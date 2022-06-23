Громкий скандал в финале НХЛ. Ошибка судей оставит «Тампу» без третьего Кубка Стэнли?

«Колорадо» забросил решающую шайбу в овертайме, играя вшестером.

Четвертый матч финала для Андрея Василевского и «Тампы» — дикая смесь неудачи и везения. «Лайтнинг» задавили «Колорадо» в первом периоде и перебросали 17-4. Энергичный прессинг, включенный хозяевами со стартовых смен, привел к быстрому голу Энтони Чирелли. Вынести больше из солидного перевеса по броскам «Тампе» не позволил Дарси Кемпер. Со второго периода прибавилось работы у Василевского, но «Лавины» забивали россиянину только нелогичными способами.

Первый пропущенный гол — отскок от конька Нэйтана Маккиннона. Второй — рикошет от Эндрю Кольяно, после которого шайба пошла в ворота. Нико Штурм бросал мимо створа, но шальной отскок сыграл за «Колорадо». В овертайме фортуна, казалось бы, вернула должок Василевскому. Андрея дважды выручил каркас ворот. После броска Мэнсона шайба чиркнула о штангу, а Байрэм из выгодной позиции попал в перекладину. Респект режиссеру трансляции, который поймал реакцию генменеджера «Колорадо» Джо Сакика после промаха защитника. Тот на секунду обрадовался, но потом понял, что праздновать победу рано, — и выдал читающуюся по губам фразу, передающую разочарование функционера.

Две шайбы «Колорадо» хоть и забрасывались необычными методами, не вызывали вопросов. Зато распустивший по домам болельщиков гол Назема Кадри запустил волну негодования и обсуждений. «Эвеланш» забили гол-фантом. Судьи не сразу заметили, что шайба пролетела через голкипера и застряла в задней дуге ворот. Как бы Василевский ни выручал в овертайме, настырный Кадри придумал, как перехитрить вратаря. Но справедливо ли арбитры засчитали победную шайбу «Лавин»?

Ключевой эпизод четвертого матча — а возможно, и всей серии — вызвал массу споров. Все потому, что перед сольным проходом Кадри к воротам Василевского на площадке одновременно находились шесть игроков «Лавин». Ошибся, если момент разумно называть ошибкой, на смене Маккиннон, вальяжно катящийся к лавке, когда герой овертайма Кадри вступил в игру. В суматохе арбитры не разглядели нарушение численного состава у гостей и не остановили игру, чем ловко воспользовался форвард «Эвс».

Чудной гол — иначе и не скажешь. Сначала шайбу потеряли из вида, затем выяснилось, что «Лавины» играли вшестером. Раздосадованный тренер «Тампы» Джон Купер посмотрел эпизод на планшете и отправился в раздевалку. Он бы и хотел взять просмотр, но по правилам НХЛ такая опция не предполагалась. На пресс-конференции коуч, едва сдерживая слезы, емко прокомментировал спорный эпизод с голом Кадри.

— Я поговорю с вами завтра. Вы поймете, что я имею в виду, когда посмотрите победный гол. Мое сердце разрывается за хоккеистов, потому что я думаю, что игра должна была продолжаться сегодня. Для остальных вопросов я буду доступен уже завтра, — сказал Купер перед тем, как покинуть зал.

Позже лига разобрала момент и не признала ошибку судей. Зато уточнила, что решение нельзя оспорить через просмотр ни в «военной комнате», ни арбитрами на льду. Ответственность за контроль смен полностью возлагается на судей в поле.

Победный гол Назема Кадри («Колорадо»). Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

— Штраф за нарушение численного состава — это то решение, которое может быть вынесено любым из четырех судей на льду. После матча отдел хоккейных операций встречался с четырьмя арбитрами в соответствии с обычным протоколом. Обсуждая победный гол, каждый из рефери сообщил, что они не увидели нарушения численного состава в прошедшей встрече. Это решение, которое не подлежит просмотру ни в видеокомнате, ни судьями на льду, — говорится в заявлении НХЛ, текст которого привел журналист Грег Вышински.

Любопытный нюанс раскрывает протокол матча. Судья-секретарь косвенно подтвердил, что «Колорадо» играл вшестером. В графе «Хоккеисты на льду» указаны шесть полевых и вратарь Кемпер. Позже на сайте лиги исправили возникшее по невнимательности судей недоразумение. Исчез защитник Эрик Джонсон. Только едва ли это утешит «Тампу». Пропустив гол в импровизированном меньшинстве, «Лайтнинг» оказались на грани пропасти. Права на ошибку у действующих чемпионов больше нет. Отыграться с 1-3 в серии — подвиг, которого достойна настоящая команда-династия.

Тирада Купера на пресс-конференции — не только порыв эмоций после сомнительного гола. Тренер осознает, что шайба Кадри может надломить «Тампу». «Эвеланш» не просто остановились в шаге от Кубка Стэнли. Они возвращаются домой, где выиграли два первых матча. Причем все помнят, с каким доминированием хозяев сложился второй. «Лайтнинг» загнаны в угол, и месседж Купера во время общения с журналистами не вселяет уверенности, что команда встанет с колен и оформит третье чемпионство подряд.