у нас не работает, поэтому ничего не читаю и отдыхаю сейчас от Интернета. Да и в целом буду поменьше использовать это все.

— Возможно ли привыкнуть к тому, что ваше имя скандирует арена?

— Это очень приятно, и каждый раз ты это ощущаешь по-новому. В этом сезоне поначалу это было не так часто — начинаешь задумываться, как тебе этого не хватает. Это как наркотик. И когда это происходит, наполняешься положительными эмоциями и стараешься еще что-либо сделать, чтобы еще это услышать, потому что это очень приятно и психологически тебе помогает.

— Вас так и зовут в команде «Шести»?

— Да.

— Не Игорь?

— Не-не. Им так попроще — говорить «Шести».

Игорь Шестеркин. Фото Global Look Press

— Расскажите про прозвища игроков, которые не от фамилии образованы.

— Джимми Виси называют Funny — веселый. А так все в основном от фамилий. Нас с Панарой ребята называют по-своему, но я не могу раскрыть все карты.

— Мне много что нравится в НХЛ, но я теряюсь, когда в «Каролине» вручают вантуз лучшему игроку месяца.

— Это их решение.

— Но и в вашем клубе могут быть такие шутки.

— У нас вручают бродвейскую шляпу. На домашних матчах белого цвета, на выездных черная. Ничего особенного. Никаких вантузов у нас нет.

— Вы общаетесь с кем-то из иностранцев так же близко, как и с Панариным?

— Со всеми по чуть-чуть стараемся. Есть ребята, которые по менталитету очень близки нам. Но бывает языковой барьер и определенные темы, которые тяжело обсуждаются. Про учебу какую-то начинают разговаривать, кто и куда поступал, и ты просто не знаешь названия этих университетов, а там уже какие-то свои фразы и сокращения. Если на стандартные темы, про хоккей поговорить, про околохоккейную жизнь, то это не проблема.

— На мюзикл на Бродвее сходили бы?

— Нет.

— Почему?

— Далеко живу.

— Далеко?

— Да. Я же говорю, за городом.

— Там все за городом.

— Но Бродвей-то на Бродвее.

— Вы меня поразили тем, что живете в Америке и не интересуетесь американским футболом.

— Да.

— Еще и бейсболом не интересуетесь?

— Баскетбол нравится, но не так, что я слежу за счетами. Интересно, как выступают «Нью-Йорк Никс». У нас с ними совмещенная тренировочная база. Пока ты приходишь на завтрак или обед, показывают хоккейные и баскетбольные обзоры. Пока ешь, можно посмотреть.

— Вы с ними не соприкасаетесь?

— Очень редко получается, потому что в основном у нас разное расписание.

— Сейчас, наверное, все мысли у вас будут о том, что последний год контракта. Для хоккеистов в НХЛ это важно.

— Вообще без разницы. У меня есть цель выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Поэтому все мысли только об этом. Если есть возможность поговорить о контракте, пусть это делает агент. Он в этом более силен, чем я. Я лишь хочу показывать результат и показывать, что достоин находиться в «Рейнджерс».