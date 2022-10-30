Овечкин обогнал великого Эспозито. Но в этой гонке он только 72-й

Ови сыграл 1283-й матч в НХЛ

Матч против «Нэшвилла» стал для Александра Овечкина 1283-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский нападающий, выступающий в лиге с 2005 года, обогнал легендарного Фила Эспозито в списке главных гвардейцев НХЛ.

Теперь капитан «Вашингтона» делит 72-е место с канадским защитником Кеном Данейко.

Из действующих игроков Овечкина опережают только Эрик Стаал и Райан Сутер, из россиян — Алексей Ковалев и Сергей Гончар.

Свой гол в ворота «Хищников» Овечкин забил в оставленные голкипером ворота.

По числу шайб, отправленных в пустую «рамку», Александр занимает второе место в истории, уступая только великому Уэйну Гретцки.

Россиянин огорчил снявших вратаря соперников 49 раз, канадец — 56.

В более значительной снайперской гонке расстояние между Овечкиным и Гретцки по-прежнему очень существенное. Александр Великий занимает третье место по числу голов в регулярных чемпионатах. От Горди Хоу его отделяет 17 точных бросков, от Гретцки — 110.

В другой снайперской гонке вечный рекорд для Овечкина еще ближе. Дело в том, что все свои голы российский снайпер забил в составе «Вашингтона».

Только Горди Хоу отличался чаще, выступая за одну команду. В составе «Детройта» Мистер Хоккей забросил 786 шайб.

То есть от повторения достижения легендарного канадца Александра Великого отделяет всего два гола.

В бомбардирском рейтинге Александр с 1417 (784+633) очками занимает 20-е место в истории. От идущего 18-м вечного конкурента Сидни Кросби Овечкин отстает на три балла, от второго в истории европейца Теему Селянне — на 40, от замыкающего топ-10 Фила Эспозито — на 173.