От страшной трагедии команду НХЛ отделило полтора часа. Сын Ларионова из-за этого боялся за жизнь отца

Жуткая история из хоккея 90-х.

В ноябре 1996 года на домашней арене «Баффало» произошел инцидент, который попал на страницы всех американских газет. После утренней раскатки хоккеистов на лед упал огромный медиакуб весом 20 тонн. К счастью, никто не пострадал, однако в копилку фобий некоторых игроков и работников клуба добавилась еще одна.

Тогда арена под названием Marine Midland Bank стала новым домом для «Сэйбрс» и открыла свои двери за два месяца до шокирующей истории. Под ее сводами красовался современный медиакуб стоимостью четыре миллиона долларов. Президент клуба Ларри Куинн тогда рассказывал, что табло опускается каждый день для проверки технического состояния. В середине дня работники принялись за уже довольно привычную операцию, но тросы не выдержали, и часть конструкции обрушилась прямо на площадку.

On this day in 1996, the Jumbotron crashed to the ice inside Marine Midland Arena, hours before a scheduled #Sabres game. https://t.co/3Ak9R7SrUk pic.twitter.com/e86XbaiLnq — BN Chronicles (@BNchronicles) November 16, 2019

«Если он и должен был упасть, то сделал это в правильное время. Некоторые детали можно будет спасти, но придется подождать. Каким-то чудом лед и управляющая им система оказались не повреждены. Тем не менее ближайшие матчи пройдут без табло», — говорил журналистам Куинн. Разумеется, вечерняя игра между «Баффало» и «Бостоном» была перенесена, а хоккеисты команд смогли увидеть кадры инцидента только по телевизору и в газетах.

«Это было невероятно. Будто раздался жуткий стон, затем еще один, а вскоре медиакуб просто упал. Во время таких работ никому не разрешается находиться внизу. Это и помогло избежать жертв», — рассказывал один из рабочих, который стал свидетелем инцидента. Боссам клуба повезло, что часть расходов покрыла страховка, так как терять миллионы долларов на ровном месте было непозволительной роскошью. Тогда на эти деньги практически весь сезон можно было платить зарплату Доминику Гашеку.

В последние дни фотографии той аварии вновь обрели популярность в интернете. Болельщики «Баффало», которые наблюдают за тем, как их команда проигрывает по 17 матчей подряд, пытаются спастись юмором. «Если и можно охарактеризовать нынешний сезон для команды, то только фотографией с рухнувшим медиакубом», — пишут фанаты «клинков» в твиттере.

Не остался в стороне и сын знаменитого Игоря Ларионова. В своих соцсетях он написал следующее: «Помню, как увидел эту фотографию, когда мне было четыре или пять лет. Я стал сильно бояться, что табло на арене в Детройте упадет и раздавит моего отца. Большинство детей думали, что зыбучие пески или пираньи представляют собой непосредственную опасность в повседневной жизни, но не я. Я боялся медиакубов».

А вот известный защитник Алексей Житник, который тогда выступал за «Баффало», в эксклюзивном комментарии «СЭ» вспоминает ту историю с полным спокойствием: «Все случилось после утренней раскатки. Буквально полтора часа прошло, как мы отправились по домам. Нам сообщили, что матч будет перенесен. Когда увидел фотографию в газете, то был немного шокирован. Но это не самое страшное, из-за чего в Баффало отменяли игры. У нас такие снегопады бывали, что весь город был парализован несколько дней. Некоторые игроки даже ночевали в раздевалке из-за того, что не могли добраться домой. Боялся ли я в будущем медиакубов? Нет. Конечно, всегда есть мизерный шанс, что он может упасть, но не жить же с этой мыслью. Такое может произойти в любой стране. Никто не застрахован от технических проблем. Тем более у «Баффало» тогда была одна из самых новых арен, где какие-то организационные моменты, возможно, были недосконально изучены».

Арена «Баффало».