Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:00

Большое интервью Шестеркина: недоволен сезоном в НХЛ, скучал по России, не смотрел мюзиклы на Бродвее

Вратарь Шестеркин недоволен прошедшим сезоном в НХЛ
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин
Игорь Шестеркин.
Фото Global Look Press
Один из лучших голкиперов мира ответил на вопросы «СЭ».

Игорь Шестеркин провел очередной отличный сезон в НХЛ. Вратарь «Рейнджерс» занял четвертое место в голосовании за «Везину» (приз лучшему вратарю регулярного чемпионата) и стал главным фактором выхода команды в финал Восточной конференции. В интервью «СЭ» Шестеркин рассказал, из-за чего недоволен своими выступлениями, несмотря на результаты, объяснил, почему предпочитает спокойную семейную жизнь, а также поделился мнением о своих фанатах и хейтерах.

Давно не был в России — это повлияло психологически

— Есть ли хоть какие-то новости по новому контракту с «Рейнджерс»?

 На эту тему никаких комментариев. У меня нет ничего, что можно было бы рассказать.

— Волнуетесь по этому поводу?

— Нет. У меня еще год контракта. Рад находиться в команде. У нас хорошие шансы в этом сезоне, попробуем улучшить результат.

 Если улучшать, то это только выигрывать Кубок.

 Про это я и говорю.

 Не почувствовали, что в команде все вот-вот может разрушиться?

— Ни в коем случае. Наоборот, мы максимально сконцентрированы. У нас есть и опытные, и молодые ребята, которые обрастают мясом. На ошибках учатся. Без поражений не бывает побед. Поэтому уверен, что все будет хорошо. Даже если взять пример «Флориды», которая проиграла «Вегасу» год назад, а сейчас взяла кубок. Мы можем достичь такого же результата.

 Была ли хоть одна пропущенная шайба в проигранном финале конференции с «Флоридой», за которую вам стыдно?

 Да. Первая от Ткачака пролетела невовремя. Еще была парочка моментов, когда можно было бы поуверенней сыграть. Может, тогда и не забили, но ощущения такие.

 Можно ли этот сезон назвать лучшим в вашей карьере в НХЛ?

 Сам сезон — нет. Да и в плей-офф пару лет назад я играл поуверенней. Все решает психология. Игра идет и все получается — о плохих вещах не думаешь. А если сезон выходит волнами — поднялся наверх, опустился на самый низ, то от него остается горькое впечатление.

Хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин
Игорь Шестеркин.
Фото Global Look Press

 Если честно, не понимаю, в чем вы себя упрекаете.

 Регулярка у меня не ахти была. Лучше держаться на одном уровне и прогрессировать, чем вверх-вниз постоянно.

 А из-за чего регулярка не получилась?

 Не знаю. Бывают разные спады в жизни. На льду что-то получается, а что-то нет. Давно не был в России. Это тоже накладывало определенный отпечаток, потому что не виделся с семьей и друзьями. Сейчас я здесь начал проходить свою стандартную подготовку к сезону, поэтому счастлив и доволен. С нетерпением жду чемпионата.

 То есть неприезд в Россию прошлым летом мог сказаться психологически?

— Да. Потому что тоскую по семье и привык к определенному роду тренировок. Там я не мог получать того, к чему привык.

 
Игорь Шестеркин. «Скрестил пальцы, когда вручали «Харт». Но бороться с Макдэвидом и Мэттьюсом пока нереально». Интервью Шестеркина

 Вы же не приехали в Россию из-за рождения ребенка?

— Да. На тот момент это было главное. Сейчас он уже подрос, слава богу, все хорошо. Поэтому сейчас здесь приучаем его к русской культуре.

 Вы дома на русском разговариваете?

— Да. Так английский и не знаем.

 Вы уделяете внимание психологическим моментам в летней подготовке?

 Психология всегда полезна. Надо учиться чему-то новому, стараться держать себя в определенных рамках, не распыляться, не разбрасываться. Чем больше ты это делаешь, тем тяжелее будет находить концентрацию. Когда находишься в более-менее привычном состоянии, то все проще дается в жизни.

— Что в прошлом сезоне выводило из себя?

— Моя плохая игра.

 Как-то вы говорили, что бывает так, что утром не с той ноги встал и это сказывается.

