Кучеров — российский рекордсмен финалов Кубка Стэнли. Он обошел Малкина и Федорова
Никита Кучеров забросил шайбу в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Колорадо» (3:2) и вышел на первое место по набранным очкам в решающей стадии среди российских игроков. В четырех финальных сериях нападающий «Тампа-Бэй» набрал 20 (6+14) баллов — на один больше, чем Сергей Федоров. Тройку лидеров с 18 очками замыкает Евгений Малкин. Остальные россияне не добрались и до 10-очковой отметки.
В историческом рейтинге бомбардиров Кубка Стэнли Кучеров упрочил свое 28-е место. От ближайшей жертвы — канадца Адама Оутса — Никиту отделяет два очка, от Клода Лемье — четыре. Среди россиян Кучеров все еще занимает третье место. Правда, отставание от Сергей Федорова (17-е место в общем зачете) сократилось до 22 баллов, от Евгения Малкина (14-е место) — до 26.
Тем не менее в нынешнем финале Кучеров занимает только второе место по результативности среди россиян. Лидирует его соперник — нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, который стал восьмым представителем России, набравшим в финале больше пяти очков. Заодно форвард «Лавин», отметившийся в пятой игре голом и передачей, повторил российский снайперский рекорд финалов (четыре гола), который 28 лет принадлежал Алексею Ковалеву.
Отметился результативными действиями и партнер Ничушкина по команде Кэйл Макар. Канадец с большой долей вероятности станет четвертым в истории защитником, покорившим рубеж в 30 очков в плей-офф. Ранее до этой отметки добирались только Пол Коффи, Брайан Лич и Эл Макиннис. В XXI веке ближе всех к достижению был финн Миро Хейсканен из «Далласа», два года назад принявший участие в 26 голевых атаках.
Наивысшую результативность в финальной серии демонстрирует еще один форвард «Колорадо» — Микко Рантанен. Финн пока ни разу не огорчил Андрея Василевского, но сделал восемь результативных передач. Это второй ассистентский результат в финалах XXI века. Чаще партнерам помогал только филадельфиец Даниэль Бриер, набравший в 2010 году 12 (3+9) очков в шести матчах проигранной серии против «Чикаго».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Финал
|Счет в серии
|
Колорадо - Тампа-Бэй
|3 - 2
|1/2 финала
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 4
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|25.06
|03:00
|
Колорадо – Тампа-Бэй
|2 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|19
|29
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|19
|12
|
|
Ондржей Палат
Тампа-Бэй
|22
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72