Последнее золото СССР на Олимпиаде: разнесли канадцев, лучших отпустили в НХЛ

35 лет победе в Калгари.

В 1988 году в канадском Калгари состоялись XV зимние Олимпийские игры, куда советские хоккеисты отправились под руководством Виктора Тихонова. Сборная СССР была предельно мотивирована, так как годом ранее не смогла выиграть чемпионат мира в Вене, уступила в финале Кубка Канады, а также проиграла на домашнем Турнире газеты «Известия», который рассматривался генеральной репетицией перед Олимпиадой. В Калгари местные журналисты были уверены в том, что и на этот раз «Красная машина» даст сбой, однако советская команда в ответ уничтожила как критиков, так и хозяев турнира.

Игроки из НХЛ

Первыми Олимпийскими играми, где официально участвовали игроки из НХЛ, стали соревнования в Нагано в 1998-м, однако частично лига была представлена и в Калгари. Тогда президент Международной федерации хоккея Гюнтер Сабецки публично заявил, что Олимпиада будет открыта для всех профессиональных спортсменов, но клубы НХЛ не захотели отпускать своих лучших хоккеистов. Тем не менее по разным причинам на турнир приехали больше 20 игроков лиги, и встречались даже довольно громкие фамилии.

Среди них были действующие обладатели Кубка Стэнли из сборной Канады: защитник «Эдмонтона» Рэнди Грегг, принявший участие во вторых для себя Олимпийских играх, и голкипер Энди Муг, у которого возникли разногласия по контракту с «Бостоном». Правда, сборной Канаде это все равно никак не помогло, а их команда заняла на турнире лишь четвертое место. Символично, но самое крупное поражение на той Олимпиаде хозяева потерпели именно от СССР и без шансов проиграли со счетом 0:5.

Физическая форма советских игроков привычно была на высочайшем уровне, что не раз отмечали и зарубежные журналисты. «Готовились, как всегда, в Новогорске. Это была наша база, там тренировались футболисты и хоккеисты, да и представители других видов спорта тоже. Три недели пахали от зари до заката. Мы много бегали, сейчас меньше этому уделяют внимание. Бегали даже по залитому снегу. За всеми игроками сборной пристально следили, всех проверяли, там научная бригада была очень сильная», — рассказывал форвард Александр Кожевников.

Владимир Крутов в матче против сборной Германии на Олимпиаде-1988. Фото Getty Images Фото Getty Images

Состав сборной СССР

Вратари: Сергей Мыльников, Виталий Самойлов, Евгений Белошейкин.

Защитники: Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Илья Бякин, Алексей Гусаров, Игорь Стельнов, Сергей Стариков, Игорь Кравчук.

Нападающие: Владимир Крутов, Игорь Ларионов, Сергей Макаров, Валерий Каменский, Андрей Хомутов, Анатолий Семенов, Александр Могильный, Сергей Светлов, Вячеслав Быков, Сергей Яшин, Александр Черных, Андрей Ломакин, Александр Кожевников.

Олимпиада в Калгари стала первой за многие годы, на которой не играл Владислав Третьяк, а место в воротах занял Сергей Мыльников и достойно справился с задачей. В тренерском штабе сборной СССР также произошли некоторые изменения. Долгие годы командой руководили Виктор Тихонов и Владимир Юрзинов, однако в 1987-м к ним добавился Игорь Дмитриев, тренировавший «Крылья Советов». Сперва его сделали третьим тренером сборной, а в 1988-м он стал вторым, вытеснив Юрзинова.

«Тогдашние руководители отечественного хоккея сделали сильный ход, заявив, что в случае победы не будут препятствовать отъезду за океан первой пятерки. Получив такой эмоциональный заряд, ребята просто летали по льду. Не забывайте и о том, что в стране полным ходом уже шла перестройка, вследствие чего давление сверху явно ослабевало. Да и не надо было нас особенно накачивать, ведь выиграть олимпийские медали — мечта любого спортсмена», — рассказывал нападающий Александр Черных.

