Швейцарский защитник идет на фантастический результат! Он набирает больше очков, чем Овечкин, и может выбить сотню

НХЛ — замечательная лига, в которой медийная составляющая находится на невероятном уровне. Но иногда сталкиваешься с вещами, с трудом поддающимися обычной логике. На глазах всего честного народа защитник «Нэшвилла» Роман Йоси проводит выдающийся со всех точек зрения регулярный чемпионат. Он уже превзошел личные достижения по заброшенным шайбам, голевым передачам и очкам, а также установил новый клубный рекорд результативности для одного регулярного чемпионата, обогнав канадского нападающего Пола Карию (85 очков).

Швейцарец уже имеет статус суперзвезды. По самым строгим критериям он входит в тройку самых ценных защитников мира, а два года назад выиграл первый в карьере «Норрис Трофи». Казалось, каждое утро Йоси должен находиться на радарах прогрессивной хоккейной общественности. Свою долю комплиментов капитан «Нэшвилла» в массовом порядке стал получать только ближе к концу марта.

Швейцарец был признан первой звездой месяца, имея в своем активе серию из 13 матчей с набранными очками (всего — 28). Это невероятный результат! Только двум легендарным защитникам прошлого, Бобби Орру и Полу Коффи, удалось добиться большего в течение месяца — соответственно 31 очко в марте 1971-го и 29 в декабре 1985-го.

Восхождение «Нэшвилла»

«Нэшвилл» находится на глубокой периферии зрительского интереса. До Александра Овечкина и Остона Мэттьюса швейцарцу в плане медийности очень далеко. Еще дальше, чем «Хищникам» до выигрыша Кубка Стэнли. Штат Теннесси, где базируется команда, по меркам НХЛ глухая провинция. Сам защитник — образец хорошего парня как на льду, так и за его пределами: участвует в благотворительных проектах, счастливо женат на сногсшибательной американской модели, ни разу не был замечен в ситуации даже с намеком на скандал. Его интеллигентный образ полностью соответствует тому, что он показывает на площадке, где добивается успеха без применения грубой физической силы.

Теперь много писать о Йоси стали после того, как он вышел на невероятный график «больше 100 очков за сезон». Сейчас на счету Йоси 87 (19+68) очков — это на четыре больше, чем у Александра Овечкина, и всего на одно меньше, чем у Артемия Панарина.

В последний раз такую результативность представитель его амплуа показывал 30 лет назад. Легенда «Рейнджерс» американец Брайан Лич набрал 102 очка в сезоне-1991/92. Тогда ньюйоркцы стали первыми в регулярном чемпионате, забрасывая в среднем 4,01 шайбы за игру (третий показатель в лиге). Рядом с Личем играли великий Марк Мессье (107 очков) и несколько высококлассных мастеров — всего через два года команда завоевала Кубок Стэнли. В те времена хоккей в плане результативности был повеселее и жесточайшие оборонительные схемы еще не стали повсеместным делом.

«Нэшвилл» в нынешнем сезоне стал играть интереснее, чем когда-либо раньше, но с трудом входит в десятку самых результативных команд (3,3 шайбы в среднем за игру). Расцвели как никогда нападающие Филип Форсберг, Мэтт Дюшен и Райан Джохансен. Каждый из них идет на собственный рекорд по набранным очкам за один регулярный чемпионат. Игроки весьма талантливые. Форсберг один раз доехал до Матча звезд НХЛ, а на ЧМ-2018 стал автором золотого гола в составе сборной Швеции. Дюшен — канадец, приложивший руку к победам своей сборной на Олимпиаде, Кубке мира и чемпионате мира. Однако ранее его лучшим показателем были 70 очков в сезонах-2013/14 и -2018/19. В основном своей игрой Дюшен вызывал разочарование, поскольку никак не мог реализовать отпущенные ему авансы. О Джохансене и говорить нечего — в последний раз он считался центрфорвардом со звездным будущим лет десять назад.

Определенная заслуга главного тренера Джона Хайнса, оставившего неоднозначное впечатление своей работой в «Нью-Джерси», в свершившейся эволюции «Нэшвилла» налицо. Клуб почти все время своего существования в НХЛ делал ставку на крепкую оборону. Достаточно вспомнить очень долго тренировавшего команду Барри Тротца. Не случайно, что главными звездами, доведенными до ума в системе клуба, считаются вратари (Вокоун, Ринне, Сарос) и защитники (Уэбер, Йоси, Сутер, Тимонен, Хэмьюс, Жидлицки, Джонс, Эллис).

