Россияне из Нью-Йорка — в центре внимания.

«Рейнджерс» победили «Питтсбург» в домашней игре (4:2) на фоне нескольких больших новостей. Лучший клуб прошлого регулярного чемпионата НХЛ в конце ноября потерпел пять поражений подряд и перед этой пятницей уступил в основное время шести из семи последних матчей. Команда Питера Лавиолетта открыла декабрь с проигранного противостояния с соседями из «Нью-Джерси» (1:5). В день встречи с «Пингвинз» ньюйоркцы заговорили о важных переменах.

Нью-Йорк без Трубы

«Рейнджерс» начали пятницу с обмена капитана: защитник Джейкоб Труба отправился в «Анахайм» за защитника Урхо Вааканайнена и выбор в четвертом раунде драфта-2025. «Дакс» забрали на себя большой контракт 30-летнего американца.

Труба переехал в Нью-Йорк летом 2019 года после шести сезонов в «Виннипеге», его семилетнее соглашение со среднегодовой зарплатой в 8 миллионов долларов рассчитано еще на один сезон. Джейкоб был назван 28-м капитаном в истории «Рейнджерс» в августе 2022 года. Клуб с «Мэдисон-сквер-гарден» к тому моменту оставался без обладателя нашивки четыре сезона после расставания с Райаном Макдоной, который отправился в «Тампу» по примеру предыдущего капитана «Рейнджерс» Райана Кэллахана. Выбор нестабильного защитника тогда несколько удивил, а Артемий Панарин в своем видеопоздравлении из отпуска на веселом английском как будто подколол одноклубника. «Джейкоб! Джейкоб! Поздравляю, приятель. Рад за тебя. Но все еще думаю, что я лучший выбор», — улыбнулся россиянин.

Игра Трубы оставляла много вопросов не только в этом сезоне и во время осеннего мини-кризиса «Рейнджерс». Теперь защитник будет отвечать на них в «Анахайме», а у ньюйоркцев есть другие.

«Я считаю, нашей команде нужно [новое] направление. Сейчас мы не играем хорошо. Думаю, когда вы не добиваетесь желаемого успеха, нужно выбрать другое направление для движения. Такое было решение», — сказал Питер Лавиолетт перед матчем с «Питтсбургом».

Главный тренер «Рейнджерс» заметил: «Это не должно быть посланием [остальной команде]. Я думаю, все понимают, где мы были последний месяц и как играли. Мы не можем продолжать двигаться таким путем, иначе останемся без плей-офф. Лучше найти способ подняться в таблице, вот что нам требуется, потому что мы играли не очень хорошо. Я не рассматриваю так [обмен капитана в качестве месседжа команде], но это обмен».

После победы над «Питтсбургом» Лавиолетт снова ответил на вопрос об обмене Трубы и влиянии капитана на команду.

«Я могу сказать вам и сказал это ему. Считаю, что в наше совместное время здесь он был действительно хорошим игроком и партнером по команде, хорошим человеком. Считаю, он много работал и старался подавать отличный пример для «Рейнджерс». Такие дни никогда не бывают легкими. Мне нравилось работать с ним, желаю ему только самого лучшего. Он хороший человек. Очевидно, это был тяжелый день. Перемены — это всегда непростое время», — сказал тренер.

Специалист заметил: «Это отправная точка. Как сказал с утра, это другое направление, стартовая отметка для этого. Да, победа — это способ начать [этот путь]. Если вы собираетесь начать движение в другом направлении, вы хотите начать с победы, хотите почувствовать, что хорошо сыграли. И я думаю, мы добились этого».

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Труба без Нью-Йорка

Труба согласился исключить пункт о запрете на обмен из своего контракта. В противном случае ему грозил выход на драфт отказов с возможностью оказаться в любом клубе.

«Это была угроза», — сказал защитник на организованной по видеосвязи пресс-конференции. Американец оценил сделанный выбор: «Анахайм был одним из тех мест, которые интересовали мою жену и меня. Просто все, что с этим связано. Там команда, как считаю, имеет отличный потенциал на ближайшие пару лет. Это вроде как похоже на ту ситуацию, когда я приехал в Нью-Йорк — здесь очень хорошие молодые игроки были готовы сделать следующий шаг. Если смогу в чем-то помочь и поучаствовать в этом, думаю, такова моя задача».

Труба какое-то время потратит на переживания и воспоминания о части карьеры в Нью-Йорке.

«Очевидно, капитанство было чем-то особенным. День, когда меня им назначили, я запомню навсегда. Два финала конференции, Президентский трофей и даже больше. Когда приехал сюда, было ощущение, что я понятия не имею, что за город Нью-Йорк. Теперь чувствую, что многому научился и серьезно вырос как человек. Я обрел любовь к искусству, встретил разных людей, с которыми буду знаком или подружился на всю жизнь. В Нью-Йорке навсегда останется частичка моего сердца, в это место я определенно буду много раз возвращаться. Кроме того, пять лет — это долгий срок, очень признателен за все воспоминания. Но теперь время перевернуть страницу и начать что-то новое», — сказал защитник.

Обмен капитана стал сигналом для других лидеров «Рейнджерс». Они попытались ответить на вызов в игре с «Питтсбургом».

