Вылет «Тампы» был неизбежен. Постоянно выигрывать в современной НХЛ нереально
В НХЛ нет своего Романа Ротенберга, который бы мог смело сказать что-нибудь про чемпионское окно «Тампы». После трех подряд выходов в финал Кубка Стэнли команда вылетела в первом раунде от, казалось бы, навечно проклятого «Торонто». Однако такой исход нельзя назвать сенсацией. Перед стартом серии шансы южан оценивались пониже по двум очевидным причинам — груз самого большого количества игр, проведенных за последние годы, и сила собравшего все ресурсы соперника.
«Тампа» проиграла в серии все три овертайма, что нельзя объяснить банальным невезением. В плей-офф побеждают те, кто способен выжать из собственного организма максимум. Игроки «Болтс» не боги и не роботы, чтобы спокойно это делать четвертый год подряд. Команды-династии в эпоху жесткого потолка и выросшей конкуренции невозможны. «Тампа» и так держала свой уровень максимально долго. Никакие современные методики восстановления и новейшие медицинские препараты не помогут. Соперники, которые их используют, свежее и по сумме мастерства не уступают.
Год назад в первом раунде именно «Торонто» смотрелся в целом интереснее как по игре, так и по продвинутым показателям. Сейчас была обратная картина. «Мэйпл Ливз» действовали попроще, поаккуратнее и терпеливее. Мужики вышли добывать результат, уйдя от тонких кружев и хитрых перепасовок как доминанты, и в нужный момент проявляли характер.
Команда Джона Купера на фоне соперника обладает большими сыгранностью и опытом, но ее результаты все время зависели от одного человека — лучшего в мире вратаря Андрея Василевского. Его идеальная игра делала недостатки «Лайтнинг» едва заметными.
Интересный статистический сайт moneypuck обсчитывает действия вратарей по разным показателям. Самый весомый и одновременно показательный — количество предотвращенных голкипером голов по сравнению со средними данными по лиге. В прошлых розыгрышах плей-офф у Василевского все было в этом плане великолепно — второй (2022), первый (2021), первый (2020). Когда он становился лучшим, то его команда побеждала в Кубке Стэнли. Корреляция очевидна. В нынешнем плей-офф у него всего лишь 23-я строчка из 24 вратарей.
Самоотверженность и ум защитника Виктора Хедмана, скоростные забеги центрфорварда Брэйдена Пойнта, убийственные щелчки Стива Стэмкоса, гениальные передачи Никиты Кучерова оказались бесполезными без должной помощи со стороны Василевского. Возможно, российскому вратарю в межсезонье надо что-то поменять в подготовке и просто как следует отдохнуть.
Его соотечественник из «Торонто» Илья Самсонов приятно удивил. Это была еще не выдающаяся, но уже очень качественная игра. С учетом поддержки от полевых хоккеистов ему пришлось проще. «Торонто» впервые за 19 лет вышел во второй раунд и хочет большего. Без надежных действий Самсонова этого добиться будет невозможно.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|3 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|1.05
|01:30
|
Бостон – Флорида
|3 : 4 ОТ
|1.05
|04:30
|
Колорадо – Сиэтл
|1 : 2
|И
|О
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|6
|12
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|6
|11
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|7
|11
|И
|Г
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|7
|7
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|6
|7
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|6
|6
|И
|КН
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|4
|1.72
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|6
|1.79
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|6
|2.01