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Сегодня, 19:00

Недооцененная звезда оставила «Тампу» в финале. Команду Кучерова спас форвард из седьмого раунда драфта

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ондржей Палат (в центре).
Фото USA Today Sports
Ондржей Палат (справа).
Фото USA Today Sports
Ондржей Палат.
Фото USA Today Sports
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Ондржей Палат — теневой лидер «Лайтнинг».

Финал Кубка Стэнли продолжается. «Тампа» не намерена сдаваться. План по героическому спасению серии «Лайтнинг» начали минувшей ночью в Денвере. «Эвеланш» дважды отыгрывались, но повести в счете «Болтс» им не позволили. Все в итоге решила шайба Ондржея Палата — специалиста по победным голам в плей-офф. Их чех насобирал уже 12 за карьеру. Среди действующих хоккеистов он уступает лишь Джо Павелски (14) и Евгению Малкину (13).

Палат — лучший снайпер «Тампы» в плей-офф. Чех забил больше Никиты Кучерова, Стивена Стэмкоса и неувядающего ветерана Кори Перри. Однако подвиги «Лайтнинг» принять ассоциировать с другими героями. Ондржей — заложник талантливых партнеров. В других командах Палат давно бы вырос в звезду первой величины и стал фронтменом, вокруг которого строилось бы ведущее звено. В «Тампе» чех — лишь один из солистов. Добиться большего, когда рядом играют Кучеров и Стэмкос, Пойнт (в праймовой форме) и Хедман — проблематично. Но вклад Палата в успехи «Лайтнинг» не стоит приуменьшать.

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Среди снайперов текущего плей-офф Ондржей уступает трем форвардам: Кейну, Маккиннону и Ландескугу. С последним чеха роднит знаменательный драфт-2011. «Колорадо» выбрало Габриэля под вторым номером. «Тампа» приметила Палата под 208-м из 211. Тогда Ондржей второй сезон играл в юниорской лиге Квебека, показывая солидную результативность за «Драммондвилл». К примеру, в преддрафтовом сезоне-2010/11 форвард набрал столько же очков, сколько и Шон Кутюрье. Только канадца «Филадельфия» выбрала под восьмым номером, а Палат ждал своей фамилии почти до конца лотереи.

Ондржей Палат. Фото USA Today Sports
Ондржей Палат.
Фото USA Today Sports

Карьера Палата пронизана недооценкой. Никто не обратил внимание на нападающего на драфте-2010, когда уходили многие его одногодки. Энхаэловские скауты сомневались, потянет ли щупленький чех уровень НХЛ. За церемонией в 2011 году Палат следил онлайн на планшете. Агент говорил, что оставались шансы на выбор в нижних раундах. Но сам хоккеист не поверил, насколько поздним окажется пик. Ондржей вспоминал, что после объявления 200-го номера выключил планшет. Каким же было удивление, когда через несколько минут звонок агента сделал Палата и его родителей самыми счастливыми людьми на планете. Чешского форварда выбрала «Тампа» за три пика до окончания церемонии.

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Выбор Палата называют самым успешным среди седьмых раундов. Спустя 11 лет Ондржей уступает по очкам только девяти игрокам драфта-2011. Среди них и партнер чеха по «Лайтнинг» Никита Кучеров, который ушел в топ-60. Выбор под 208-м номером не сулил космических перспектив. Игроков выбирают в поздних раундах для подпитки системы. Отправляют в фарм-клуб или другие минорные лиги, словно обучают плаванию в открытом море без спасательного круга. Выберешься — станешь героем. Не возьмешь высоту и осядешь в низших лигах — никто сильно не расстроится потраченному пику. Палат прошел путь до стабильного форварда основы за два сезона. Подтвердив, что «Тампа» не ошиблась, когда на последних минутах церемонии взяла старательного чеха.

Ондржей Палат (справа). Фото USA Today Sports
Ондржей Палат (справа).
Фото USA Today Sports

Первый сезон в системе «Лайтнинг» Ондржей провел за «Норфолк Эдмиралс» в АХЛ. Командой руководил нынешний главный тренер «Тампы» Джон Купер, который разглядел потенциал в форварде. Коучу импонировали дух и бойцовские качества чеха — те компоненты, которым нельзя обучить. Либо игрок с характером, либо — нет. Палата могли отправить в юниорскую лигу, но Купер настоял на том, что нападающий нужен ему в АХЛ. Зажигая рядом с будущими партнерами по «Тампе» Тайлером Джонсоном и Алексом Киллорном, Палат выиграл Кубок Колдера.

Со следующего сезона чеха постепенно подключали к основе. Два года хватило нападающему, чтобы закрепиться в «Тампе» и избежать в будущем командировок в фарм-клуб. Через сезон Палат играл в финале Кубка Стэнли, забросив в плей-офф-2015 больше шайб, чем капитан Стивен Стэмкос. В «Лайтнинг» Палата ждал знакомый по фарм-клубу Купер, с которым у чеха сложились теплые взаимоотношения. Ондржей не скупился на комплименты первому тренеру на профессиональном уровне в Северной Америке, ведь до АХЛ он играл только в юниорской лиге.

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Впрочем, именно отъезд из Чехии в «Драммондвилл» — поворотный момент карьеры парня из промышленного городка Фридек-Мистек. Скаут Андре Руэль отыскал юного таланта на ЮЧМ, который проходил в Польше, и порекомендовал перед импорт-драфтом. Позже он оказался среди тех, кто советовал Палата представителям «Лайтнинг». Что было дальше — пояснять не нужно.

«Тампа» не раз подтверждала, что ее скауты и менеджеры находят самородков в нижних раундах. От выбора которых коллеги ехидно хихикают, пока не видят игроков в деле. Десять лет назад Купер поверил в Палата, когда тот только-только заходил в большой хоккей. Сейчас, когда «Лайтнинг» оказались в шаге от пропасти в финале Кубка Стэнли, Ондржей спасает команду и продлевает серию как минимум до шестого матча. Кажется, недооценка сделала форварда только опаснее и злее. Ему не привыкать выбираться из трудностей подобно тем, в которой оказались «Молнии» в финале. Из таких историй и соткано величие «Тампы». Положение действующих чемпионов по-прежнему критическое, но первый шаг к исправлению ситуации они сделали в Денвере.

Евгений Малкин
Кори Перри
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
3 - 2
1. Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 3
2. Колорадо - Тампа-Бэй
7 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
6 - 2
4. Тампа-Бэй - Колорадо
2 - 3
5. Колорадо - Тампа-Бэй
2 - 3
6. Тампа-Бэй - Колорадо
0 - 0
3 - 2
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
Результаты / календарь
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27.06
25.06 03:00
Колорадо – Тампа-Бэй
 2 : 3
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Кэйл Макар

Кэйл Макар

Колорадо

 19 29
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 19 12
Ондржей Палат

Ондржей Палат

Тампа-Бэй

 22 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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