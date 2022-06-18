«Флорида» готова обменять Бобровского. Это будет большой ошибкой для клуба, готового идти за кубком

«Пантеры» могут взять на себя половину зарплаты вратаря.

Североамериканский журналист Ник Кипреос выдал инсайд, который заставил серьезно задуматься об адекватности генерального менеджера «Флориды» Билла Зито. «Флорида», возможно, намекает, что они будут готовы взять на себя 50% его зарплаты. Конечно, при этом они надеются, что на самом деле придется удержать меньше. У них тоже есть проблемы с потолком зарплат", — написал Кипреос.

При этом контракт Бобровского с кэпхитом в 10 миллионов долларов будет действовать еще на протяжении четырех сезонов. А до 2024 года действует пункт о полном запрете на обмен. Таким образом, сделка возможна только в том случае, если ее одобрит сам вратарь. Захочет ли Бобровский это делать, учитывая, что три года назад он выбрал именно «Флориду» из множества предложений? Климат, перспективная франшиза — кажется, в Майами все идеально. Вот только российскому вратарю там почему-то больше не рады.

Первый сезон Бобровского во «Флориде» получился ужасным — это сложно отрицать. 3,23 пропущенных шайбы за матч — чересчур много. Но со временем все наладилось, а этот сезон Сергей вообще провел на уровне тех сезонов в «Коламбусе», когда выигрывал «Везина Трофи». Так в чем проблема?

Стимул у «Флориды» один — разгрузить платежную ведомость. В этом сезоне в команде закрепился молодой американский вратарь Спенсер Найт, у которого статистика ненамного хуже, чем у Бобровского. Матчей, правда, вдвое меньше, но потенциал у Найта определенно есть. Вот только не слишком ли торопятся ему доверять роль основного вратаря?

Сергей Бобровский. Фото Global Look Press

В «Филадельфии», например, целенаправленно отказывались от Петра Мразека, Кэма Тэлбота и не искали вратарей на рынке свободных агентов, чтобы максимально прокачать Картера Харта. В итоге в двух последних сезонах Харт пропускает больше трех шайб за матч, а «Филадельфия» во многом из-за вратарской проблемы потеряла шансы на плей-офф задолго до конца регулярки. Решить проблему должен герой Кубка Гагарина Иван Федотов, а про Харта уже не говорят как о самом крутом молодом вратаре лиги.

Если «Флорида» готова взять на себя половину контракта Бобровского при обмене, то в таком случае клуб сэкономит лишь пять миллионов. Почему тогда не рассмотреть возможность избавиться от шведа Патрика Хорнквиста, получающего на 300 тысяч долларов больше? Если бы не Бобровский, то «Флорида» могла и не пройти первый раунд плей-офф впервые за 26 лет. В ключевые моменты сказалось превосходство Сергея над Ильей Самсоновым и Витеком Ванечеком из «Вашингтона».

Бобровскому 34 года, но учитывая, как он готовится, относится к своему здоровью, до заката явно далеко. Интересно, поймут ли это во «Флориде»? Поражение 0-4 от «Тампы» во втором раунде — точно не по вине российского вратаря.