«Да, это тяжело. Хочу сказать, что в любой команде, в которую приходишь, стараешься выстроить отношения со всеми. Как бы банально ни звучало, вы становитесь братьями с этими парнями. Всегда непросто видеть, как кто-то уходит. А Трубса я знаю очень долгое время. И для него, одного из главных лидеров команды, это точно тяжело. Очевидно, это было тяжелое утро. Мы знали, что сегодня должны выйти и по-настоящему себя показать», — сказал Винсент Трочек.

Форвард заметил: «Я не знаю, намеренно ли послали такой месседж, но, очевидно, получилось так. Всякий раз, когда твоего капитана меняют, это показательно — если вы не продуктивны, не выигрываете матчи, то менеджмент должен что-то сделать и поменять, и это может быть любой из нас».

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Шестеркин и контракт

Новости пятницы о «Рейнджерс» продолжила другая важная тема. Ведущие инсайдеры и крупные каналы ESPN, Sportsnet, NHL Network сообщили: клуб из Нью-Йорка договорился с Игорем Шестеркиным о новом контракте. Действующее соглашение 28-летнего голкипера истекает после этого сезона. Россиянин рассчитывал договориться о переподписании до старта регулярного чемпионата, но переговоры затянулись. Возможно, такая ситуация дополнительно нервировала все стороны, перепады в игре команды и вратаря сказывались на результатах.

«Рейнджерс» сделают Шестеркина самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ. Россиянин получает 8-летний контракт с общей суммой в 92 миллиона долларов и среднегодовой зарплатой 11,5 миллиона. После матча с «Питтсбургом» голкипер перевел в шутку ответ на вопрос о контракте.

«Я пока не говорю [об этом]. Мы близки, но не могу сказать ничего другого. Может быть, мы сможем поговорить об этом [завтра]», — сказал Игорь.

В игре с «Пингвинз» у Шестеркина — 18 отраженных бросков, в том числе важное спасение при равном счете во втором периоде при броске Евгения Малкина. Джино атаковал из хорошей позиции, Игорь выловил шайбу ловушкой и услышал привычное для «Мэдисон-сквер-гарден» скандирование своего имени. В концовке все полевые хоккеисты вписалась за вратаря, когда он сам был готов расправиться с форвардом гостей Рикардом Ракеллем за подножку при игре за воротами. Для полноты картины разве что не хватило гола в пустые ворота соперника, о котором голкипер давно мечтает.

«Это была важная победа для нас, это точно. Это был на самом деле тяжелый день», — сказал Шестеркин после игры.

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Панарин и топ-10 бомбардиров НХЛ из России

Артемий Панарин был назван первой звездой матча «Рейнджерс» с «Питтсбургом», оформил дубль во втором периоде и отметился голевой передачей в третьем. Это 142-я игра форварда с двумя и более очками за клуб из Нью-Йорка. В этот вечер у его партнеров по звену Винсента Трочека — гол и две передачи, Алексиса Лафреньера — две передачи.

Артемий сначала вышел на завершение в комбинации с Трочеком и Лафреньером и сравнял счет мощным броском из точки правее центра у круга для вбрасывания. Малкин пытался перекрыть ворота Алекса Недельковича, но ни Евгений, ни вратарь никак не успевали выловить шайбу. В конце периода «десятка» хозяев начал и закончил еще одну быструю атаку после отбора в своей зоне и передачи Трочека под бросок почти из той же точки за пару секунд до сирены. На этот раз у голкипера «Пингвинз» появились вопросы к себе.

«Я не думаю, что второй бросок был лучшим [для него]. Говоря честно, я на самом деле не сыграл по шайбе, просто немного сместился на него. Если бы сдвинулся еще чуть левее, честно говоря, скорее всего, [шайба] попала бы мне в локоть. Это было тяжело принять, особенно с учетом времени», — сказал Неделькович.

Панарин о дубле за секунды до перерыва заметил: «У меня была такая скорость, чувствовал это. Не знаю, как это выглядело со стороны, но я просто дошел до середины и постарался бросить. И я не знал, сколько осталось секунд».

Трочек при этом оценил эффективность «Рейнджерс» в контратаках.

«Были более решительны, да. Это то, чего мы стараемся добиться, больше эффективности в быстрых отрывах», — сказал форвард.

В конце третьего периода Трочек установил окончательный счет в новой контратаке вместе с Лафреньером. Выпад начался с игры Панарина в отборе у закругления борта в своей зоне.

«Мне понравилась [наша] энергия. Несколько раз мы слишком суетились, но считаю, что смотрелись намного лучше, чем обычно в последний месяц. Мы довольны этим и постараемся оставаться такими же позитивными», — сказал Артемий.

Панарин забил 15-й гол в сезоне и в списке снайперов регулярного чемпионата догнал Александра Овечкина, из соотечественников впереди только Кирилл Капризов (17 шайб). Форвард «Рейнджерс» с 32 (15+17) очками в 25 матчах остается лучшим бомбардиром своей команды.

Артемий поднялся в десятку самых результативных россиян в истории НХЛ с 813 (283+533) очками в 697 играх. Форвард прошел защитника Сергея Гончара (811 очков в 1301 матче), следующие ориентиры — Вячеслав Козлов (853 в 1182) и Илья Ковальчук (876 в 926). Дальше — Никита Кучеров (907 в 747) приближается к достижению Павла Дацюка (918 в 953). Пока только пятеро легенд выбили тысячу: Овечкин (1575 в 1444) и Малкин (1320 в 1173), а до них Сергей Федоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990) и Алексей Ковалев (1029 в 1316).