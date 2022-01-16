В НХЛ — новый русский снайпер! Он принес своей команде победу в сумасшедшем матче
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Торонто» — 5:6 (1:3, 3:1, 1:2)
Голы: О`Райлли — 7 (Барбашев, Сундквист), 3:58 — 1:0. Бантинг — 8 (Мэттьюс), 5:43 — 1:1. Марнер — 7, 7:32 — 1:2. Таварес — 15 (Керфут, Райлли), 9:27 — 1:3. О`Райлли — 8 (Миккола), 23:40 — 2:3. Саад — 13 (Томас), 25:20 — 3:3. Лильегрен — 1 (Дермотт, Энгвалль), 28:18 — 3:4. Томас — 5 (Кайру, Саад), 36:13 — 4:4. Миккола — 3 (Кайру, Фолк), 43:25 — 5:4. Мэттьюс — 25 (бол., Марнер, Райлли), 51:24 — 5:5. Михеев — 5 (Энгвалль), 56:45 — 5:6.
Вратари: Биннингтон (57:23) — Кэмпбелл (50:06 — 50:30).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 25 (10+11+4) — 40 (14+13+13).
Наши: Барбашев (16.55/0/0), Костин (8.46/0/0), Торопченко (10.05/1/-1) — Михеев (13.19/2/+1).
16 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
Илья Михеев получил травму перед самым началом сезона — из-за перелома большого пальца он пропустил более двух месяцев. А после возвращения его ждала новая напасть: его и еще нескольких игроков «Торонто» внесли в ковид-протокол. В итоге Михеев начал полноценно играть только в новом году. И результат впечатляет — аж пять голов в шести матчах!
«Сент-Луис» подошел к игре без пяти ключевых игроков, включенных в ковид-протокол. В их число попали российские звезды команды Павел Бучневич и Владимир Тарасенко. Но и без них атака «Блюз» выдала фееричный матч, забросив пять шайб. Вот только пропустили они еще больше!
Пожалуй, самым ярким голом в матче стал дебютный: Райан О'Райлли эффектно завершил комбинацию своей команды, в которой поучаствовал Иван Барбашев.
HOLY MOLY! #stlblues pic.twitter.com/rSP6eSIuMW— St. Louis Blues (@StLouisBlues) January 16, 2022
В начале третьего периода финский защитник Миккола во второй раз в матче вывел «Сент-Луис» вперед. Но у «Торонто» расчехлился Мэттьюс, который до этого был незаметен. 25-й гол — Остон продолжает погоню за Овечкиным и Драйзайтлем. Стоит отметить в этом моменте и Марнера, который запутал оборону соперника.
TIE GAME!!#LeafsForever pic.twitter.com/NWerkOp62f— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) January 16, 2022
Ну а затем настало время Михеева. Хотя и бросал Илья за три минуты до конца основного времени скорее наудачу. Ошибся Джордан Биннингтон.
Mikheyev sneaks it home! ??#LeafsForever pic.twitter.com/AY5q7NJqci— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) January 16, 2022
Панарин находит игру
«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
Голы: Зибанежад — 14 (бол., Фокс, Панарин), 5:54 — 0:1. Линдблом — 5 (Конекны, Лотон), 11:45 — 1:1. Йорк — 1, 50:11 — 2:1. Хытил — 4 (Панарин, Строум), 50:48 — 2:2. Крайдер — 24 (Фокс, Какко), 53:30 — 2:3.
Вратари: Харт (57:35) — Шестеркин (5:04 — 5:08).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 28 (6+7+15) — 27 (8+12+7).
Наши: Проворов (26.56/1/-2) — Панарин (17.41/1/0).
16 января. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18293 зрителя.
Артемий Панарин не слишком удачно вернулся в состав «Рейнджерс» после попадания в ковид-протокол. В матчах с «Лос-Анджелесом» и «Сан-Хосе» российский нападающий не набрал ни одного очка, суммарно заработав показатель полезности «-2». Было заметно, что Панарин выпал из игрового темпа, но к третьей игре в новом году Артемий нашел себя. Сегодня это был тот самый Панарин, которого по праву считают одним из самых ярких нападающих НХЛ.
В начале первого периода российский форвард поучаствовал в голе Мики Зибанежада в большинстве. Панарин сделал передачу на Фокса, который тут же скинул шайбу шведу в «офис Овечкина». Бросок у Зибанежада получился не хуже, чем у капитана «Вашингтона».
