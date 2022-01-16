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Сегодня, 10:50

В НХЛ — новый русский снайпер! Он принес своей команде победу в сумасшедшем матче

Отдел хоккея «СЭ»
15 января. Сент-Луис. «Сент-Луис» — «Торонто» — 5:6. Илья Михеев (65-й номер) празднует заброшенную шайбу с командой.
Фото USA Today Sports
Илья Михеев триумфально вернулся после травмы.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Торонто» — 5:6 (1:3, 3:1, 1:2)
Голы: О`Райлли — 7 (Барбашев, Сундквист), 3:58 — 1:0. Бантинг — 8 (Мэттьюс), 5:43 — 1:1. Марнер — 7, 7:32 — 1:2. Таварес — 15 (Керфут, Райлли), 9:27 — 1:3. О`Райлли — 8 (Миккола), 23:40 — 2:3. Саад — 13 (Томас), 25:20 — 3:3. Лильегрен — 1 (Дермотт, Энгвалль), 28:18 — 3:4. Томас — 5 (Кайру, Саад), 36:13 — 4:4. Миккола — 3 (Кайру, Фолк), 43:25 — 5:4. Мэттьюс — 25 (бол., Марнер, Райлли), 51:24 — 5:5. Михеев — 5 (Энгвалль), 56:45 — 5:6.
Вратари: Биннингтон (57:23) — Кэмпбелл (50:06 — 50:30).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 25 (10+11+4) — 40 (14+13+13).
Наши: Барбашев (16.55/0/0), Костин (8.46/0/0), Торопченко (10.05/1/-1) — Михеев (13.19/2/+1).
16 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

Илья Михеев получил травму перед самым началом сезона — из-за перелома большого пальца он пропустил более двух месяцев. А после возвращения его ждала новая напасть: его и еще нескольких игроков «Торонто» внесли в ковид-протокол. В итоге Михеев начал полноценно играть только в новом году. И результат впечатляет — аж пять голов в шести матчах!

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«Сент-Луис» подошел к игре без пяти ключевых игроков, включенных в ковид-протокол. В их число попали российские звезды команды Павел Бучневич и Владимир Тарасенко. Но и без них атака «Блюз» выдала фееричный матч, забросив пять шайб. Вот только пропустили они еще больше!

Пожалуй, самым ярким голом в матче стал дебютный: Райан О'Райлли эффектно завершил комбинацию своей команды, в которой поучаствовал Иван Барбашев.

В начале третьего периода финский защитник Миккола во второй раз в матче вывел «Сент-Луис» вперед. Но у «Торонто» расчехлился Мэттьюс, который до этого был незаметен. 25-й гол — Остон продолжает погоню за Овечкиным и Драйзайтлем. Стоит отметить в этом моменте и Марнера, который запутал оборону соперника.

Ну а затем настало время Михеева. Хотя и бросал Илья за три минуты до конца основного времени скорее наудачу. Ошибся Джордан Биннингтон.

Панарин находит игру

«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
Голы: Зибанежад — 14 (бол., Фокс, Панарин), 5:54 — 0:1. Линдблом — 5 (Конекны, Лотон), 11:45 — 1:1. Йорк — 1, 50:11 — 2:1. Хытил — 4 (Панарин, Строум), 50:48 — 2:2. Крайдер — 24 (Фокс, Какко), 53:30 — 2:3.
Вратари: Харт (57:35) — Шестеркин (5:04 — 5:08).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 28 (6+7+15) — 27 (8+12+7).
Наши: Проворов (26.56/1/-2) — Панарин (17.41/1/0).
16 января. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18293 зрителя.

Артемий Панарин не слишком удачно вернулся в состав «Рейнджерс» после попадания в ковид-протокол. В матчах с «Лос-Анджелесом» и «Сан-Хосе» российский нападающий не набрал ни одного очка, суммарно заработав показатель полезности «-2». Было заметно, что Панарин выпал из игрового темпа, но к третьей игре в новом году Артемий нашел себя. Сегодня это был тот самый Панарин, которого по праву считают одним из самых ярких нападающих НХЛ.

В начале первого периода российский форвард поучаствовал в голе Мики Зибанежада в большинстве. Панарин сделал передачу на Фокса, который тут же скинул шайбу шведу в «офис Овечкина». Бросок у Зибанежада получился не хуже, чем у капитана «Вашингтона».

Тащил команду и Игорь Шестеркин. Вратарь «Рейнджерс» не зря считается главным претендентом на «Везину Трофи». За два последних матча он отразил 63 броска из 65 по своим воротам.

Панарин же подарил четвертый гол в сезоне чешскому одноклубнику Филипу Хытилу. Вообще, вся комбинация получилась роскошной, но особо запоминается последний пас российского нападающего под гол.

А вскоре неловкий бросок Фокса привел к победному голу — Крайдер и Какко на пятаке полностью перекрыли обзор Харту. Последним шайбы коснулся Крайдер.

Панарин же, набрав два очка, вернулся в топ-20 бомбардиров. «Рейнджерс» идут на третьем месте в Восточной конференции, и этот сезон должен стать самым успешным для команды за последние годы. Вот только Панарин уже не так ярок — не зря на Матч звезд от «Рейнджеров» едут Фокс и Крайдер. Хотя отсутствие там Шестеркина — это преступление.

Артемий Панарин
Илья Михеев
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Филадельфия Флайерз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 39 25 14 54
2 Каролина 35 25 10 52
3 Вашингтон 38 21 17 51
4 Питтсбург 37 22 15 49
5 Коламбус 36 17 19 35
6 Нью-Джерси 37 14 23 33
7 Филадельфия 37 13 24 33
8 Айлендерс 30 11 19 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 38 26 12 57
2 Тампа-Бэй 40 26 14 57
3 Торонто 36 24 12 51
4 Бостон 35 22 13 46
5 Детройт 39 17 22 39
6 Баффало 37 11 26 28
7 Оттава 31 11 20 24
8 Монреаль 36 7 29 19
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 35 24 11 51
2 Нэшвилл 39 24 15 51
3 Сент-Луис 38 22 16 49
4 Миннесота 34 22 12 46
5 Виннипег 34 17 17 39
6 Даллас 35 18 17 38
7 Чикаго 38 15 23 35
8 Аризона 36 8 28 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 23 16 48
2 Лос-Анджелес 38 20 18 45
3 Анахайм 41 19 22 45
4 Сан-Хосе 39 20 19 42
5 Калгари 34 17 17 40
6 Эдмонтон 35 18 17 38
7 Ванкувер 37 16 21 35
8 Сиэтл 37 10 27 24
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21.01
16.01 02:00
Флорида – Коламбус
 9 : 2
16.01 03:00
Виннипег – Оттава
 - : -
16.01 03:00
Детройт – Баффало
 4 : 0
16.01 03:00
Сент-Луис – Торонто
 5 : 6
16.01 03:00
Тампа-Бэй – Даллас
 3 : 1
16.01 03:00
Филадельфия – Рейнджерс
2 : 3
16.01 04:30
Чикаго – Анахайм
 3 : 0
16.01 05:00
Аризона – Колорадо
 0 : 5
16.01 06:00
Эдмонтон – Оттава
 4 : 6
16.01 06:00
Калгари – Вегас
 - : -
16.01 06:00
Сиэтл – Лос-Анджелес
 1 : 3
16.01 06:30
Сан-Хосе – Питтсбург
 1 : 2 ОТ
16.01 22:00
Вашингтон – Ванкувер
 - : -
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И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 54
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 38 53
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 53
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 26
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 38 25
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 33 25
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 23 1.99
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

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Фредерик Андерсен

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