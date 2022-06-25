Кучеров — российский рекордсмен финалов Кубка Стэнли. Он обошел Малкина и Федорова

У Никиты уже 20 очков в самых важных сериях плей-офф.

Никита Кучеров забросил шайбу в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Колорадо» (3:2) и вышел на первое место по набранным очкам в решающей стадии среди российских игроков. В четырех финальных сериях нападающий «Тампа-Бэй» набрал 20 (6+14) баллов — на один больше, чем Сергей Федоров. Тройку лидеров с 18 очками замыкает Евгений Малкин. Остальные россияне не добрались и до 10-очковой отметки.

Лучшие российские бомбардиры в финалах Кубка Стэнли.

В историческом рейтинге бомбардиров Кубка Стэнли Кучеров упрочил свое 28-е место. От ближайшей жертвы — канадца Адама Оутса — Никиту отделяет два очка, от Клода Лемье — четыре. Среди россиян Кучеров все еще занимает третье место. Правда, отставание от Сергей Федорова (17-е место в общем зачете) сократилось до 22 баллов, от Евгения Малкина (14-е место) — до 26.

Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ.

Тем не менее в нынешнем финале Кучеров занимает только второе место по результативности среди россиян. Лидирует его соперник — нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, который стал восьмым представителем России, набравшим в финале больше пяти очков. Заодно форвард «Лавин», отметившийся в пятой игре голом и передачей, повторил российский снайперский рекорд финалов (четыре гола), который 28 лет принадлежал Алексею Ковалеву.

Лучшие российские бомбардиры в одном финале Кубка Стэнли.

Отметился результативными действиями и партнер Ничушкина по команде Кэйл Макар. Канадец с большой долей вероятности станет четвертым в истории защитником, покорившим рубеж в 30 очков в плей-офф. Ранее до этой отметки добирались только Пол Коффи, Брайан Лич и Эл Макиннис. В XXI веке ближе всех к достижению был финн Миро Хейсканен из «Далласа», два года назад принявший участие в 26 голевых атаках.

Лучшие результаты защитников-бомбардиров в Кубке Стэнли.

Наивысшую результативность в финальной серии демонстрирует еще один форвард «Колорадо» — Микко Рантанен. Финн пока ни разу не огорчил Андрея Василевского, но сделал восемь результативных передач. Это второй ассистентский результат в финалах XXI века. Чаще партнерам помогал только филадельфиец Даниэль Бриер, набравший в 2010 году 12 (3+9) очков в шести матчах проигранной серии против «Чикаго».