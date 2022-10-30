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Сегодня, 17:25

Овечкин обогнал великого Эспозито. Но в этой гонке он только 72-й

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Ови сыграл 1283-й матч в НХЛ.

Матч против «Нэшвилла» стал для Александра Овечкина 1283-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский нападающий, выступающий в лиге с 2005 года, обогнал легендарного Фила Эспозито в списке главных гвардейцев НХЛ.

Теперь капитан «Вашингтона» делит 72-е место с канадским защитником Кеном Данейко.

Из действующих игроков Овечкина опережают только Эрик Стаал и Райан Сутер, из россиян — Алексей Ковалев и Сергей Гончар.

Лидеры НХЛ по матчам. Фото "СЭ"

Свой гол в ворота «Хищников» Овечкин забил в оставленные голкипером ворота.

По числу шайб, отправленных в пустую «рамку», Александр занимает второе место в истории, уступая только великому Уэйну Гретцки.

Россиянин огорчил снявших вратаря соперников 49 раз, канадец — 56.

Лидеры НХЛ по голам в пустые ворота. Фото "СЭ"

В более значительной снайперской гонке расстояние между Овечкиным и Гретцки по-прежнему очень существенное. Александр Великий занимает третье место по числу голов в регулярных чемпионатах. От Горди Хоу его отделяет 17 точных бросков, от Гретцки — 110.

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото "СЭ"

В другой снайперской гонке вечный рекорд для Овечкина еще ближе. Дело в том, что все свои голы российский снайпер забил в составе «Вашингтона».

Только Горди Хоу отличался чаще, выступая за одну команду. В составе «Детройта» Мистер Хоккей забросил 786 шайб.

То есть от повторения достижения легендарного канадца Александра Великого отделяет всего два гола.

Лидеры НХЛ по голам за одну команду. Фото "СЭ"

В бомбардирском рейтинге Александр с 1417 (784+633) очками занимает 20-е место в истории. От идущего 18-м вечного конкурента Сидни Кросби Овечкин отстает на три балла, от второго в истории европейца Теему Селянне — на 40, от замыкающего топ-10 Фила Эспозито — на 173.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ. Фото "СЭ"

Александр Овечкин. Овечкин продолжает погоню за Гретцки! Капитан «Вашингтона» забил в пустые ворота
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Фил Эспозито
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 8 5 3 11
2 Филадельфия 8 5 3 11
3 Нью-Джерси 8 5 3 10
4 Айлендерс 9 5 4 10
5 Вашингтон 9 5 4 10
6 Рейнджерс 9 4 5 10
7 Питтсбург 9 4 5 9
8 Коламбус 9 3 6 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 9 8 1 16
2 Флорида 9 5 4 11
3 Баффало 8 5 3 10
4 Детройт 8 4 4 10
5 Тампа-Бэй 9 5 4 10
6 Монреаль 9 5 4 10
7 Торонто 9 4 5 9
8 Оттава 8 4 4 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 9 5 4 11
2 Виннипег 8 5 3 10
3 Чикаго 8 4 4 9
4 Колорадо 9 4 5 9
5 Миннесота 8 3 5 7
6 Нэшвилл 9 3 6 7
7 Сент-Луис 7 3 4 6
8 Аризона 7 2 5 5
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 9 7 2 14
2 Эдмонтон 9 6 3 12
3 Калгари 7 5 2 10
4 Сиэтл 10 4 6 10
5 Лос-Анджелес 10 5 5 10
6 Ванкувер 9 2 7 6
7 Сан-Хосе 11 3 8 6
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31.10
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2.11
3.11
4.11
30.10 02:00
Баффало – Чикаго
 4 : 3 ОТ
30.10 02:00
Детройт – Миннесота
 2 : 1
30.10 02:00
Лос-Анджелес – Торонто
 4 : 2
30.10 02:00
Сент-Луис – Монреаль
 4 : 7
30.10 02:00
Филадельфия – Каролина
 3 : 4 ОТ
30.10 02:30
Айлендерс – Колорадо
 5 : 4
30.10 04:00
Нэшвилл – Вашингтон
 0 : 3
30.10 05:00
Калгари – Эдмонтон
 2 : 3
30.10 05:00
Сиэтл – Питтсбург
 3 : 1
30.10 21:00
Нью-Джерси – Коламбус
 - : -
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И О
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 9 16
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 9 9
Габриэль Виларди

Габриэль Виларди

Лос-Анджелес

 10 7
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 9 7
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

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Стюарт Скиннер

Стюарт Скиннер

Эдмонтон

 4 1.58
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