Без Йоси, на плечи которого ложатся начало атаки, выход из своей зоны и доставка шайбы к чужим воротам, всего нынешнего великолепия не было бы. О значимости швейцарца, который за счет катания, чтения игры и отличной работы клюшкой также хорош при исполнении прямых обязанностей, для команды говорит один факт — он должен третий сезон подряд стать лучшим бомбардиром своей команды. На позиции защитника! Не надо гениально разбираться в хоккее, чтобы осознавать, что именно Йоси тащит «Нэшвилл» в плей-офф на своем горбу, при всем уважении к доросшему до статуса звезды лиги финскому вратарю Юусе Саросу.

Круче Макара и Хедмана

Швейцарец до недавнего времени находился в тени защитника «Колорадо» Кайла Макара. Молодого канадца облизывают со всех сторон уже не первый год. Во многом по делу. Наверное, в плане зрелищности он выглядит предпочтительнее за счет идеального катания и головокружительных подключений вперед. Хотя в данном случае более уместна присказка про апельсины или яблоки, блондинок или брюнеток. Кому что нравится.

Логику тех, кто отдает предпочтение Макару, североамериканские коллеги стараются подкреплять цифрами. Канадский защитник больше играет в меньшинстве, реже удаляется, имеет лучший Corsi. Но это тот самый случай, когда второстепенные статистические показатели не должны становиться ключевыми, тем более что никто из игроков обороны в лиге не сравнится со швейцарцем по количеству контролируемых выходов с шайбой из своей зоны и таких же входов за чужую синюю линию. Проще говоря, на нем держится весь атакующий потенциал «Нэшвилла».

Недавний анонимный опрос о лучшем защитнике сезона для главных тренеров клубов НХЛ, устроенный ведущим журналистом The Athletic Пьером Лебрюном, оказался достаточно любопытным. Им надо было назвать тройку лучших. Чаще всего фигурировали фамилии Йоси, Макара и Виктора Хедмана («Тампа»). Решающего преимущества ни у кого из них нет, хотя швейцарец (71 балл) чуть опередил канадца (67) и оторвался от шведа (44). Мне понравилось одно мнение, с которым я полностью солидарен: без канадца и шведа их клубы спокойно попали бы в плей-офф, а вот у «Нэшвилла» в отсутствие Йоси был бы минимальный шанс зацепиться за кубковую восьмерку в Западной конференции. Окажись швейцарец в «Колорадо» или «Тампе», то вряд ли был бы менее эффективен своих конкурентов.

Роман Йоси (справа). Фото USA Today Sports

Прекрасно помню сценку на Олимпиаде в Ванкувере 12 лет назад. Йоси, тогда игравший у себя на родине за «Берн», не попал на турнир из-за перелома пальца. Главный тренер швейцарцев Ральф Крюгер уже тогда с жаром рассказывал моим канадским коллегам, какой растет замечательный защитник и как его будет не хватать команде. Прогресс Йоси превзошел самые смелые ожидания.

Ловкий, маневренный и быстрый защитник обладает хорошей выносливостью, поэтому способен без ущерба делу проводить на льду по 25-26 минут за матч. Генетика имеет значение: его мать входила в сборную Швейцарии по плаванию, а отец неплохо играл в футбол на профессиональном уровне. Сын мог пойти по пути отца, но выбрал хоккей и уже сейчас может считаться самым выдающимся швейцарским игроком в истории: две серебряные медали на чемпионатах мира (2013 и 2018) и приз самому ценному игроку турнира (2013), финалист Кубка Стэнли-2017 и Кубка мира-2016, четырехкратный участник Матча звезд НХЛ, чемпион Швейцарии.

Ему не сразу удалось стать заметной фигурой в «Нэшвилле». Для начала пришлось повариться в АХЛ. Сам он вспоминал, что очень многое ему дала игра вместе с Ши Уэбером. Мощный канадец в своем амплуа был одним из лучших на протяжении лет 15 и только по страшно несправедливому стечению обстоятельств не завоевал ни одного «Норриса». Если сейчас трофей, обладателя которого определяют голосованием профессиональных журналистов, пишущих о хоккее, не достанется Йоси — это будет в моих глазах разочарованием года.