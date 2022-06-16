Кучеров вошел в историю! Он выбил 100 голевых передач в плей-офф

Третий игрок, который достиг этого в XXI веке.

В первом матче финальной серии Кубка Стэнли Никита Кучеров отметился голевой передачей, которая стала для него сотой в карьере в плей-офф. Российский нападающий «Тампа-Бэй» оказался всего третьим игроком в XXI веке, добравшимся до этой отметки. Чаще партнерам ассистировали только звезды «Питтсбурга» — Сидни Кросби и Евгений Малкин.

Лучшие ассистенты плей-офф НХЛ в XXI веке. Фото «СЭ»

Кучеров — 25-й игрок в истории НХЛ, который сделал 100 голевых передач в матчах плей-офф. Из россиян его опережают Евгений Малкин и Сергей Федоров, из действующих хоккеистов — Кросби, Малкин и канадец Джо Торнтон. Кстати, из всего ассистентского рейтинга труднодосягаемыми кажутся только Марк Мессье (отставание 86 передач) и Уэйн Гретцки (160), тогда как третий распасовщик в истории Рэй Бурк обгоняет Никиту на 39 пасов.

Лучшие ассистенты в истории НХЛ. Фото «СЭ»

Заодно Кучеров поднялся на 29-е место в списке лучших бомбардиров в истории Кубка Стэнли, обойдя Стэна Микиту. Следующее набранное очко позволит форварду «Молний» подвинуть знаменитого защитника Ларри Мерфи. От занимающего 20-е место Петера Форсберга Никиту отделяет 20 очков, от Сергея Федорова — 25, от Евгения Малкина — 29.