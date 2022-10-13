Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

13 октября, 18:00

Звезды НХЛ — в КХЛ. Реальность, в которую до сих пор сложно поверить

Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в
Илья Ковальчук и Александр Овечкин.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Артем Анисимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Антон Бабчук.
Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Никлас Бекстрем.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Сергей Бобровский.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Илья Брызгалов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Семен Варламов.
Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Сергей Гончар.
Фото Вячеслав Цуранов, photo.khl.ru
Павел Дацюк.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Илья Ковальчук.
Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»
Леонид Комаров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Сергей Костицын.
Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Николай Кулемин.
Фото Александр Овчаров, photo.khl.ru
Евгений Малкин.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Александр Овечкин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Райан О&#039;Райлли.
Фото Александр Овчаров, photo.khl.ru
Александр Семин.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Владимир Тарасенко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Здено Хара.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
Виктор Хедман.
Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
1/20
10 лет назад локаут в НХЛ подарил нашей лиге короткие гастроли лучших игроков мира.

Один защитник, много лет выступающий в КХЛ, но никогда не пробовавший свои силы за океаном, как-то вспоминал в частной беседе:

— Вот когда я играл с Хедманом и Макдоной...

Собеседник в ответ едва не поднял его на смех:

— Где это ты играл с Хедманом и Макдоной!?

— Как где? В «Барысе»...

Невероятно, но игрок не бредил. Это ведь правда, хотя многие уже позабыли факт. Локаут 2012 года был короткой сказкой Континентальной хоккейной лиги. Овечкин с Бэкстремом в «Динамо», Малкин, Гончар и О'Райлли — в «Магнитке», Бобровский и Тарасенко — в СКА, Варламов — в «Локомотиве», Здено Хара — во «Льве». Дацюк и Ковальчук еще были игроками НХЛ, коротавшими время на родине.

Александр Овечкин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр Овечкин.
Федор Успенский, Фото «СЭ»
Никлас Бекстрем. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Никлас Бекстрем.
Федор Успенский, Фото «СЭ»
Евгений Малкин. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Евгений Малкин.
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»
Сергей Гончар. Фото Вячеслав Цуранов, photo.khl.ru
Сергей Гончар.
Вячеслав Цуранов, Фото photo.khl.ru
Райан О'Райли. Фото Александр Овчаров, photo.khl.ru
Райан О'Райлли. Фото Александр Овчаров, photo.khl.ru
Александр Овчаров, Фото photo.khl.ru
Сергей Бобровский. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Сергей Бобровский.
Федор Успенский, Фото «СЭ»
Владимир Тарасенко. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Владимир Тарасенко.
Федор Успенский, Фото «СЭ»
Семен Варламов. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Семен Варламов.
Юрий Кузьмин, Фото photo.khl.ru
Здено Хара. Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
Здено Хара.
Никита Успенский, Фото архив «СЭ»
Павел Дацюк. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Павел Дацюк.
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»
Илья Ковальчук. Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»
Илья Ковальчук.
Антон Сергиенко, Фото архив «СЭ»

Уровень лиги тотчас возрос почти до небес. Ови, Бэкс и Комаров дали импульс «Динамо» на второй подряд Кубок Гагарина. Малкин с Мозякиным и тогда еще энхаэловцем Кулеминым разрывали все обороны подряд. Даже Крис Летанг успел подписать контракт со СКА. Вот только сыграть так и не успел.

А как Овечкин разбил головой стекло в Мытищах, проведя силовой прием на Михнове!

Не все свои чудо-буллиты Дацюк забил в НХЛ — что-то оставил и для дома.

А Хара? Как он врезал своему другу Шатану, из-за чего последний вынужден был закончить карьеру!