All-Star material. #NoQuitInNY | @MikaZibanejad pic.twitter.com/hZNRb6jVh3— New York Rangers (@NYRangers) January 16, 2022
Тащил команду и Игорь Шестеркин. Вратарь «Рейнджерс» не зря считается главным претендентом на «Везину Трофи». За два последних матча он отразил 63 броска из 65 по своим воротам.
NYET ??? pic.twitter.com/Xt0eS4u3fO— New York Rangers (@NYRangers) January 16, 2022
Панарин же подарил четвертый гол в сезоне чешскому одноклубнику Филипу Хытилу. Вообще, вся комбинация получилась роскошной, но особо запоминается последний пас российского нападающего под гол.
FILDA AND THE NOKIA KING pic.twitter.com/g8y6kTzXYD— New York Rangers (@NYRangers) January 16, 2022
А вскоре неловкий бросок Фокса привел к победному голу — Крайдер и Какко на пятаке полностью перекрыли обзор Харту. Последним шайбы коснулся Крайдер.
Best net-front presence in the league right here. pic.twitter.com/mPIG89EfLO— New York Rangers (@NYRangers) January 16, 2022
Панарин же, набрав два очка, вернулся в топ-20 бомбардиров. «Рейнджерс» идут на третьем месте в Восточной конференции, и этот сезон должен стать самым успешным для команды за последние годы. Вот только Панарин уже не так ярок — не зря на Матч звезд от «Рейнджеров» едут Фокс и Крайдер. Хотя отсутствие там Шестеркина — это преступление.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|39
|25
|14
|54
|2
|Каролина
|35
|25
|10
|52
|3
|Вашингтон
|38
|21
|17
|51
|4
|Питтсбург
|37
|22
|15
|49
|5
|Коламбус
|36
|17
|19
|35
|6
|Нью-Джерси
|37
|14
|23
|33
|7
|Филадельфия
|37
|13
|24
|33
|8
|Айлендерс
|30
|11
|19
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|38
|26
|12
|57
|2
|Тампа-Бэй
|40
|26
|14
|57
|3
|Торонто
|36
|24
|12
|51
|4
|Бостон
|35
|22
|13
|46
|5
|Детройт
|39
|17
|22
|39
|6
|Баффало
|37
|11
|26
|28
|7
|Оттава
|31
|11
|20
|24
|8
|Монреаль
|36
|7
|29
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|35
|24
|11
|51
|2
|Нэшвилл
|39
|24
|15
|51
|3
|Сент-Луис
|38
|22
|16
|49
|4
|Миннесота
|34
|22
|12
|46
|5
|Виннипег
|34
|17
|17
|39
|6
|Даллас
|35
|18
|17
|38
|7
|Чикаго
|38
|15
|23
|35
|8
|Аризона
|36
|8
|28
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|23
|16
|48
|2
|Лос-Анджелес
|38
|20
|18
|45
|3
|Анахайм
|41
|19
|22
|45
|4
|Сан-Хосе
|39
|20
|19
|42
|5
|Калгари
|34
|17
|17
|40
|6
|Эдмонтон
|35
|18
|17
|38
|7
|Ванкувер
|37
|16
|21
|35
|8
|Сиэтл
|37
|10
|27
|24
|16.01
|02:00
|
Флорида – Коламбус
|9 : 2
|16.01
|03:00
|
Виннипег – Оттава
|- : -
|16.01
|03:00
|
Детройт – Баффало
|4 : 0
|16.01
|03:00
|
Сент-Луис – Торонто
|5 : 6
|16.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Даллас
|3 : 1
|16.01
|03:00
|
Филадельфия – Рейнджерс
|2 : 3
|16.01
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|3 : 0
|16.01
|05:00
|
Аризона – Колорадо
|0 : 5
|16.01
|06:00
|
Эдмонтон – Оттава
|4 : 6
|16.01
|06:00
|
Калгари – Вегас
|- : -
|16.01
|06:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|1 : 3
|16.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Питтсбург
|1 : 2 ОТ
|16.01
|22:00
|
Вашингтон – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|54
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|38
|53
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|34
|53
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|26
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|38
|25
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|33
|25
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|23
|1.99
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|29
|2.05
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|25
|2.07