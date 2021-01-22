Рижский провал за российские деньги. Худший клуб КХЛ лишился шансов на плей-офф за полтора месяца до конца регулярки

Обзор дня Алексея Шевченко.

Наказание

Ситуация в «Вашингтоне» оказалась гораздо серьёзней, чем было известно с утра четверга. Выяснилось, что российских игроков клуба отстранили не только потому, что они посидели в одном номере. В коне концов, сомневаюсь, что все остальные хоккеисты, всех команд четко следуют дурацкому и перегруженному протоколу НХЛ. Все серьезней. У вратаря Ильи Самсонова положительный тест на коронавирус, а Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов попали в контактную группу. Тут, правда, тоже есть вопросы. Жена Овечкина утверждает, что у Александра антитела и он не рискует заразиться повторно. Смущает и то, что решили наказать только наших, ведь тут надо было применять правило, из-за которого перенесли матчи «Каролины» и «Далласа». Самсонов-то не имеет своего кабинета в раздевалке, живет со всеми в отеле, встречается, как минимум, на приеме пищи, да вирус у него выявили в день, когда он видел всех.

Почему же тогда пострадали только российские ребята? Странно. Отметаю любые версии, типа «в НХЛ не хотят, чтобы был побит рекорд Гретцки», а также «наших все ненавидят». Кажется, что в лиге случился какой-то сбой, а поскольку полной откровенности ни от кого нет, то мы не видим полной картины. Хотя при любых раскладах должны были останавливать выступление всей команды. Такое ощущение, что в Северной Америке решили воспользоваться правилами КХЛ, но лишь частично. Убрали больного, отстранили ближайший круг, но сохранили календарь. Но ведь раньше пользовались другими законами.

Мимо

Рижское «Динамо» стало первым клубом лиги, потерявшим математические шансы на выход в плей-офф. Впрочем, еще в августе было понятно, что так и будет. Ни единого шансы у команды Петериса Скудры не было. Напомним, что и деньги-то в Латвии появились в последний момент, а сборы начались, когда остальные уже отправляли заявки в лигу.

В такой ситуации невозможно угадать с составом даже на 50 процентов, но некоторые ошибки Петерис Скудра совершил сам. Например, выбрал не тех вратарей. Сразу было сказано, что ставка на Станислава Галимова и Илью Проскурякова изначально провальная, на рынке можно было найти другие варианты, но Скудра вспомнил, что эти ребята когда-то с ним работали. В итоге латвийского клуба было в этом сезоне восемь вратарей, а Галимов с Проскуряковым снова без работы. Не изменил тренер себе и в принятии решений по перспективам тем или иных игроков. Он брал людей, а потом быстро ставил крест на хоккеистах, не давая второго шанса.

Впрочем, все валить на тренера тоже нельзя. На дворе 2021 год, КХЛ развивается, невозможно собрать команду из безработных, рассчитывая на какой-то результат. То, что у клуба сейчас 8 побед — уже чудо и среди них особняком стоят успехи во встрече с питерцами и казанцами. Не забывайте, что рижане еще получили технические поражения. В общем, российские спонсоры просто выкинули деньги на ветер. Но все это ради чемпионата мира. В следующем году Латвия сама должна будет искать источник доходов, наши им не помогут.

Разборки

На «Востоке» все стало ясно. «Сибирь» бездарно слила игру в Сочи и в плей-офф не попадет. Если только случайно, если только с ума сойдут в Нижнем Новгороде, Челябинске и Казахстане, причем одновременно. Закладываться на это нельзя. Отрыв команды Николая Заварухина от восьмого места — 11 очков, от седьмого (все-таки у «Барыса» три матча в запасе) — 12. Ждать, что Дэвид Немировски проиграет оставшиеся встречи нельзя. Но не забывайте, что при этом новосибирцам нельзя больше терять очки, а вы в это верите? Посмотрите последнюю игру (шучу, не смотрите, вы можете впасть в депрессию), команда выглядит просто разобранной, безвольной, ни у кого нет мысли, а желание что-то переломить у одного-двух хоккеистов. Николай Заварухин все обещает бороться до конца, но лучше бы он этого не говорил.

Теперь надо сосредоточиться на том, чтобы в следующий чемпионат войти нормально. Как-то Андрей Мартемьянов потратил концовку чемпионата на то, чтобы найти роль Алексею Бывальцеву и на следующий год вывел «Амур» в плей-офф.

На «Западе» интрига жива. Поразила «Северсталь», сокрушившая «Автомобилист» в Екатеринбурге. Вот что значит, когда тренер не смотрит на арбитров, не обсуждает их ошибки, а сосредотачивается на своей команде. Билла Питерса победил Никита Гуслистов, который в состав попадает через раз и на льду появлялся мало. Надеюсь, что у Разина полно таких козырей в рукаве. Если так, то судьи просто не смогут помешать, даже если бы хотели.