— Бывает, что игра не шла и все настроение насмарку идет. Сразу у меня появляется в голове, что опять подготовился не так, хотя делал летом все то же самое, но без четкого наблюдения тренеров. Самому этим заниматься тяжелее, чем с кем-то, кто со стороны может подсказать.

Если ты один, то снимаешь на видео тренировку, отправляешь тренеру. Пока он посмотрит, ты теряешь день зря. Только завтра начинаешь исправлять ошибки. Мы сейчас с тренером Всеволодом Кондрашовым за одну тренировку несколько упражнений наработали. Во время повторения он может мне подсказать какую-то ошибку. Это немножко выбешивает, но так можно добиться результата.

 Выбешивает по каким-то мелочам?

 У нас такие отношения. Я ему полностью доверяю свою подготовку, зная, что он желает мне только лучшего. Но когда внимание уделяешь одному аспекту, больше закрыт к какому-то другому. Тренер тебе об этом говорит. Начинаешь думать сразу насчет двух аспектов, вылезает третий. Хочется уже все бросить и уйти. Думаешь, что он вечно всем недоволен. Лишь бы что-то сказать тебе.

 Над чем вы будете работать в этом году? Что надо подтянуть?

— Всего по чуть-чуть. У меня нет такого, что работаю над чем-то одним. Полноценное движение, чтобы я не застревал в одной позиции, чтобы у меня было объемное катание, мощный толчок. Самое главное, наверное, глаза. Видеть шайбу. Если ты перед ней, то почти наверняка ее остановишь.

Хоккеист Игорь Шестеркин с сыном
Игорь Шестеркин с сыном.
Фото Соцсети

Приехал с выезда — а ребенок за эти 12 дней начинает разговаривать

— Вы по-прежнему не сторонник куда-то сходить вечером?

— Мне с семьей как-то больше нравится время проводить. Потому что в сезоне и так очень часто находишься на выезде, а ребенок растет не по дням, а по часам. Бывает какой-то дальний выезд, ты через 12 дней приезжаешь, а он уже начинает разговаривать. Не хочется упускать такие моменты. Если уж куда-то идти, то вместе с семьей. А так по возможности, когда родители прилетают, с женой «романтик» делаем.

 На выезде вы в номере и никуда не выходите?

— У нас система, что нам выдают суточные. Ты можешь ходить на ужин куда-либо, либо заказывать рум-сервис. Если хорошая погода, рядом есть что-то вкусное, можно сходить в ресторан. Если совсем лень, то просто заказ в отеле..

 Есть какие-то города, где хочется погулять?

 Честно, мне без разницы. Каждый город, наверное, приятен по-особому. Но достопримечательностей я в целом никаких не видел, не гулял, не разбирался. Максимум до ресторана и обратно.

— Тогда какой ваш быт в Америке: семья, дом и арена?

— Да. Дом, тренировочная арена, дом. Можем в город выехать погулять в выходной день, в парк какой-нибудь сходить. В целом стандартный досуг.

— Вам без разницы, Нью-Йорк или Тамбов?

 В целом да. В Тамбов не звали.

 Удивило ли то, что вы заняли четвертое место в голосовании за «Везину» — приз лучшему вратарю?

 Очень удивило. Почему не третье, ха-ха?

— Почему не второе, наверное?

 Если серьезно, не удивило. Потому что, по мне, сезон очень слабый получился.

 Не может быть слабым вратарь в команде, которая вышла в финал конференции.

 Но «Везину» дают за регулярку.

 А какие были претензии по регулярке? Понятно, почему критиковали Илью Сорокина, но вас?

— У меня есть претензии по регулярке. Только после Матча звезд как-то более-менее нащупал свою игру. А так были определенные проблемы, спады. Выходил на тренерский штаб, руководство, семья очень помогала, много дома разговаривали. Были тяжелые моменты, но теперь с высоко поднятой головой можно сказать, что все прошел. По-другому смотрю на определенные вещи.

 На какие?

 Не скажу.

 К новичкам относятся очень ревностно. Когда Джонатан Куик появился в команде, не было тревожно?

 Нет. Когда он только подписал контракт, сразу написал мне сообщение, что рад быть частью нашей команды и ждет момента, когда мы увидимся, познакомимся и пообщаемся. Очень приятный воспитанный человек. Прекрасный вратарь с большим хоккейным багажом. И я на самом деле рад, что он с нами. У него можно многому поучиться.

