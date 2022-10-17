«Было слышно, как скрипят зубы». 75 лет назад в НХЛ состоялся первый Матч звезд

Тогда — драки и ненависть, сейчас — прогулка.

В наше время звездные уик-энды НХЛ представляют из себя мероприятия исключительно развлекательного характера. Смешные конкурсы, громкая музыка, расслабленные игроки — все это прекрасная возможность для команд взять паузу и немного отдохнуть посреди сезона. Однако так было не всегда. В октябре 1947 года в Торонто состоялся первый официальный Матч звезд НХЛ, и похож он был больше на финал Кубка Стэнли, чем на выставочную игру.

Формат

За 75 лет формат проведения таких мероприятий в НХЛ менялся много раз. Лига собирала сборные команды Северной Америки и Европы, устраивала мини-турнир среди дивизионов, ввела формат «три на три» и многое другое. В 1947-м регламент был менее запутанным. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Торонто» играл с командой, состоящей из хоккеистов пяти других клубов «Большой шестерки». Матч вызвал огромный ажиотаж и собрал почти 15 тысяч зрителей.

Составы команд

«Торонто»: (в) Турк Брода, (з) Боб Голдхэм, (з) Уолли Становски, (з) Вик Линн, (з) Гас Мортсон, (з) Джимми Томсон, (з) Билл Барилко, (н) Гарри Уотсон, (н) Дон Метц, (н) Бад Пойл, (н) Тед Кеннеди, (н) Сил Эппс, (н) Билл Ежиниски, (н) Хоуи Микер, (н) Гэй Стюарт, (н) Джо Клюкей, (н) Флеминг Маккелл.

Команда звезд: (в) Билл Дернан, (з) Джек Стюарт, (з) Эмиль Бушар, (з) Билл Квакенбуш, (з) Кен Рирдон, (н) Макс Бентли, (н) Билл Мосиенко, (н) Даг Бентли, (н) Грант Уорвик, (н) Морис Ришар, (н) Эдгар Лапрад, Тед Линдсей, (н) Вуди Дюмарт, (н) Милт Шмидт, (н) Бобби Бауэр, (н) Тони Лесвик.

Деньги

В 1934 году НХЛ уже устраивала благотворительную встречу в поддержку форварда «Торонто» Эйса Бэйли, который получил серьезную травму и нуждался в средствах для покрытия медицинских расходов. Спустя 13 лет лига решила пойти похожим путем и к первому Матчу звезд организовала специальный фонд. Одна треть вырученных от продажи билетов пошла на благотворительность, а остальные деньги стали частью новой программы, помогающей игрокам, которые закончили карьеру.

Перед матчем нападающему «Торонто» Хоуи Микеру была вручена награда «Колдер Трофи» за предыдущий сезон-1946/47. По понятным причинам к хоккеистам «Мэйпл Лифс» было приковано особое внимание. Местные торговцы и спонсоры засыпали их дорогостоящими подарками в виде часов, шляп, галстуков и портсигар, а правительство Онтарио подарило игрокам клуба золотые запонки. Впрочем, о другой команде тоже не забыли. Звезд ждал ужин в роскошном отеле и совместный поход на футбольный матч.

Вражда

Несмотря на торжественную часть и соблюдение этикета, между некоторыми игроками царило напряжение. Особенно это касается форварда «Монреаля» Мориса Ришара и нападающего «Детройта» Теда Линдсея. Сидя в раздевалке друг напротив друга, они даже не обмолвились словом. «По правде говоря, Тед пытался заговорить со мной, но я его проигнорировал. Он мне не нравился даже на Матчах всех звезд», — рассказывал Ришар.

Морис направил свой негатив в нужное русло и затмил в той игре Линдсея, записав на свой счет гол и результативную передачу. Никто на льду не воспринимал эту встречу как способ повеселиться. «Мы были так сильно настроены на победу, что было слышно, как у ребят скрипели зубы. За всю свою карьеру я не видел такой заряженной команды», — говорил защитник «Монреаля» Кен Рирдон. Интенсивность матча действительно была достойна седьмого матча финальной серии Кубка Стэнли, а бокс штрафников практически не пустовал.

Эмиль Бушар и Билл Ежиниски решили выяснить отношения на кулаках, а их старания поддержали Милт Шмидт и Гас Мортсон. Игроки совершенно не щадили друг друга. Нападающий «Чикаго» Билл Мосиенко сломал лодыжку и покинул арену на носилках, при этом параллельно его жена рожала в одной из больниц Виннипега. Многим хоккеистам после матча понадобилась помощь, а из-за швов и ссадин их лица были похожи на маски из фильмов ужасов. Болельщики были в восторге от такого накала борьбы.

В итоге команда всех звезд одержала победу над «Торонто» со счетом 4:3, а автором первой шайбы в истории таких игр стал форвард «Мэйпл Лифс» Гарри Уотсон. Этот матч во многом стал историческим для североамериканского хоккея. В 2000 году канадский автор Эндрю Подниекс даже выпустил книгу, посвященную матчам всех звезд и назвал ее «50 лет великой традиции». В наши дни многие болельщики игнорируют такие мероприятия и не считают их интересными, но когда-то подобные встречи были не менее ожидаемыми, чем плей-офф.