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Сегодня, 15:10

Самый необычный российский хоккеист выиграл Кубок Стэнли. Длительная безголевая серия сделала его сильнее

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Валерий Ничушкин (справа).
Фото Global Look Press
Максим Мамин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2

Обзор дня Алексея Шевченко.

Скандал

В понедельник у московского «Динамо» начинается полноценный сбор. Несмотря на то что команды лиги официально должны выходить из отпуска 15 июля (за 45 дней до старта турнира), отсутствие профсоюза игроков, а также воли со стороны КХЛ привело к тому, что некоторые участники стали нарушать правила самым бесстыдным образом.

Формально бело-голубые ничего не признают. В клубе называют сборы «лагерем развития» и утверждают, что все это будет «по желанию». Ложь. Пропустят сбор только два человека, причем один из них — Станислав Галиев, который вот-вот сменит команду. Остальные не имеют права не приходить на тренировки. У тех, кто решит ослушаться, моментально возникнут проблемы, да и тренер будет писать и звонить ежедневно.

В регулярном чемпионате КХЛ будет больше матчей, а Кубок Гагарина может пройти по новой схеме. В КХЛ — время перемен. В регулярке будут играть рекордно много, а в плей-офф западные клубы могут отправить на «Восток»

Почему КХЛ обязана вмешаться? Сборы будут проходить на базе в Новогорске, а это клубная база. Возможно, тренеры и будут сидеть на трибуне, не выходя на лед, но вряд ли это сильно меняет ситуацию. Да, в это время года хоккеисты уже вовсю тренируются самостоятельно, вряд ли существует хотя бы один участник КХЛ, который до сих пор не ходит в зал или не катается. Но в «лагере развития» запланированы двухразовые занятия, с отдыхом в номерах базы. При этом все будет бесплатно для спортсменов, что вообще-то нарушение потолка зарплат в области дополнительного финансирования.

Был бы в лиге настоящий профсоюз хоккеистов, который не обирает спортсменов, заставляя их вкладываться в странные финансовые инструменты, а защищает их права за процент от контракта, то такого бы не было. «Аризону» в НХЛ наказали за досрочное тестирование молодых хоккеистов, лишив участия в последнем драфте. КХЛ могла бы тоже финансово наказать «Динамо». Но в лиге ждут «официального обращения» в организацию, а это неправильно. Сейчас так поступает «Динамо» (кстати, уже второй год подряд), затем правила начнут нарушать другие клубы. Впрочем, чего ждать, если основной документ не соблюдают и в офисе организации? Сколько матчей в регулярном чемпионате провели в прошлом году? То-то же.

Будущее

Нападающий Максим Мамин, видимо, возвращается в Россию. Напомним, что форвард «Флориды» в прошлом году снова отправился за океан, соблазнившись односторонним контрактом «пантер». Хоккеисту предлагали остаться в ЦСКА, неплохие условия, но он был воодушевлен предложением заокеанского клуба.

Максим Мамин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Максим Мамин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Максима можно понять. Он неплохо играл в КХЛ, «Флорида», выбравшая его на драфте, оценила прогресс хоккеиста и предложила 975 тысяч долларов. Да, Мамин уже провел два сезона во «Флориде» на контракте новичка, но все получилось как-то странно. Несмотря на то что ему не должно быть стыдно за время, проведенное в НХЛ, клуб как-то странно относился к хоккеисту. Максима не слишком активно использовали в первой команде, постоянно отправляли в фарм-клуб, в результате ему это надоело и он перебрался в Россию. Формально в аренду, но все понимали, что за океан вернуться будет весьма непросто.

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Однако прошлым летом «пантеры» одумались. И через сезон Максим пожалел, что согласился. Хоккеист провел за команду всего 40 матчей, Мамина отправляли в фарм-клуб (зарплата при этом не уменьшалась), форвард не стал частью клуба, хотя предъявить ему по игре какие-то претензии было очень сложно. Как только нападающий получал более или менее приемлемые минуты, он показывал, что вполне готов играть на высоком уровне.

7 голов и 7 передач при ограниченном игровом времени (лишь один раз в сезоне более 15 минут) — отличный результат. Говорят, что «Флорида» предлагает Максиму продлить соглашение, но он уже не торопится. В 27 лет хочется играть постоянно. Так что у игрока в приоритете возвращение в Россию, если, конечно, в НХЛ не предложат какой-нибудь интересный вариант.

Герой

Нападающий Валерий Ничушкин выиграл Кубок Стэнли, став 36-м хоккеистом из нашей страны, у кого в спортивной биографии теперь будет важная строчка. Удивительно, что челябинец едва ли не самый играющий хоккеист «Колорадо». Даже в последней встрече он провел на льду почти 23 минуты. Больше на 21 секунду, чем Нэйтан Маккиннон, только три защитника сыграли больше Ваоерия. Не забил, но моменты имел, а также здорово защищался.

Что же случилось с форвардом, который совсем недавно шел покорять гроссмейстерский рубеж в 100 матчей без заброшенных шайб? Кажется, что та длительная серия и сделала его сильней. Слышал от общих знакомых, как хоккеист переживал игры без голов. Сначала очень сильно старался, причем иногда излишне, затем расстраивался и грустил, далее попытался забыть о проблемах и сосредоточился на выполнении черновой работы.

А ближе к концу серии он просто махнул рукой на статистику и стал делать то, что умеет. Эффективность в атаке стала улучшаться. Гол стал вопросом времени. Одну шайбу отменили арбитры, но Ничушкин только посмеялся. А когда он забил по правилам в официальном матче, то, приехав на скамейку, сказал: «Спорим, что сейчас взятие ворот отменят?» Но судьи не изменили своего мнения, Валерий забил в ворота «Торонто», и с тех пор началось его восхождение. Он мог превратиться в среднего хоккеиста, который бы сидел в четвертом звене.

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Но таланта у Ничушкина столько, что он практически изобрел новое амплуа. Это двусторонний нападающий без слабых мест. Он нагнетает у чужих ворот, безупречен в обороне, может устроить давление на лидеров соперника. И цифры заметно улучшились. У хоккеиста 52 (25+27) очка в 62 играх регулярного чемпионата, 15 (9+6) баллов — в 20 матчах плей-офф. Сейчас Ничушкин если не самый сильный российский игрок в НХЛ, то по-настоящему особенный. Никто и близко не похож на него по функционалу. 12 июля Валерий выходит на рынок свободных агентов. Вряд ли «лавины» будут жалеть деньги на такого уникума.

Валерий Ничушкин
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Динамо (Москва)
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 3
2. Колорадо - Тампа-Бэй
7 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
6 - 2
4. Тампа-Бэй - Колорадо
2 - 3
5. Колорадо - Тампа-Бэй
2 - 3
6. Тампа-Бэй - Колорадо
1 - 2
4 - 2
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
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7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
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27.06 03:00
Тампа-Бэй – Колорадо
 1 : 2
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Кэйл Макар

Кэйл Макар

Колорадо

 20 29
И Г
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 20 13
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 23 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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