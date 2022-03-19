Его карьера трагическим образом оборвалась 25 лет назад, но до сих пор он остается кумиром для многих болельщиков по обе стороны океана.

Прославленный защитник ЦСКА, трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион СССР и обладатель Кубка Стэнли сейчас проживает в пригороде Детройта Энн-Арбор, а его состояние после автокатастрофы значительно улучшилось. Владимир самостоятельно передвигается, правда, с помощью специального приспособления и иногда даже посещает матчи «Детройта». Хочется верить, что сегодня легендарный хоккеист получит множество поздравлений от своих бывших партнеров и встретит юбилей в кругу близких людей.

Нынешняя жизнь

Его жена и дочка живут во Флориде, но регулярно навещают Владимира, так как ему по-прежнему необходимы помощь и круглосуточный уход. «У него все хорошо. За Владди ухаживают три-четыре сиделки. Они были рядом с ним на протяжении многих лет, и это прекрасные люди. О нем заботятся, как о родном ребенке. Эти женщины готовят еду, кормят его, моют и помогают одеваться. Они успели выучить русский, так как Владимир в разговоре зачастую перескакивает с английского на родной язык. Надо признать, что к общению с ним нужно привыкать, однако он может общаться и очень любит это делать», — говорит близкий друг и адвокат Константинова Джеймс Белланка-младший.

Не забывает про Владимира и «Детройт». Руководство клуба помогает своему бывшему хоккеисту, а табличка с его именем по-прежнему висит в раздевалке. Константинов провел в составе «Ред Уингз» шесть сезонов и оставил яркий след в истории клуба. В 2019 году Владимир даже был включен в Зал спортивной славы штата Мичиган, а портал The Hockey Writers поместил его в список пяти лучших защитников «Детройта» всех времен. В нем он составил компанию таким игрокам, как Никлас Лидстрем, Ред Келли, Марсель Проново и Никлас Крунвалль. До сих пор на матчах команды можно увидеть множество болельщиков в свитерах с фамилией Константинов.

Congrats to Vladimir Konstantinov, an inductee into the Michigan Sports Hall of Fame Class of 2019! ?? pic.twitter.com/o3NI0OpFET — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) May 21, 2019

Интересно, что 16-й номер, под которым всегда играл Владимир, официально не выведен из обращения в команде. Однако в знак уважения ни один игрок клуба его не использует. В 1999 году нападающий Пэт Вербик, всю свою карьеру игравший под номером 16, подписав контракт с «Детройтом», получил номер 15. В 2001 году к команде присоединился знаменитый Бретт Халл, также игравший в своих прежних клубах под номером 16, но и он в Городе моторов взял себе 17-й номер. Все это лишь подчеркивает статус Константинова и его значимость для «Ред Уингз». Бывший защитник всегда был дружелюбным и приветливым человеком, но на льду бился за клуб и мог уничтожить любого соперника.

Побег в Америку

«Детройту» пришлось сильно попотеть, чтобы заполучить в свои ряды Константинова. Бывший генеральный менеджер «Ред Уингз» Джим Девеллано, под руководством которого «Крылья» проделали путь от аутсайдера НХЛ до суперкоманды, в своей книге вспоминает охоту на защитника ЦСКА. «Мы не просто так выбрали Владимира в концовке драфта-1989. Уже тогда он был великолепным игроком, невероятно подготовленным физически. Он был из Советского Союза, и никто не мог дать гарантий, что его отпустят играть в НХЛ. Честно говоря, шансы выбраться из-за железного занавеса были минимальны, но «Детройт» всегда отличался тем, что не боялся рисковать. Нам удалось вытащить Петра Климу из Чехословакии, а затем помочь Сергею Федорову остаться в США после Игр доброй воли», — писал Девеллано.

О побеге Константинова можно снимать целый детектив. Помогал «Детройту» в этом деле бывший журналист, а ныне хоккейный агент Валерий Матвеев. На организацию побега ушли месяцы подготовки. Однако, когда защитнику были сделаны липовые документы о страшном диагнозе и лечении в США, весь план был на грани срыва. Неожиданно из машины Матвеева кто-то украл магнитолу и чемоданчик, в котором хранились все бумаги Константинова — его медицинские справки, свидетельство об увольнении из армии и даже паспорт. Все это попало в руки болельщику, который в итоге обменял владельцам документы на пару клюшек и автограф Константинова. О пропавших из чемодана нескольких тысячах долларов никто даже не спросил. Да и в тот момент это было не так важно, ведь Владимира уже ждали в Детройте.

Владимир Контантинов. Фото Getty Images

Бесстрашный воин

Своим бесстрашием и хладнокровием защитник влюбил в себя всех болельщиков в городе. «Не знаю, специально он так делал или нет, но он всегда выбирал себе в соперники самых больших и жестких игроков. Владди не так часто дрался, но проводил много силовых приемов, что не нравилось многим агрессивным соперникам, потому что они к такому не привыкли. Вот почему Константинов был ключевым игроком», — говорил легендарный тренер Скотти Боумен. Подраться защитник тоже умел и успешно делал это с юных лет. На МЧМ-1987 он участвовал в знаменитой драке между сборными СССР и Канады, при этом настолько вошел во вкус, что сломал нос Грегу Хоугуду, нанеся ему удар головой.