Без чуда на льду

Турнир проходил по круговой системе. После групповой стадии занявшие в своих группах первое — третье места, попадали в финальный раунд. При этом засчитывались очки, набранные в матчах со всеми сборными, прошедшими в финальную стадию. Команда Виктора Тихонова одержала девять побед из десяти возможных, но один из самых ярких матчей получился против США. Американцы очень хотели повторить красивую историю Олимпиады 1980 года и вновь сделать чудо на льду, но в этот раз с самого начала все пошло не по плану.

После второго периода сборная СССР вела в счете 6:2, и дело даже дошло до того, что американский канал ABC Sports прервал трансляцию. Компания заплатила за права на показ Олимпиады 300 миллионов долларов, но сборная США по хоккею слишком расстроила руководство телеканала. Правда, вскоре о прерванной трансляции боссы пожалели. Американцы сперва отыграли две шайбы, а потом Тодд Окерлунд из университетской команды Миннесоты забил еще один гол. У США появилась надежда сравнять счет, но точный бросок Вячеслава Фетисова ее похоронил.

Самым важным для сборной СССР стал матч со Швецией, так как победа в этой игре гарантировала команде Виктора Тихонова золотые медали. В итоге советские хоккеисты не заметили сопротивления соперника и, победив со счетом 7:1, заслуженно стали чемпионами. Встреча с Финляндией уже ничего не решала, и советская команда потерпела единственное поражение на турнире, за что потом обвинялась в договорняке. Однако не стоит принижать заслуги финнов, которые стали главной сенсацией в Калгари и завоевали серебро.

За сборную Финляндии выступал известный защитник Рейо Руотсалайнен — в прошлом участник Матча звезд НХЛ и обладатель Кубка Стэнли в составе «Эдмонтона». «В 1988-м финны начали сильно играть, и считалось, что они всему научились у нас, приглашая советских хоккеистов на мастер-классы. До этого финны выглядели слишком прямолинейно, но в Калгари они сыграли по-другому, без упора на канадский прессинг. Наши тренеры показали им, как можно играть, и началось возрождение финского хоккея», — рассказывал Александр Кожевников.

Вячеслав Фетисов, Сергей Макаров, Владимир Крутов, Игорь Ларионов, Алексей Касатонов. Фото Федор Алексеев, архив «СЭ» Фото Федор Алексеев, архив «СЭ»

Команда СССР в очередной раз продемонстрировала доминирование на турнире, а великая пятерка Фетисов, Касатонов, Ларионов, Макаров, Крутов набрала в сумме 60 очков. Советская сборная в седьмой раз в своей истории стала обладателем золотых медалей Олимпиады, и, как вскоре оказалось, в последний. «Мы очень много играли в Канаде, и 1987 год помог нам хорошо подготовиться к Калгари, учитывая серию «Рандеву» — 87 и трехматчевый финал Кубка Канады. Это была моя третья Олимпиада, и наша пятерка была в наилучшей форме», — вспоминал Вячеслав Фетисов.

Результаты матчей сборной СССР на Олимпиаде-1988:

Групповая стадия

13 февраля. СССР — Норвегия — 5:0

15 февраля. СССР — Австрия — 8:1

17 февраля. СССР — США — 7:5

19 февраля. СССР — ФРГ — 6:3

21 февраля. СССР — Чехословакия — 6:1

Финальный раунд

24 февраля. Канада — СССР — 0:5

26 февраля. СССР — Швеция — 7:1

28 февраля. СССР — Финляндия — 1:2

Лучшие бомбардиры сборной СССР на Олимпиаде в Калгари

Владимир Крутов — 15 (6+9), Игорь Ларионов — 13 (4+9), Вячеслав Фетисов — 13 (4+9), Сергей Макаров — 11 (3+8).