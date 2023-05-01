Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:00

Вылет «Тампы» был неизбежен. Постоянно выигрывать в современной НХЛ нереально

Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото USA Today Sports
Андрей Василевский.
Фото Global Look Press
Хоккеисты «Тампы».
Фото USA Today Sports
1/3
Главные причины неудачи «Лайтнинг» в серии с «Торонто».

В НХЛ нет своего Романа Ротенберга, который бы мог смело сказать что-нибудь про чемпионское окно «Тампы». После трех подряд выходов в финал Кубка Стэнли команда вылетела в первом раунде от, казалось бы, навечно проклятого «Торонто». Однако такой исход нельзя назвать сенсацией. Перед стартом серии шансы южан оценивались пониже по двум очевидным причинам — груз самого большого количества игр, проведенных за последние годы, и сила собравшего все ресурсы соперника.

Голкипер &laquo;Тампы&raquo; Андрей Василевский пропускает решающий гол от &laquo;Торонто&raquo; в&nbsp;овертайме. «Торонто» — во втором раунде плей-офф впервые за 19 лет! Кучеров и Василевский прервали мощную серию

«Тампа» проиграла в серии все три овертайма, что нельзя объяснить банальным невезением. В плей-офф побеждают те, кто способен выжать из собственного организма максимум. Игроки «Болтс» не боги и не роботы, чтобы спокойно это делать четвертый год подряд. Команды-династии в эпоху жесткого потолка и выросшей конкуренции невозможны. «Тампа» и так держала свой уровень максимально долго. Никакие современные методики восстановления и новейшие медицинские препараты не помогут. Соперники, которые их используют, свежее и по сумме мастерства не уступают.

Хоккеисты «Тампы».
Фото USA Today Sports

Год назад в первом раунде именно «Торонто» смотрелся в целом интереснее как по игре, так и по продвинутым показателям. Сейчас была обратная картина. «Мэйпл Ливз» действовали попроще, поаккуратнее и терпеливее. Мужики вышли добывать результат, уйдя от тонких кружев и хитрых перепасовок как доминанты, и в нужный момент проявляли характер.

Команда Джона Купера на фоне соперника обладает большими сыгранностью и опытом, но ее результаты все время зависели от одного человека — лучшего в мире вратаря Андрея Василевского. Его идеальная игра делала недостатки «Лайтнинг» едва заметными.

Илья Самсонов, Андрей Василевский. Голодный до побед Самсонов переигрывает сытого Василевского. Лидерам «Тампы» нужна перезагрузка

Интересный статистический сайт moneypuck обсчитывает действия вратарей по разным показателям. Самый весомый и одновременно показательный — количество предотвращенных голкипером голов по сравнению со средними данными по лиге. В прошлых розыгрышах плей-офф у Василевского все было в этом плане великолепно — второй (2022), первый (2021), первый (2020). Когда он становился лучшим, то его команда побеждала в Кубке Стэнли. Корреляция очевидна. В нынешнем плей-офф у него всего лишь 23-я строчка из 24 вратарей.

Андрей Василевский.
Фото Global Look Press

Самоотверженность и ум защитника Виктора Хедмана, скоростные забеги центрфорварда Брэйдена Пойнта, убийственные щелчки Стива Стэмкоса, гениальные передачи Никиты Кучерова оказались бесполезными без должной помощи со стороны Василевского. Возможно, российскому вратарю в межсезонье надо что-то поменять в подготовке и просто как следует отдохнуть.

Его соотечественник из «Торонто» Илья Самсонов приятно удивил. Это была еще не выдающаяся, но уже очень качественная игра. С учетом поддержки от полевых хоккеистов ему пришлось проще. «Торонто» впервые за 19 лет вышел во второй раунд и хочет большего. Без надежных действий Самсонова этого добиться будет невозможно.

Андрей Василевский (хоккей)
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
21
29
Читайте также
Медведев победил друга по компьютерным играм. Даниил был в шаге от поражения
Новый трюк Дзюбы: теперь — гол ударом скорпиона! «Локо» не заметил «Химки»
СК показал найденный сожженным автомобиль пропавших под Краснодаром аниматоров
Четыре человека погибли в ДТП с пятью машинами в Нижегородской области
В метро Москвы задержали миллиардера Коротаева
Бывший магазин Zara под названием Maag открылся в Москве 26 апреля
Популярное видео
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Кубок Стэнли: первый раунд плей-офф НХЛ
Дементьев: «Бобровский очень уверенно провел серию с «Бостоном» и вернул позицию стартового голкипера «Флориды»
Еще одна суперсенсация в НХЛ: ноунеймы отправили в отпуск чемпиона!
«Сиэтл» стал первым клубом в истории НХЛ с первой победой в серии плей-офф над действующим чемпионом
«Сиэтл» во втором раунде плей-офф встретится с «Далласом»
Кубок Стэнли, 1 мая: «Бостон» уступил «Флориде», «Сиэтл» обыграл «Колорадо»
Бержерон — о вылете «Бостона»: «Мы шокированы и разочарованы, вот и все»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасенко вышел из тени! Забил победный гол и помог «Рейнджерс» спасти серию

Безумие в НХЛ: Бобровский и «Флорида» выбили из плей-офф главного фаворита и рекордсмена лиги!
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Второй раунд Счет в серии
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
0 - 0
1. Вегас - Эдмонтон
0 - 0
2. Вегас - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Вегас
0 - 0
4. Эдмонтон - Вегас
0 - 0
0 - 0
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
0 - 0
1. Даллас - Сиэтл
0 - 0
2. Даллас - Сиэтл
0 - 0
3. Сиэтл - Даллас
0 - 0
4. Сиэтл - Даллас
0 - 0
0 - 0
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 0
1. Торонто - Флорида
0 - 0
2. Торонто - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Торонто
0 - 0
4. Флорида - Торонто
0 - 0
0 - 0
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
3 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
3 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
3 - 4
3 - 4
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
2 - 3
6. Айлендерс - Каролина
1 - 2
4 - 2
Результаты / календарь
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
2.05
3.05
4.05
5.05
6.05
1.05 01:30
Бостон – Флорида
 3 : 4 ОТ
1.05 04:30
Колорадо – Сиэтл
 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 6 12
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 6 11
Мэттью Ткачак

Мэттью Ткачак

Флорида

 7 11
И Г
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 7 7
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 6 7
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 6 6
И КН
Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

 4 1.72
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 6 1.79
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 6 2.01
Новости
RSS RSS
Все новости