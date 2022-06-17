«Вегас» со второй попытки обменял русского снайпера. Первая сделка абсурдно сорвалась из-за ошибки менеджеров

Евгений Дадонов начнет новый сезон в «Монреале»

«История одного обмена из Вегаса» — так назывался бы детектив о запутанных взаимоотношениях «Голден Найтс» и Евгения Дадонова. Перед дедлайном нападающий попал в абсурдную ситуацию. Клуб договорился об обмене форварда в «Анахайм». «Рыцари» получили бы взамен защитника Джона Мура, контракт не играющего с 2019 года из-за травм Райана Кеслера и драфт-пик. Все бы ничего, но после разбирательства НХЛ отклонила сделку. Оказалось, что руководство «Вегаса» не учло стоп-лист из 10 команд Дадонова, в который как раз входил «Анахайм».

Помните российскую мудрость «Без бумажки ты букашка»? Ее эффект прочувствовали представители «Голден Найтс». Не учтенный NTC-пункт в контракте помог Евгению остаться в Вегасе до конца сезона. Обмен аннулировался. «Рыцари» вместо оптимизации платежки, а ради этого и затевалась история с Дадоновым, отхватили порцию насмешек в свой адрес. Халатность руководителей, которые потеряли бумагу с информацией о частичном запрете на обмен, заставила отложить трейд до лета.

Дадонов доиграл регулярку в «Вегасе», а в плей-офф команда не попала. После несостоявшегося обмена Евгений выдал два крутых матча — набрал 3 (1+2) очка с «Нэшвиллом» и 2 (1+1) с «Чикаго». Кажется, заварушка с неудачной сделкой по-спортивному разозлила нападающего. Дадонов забивал и ассистировал партнерам не в каждой игре, но действовал полезно. За 16 матчей с 25 марта по 30 апреля россиянин заработал 16 (5+11) очков при показателе полезности «+7» — это третий результат команды за аналогичный отрезок. Больше баллов только у Джонатана Маршессо и Чендлера Стивенсона (по 18).

Евгений Дадонов и Коди Чечи. Фото Global Look Press

Ударная концовка регулярки не помогла Дадонову избежать расставания с Городом казино. Ситуация с заполненной платежкой не решится по щелчку пальцев. Генменеджеру Келли Маккриммону требовались жесткие меры, чтобы вписаться в потолок. Со второй попытки «Вегас» обменял хоккеиста. Но не в «Анахайм», а в «Монреаль». Теперь уже стоп-лист Евгения был учтен, и сделка официально зарегистрирована. За Евгения «Рыцари» получили «мертвый» контракт защитника Ши Уэбера, кэпхит которого (7,857 млн долларов) не учитывается в платежке. Защитник помещен в долгосрочный список травмированных (LTIR) — и де-факто завершил карьеру из-за повреждения.

Правда, «Вегасу» придется частично погасить четырехлетнее соглашение ветерана. В следующем сезоне «Рыцари» заплатят канадцу 3 млн, а в каждом из трех последующих — еще по миллиону. Потраченные на ветер шесть миллионов вкупе с отказом от пятимиллионного контракта Дадонова позволили «Голден Найтс» разгрузить платежку перед сезоном-2022/23. Потолок зарплат прогнозируемо вырастет на 1 миллион — с 81,5 млн до 82,5 млн на команду, что точно обрадует штаб «Вегаса».

Дела «Монреаля» с платежкой ненамного лучше. Прежде всего «Канадиенс» хотели оптимизировать потенциальный LTIR-фонд. Неизвестно, готов ли сыграть в следующем сезоне голкипер Кэри Прайс. Если нет, то 10,5-миллионный кэпхит вратаря придется прятать в LTIR. «Монреаль» получит долгосрочный эффект от сделки с «Вегасом». Мало того, что клуб скинул длительный контракт травмированного ветерана, так и еще получил солидного форварда, который в четырех из пяти последних сезонов в НХЛ забрасывал 20 и более шайб.

О Кубке Стэнли с «Канадиенс» Дадонов может не мечтать. Зато смена обстановки поможет Евгению. В перестроечном «Монреале» форвард явно получит больше игрового времени и большинство. Конкуренция на правом фланге невелика. Дадонов — разносторонний форвард. Хорош и в завершении, и в развитии атак. Помните, как Евгений с Артемием Панариным и Вадимом Шипачевым издевались над КХЛ в питерском СКА? Игровой интеллект и понимание хоккея у Дадонова никуда не делись. Осталось только главному тренеру «Канадиенс» Мартену Сан-Луи подобрать новичку оптимальных партнеров.

Обмен Дадонова на Уэбера — успешная сделка для обеих сторон. В том числе и для «Анахайма», чьи медийщики не упустили шанс подколоть коллег из Монреаля. «Уверены?» — пошутила пресс-служба «Дакс» в комментариях к новости о трейде в Twitter. Вероятно, «Канадиенс» станут для Евгения промежуточной остановкой, и перед дедлайном форвард снова сменит клуб. Спрос на россиянина зависит от результативности на старте регулярки. Самое главное, что сейчас у НХЛ нет поводов для аннулирования сделки «Вегаса» и «Монреаля». И Дадонов может спокойно готовиться к чемпионату, зная, в каком городе начнет новый сезон.