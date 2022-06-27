Самый необычный российский хоккеист выиграл Кубок Стэнли. Длительная безголевая серия сделала его сильнее
Обзор дня Алексея Шевченко.
Скандал
В понедельник у московского «Динамо» начинается полноценный сбор. Несмотря на то что команды лиги официально должны выходить из отпуска 15 июля (за 45 дней до старта турнира), отсутствие профсоюза игроков, а также воли со стороны КХЛ привело к тому, что некоторые участники стали нарушать правила самым бесстыдным образом.
Формально бело-голубые ничего не признают. В клубе называют сборы «лагерем развития» и утверждают, что все это будет «по желанию». Ложь. Пропустят сбор только два человека, причем один из них — Станислав Галиев, который вот-вот сменит команду. Остальные не имеют права не приходить на тренировки. У тех, кто решит ослушаться, моментально возникнут проблемы, да и тренер будет писать и звонить ежедневно.
Почему КХЛ обязана вмешаться? Сборы будут проходить на базе в Новогорске, а это клубная база. Возможно, тренеры и будут сидеть на трибуне, не выходя на лед, но вряд ли это сильно меняет ситуацию. Да, в это время года хоккеисты уже вовсю тренируются самостоятельно, вряд ли существует хотя бы один участник КХЛ, который до сих пор не ходит в зал или не катается. Но в «лагере развития» запланированы двухразовые занятия, с отдыхом в номерах базы. При этом все будет бесплатно для спортсменов, что вообще-то нарушение потолка зарплат в области дополнительного финансирования.
Был бы в лиге настоящий профсоюз хоккеистов, который не обирает спортсменов, заставляя их вкладываться в странные финансовые инструменты, а защищает их права за процент от контракта, то такого бы не было. «Аризону» в НХЛ наказали за досрочное тестирование молодых хоккеистов, лишив участия в последнем драфте. КХЛ могла бы тоже финансово наказать «Динамо». Но в лиге ждут «официального обращения» в организацию, а это неправильно. Сейчас так поступает «Динамо» (кстати, уже второй год подряд), затем правила начнут нарушать другие клубы. Впрочем, чего ждать, если основной документ не соблюдают и в офисе организации? Сколько матчей в регулярном чемпионате провели в прошлом году? То-то же.
Будущее
Нападающий Максим Мамин, видимо, возвращается в Россию. Напомним, что форвард «Флориды» в прошлом году снова отправился за океан, соблазнившись односторонним контрактом «пантер». Хоккеисту предлагали остаться в ЦСКА, неплохие условия, но он был воодушевлен предложением заокеанского клуба.
Максима можно понять. Он неплохо играл в КХЛ, «Флорида», выбравшая его на драфте, оценила прогресс хоккеиста и предложила 975 тысяч долларов. Да, Мамин уже провел два сезона во «Флориде» на контракте новичка, но все получилось как-то странно. Несмотря на то что ему не должно быть стыдно за время, проведенное в НХЛ, клуб как-то странно относился к хоккеисту. Максима не слишком активно использовали в первой команде, постоянно отправляли в фарм-клуб, в результате ему это надоело и он перебрался в Россию. Формально в аренду, но все понимали, что за океан вернуться будет весьма непросто.
Однако прошлым летом «пантеры» одумались. И через сезон Максим пожалел, что согласился. Хоккеист провел за команду всего 40 матчей, Мамина отправляли в фарм-клуб (зарплата при этом не уменьшалась), форвард не стал частью клуба, хотя предъявить ему по игре какие-то претензии было очень сложно. Как только нападающий получал более или менее приемлемые минуты, он показывал, что вполне готов играть на высоком уровне.
7 голов и 7 передач при ограниченном игровом времени (лишь один раз в сезоне более 15 минут) — отличный результат. Говорят, что «Флорида» предлагает Максиму продлить соглашение, но он уже не торопится. В 27 лет хочется играть постоянно. Так что у игрока в приоритете возвращение в Россию, если, конечно, в НХЛ не предложат какой-нибудь интересный вариант.
Герой
Нападающий Валерий Ничушкин выиграл Кубок Стэнли, став 36-м хоккеистом из нашей страны, у кого в спортивной биографии теперь будет важная строчка. Удивительно, что челябинец едва ли не самый играющий хоккеист «Колорадо». Даже в последней встрече он провел на льду почти 23 минуты. Больше на 21 секунду, чем Нэйтан Маккиннон, только три защитника сыграли больше Ваоерия. Не забил, но моменты имел, а также здорово защищался.
Что же случилось с форвардом, который совсем недавно шел покорять гроссмейстерский рубеж в 100 матчей без заброшенных шайб? Кажется, что та длительная серия и сделала его сильней. Слышал от общих знакомых, как хоккеист переживал игры без голов. Сначала очень сильно старался, причем иногда излишне, затем расстраивался и грустил, далее попытался забыть о проблемах и сосредоточился на выполнении черновой работы.
А ближе к концу серии он просто махнул рукой на статистику и стал делать то, что умеет. Эффективность в атаке стала улучшаться. Гол стал вопросом времени. Одну шайбу отменили арбитры, но Ничушкин только посмеялся. А когда он забил по правилам в официальном матче, то, приехав на скамейку, сказал: «Спорим, что сейчас взятие ворот отменят?» Но судьи не изменили своего мнения, Валерий забил в ворота «Торонто», и с тех пор началось его восхождение. Он мог превратиться в среднего хоккеиста, который бы сидел в четвертом звене.
Но таланта у Ничушкина столько, что он практически изобрел новое амплуа. Это двусторонний нападающий без слабых мест. Он нагнетает у чужих ворот, безупречен в обороне, может устроить давление на лидеров соперника. И цифры заметно улучшились. У хоккеиста 52 (25+27) очка в 62 играх регулярного чемпионата, 15 (9+6) баллов — в 20 матчах плей-офф. Сейчас Ничушкин если не самый сильный российский игрок в НХЛ, то по-настоящему особенный. Никто и близко не похож на него по функционалу. 12 июля Валерий выходит на рынок свободных агентов. Вряд ли «лавины» будут жалеть деньги на такого уникума.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Финал
|Счет в серии
|
Колорадо - Тампа-Бэй
|4 - 2
|1/2 финала
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 4
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|27.06
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|1 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|20
|29
|И
|Г
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|20
|13
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|23
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72