 Чем могли быть недовольны вами, что его пригласили?

— А я люблю конкуренцию. Рос в ней всю свою карьеру. Без нее не бывает результатов.

— Как сказалось присутствие тафгая Мэтта Ремпе в «Рейнджерс» с точки зрения отношения соперников к вам?

 Это всегда помогает команде вести себя более раскрепощенно. Он мне симпатичен как человек. Парень полностью отдается делу. Приятно смотреть на драки во время игры. Это дает заряд эмоций.

 Вы когда будете драться?

— Когда-нибудь. Когда Ремпе тоже на льду будет.

 На тренировке вы пошутили, что никогда больше не будете бросать шайбу по чужим воротам, чтобы забить гол. Или это была не шутка?

— Это уже как карта ляжет. Будет возможность, будет хорошее настроение во время игры, когда все получается, почему нет? Это все равно дело случая. А когда есть неуверенность и шальная шайба может мне залететь, лучше перестраховаться.

 
Игорь Шестеркин. Русский вратарь сорвет куш в Нью-Йорке! Шестеркин заслужил исторический для НХЛ контракт

 Кто вам нравится из российских хоккеистов, которые сейчас выступают в НХЛ?

— Вообще все.

 Все?

— Да. Приятно за всеми смотреть. От некоторых даже приятно хиты получать.

 Это от кого?

— От Свечникова. Когда у нас выходной, смотрю иногда обзоры, голы. Слежу, кто забил, кто отдал, как вратари сыграли.

 Во время матчей с кем-то вам удается перекинуться словами?

— Это очень редко получается, потому что я больше концентрируюсь на игре, не распыляюсь на что-то. Если с кем-то в хороших отношениях, можно перекинуться парой слов.

 В России после игр легионеры часто что-то обсуждают на льду между собой. В НХЛ такое есть?

 После игры мы переодеваемся и стоим ждем автобус. В основном там разговариваем.

— Вы со всеми русскими в НХЛ общаетесь?

— По возможности. Если играли друг против друга, то да. У кого-то матч не задался, и он говорит: «Ребята, я не буду».

 Вы говорите, что всегда концентрируетесь на игре. Но во время матчей вы не всегда в своей тарелке.

 Необязательно, что я должен шторки какие-то надеть и как робот ходить по какому-то пунктиру. Допустим, мне иногда помогает с кем-то перекинуться парой фраз.

 Плохих фраз?

— Необязательно.

 Необязательно?

— Иногда и очень хорошие.

Хоккеист «Айлендерс» Илья Сорокин
Илья Сорокин.
Фото Global Look Press

Уверен, что у Сорокина будет сильный сезон

 Что с вашим другом Ильей Сорокиным?

 А что с ним?

 Почему у него совсем не получился сезон?

— Все хорошо. Как и у меня, думаю, это запланированный спад. Уверен, что у Илюхи тоже сейчас будет сильный сезон. Знаю, что он готовится. Я с ним на связи.

— Насколько большая проблема для русских ребят и европейцев, что в Америке совершенно другая еда?

 Мне повезло, у меня жена прекрасно готовит. Грех жаловаться.

 Когда вы приехали в «Рейнджерс», вам сказали, что вы толстый. Сейчас этой проблемы нет?

 Теперь они уже ничего не говорят, а в первый сезон такое было, да. Хотя сейчас вешу больше, чем тогда — но на тот момент у меня процент жира был гораздо больше. Этим летом из-за русской кухни поднабрал. Сейчас прохожу курс молодого бойца без обедов.

 Насколько вы довольны тем, как к вам относятся в «Рейнджерс»?

— Относятся замечательно. И болельщики, и руководство. На улице люди подходят, что-то могут спросить. Постоянная поддержка. Мы живем за городом. Там на главную улицу выходишь, бывает, люди на перекрестке останавливаются и желают удачи, несмотря на то, как ты сыграл. Это мотивирует — проще проходишь через какие-то трудности, когда видишь, что тебя люди поддерживают. Но хейт тоже, несомненно, есть.

 Где?

