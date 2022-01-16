В НХЛ — новый русский снайпер! Он принес своей команде победу в сумасшедшем матче

Илья Михеев триумфально вернулся после травмы.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Торонто» — 5:6 (1:3, 3:1, 1:2)

Голы: О`Райлли — 7 (Барбашев, Сундквист), 3:58 — 1:0. Бантинг — 8 (Мэттьюс), 5:43 — 1:1. Марнер — 7, 7:32 — 1:2. Таварес — 15 (Керфут, Райлли), 9:27 — 1:3. О`Райлли — 8 (Миккола), 23:40 — 2:3. Саад — 13 (Томас), 25:20 — 3:3. Лильегрен — 1 (Дермотт, Энгвалль), 28:18 — 3:4. Томас — 5 (Кайру, Саад), 36:13 — 4:4. Миккола — 3 (Кайру, Фолк), 43:25 — 5:4. Мэттьюс — 25 (бол., Марнер, Райлли), 51:24 — 5:5. Михеев — 5 (Энгвалль), 56:45 — 5:6.

Вратари: Биннингтон (57:23) — Кэмпбелл (50:06 — 50:30).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 25 (10+11+4) — 40 (14+13+13).

Наши: Барбашев (16.55/0/0), Костин (8.46/0/0), Торопченко (10.05/1/-1) — Михеев (13.19/2/+1).

16 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

Илья Михеев получил травму перед самым началом сезона — из-за перелома большого пальца он пропустил более двух месяцев. А после возвращения его ждала новая напасть: его и еще нескольких игроков «Торонто» внесли в ковид-протокол. В итоге Михеев начал полноценно играть только в новом году. И результат впечатляет — аж пять голов в шести матчах!

«Сент-Луис» подошел к игре без пяти ключевых игроков, включенных в ковид-протокол. В их число попали российские звезды команды Павел Бучневич и Владимир Тарасенко. Но и без них атака «Блюз» выдала фееричный матч, забросив пять шайб. Вот только пропустили они еще больше!

Пожалуй, самым ярким голом в матче стал дебютный: Райан О'Райлли эффектно завершил комбинацию своей команды, в которой поучаствовал Иван Барбашев.

В начале третьего периода финский защитник Миккола во второй раз в матче вывел «Сент-Луис» вперед. Но у «Торонто» расчехлился Мэттьюс, который до этого был незаметен. 25-й гол — Остон продолжает погоню за Овечкиным и Драйзайтлем. Стоит отметить в этом моменте и Марнера, который запутал оборону соперника.

Ну а затем настало время Михеева. Хотя и бросал Илья за три минуты до конца основного времени скорее наудачу. Ошибся Джордан Биннингтон.

Панарин находит игру

«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Голы: Зибанежад — 14 (бол., Фокс, Панарин), 5:54 — 0:1. Линдблом — 5 (Конекны, Лотон), 11:45 — 1:1. Йорк — 1, 50:11 — 2:1. Хытил — 4 (Панарин, Строум), 50:48 — 2:2. Крайдер — 24 (Фокс, Какко), 53:30 — 2:3.

Вратари: Харт (57:35) — Шестеркин (5:04 — 5:08).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 28 (6+7+15) — 27 (8+12+7).

Наши: Проворов (26.56/1/-2) — Панарин (17.41/1/0).

16 января. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18293 зрителя.

Артемий Панарин не слишком удачно вернулся в состав «Рейнджерс» после попадания в ковид-протокол. В матчах с «Лос-Анджелесом» и «Сан-Хосе» российский нападающий не набрал ни одного очка, суммарно заработав показатель полезности «-2». Было заметно, что Панарин выпал из игрового темпа, но к третьей игре в новом году Артемий нашел себя. Сегодня это был тот самый Панарин, которого по праву считают одним из самых ярких нападающих НХЛ.

В начале первого периода российский форвард поучаствовал в голе Мики Зибанежада в большинстве. Панарин сделал передачу на Фокса, который тут же скинул шайбу шведу в «офис Овечкина». Бросок у Зибанежада получился не хуже, чем у капитана «Вашингтона».

Тащил команду и Игорь Шестеркин. Вратарь «Рейнджерс» не зря считается главным претендентом на «Везину Трофи». За два последних матча он отразил 63 броска из 65 по своим воротам.

Панарин же подарил четвертый гол в сезоне чешскому одноклубнику Филипу Хытилу. Вообще, вся комбинация получилась роскошной, но особо запоминается последний пас российского нападающего под гол.

FILDA AND THE NOKIA KING pic.twitter.com/g8y6kTzXYD — New York Rangers (@NYRangers) January 16, 2022

А вскоре неловкий бросок Фокса привел к победному голу — Крайдер и Какко на пятаке полностью перекрыли обзор Харту. Последним шайбы коснулся Крайдер.

Best net-front presence in the league right here. pic.twitter.com/mPIG89EfLO — New York Rangers (@NYRangers) January 16, 2022

Панарин же, набрав два очка, вернулся в топ-20 бомбардиров. «Рейнджерс» идут на третьем месте в Восточной конференции, и этот сезон должен стать самым успешным для команды за последние годы. Вот только Панарин уже не так ярок — не зря на Матч звезд от «Рейнджеров» едут Фокс и Крайдер. Хотя отсутствие там Шестеркина — это преступление.