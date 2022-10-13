Звезды НХЛ — в КХЛ. Реальность, в которую до сих пор сложно поверить
Один защитник, много лет выступающий в КХЛ, но никогда не пробовавший свои силы за океаном, как-то вспоминал в частной беседе:
— Вот когда я играл с Хедманом и Макдоной...
Собеседник в ответ едва не поднял его на смех:
— Где это ты играл с Хедманом и Макдоной!?
— Как где? В «Барысе»...
Невероятно, но игрок не бредил. Это ведь правда, хотя многие уже позабыли факт. Локаут 2012 года был короткой сказкой Континентальной хоккейной лиги. Овечкин с Бэкстремом в «Динамо», Малкин, Гончар и О'Райлли — в «Магнитке», Бобровский и Тарасенко — в СКА, Варламов — в «Локомотиве», Здено Хара — во «Льве». Дацюк и Ковальчук еще были игроками НХЛ, коротавшими время на родине.
Уровень лиги тотчас возрос почти до небес. Ови, Бэкс и Комаров дали импульс «Динамо» на второй подряд Кубок Гагарина. Малкин с Мозякиным и тогда еще энхаэловцем Кулеминым разрывали все обороны подряд. Даже Крис Летанг успел подписать контракт со СКА. Вот только сыграть так и не успел.
А как Овечкин разбил головой стекло в Мытищах, проведя силовой прием на Михнове!
Не все свои чудо-буллиты Дацюк забил в НХЛ — что-то оставил и для дома.
А Хара? Как он врезал своему другу Шатану, из-за чего последний вынужден был закончить карьеру!
Если вдруг на планете исчезнет интернет (подобное уже на кажется невозможным), все эти эпизоды вмиг станут народными былинами. Вспышка звезд НХЛ в КХЛ была столь короткой и яркой, что по прошествии лет кажется галлюцинацией. Даже Малкин в расцвете сил в форме родного «Металлурга» воспринимается не иначе как сюрреализм. На фоне этого про молодых Хедмана с Макдоной и вовсе никто не помнит. Сейчас остается только удивляться, глядя на видео и фотографии, какой, оказывается, веселой и счастливой была наша хоккейная жизнь.
Но счастье, как ему свойственно, продолжалось недолго. В самом начале 2013 года НХЛ и профсоюз игроков достигли договоренностей по самым спорным пунктам, и звезд унесло, словно январской пургой.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|1
|1
|0
|2
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|4
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|5
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|6
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|7
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|2
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|3
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|4
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|5
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|6
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|1
|0
|1
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|2
|2
|0
|4
|2
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|1
|1
|0
|2
|2
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|3
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|4
|Сиэтл
|1
|0
|1
|1
|5
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|7
|Ванкувер
|1
|0
|1
|0
|8
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|0
|14.10
|02:00
|
Баффало – Оттава
|- : -
|14.10
|02:00
|
Питтсбург – Аризона
|- : -
|14.10
|02:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|- : -
|14.10
|02:30
|
Айлендерс – Флорида
|- : -
|14.10
|02:30
|
Торонто – Вашингтон
|- : -
|14.10
|03:00
|
Миннесота – Рейнджерс
|- : -
|14.10
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|- : -
|14.10
|04:30
|
Калгари – Колорадо
|- : -
|14.10
|05:00
|
Вегас – Чикаго
|- : -
|14.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|4
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|1
|4
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|1
|4
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|2
|3
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|3
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|1
|2
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00
|
|
Юусе Сарос
Нэшвилл
|1
|1.00