— Во всяких инстаграмах (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена. — Прим. «СЭ»). Хорошо, что он здесь у нас не работает, поэтому ничего не читаю и отдыхаю сейчас от Интернета. Да и в целом буду поменьше использовать это все.

 Возможно ли привыкнуть к тому, что ваше имя скандирует арена?

— Это очень приятно, и каждый раз ты это ощущаешь по-новому. В этом сезоне поначалу это было не так часто — начинаешь задумываться, как тебе этого не хватает. Это как наркотик. И когда это происходит, наполняешься положительными эмоциями и стараешься еще что-либо сделать, чтобы еще это услышать, потому что это очень приятно и психологически тебе помогает.

 Вас так и зовут в команде «Шести»?

— Да.

 Не Игорь?

— Не-не. Им так попроще — говорить «Шести».

Хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин
Игорь Шестеркин.
Фото Global Look Press

 Расскажите про прозвища игроков, которые не от фамилии образованы.

— Джимми Виси называют Funny — веселый. А так все в основном от фамилий. Нас с Панарой ребята называют по-своему, но я не могу раскрыть все карты.

 Мне много что нравится в НХЛ, но я теряюсь, когда в «Каролине» вручают вантуз лучшему игроку месяца.

 Это их решение.

 Но и в вашем клубе могут быть такие шутки.

 У нас вручают бродвейскую шляпу. На домашних матчах белого цвета, на выездных черная. Ничего особенного. Никаких вантузов у нас нет.

 
Артемий Панарин (№10) и&nbsp;Игорь Шестеркин (№31) после поражения &laquo;Рейнджерс&raquo; в&nbsp;финале Восточной конференции. «Отдали все, но можно было сыграть лучше»: Шестеркин и Панарин после вылета из Кубка Стэнли

 Вы общаетесь с кем-то из иностранцев так же близко, как и с Панариным?

— Со всеми по чуть-чуть стараемся. Есть ребята, которые по менталитету очень близки нам. Но бывает языковой барьер и определенные темы, которые тяжело обсуждаются. Про учебу какую-то начинают разговаривать, кто и куда поступал, и ты просто не знаешь названия этих университетов, а там уже какие-то свои фразы и сокращения. Если на стандартные темы, про хоккей поговорить, про околохоккейную жизнь, то это не проблема.

 На мюзикл на Бродвее сходили бы?

— Нет.

 Почему?

 Далеко живу.

 Далеко?

— Да. Я же говорю, за городом.

— Там все за городом.

— Но Бродвей-то на Бродвее.

 Вы меня поразили тем, что живете в Америке и не интересуетесь американским футболом.

— Да.

 Еще и бейсболом не интересуетесь?

— Баскетбол нравится, но не так, что я слежу за счетами. Интересно, как выступают «Нью-Йорк Никс». У нас с ними совмещенная тренировочная база. Пока ты приходишь на завтрак или обед, показывают хоккейные и баскетбольные обзоры. Пока ешь, можно посмотреть.

 Вы с ними не соприкасаетесь?

— Очень редко получается, потому что в основном у нас разное расписание.

— Сейчас, наверное, все мысли у вас будут о том, что последний год контракта. Для хоккеистов в НХЛ это важно.

 Вообще без разницы. У меня есть цель выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Поэтому все мысли только об этом. Если есть возможность поговорить о контракте, пусть это делает агент. Он в этом более силен, чем я. Я лишь хочу показывать результат и показывать, что достоин находиться в «Рейнджерс».

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
1
0
Читайте также
Провалившая гендерный тест боксерша из Алжира вышла в финал Олимпиады-2024
Борец Лопес после победы на Олимпиаде-2024 объявил о завершении карьеры
Врезавшуюся в китайского олимпийца журналистку отстранили от работы на ОИ
Ничушкин не торопится в СКА, а «Спартак» усилится экс-одноклубником Капризова. Главные трансферные новости КХЛ на 7 августа
Силы ПВО и РЭБ обнаружили и подавили несколько беспилотников в Воронежской области
В Мариуполе обнаружили схрон с секретной документацией минобороны Украины
Популярное видео
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«В том, что Кузнецов будет играть за СКА, нет ничего плохого». Дадонов — о сезоне в НХЛ и Мозякине
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
4.10
5.10
8.10
9.10
10.10
11.10
4.10 20:00
Баффало – Нью-Джерси
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости