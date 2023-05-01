Вылет «Тампы» был неизбежен. Постоянно выигрывать в современной НХЛ нереально

Главные причины неудачи «Лайтнинг» в серии с «Торонто».

В НХЛ нет своего Романа Ротенберга, который бы мог смело сказать что-нибудь про чемпионское окно «Тампы». После трех подряд выходов в финал Кубка Стэнли команда вылетела в первом раунде от, казалось бы, навечно проклятого «Торонто». Однако такой исход нельзя назвать сенсацией. Перед стартом серии шансы южан оценивались пониже по двум очевидным причинам — груз самого большого количества игр, проведенных за последние годы, и сила собравшего все ресурсы соперника.

«Тампа» проиграла в серии все три овертайма, что нельзя объяснить банальным невезением. В плей-офф побеждают те, кто способен выжать из собственного организма максимум. Игроки «Болтс» не боги и не роботы, чтобы спокойно это делать четвертый год подряд. Команды-династии в эпоху жесткого потолка и выросшей конкуренции невозможны. «Тампа» и так держала свой уровень максимально долго. Никакие современные методики восстановления и новейшие медицинские препараты не помогут. Соперники, которые их используют, свежее и по сумме мастерства не уступают.

Хоккеисты «Тампы». Фото USA Today Sports

Год назад в первом раунде именно «Торонто» смотрелся в целом интереснее как по игре, так и по продвинутым показателям. Сейчас была обратная картина. «Мэйпл Ливз» действовали попроще, поаккуратнее и терпеливее. Мужики вышли добывать результат, уйдя от тонких кружев и хитрых перепасовок как доминанты, и в нужный момент проявляли характер.

Команда Джона Купера на фоне соперника обладает большими сыгранностью и опытом, но ее результаты все время зависели от одного человека — лучшего в мире вратаря Андрея Василевского. Его идеальная игра делала недостатки «Лайтнинг» едва заметными.

Интересный статистический сайт moneypuck обсчитывает действия вратарей по разным показателям. Самый весомый и одновременно показательный — количество предотвращенных голкипером голов по сравнению со средними данными по лиге. В прошлых розыгрышах плей-офф у Василевского все было в этом плане великолепно — второй (2022), первый (2021), первый (2020). Когда он становился лучшим, то его команда побеждала в Кубке Стэнли. Корреляция очевидна. В нынешнем плей-офф у него всего лишь 23-я строчка из 24 вратарей.

Андрей Василевский. Фото Global Look Press

Самоотверженность и ум защитника Виктора Хедмана, скоростные забеги центрфорварда Брэйдена Пойнта, убийственные щелчки Стива Стэмкоса, гениальные передачи Никиты Кучерова оказались бесполезными без должной помощи со стороны Василевского. Возможно, российскому вратарю в межсезонье надо что-то поменять в подготовке и просто как следует отдохнуть.

Его соотечественник из «Торонто» Илья Самсонов приятно удивил. Это была еще не выдающаяся, но уже очень качественная игра. С учетом поддержки от полевых хоккеистов ему пришлось проще. «Торонто» впервые за 19 лет вышел во второй раунд и хочет большего. Без надежных действий Самсонова этого добиться будет невозможно.