Самый необычный российский хоккеист выиграл Кубок Стэнли. Длительная безголевая серия сделала его сильнее

Обзор дня Алексея Шевченко.

Скандал

В понедельник у московского «Динамо» начинается полноценный сбор. Несмотря на то что команды лиги официально должны выходить из отпуска 15 июля (за 45 дней до старта турнира), отсутствие профсоюза игроков, а также воли со стороны КХЛ привело к тому, что некоторые участники стали нарушать правила самым бесстыдным образом.

Формально бело-голубые ничего не признают. В клубе называют сборы «лагерем развития» и утверждают, что все это будет «по желанию». Ложь. Пропустят сбор только два человека, причем один из них — Станислав Галиев, который вот-вот сменит команду. Остальные не имеют права не приходить на тренировки. У тех, кто решит ослушаться, моментально возникнут проблемы, да и тренер будет писать и звонить ежедневно.

Почему КХЛ обязана вмешаться? Сборы будут проходить на базе в Новогорске, а это клубная база. Возможно, тренеры и будут сидеть на трибуне, не выходя на лед, но вряд ли это сильно меняет ситуацию. Да, в это время года хоккеисты уже вовсю тренируются самостоятельно, вряд ли существует хотя бы один участник КХЛ, который до сих пор не ходит в зал или не катается. Но в «лагере развития» запланированы двухразовые занятия, с отдыхом в номерах базы. При этом все будет бесплатно для спортсменов, что вообще-то нарушение потолка зарплат в области дополнительного финансирования.

Был бы в лиге настоящий профсоюз хоккеистов, который не обирает спортсменов, заставляя их вкладываться в странные финансовые инструменты, а защищает их права за процент от контракта, то такого бы не было. «Аризону» в НХЛ наказали за досрочное тестирование молодых хоккеистов, лишив участия в последнем драфте. КХЛ могла бы тоже финансово наказать «Динамо». Но в лиге ждут «официального обращения» в организацию, а это неправильно. Сейчас так поступает «Динамо» (кстати, уже второй год подряд), затем правила начнут нарушать другие клубы. Впрочем, чего ждать, если основной документ не соблюдают и в офисе организации? Сколько матчей в регулярном чемпионате провели в прошлом году? То-то же.

Будущее

Нападающий Максим Мамин, видимо, возвращается в Россию. Напомним, что форвард «Флориды» в прошлом году снова отправился за океан, соблазнившись односторонним контрактом «пантер». Хоккеисту предлагали остаться в ЦСКА, неплохие условия, но он был воодушевлен предложением заокеанского клуба.

Максим Мамин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Максима можно понять. Он неплохо играл в КХЛ, «Флорида», выбравшая его на драфте, оценила прогресс хоккеиста и предложила 975 тысяч долларов. Да, Мамин уже провел два сезона во «Флориде» на контракте новичка, но все получилось как-то странно. Несмотря на то что ему не должно быть стыдно за время, проведенное в НХЛ, клуб как-то странно относился к хоккеисту. Максима не слишком активно использовали в первой команде, постоянно отправляли в фарм-клуб, в результате ему это надоело и он перебрался в Россию. Формально в аренду, но все понимали, что за океан вернуться будет весьма непросто.

Однако прошлым летом «пантеры» одумались. И через сезон Максим пожалел, что согласился. Хоккеист провел за команду всего 40 матчей, Мамина отправляли в фарм-клуб (зарплата при этом не уменьшалась), форвард не стал частью клуба, хотя предъявить ему по игре какие-то претензии было очень сложно. Как только нападающий получал более или менее приемлемые минуты, он показывал, что вполне готов играть на высоком уровне.

7 голов и 7 передач при ограниченном игровом времени (лишь один раз в сезоне более 15 минут) — отличный результат. Говорят, что «Флорида» предлагает Максиму продлить соглашение, но он уже не торопится. В 27 лет хочется играть постоянно. Так что у игрока в приоритете возвращение в Россию, если, конечно, в НХЛ не предложат какой-нибудь интересный вариант.

Герой

Нападающий Валерий Ничушкин выиграл Кубок Стэнли, став 36-м хоккеистом из нашей страны, у кого в спортивной биографии теперь будет важная строчка. Удивительно, что челябинец едва ли не самый играющий хоккеист «Колорадо». Даже в последней встрече он провел на льду почти 23 минуты. Больше на 21 секунду, чем Нэйтан Маккиннон, только три защитника сыграли больше Ваоерия. Не забил, но моменты имел, а также здорово защищался.

Что же случилось с форвардом, который совсем недавно шел покорять гроссмейстерский рубеж в 100 матчей без заброшенных шайб? Кажется, что та длительная серия и сделала его сильней. Слышал от общих знакомых, как хоккеист переживал игры без голов. Сначала очень сильно старался, причем иногда излишне, затем расстраивался и грустил, далее попытался забыть о проблемах и сосредоточился на выполнении черновой работы.

А ближе к концу серии он просто махнул рукой на статистику и стал делать то, что умеет. Эффективность в атаке стала улучшаться. Гол стал вопросом времени. Одну шайбу отменили арбитры, но Ничушкин только посмеялся. А когда он забил по правилам в официальном матче, то, приехав на скамейку, сказал: «Спорим, что сейчас взятие ворот отменят?» Но судьи не изменили своего мнения, Валерий забил в ворота «Торонто», и с тех пор началось его восхождение. Он мог превратиться в среднего хоккеиста, который бы сидел в четвертом звене.

Но таланта у Ничушкина столько, что он практически изобрел новое амплуа. Это двусторонний нападающий без слабых мест. Он нагнетает у чужих ворот, безупречен в обороне, может устроить давление на лидеров соперника. И цифры заметно улучшились. У хоккеиста 52 (25+27) очка в 62 играх регулярного чемпионата, 15 (9+6) баллов — в 20 матчах плей-офф. Сейчас Ничушкин если не самый сильный российский игрок в НХЛ, то по-настоящему особенный. Никто и близко не похож на него по функционалу. 12 июля Валерий выходит на рынок свободных агентов. Вряд ли «лавины» будут жалеть деньги на такого уникума.