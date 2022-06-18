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Сегодня, 16:20

«Флорида» готова обменять Бобровского. Это будет большой ошибкой для клуба, готового идти за кубком

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
Сергей Бобровский.
Фото Global Look Press
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«Пантеры» могут взять на себя половину зарплаты вратаря.

Североамериканский журналист Ник Кипреос выдал инсайд, который заставил серьезно задуматься об адекватности генерального менеджера «Флориды» Билла Зито. «Флорида», возможно, намекает, что они будут готовы взять на себя 50% его зарплаты. Конечно, при этом они надеются, что на самом деле придется удержать меньше. У них тоже есть проблемы с потолком зарплат", — написал Кипреос.

Сергей Бобровский. Бобровский — в нескольких шагах от легендарного рекорда. Скоро он официально станет лучшим российским вратарем в истории НХЛ

При этом контракт Бобровского с кэпхитом в 10 миллионов долларов будет действовать еще на протяжении четырех сезонов. А до 2024 года действует пункт о полном запрете на обмен. Таким образом, сделка возможна только в том случае, если ее одобрит сам вратарь. Захочет ли Бобровский это делать, учитывая, что три года назад он выбрал именно «Флориду» из множества предложений? Климат, перспективная франшиза — кажется, в Майами все идеально. Вот только российскому вратарю там почему-то больше не рады.

Первый сезон Бобровского во «Флориде» получился ужасным — это сложно отрицать. 3,23 пропущенных шайбы за матч — чересчур много. Но со временем все наладилось, а этот сезон Сергей вообще провел на уровне тех сезонов в «Коламбусе», когда выигрывал «Везина Трофи». Так в чем проблема?

Стимул у «Флориды» один — разгрузить платежную ведомость. В этом сезоне в команде закрепился молодой американский вратарь Спенсер Найт, у которого статистика ненамного хуже, чем у Бобровского. Матчей, правда, вдвое меньше, но потенциал у Найта определенно есть. Вот только не слишком ли торопятся ему доверять роль основного вратаря?

Сергей Бобровский. Фото Global Look Press
Сергей Бобровский.
Фото Global Look Press

В «Филадельфии», например, целенаправленно отказывались от Петра Мразека, Кэма Тэлбота и не искали вратарей на рынке свободных агентов, чтобы максимально прокачать Картера Харта. В итоге в двух последних сезонах Харт пропускает больше трех шайб за матч, а «Филадельфия» во многом из-за вратарской проблемы потеряла шансы на плей-офф задолго до конца регулярки. Решить проблему должен герой Кубка Гагарина Иван Федотов, а про Харта уже не говорят как о самом крутом молодом вратаре лиги.

Если «Флорида» готова взять на себя половину контракта Бобровского при обмене, то в таком случае клуб сэкономит лишь пять миллионов. Почему тогда не рассмотреть возможность избавиться от шведа Патрика Хорнквиста, получающего на 300 тысяч долларов больше? Если бы не Бобровский, то «Флорида» могла и не пройти первый раунд плей-офф впервые за 26 лет. В ключевые моменты сказалось превосходство Сергея над Ильей Самсоновым и Витеком Ванечеком из «Вашингтона».

Бобровскому 34 года, но учитывая, как он готовится, относится к своему здоровью, до заката явно далеко. Интересно, поймут ли это во «Флориде»? Поражение 0-4 от «Тампы» во втором раунде — точно не по вине российского вратаря.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
1 - 0
1. Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 3
2. Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Колорадо
0 - 0
1 - 0
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
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Результаты / календарь
1.06
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Колорадо – Тампа-Бэй
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Лидеры
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 20 24
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 16 11
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 15 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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