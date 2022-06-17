«Вегас» со второй попытки обменял русского снайпера. Первая сделка абсурдно сорвалась из-за ошибки менеджеров
«История одного обмена из Вегаса» — так назывался бы детектив о запутанных взаимоотношениях «Голден Найтс» и Евгения Дадонова. Перед дедлайном нападающий попал в абсурдную ситуацию. Клуб договорился об обмене форварда в «Анахайм». «Рыцари» получили бы взамен защитника Джона Мура, контракт не играющего с 2019 года из-за травм Райана Кеслера и драфт-пик. Все бы ничего, но после разбирательства НХЛ отклонила сделку. Оказалось, что руководство «Вегаса» не учло стоп-лист из 10 команд Дадонова, в который как раз входил «Анахайм».
Помните российскую мудрость «Без бумажки ты букашка»? Ее эффект прочувствовали представители «Голден Найтс». Не учтенный NTC-пункт в контракте помог Евгению остаться в Вегасе до конца сезона. Обмен аннулировался. «Рыцари» вместо оптимизации платежки, а ради этого и затевалась история с Дадоновым, отхватили порцию насмешек в свой адрес. Халатность руководителей, которые потеряли бумагу с информацией о частичном запрете на обмен, заставила отложить трейд до лета.
Дадонов доиграл регулярку в «Вегасе», а в плей-офф команда не попала. После несостоявшегося обмена Евгений выдал два крутых матча — набрал 3 (1+2) очка с «Нэшвиллом» и 2 (1+1) с «Чикаго». Кажется, заварушка с неудачной сделкой по-спортивному разозлила нападающего. Дадонов забивал и ассистировал партнерам не в каждой игре, но действовал полезно. За 16 матчей с 25 марта по 30 апреля россиянин заработал 16 (5+11) очков при показателе полезности «+7» — это третий результат команды за аналогичный отрезок. Больше баллов только у Джонатана Маршессо и Чендлера Стивенсона (по 18).
Ударная концовка регулярки не помогла Дадонову избежать расставания с Городом казино. Ситуация с заполненной платежкой не решится по щелчку пальцев. Генменеджеру Келли Маккриммону требовались жесткие меры, чтобы вписаться в потолок. Со второй попытки «Вегас» обменял хоккеиста. Но не в «Анахайм», а в «Монреаль». Теперь уже стоп-лист Евгения был учтен, и сделка официально зарегистрирована. За Евгения «Рыцари» получили «мертвый» контракт защитника Ши Уэбера, кэпхит которого (7,857 млн долларов) не учитывается в платежке. Защитник помещен в долгосрочный список травмированных (LTIR) — и де-факто завершил карьеру из-за повреждения.
Правда, «Вегасу» придется частично погасить четырехлетнее соглашение ветерана. В следующем сезоне «Рыцари» заплатят канадцу 3 млн, а в каждом из трех последующих — еще по миллиону. Потраченные на ветер шесть миллионов вкупе с отказом от пятимиллионного контракта Дадонова позволили «Голден Найтс» разгрузить платежку перед сезоном-2022/23. Потолок зарплат прогнозируемо вырастет на 1 миллион — с 81,5 млн до 82,5 млн на команду, что точно обрадует штаб «Вегаса».
Дела «Монреаля» с платежкой ненамного лучше. Прежде всего «Канадиенс» хотели оптимизировать потенциальный LTIR-фонд. Неизвестно, готов ли сыграть в следующем сезоне голкипер Кэри Прайс. Если нет, то 10,5-миллионный кэпхит вратаря придется прятать в LTIR. «Монреаль» получит долгосрочный эффект от сделки с «Вегасом». Мало того, что клуб скинул длительный контракт травмированного ветерана, так и еще получил солидного форварда, который в четырех из пяти последних сезонов в НХЛ забрасывал 20 и более шайб.
О Кубке Стэнли с «Канадиенс» Дадонов может не мечтать. Зато смена обстановки поможет Евгению. В перестроечном «Монреале» форвард явно получит больше игрового времени и большинство. Конкуренция на правом фланге невелика. Дадонов — разносторонний форвард. Хорош и в завершении, и в развитии атак. Помните, как Евгений с Артемием Панариным и Вадимом Шипачевым издевались над КХЛ в питерском СКА? Игровой интеллект и понимание хоккея у Дадонова никуда не делись. Осталось только главному тренеру «Канадиенс» Мартену Сан-Луи подобрать новичку оптимальных партнеров.
Обмен Дадонова на Уэбера — успешная сделка для обеих сторон. В том числе и для «Анахайма», чьи медийщики не упустили шанс подколоть коллег из Монреаля. «Уверены?» — пошутила пресс-служба «Дакс» в комментариях к новости о трейде в Twitter. Вероятно, «Канадиенс» станут для Евгения промежуточной остановкой, и перед дедлайном форвард снова сменит клуб. Спрос на россиянина зависит от результативности на старте регулярки. Самое главное, что сейчас у НХЛ нет поводов для аннулирования сделки «Вегаса» и «Монреаля». И Дадонов может спокойно готовиться к чемпионату, зная, в каком городе начнет новый сезон.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Финал
|Счет в серии
|
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
1 - 0
|1 - 0
|1/2 финала
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 4
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|19.06
|03:00
|
Колорадо – Тампа-Бэй
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|20
|24
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|16
|11
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|15
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72