Владимиру действительно было все равно, против кого играть. Для него не существовало авторитетов, а ярким подтверждением тому стал силовой прием против знаменитого форварда Дэйла Хаверчука в финальной серии Кубка Стэнли против «Филадельфии» (1997). «В этом заключалась квинтэссенция его игры. Хаверчук был одним из самых уважаемых игроков лиги, но Владди было наплевать. Он просто играл в свой хоккей и поездом врезался в центре площадки в Дэйла. Наши ребята на скамейке хором выдали: «Ничего себе!» Тот силовой прием изменил ход всей серии. «Филадельфия» ничем не смогла ответить, хотя многие говорили, что они размажут «Детройт». Даже Линдрос никак не смог на это ответить», — вспоминал помощник Боумена Дэйв Льюис.

Несмотря на это, Константинов никогда не был узкопрофильным защитником, нацеленным только на разрушение. Он никогда не стеснялся начать раскат со своей зоны или обыграть голкипера «один в ноль». Владимир уверенно чувствовал себя в атаке, поскольку свою спортивную карьеру начинал как нападающий. На молодежном чемпионате мира в 1986 году Константинов играл в тройке с Валерием Каменским и Сергеем Агейкиным, поэтому его подключения к атаке всегда несли опасность для соперника. «Он мог абсолютно все. Здорово контролировал шайбу, хорошо отдавал передачи, поддерживал партнеров впереди. При этом действовал очень плотно и жестко. Исподтишка не бил, но мог сыграть грязно. Его боялись все команды», — рассказывал в книге «Русская пятерка» нынешний главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан.

Со временем Константинов мог спокойно заслужить капитанскую нашивку, хотя и без нее был одним из лидеров раздевалки. Он был авторитетом для партнеров и не мог терпеть, когда кто-нибудь не выкладывался в полную силу, в том числе на тренировках. Владимир никогда не стеснялся говорить правду, даже если она была неприятной. Характер и честность играют огромную роль в успехе любой команды, и этого у Константинова было не занимать. Чего только стоит знаменитая история из плей-офф 1997 года, когда Сергей Федоров в одном из матчей не захотел выходить на лед, боясь усугубить свою травму. После разговора в раздевалке с Владимиром форвард не только вернулся в игру, но и помог «Детройту» одержать ключевую победу в серии против «Колорадо».

«Мы понятия не имеем, что он сказал Сергею, потому что они общались по-русски. Но в таком тоне Владди никогда не разговаривал. Он наорал на него, а потом сел на свое место и ни слова больше не проронил», — вспоминал бывший нападающий Брендан Шенахан. В итоге в том матче «Ред Уингз» победили со счетом 2:1, а Федоров отметился двумя результативными передачами на Вячеслава Козлова.

Владимир не был сильно разговорчивым, однако своими действиями помогал команде не только на площадке, но и за ее пределами. Он был настолько ярким хоккеистом, что в Америке получил сразу несколько прозвищ. Болельщики сравнивали его с терминатором, после чего символично прозвали Владинатором. Константинов любил всем подыграть и с грубым русским акцентом говорил культовую фразу Арнольда Шварценеггера: «Hasta la vista, baby!»

Последняя смена

Седьмого июня 1997 гола мало кто мог подумать, что Владимир проведет свою последнюю смену в хоккее. За 15 секунд до финальной сирены защитник не позволил форварду «Филадельфии» Эрику Линдросу сравнять счет и помог «Детройту» завоевать первый за 42 года Кубок Стэнли. Константинов не набрал ни одного очка, заработал «минус один» и все равно стал одним из лучших в той серии, перемалывая жестких игроков «Флайерз» одного за другим. Всего через неделю после исторического триумфа Владимир вместе с Вячеславом Фетисовым и массажистом команды Сергеем Мнацакановым попадут на лимузине в аварию, которая станет черным пятном в истории «Детройта».

Фетисову в тот вечер повезло больше остальных. Как объясняли позднее врачи, вероятность того, что Константинов и Мнацаканов выживут, составляла менее десяти процентов, однако их жизни героически удалось спасти. Уже через год Владимир прикоснулся к еще одному Кубку Стэнли «Ред Уингз», правда, уже сидя в инвалидном кресле. «Победа тогда не имела никакого значения для игроков. Кубок им нужен был лишь для того, чтобы положить его Константинову на колени. Все, что мы пережили и через что прошли, — это было для него. Хоккеисты хотели сказать, что Владимир всегда будет одним из нас. Эти эмоции никогда не забыть», — говорил Дэйв Льюис.

Vladimir Konstantinov, less than a year after a career-ending car crash, holds the Stanley Cup: pic.twitter.com/wGQd1WSq — SI Vault (@si_vault) September 23, 2011

Бывшие партнеры по команде часто вспоминают Константинова и с восхищением говорят о его значимой роли в команде. «Мне довелось стать первым европейцем, кто смог выиграть «Норрис». Но очень серьезный шаг для того, чтобы это произошло, сделал Владди Константинов. Он блестяще играл в сезоне-1996/97 и был номинирован на этот приз, уступив в итоге только Брайану Личу. До тех пор, насколько помню, европейцев среди номинантов не было. И тут все поняли, что они тоже достойны внимания! Владди был настоящим воином и не боялся вообще никого. Считаю, что, если бы не авария, Константинов мог выиграть «Норрис» и стать первым европейцем, кому бы это удалось», — рассказывал в интервью «СЭ» знаменитый защитник Никлас Лидстрем.

В регулярных чемпионатах Владимир провел за «Детройт» всего 446 матчей, забросил 47 шайб, набрал 174 очка и 838 минут штрафа. Можно бесконечно гадать, как бы сложилась его дальнейшая карьера, не случись та роковая автомобильная авария. Тем не менее для болельщиков «Ред Уингз» он по сей день остается бесстрашным Владинатором, который, несмотря на любые трудности и невзгоды, готов бросить им вызов и выйти из них победителем.