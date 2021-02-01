Российский защитник вышел на первый матч НХЛ и сразу попал под Макдэвида. Но это его ничуть не смутило

Обзор дня Алексея Шевченко.

Выбрался из «такси»

Михаил Мальцев дебютировал в НХЛ за «Нью-Джерси», сыграл десять минут, а его команда выиграла у «Баффало». Давайте не будем выискивать минусы Михаила в этой встрече (их и не было, разве только вбрасывания надо подтянуть), после первого матча не будем ставить клеймо типа «хоккеист для четвертого звена» (я уже встретил такое). Порадуемся за хоккеиста, который прошел очень многое, чтобы вообще выйти на такой уровень. Как известно, Мальцев был в системе СКА. Да, с организацией в клубе все нормально, отличные условия, но и взамен могут попросить многое. Например, хорошему центральному нападающему весной 2019 года предложили продлить контракт с питерским клубом, хотя он планировал поехать в Америку. Михаил вежливо и твердо отказался, заявив, что у него другие планы. Ну и сразу выбыл из обоймы.

Михаил не сломался, а по окончании чемпионата уехал. И за океаном пришлось пройти испытания. Сначала форвард не попадал в состав «Бингхэмптона» — уже по спортивным причинам. Не психанул, не стал обижаться, а принялся за работу. Пробился в состав и через какое-то время стал важной частью клуба АХЛ. Затем ему обещали вызов в НХЛ, «Дьяволы» шли на последнем месте, но он единственный из проспектов, кто не получил возможности. Не сломало и это. Нынешним безумным летом Михаил до последнего искал варианты в Европе, но не получилось, пришлось ехать в СКА, так как клуб отказывался менять в другую команду КХЛ. Там проверили парня, увидели потенциал и снова предложили контракт. Михаил опять отказался, так как верил, что в Северной Америке сезон начнется.

В итоге Мальцев досрочно отправился за океан. И в этом сезоне не обошлось без сложностей. Из «такси», где он находился с самого начала сезона, поднимали всех, кроме него. Мальцев все равно пахал и получил шанс. Эх, забить не получилось, хотя возможности были. Но уже понятно, что он упрется и будет решать новую задачу.

Дебют защитника

Артему Зубу, сыгравшему первый матч за «Оттаву», не позавидуешь. Канадский клуб потерпел семь поражений подряд, команда просто не готова к сезону, хотя перед стартом были какие-то надежды, а владелец даже замахивался на Кубок. Тренер пытается что-то изменить, но перестановки успеха не приносят. Да и выходить пришлось против «Эдмонтона», а Коннор Макдэвид набрал сумасшедшую форму.

Несмотря на все это, Артем провел очень неплохой матч. Уж не знаю, что там в голове у тренера по защитникам, но он серьезно ошибался, сокращая время хабаровского хоккеиста. Зуб своими действиями не давал повода для того, чтобы его выпускали раз в 3-5 минут, как это происходило на протяжении всего матча. Да, один раз его объехал тот же Макдэвид. Но совсем недавно он сделал посмешище из защиты «Торонто», так что в этом нет ничего особенного. Зуб же нисколько не паниковал, быстро забыл про тот эпизод и даже сделал голевую передачу. Слабо он сыграл лишь в конце второго периода, когда просто не успел закрыть Ямамото. Но это была восьмая шайба в ворота «Оттавы». А к первым семи Артем не имел никакого отношения. Зубу очень сильно не повезло с тем, что вратари в этот вечер решили вообще не отбивать шайбы. Но он точно смотрелся не хуже, чем остальные пять защитников. Ждем Артема на льду в следующем матче. Во-первых, он показал, что в порядке. Во-вторых, в команде слишком многие попали в изоляцию из-за COVID-протокола. В-третьих, есть надежда, что тренер по защитникам осознает никчемность некоторых конкурентов Зуба.

Срыв

«Сибирь» в этом сезоне удивительная. Стоило ли прыгать выше головы, упираться в матч с «Трактором», давая надежду болельщикам, чтобы приехать в Хабаровск и так бездарно слить коллективу, откуда даже легионеры побежали? И первые два периода именно хабаровская команда выглядела так, словно у них еще сохраняются шансы. Это просто пощечина для поклонников «Сибири», которые этого не заслужили. И они имеют право спросить, так как команда финансируется из бюджетных средств. Болельщики чувствуют себя оплеванными, ведь после матча с «Трактором» они слышали слова главного тренера, хоккеистов, которые обещали не опускать руки и биться, пока есть шансы. Да уж молчали бы лучше и ничего не говорили, тогда бы игра с «Амуром» воспринималась иначе.

С Восточной конференцией все окончательно ясно. 11 очков за восемь матчей не отыгрываются. А на «Западе» интрига, видимо, сохранится до последнего дня. «Витязь» умудрился проиграть в Минске, забросив четыре шайбы. Важно то, что победа дает Крейгу Вудкрофту возможность сделать одну-две ошибки, все-таки семь очков до «Спартака». Расслабляться не стоит, но давление не такое большое, как на красно-белых. Отметим, что Михаил Кравец упустил шанс оторваться от Олега Знарка, хотя последний дает такие возможности. Ближайшие три игры «Витязя» и «Спартака» — не самые сложные. Москвичи встретятся с «Куньлунем», «Северсталью» и рижским «Динамо». Четыре очка в кармане, можно замахнуться на шесть. У «Витязя» — «Торпедо», минское «Динамо» и «Куньлунь». Тут четыре очка будут счастьем, а учитывая игру в воскресенье, вряд ли это возможно.