Громкий скандал в финале НХЛ. Ошибка судей оставит «Тампу» без третьего Кубка Стэнли?
Четвертый матч финала для Андрея Василевского и «Тампы» — дикая смесь неудачи и везения. «Лайтнинг» задавили «Колорадо» в первом периоде и перебросали 17-4. Энергичный прессинг, включенный хозяевами со стартовых смен, привел к быстрому голу Энтони Чирелли. Вынести больше из солидного перевеса по броскам «Тампе» не позволил Дарси Кемпер. Со второго периода прибавилось работы у Василевского, но «Лавины» забивали россиянину только нелогичными способами.
Первый пропущенный гол — отскок от конька Нэйтана Маккиннона. Второй — рикошет от Эндрю Кольяно, после которого шайба пошла в ворота. Нико Штурм бросал мимо створа, но шальной отскок сыграл за «Колорадо». В овертайме фортуна, казалось бы, вернула должок Василевскому. Андрея дважды выручил каркас ворот. После броска Мэнсона шайба чиркнула о штангу, а Байрэм из выгодной позиции попал в перекладину. Респект режиссеру трансляции, который поймал реакцию генменеджера «Колорадо» Джо Сакика после промаха защитника. Тот на секунду обрадовался, но потом понял, что праздновать победу рано, — и выдал читающуюся по губам фразу, передающую разочарование функционера.
Две шайбы «Колорадо» хоть и забрасывались необычными методами, не вызывали вопросов. Зато распустивший по домам болельщиков гол Назема Кадри запустил волну негодования и обсуждений. «Эвеланш» забили гол-фантом. Судьи не сразу заметили, что шайба пролетела через голкипера и застряла в задней дуге ворот. Как бы Василевский ни выручал в овертайме, настырный Кадри придумал, как перехитрить вратаря. Но справедливо ли арбитры засчитали победную шайбу «Лавин»?
Ключевой эпизод четвертого матча — а возможно, и всей серии — вызвал массу споров. Все потому, что перед сольным проходом Кадри к воротам Василевского на площадке одновременно находились шесть игроков «Лавин». Ошибся, если момент разумно называть ошибкой, на смене Маккиннон, вальяжно катящийся к лавке, когда герой овертайма Кадри вступил в игру. В суматохе арбитры не разглядели нарушение численного состава у гостей и не остановили игру, чем ловко воспользовался форвард «Эвс».
Чудной гол — иначе и не скажешь. Сначала шайбу потеряли из вида, затем выяснилось, что «Лавины» играли вшестером. Раздосадованный тренер «Тампы» Джон Купер посмотрел эпизод на планшете и отправился в раздевалку. Он бы и хотел взять просмотр, но по правилам НХЛ такая опция не предполагалась. На пресс-конференции коуч, едва сдерживая слезы, емко прокомментировал спорный эпизод с голом Кадри.
— Я поговорю с вами завтра. Вы поймете, что я имею в виду, когда посмотрите победный гол. Мое сердце разрывается за хоккеистов, потому что я думаю, что игра должна была продолжаться сегодня. Для остальных вопросов я буду доступен уже завтра, — сказал Купер перед тем, как покинуть зал.
Позже лига разобрала момент и не признала ошибку судей. Зато уточнила, что решение нельзя оспорить через просмотр ни в «военной комнате», ни арбитрами на льду. Ответственность за контроль смен полностью возлагается на судей в поле.
— Штраф за нарушение численного состава — это то решение, которое может быть вынесено любым из четырех судей на льду. После матча отдел хоккейных операций встречался с четырьмя арбитрами в соответствии с обычным протоколом. Обсуждая победный гол, каждый из рефери сообщил, что они не увидели нарушения численного состава в прошедшей встрече. Это решение, которое не подлежит просмотру ни в видеокомнате, ни судьями на льду, — говорится в заявлении НХЛ, текст которого привел журналист Грег Вышински.
Любопытный нюанс раскрывает протокол матча. Судья-секретарь косвенно подтвердил, что «Колорадо» играл вшестером. В графе «Хоккеисты на льду» указаны шесть полевых и вратарь Кемпер. Позже на сайте лиги исправили возникшее по невнимательности судей недоразумение. Исчез защитник Эрик Джонсон. Только едва ли это утешит «Тампу». Пропустив гол в импровизированном меньшинстве, «Лайтнинг» оказались на грани пропасти. Права на ошибку у действующих чемпионов больше нет. Отыграться с 1-3 в серии — подвиг, которого достойна настоящая команда-династия.
Тирада Купера на пресс-конференции — не только порыв эмоций после сомнительного гола. Тренер осознает, что шайба Кадри может надломить «Тампу». «Эвеланш» не просто остановились в шаге от Кубка Стэнли. Они возвращаются домой, где выиграли два первых матча. Причем все помнят, с каким доминированием хозяев сложился второй. «Лайтнинг» загнаны в угол, и месседж Купера во время общения с журналистами не вселяет уверенности, что команда встанет с колен и оформит третье чемпионство подряд.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Финал
|Счет в серии
|
Колорадо - Тампа-Бэй
|3 - 1
|1/2 финала
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 4
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|23.06
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|2 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|18
|27
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|18
|12
|
|
Габриэль Ландескуг
Колорадо
|18
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72