Если вдруг на планете исчезнет интернет (подобное уже на кажется невозможным), все эти эпизоды вмиг станут народными былинами. Вспышка звезд НХЛ в КХЛ была столь короткой и яркой, что по прошествии лет кажется галлюцинацией. Даже Малкин в расцвете сил в форме родного «Металлурга» воспринимается не иначе как сюрреализм. На фоне этого про молодых Хедмана с Макдоной и вовсе никто не помнит. Сейчас остается только удивляться, глядя на видео и фотографии, какой, оказывается, веселой и счастливой была наша хоккейная жизнь.

Илья Брызгалов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Илья Брызгалов.
Федор Успенский, Фото «СЭ»
Артем Анисимов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Артем Анисимов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»
Антон Бабчук. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Антон Бабчук.
Владимир Беззубов, Фото photo.khl.ru
Леонид Комаров. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Леонид Комаров.
Федор Успенский, Фото «СЭ»
Сергей Костицын. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Сергей Костицын.
Юрий Кузьмин, Фото photo.khl.ru
Николай Кулемин. Фото Александр Овчаров, photo.khl.ru
Николай Кулемин.
Александр Овчаров, Фото photo.khl.ru
Александр Семин. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Александр Семин.
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»
Виктор Хедман. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Виктор Хедман.
Юрий Кузьмин, Фото photo.khl.ru

Но счастье, как ему свойственно, продолжалось недолго. В самом начале 2013 года НХЛ и профсоюз игроков достигли договоренностей по самым спорным пунктам, и звезд унесло, словно январской пургой.

Александр Овечкин
Евгений Малкин
Илья Ковальчук
Павел Дацюк
Хоккей
КХЛ
НХЛ
8
2
Читайте также
«Спасаем жизни по обе стороны». Босс мирового дзюдо объяснил, почему не хочет отстранять Россию
Гаджиев заявил, что бой Минеева против бразильца Родригеса может стать последним в карьере россиянина
В ДНР сообщили о проникновении в регион диверсантов из «Азова»
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории ДНР
В Киевской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Яркий дебют главного русского новичка в НХЛ. Но лучший игрок мира испортил ему праздник
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 1 1 0 2
2 Рейнджерс 1 1 0 2
3 Питтсбург 0 0 0 0
4 Филадельфия 0 0 0 0
5 Айлендерс 0 0 0 0
6 Нью-Джерси 0 0 0 0
7 Вашингтон 1 0 1 0
8 Коламбус 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 1 1 0 2
2 Монреаль 1 1 0 2
3 Баффало 0 0 0 0
4 Оттава 0 0 0 0
5 Детройт 0 0 0 0
6 Флорида 0 0 0 0
7 Торонто 1 0 1 0
8 Тампа-Бэй 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 2 2 0 4
2 Колорадо 1 1 0 2
3 Даллас 0 0 0 0
4 Виннипег 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Аризона 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 1 0 1 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 1 1 0 2
2 Анахайм 1 1 0 2
3 Вегас 1 1 0 2
4 Сиэтл 1 0 1 1
5 Калгари 0 0 0 0
6 Лос-Анджелес 1 0 1 0
7 Ванкувер 1 0 1 0
8 Сан-Хосе 2 0 2 0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
18.10
19.10
20.10
14.10 02:00
Баффало – Оттава
 - : -
14.10 02:00
Питтсбург – Аризона
 - : -
14.10 02:00
Филадельфия – Нью-Джерси
 - : -
14.10 02:30
Айлендерс – Флорида
 - : -
14.10 02:30
Торонто – Вашингтон
 - : -
14.10 03:00
Миннесота – Рейнджерс
- : -
14.10 03:00
Нэшвилл – Даллас
 - : -
14.10 04:30
Калгари – Колорадо
 - : -
14.10 05:00
Вегас – Чикаго
 - : -
14.10 05:30
Лос-Анджелес – Сиэтл
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 1 4
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 1 4
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 1 4
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 2 3
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 1 3
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 1 2
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 1 1.00
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 1 1.00
Юусе Сарос

Юусе Сарос

Нэшвилл

 1 1.00
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости