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Игорь Шестеркин: биография российского вратаря «Рейнджерс»

Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Хоккеист, вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин
Игорь Шестеркин.
Фото Global Look Press
История одного из лучших голкиперов России.

Игорь Шестеркин
Дата рождения: 30 декабря 1995 года
Место рождения: Москва, Россия
Вид спорта: хоккей
Амплуа: вратарь
Рост: 185 см
Игровой номер: 31

Детские годы Шестеркина

Шестеркин родился в Москве, его семья жила в Сетуни, на западе столицы. Недалеко от дома находился хоккейный дворец, в котором базируется академия «Крыльев Советов», где Игорь начал заниматься хоккеем. Первым тренером Шестеркина стал опытный наставник Евгений Полеев, который раньше сам был вратарем и сразу же разглядел в юном хоккеисте задатки голкипера. В детстве Игорь также любил играть в футбол.

Хоккеист, вратарь Игорь Шестеркин в сборной России
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В системе «Спартака»

В 2011 году Шестеркина на драфте юниоров КХЛ выбрал «Спартак». В молодежной команде красно-белых ему помогал тренер Олег Браташ, которого Игорь знал еще по «Крыльям Советов».

Шестеркин провел два сезона в МХЛ. В сезоне-2012/13 у вратаря были 31 пропущенная шайба в 15 матчах (92% отраженных бросков) регулярного чемпионата и 14 — в девяти играх плей-офф (94,8% отраженных бросков). Тогда красно-белые дошли до финала, где в упорной борьбе уступили «Омским ястребам», проиграв седьмой матч серии в овертайме.

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В сезоне-2013/14 Шестеркин пропустил 33 гола в 23 матчах регулярного чемпионата (94,7% отраженных бросков) и столько же — в 19 играх плей-офф (93,7% отраженных бросков). В этот раз финальная серия вновь продлилась семь матчей, но «Спартак» победил «Красную Армию» и выиграл Кубок Харламова.

В сезоне-2013/14 Шестеркин дебютировал в КХЛ за «Спартак», сыграв девять матчей в регулярном чемпионате, а после окончания сезона перешел в СКА.

Хоккеист Игорь Шестеркин в СКА
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

СКА

В первые годы в Санкт-Петербурге Шестеркин выступал за «СКА-Неву» в ВХЛ и «СКА-1946» в МХЛ, изредка получая игровое время в основной команде. Он провел шесть матчей в КХЛ в сезоне-2014/15, по итогам которого петербуржцы выиграли Кубок Гагарина.

В сезоне-2016/17 Шестеркин начал регулярно получать игровое время в СКА. Тогда же на его счету была сухая серия в КХЛ, которая длилась 272 минуты и 8 секунд. В регулярном чемпионате вратарь пропустил 60 шайб в 39 играх (93,7% отраженных бросков). В плей-офф он пропустил семь шайб в пяти матчах, отразил 94% бросков и помог команде выиграть Кубок Гагарина.

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На протяжении нескольких лет тренерский штаб СКА чередовал Шестеркина и Микко Коскинена. В 2017 и 2018 годах почти весь плей-офф проводил финн, но в сезоне-2018/19, который стал для Игоря одним из лучших в плане индивидуальной статистики, россиянин стал получать больше игрового времени. В регулярном чемпионате у Шестеркина была 31 пропущенная шайба в 28 матчах, а процент отраженных бросков вырос до 95,3%. В плей-офф он провел 10 матчей, пропустив 17 шайб и отразив 90,4% бросков.

Хоккеист, вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин
Фото Global Look Press

НХЛ

В 2014 году Шестеркина на драфте НХЛ выбрал «Нью-Йорк Рейнджерс» — клуб, за который вратарь болел с детства. Переход состоялся спустя пять лет.

Сезон-2019/20 Игорь начал в АХЛ в составе фарм-клуба «Рейнджерс», но зимой стал попадать в состав основной команды в НХЛ.

После ухода легендарного Хенрика Лундквиста «Рейнджерс» сделали ставку на Шестеркина. По ходу сезона-2020/21 у Шестеркина была сухая серия длиной в 152 минуты 37 секунд.

В сезоне-2021/22 «Рейнджерс» добрались в Кубке Стэнли до финала Восточной конференции. Тот сезон принес Шестеркину звание лучшего вратаря лиги (приз «Везина Трофи»). До него лишь два россиянина — Сергей Бобровский (дважды) и Андрей Василевский — становились обладателями награды. В регулярке у Игоря был наивысший процент отраженных бросков в энхаэловской карьере — 93,5%. В плей-офф показатель составил 92,9%. В первом матче четвертьфинала конференции с «Питтсбургом» (3:4 ОТ) россиянин сделал 79 сейвов.

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В сезоне-2022/23 «Рейнджерс» вместе с Шестеркиным вылетели в первом раунде плей-офф, а в сезоне-2023/24 вновь дошли до финала Восточной конференции. В новом сезоне Игорь постарается реализовать мечту о победе в Кубке Стэнли.

«Мы максимально сконцентрированы. У нас есть и опытные, и молодые ребята, которые обрастают мясом. На ошибках учатся. Без поражений не бывает побед. Поэтому уверен, что все будет хорошо. Даже если взять пример «Флориды», которая проиграла «Вегасу» год назад, а сейчас взяла кубок. Мы можем достичь такого же результата», — сказал вратарь в интервью «СЭ» летом 2024 года.

Сколько зарабатывает Шестеркин

Контракт Шестеркина с «Рейнджерс», подписанный в 2021 году, заканчивается в конце сезона-2024/25. По нему он зарабатывает около 5,67 миллиона долларов в год. Если переговоры о новом соглашении пройдут успешно, сумма может существенно вырасти — Шестеркин наверняка станет дорогим голкипером НХЛ и будет зарабатывать больше 10 миллионов долларов за сезон.

Хоккеист, вратарь Игорь Шестеркин в сборной России
Фото Global Look Press

Сборная России

На молодежном чемпионате мира 2015 года Шестеркин завоевал серебряную медаль. На том турнире Игорь стал вторым вратарем по проценту отраженных бросков (93,8%), но в финале с Канадой (4:5) был заменен после двух быстрых пропущенных голов.

Позже Шестеркин стал вызываться во взрослую сборную, но ЧМ-2016, ЧМ-2017 и Олимпийские игры-2018 провел в качестве запасного вратаря. На обоих чемпионатах мира Россия заняла третье место, а на Олимпиаде — первое.

На чемпионате мира 2018 года Шестеркин сыграл в четырех встречах, в которых пропустил пять шайб, и занял третье место по проценту отраженных бросков (94,2%). В проигранном четвертьфинале с Канадой (4:5 ОТ) Игорь сделал 36 сейвов.

Хоккеист, вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин
Фото Global Look Press

Достижения Шестеркина

Клубные

  • Обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017)

  • Обладатель Кубка Харламова (2014)

Сборная России

  • Олимпийский чемпион (2018)

  • Бронзовый призер чемпионата мира (2016, 2017)

  • Серебряный призер молодежного чемпионата мира (2015)

Личные

  • «Везина Трофи» лучшему вратарю сезона НХЛ (2022)

Игорь Шестеркин. «Искал мозг не там, где надо». Откровения Шестеркина: драки, мемы про симуляции, «Везина», отцовство

Личная жизнь Шестеркина

Шестеркин женат на Анне Бутусовой, с которой начал встречаться до переезда в США. В 2022 году у пары родился сын Тимофей.

«Дорогая, спасибо за сына! Ты сделала меня самым счастливым человеком на Земле! Я тебя очень люблю и обещаю быть лучшим папой», — отреагировал в соцсетях Шестеркин.

Соцсети

  • Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Игорь Шестеркин
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
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