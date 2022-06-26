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Сегодня, 18:00

«Колорадо» может забрать Кубок Стэнли уже этой ночью. Но для этого нужно вернуть бешеный прессинг

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Хоккеисты «Колорадо».
Фото USA Today Sports
Что нужно «Эвеланш», чтобы не доводить дело до седьмого матча.

Когда генменеджер «Колорадо» Джо Сакик в 2016-м короновал Джареда Беднара преемником Патрика Руа, новый главный тренер «Колорадо» без раскачки и практически по-николаевски провозгласил новую доктрину «Эвеланш». Там не было ни слова ни про самодержавие, ни про православие, ни уж тем более про народность. Зато были такие слова, как «жесткий форчекинг», «мгновенный транзишен» (переход из обороны в атаку) и «скорость». Слова канадского коуча действительно звучали как манифест, на реализацию которого «Лавины» потратили от силы два сезона.

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Кажется, движением нового «Колорадо» на протяжении последних нескольких лет восхищались без преувеличения все: болельщики, тренеры, игроки, журналисты. Величие вертикального хоккея Беднара признавал даже безнадежный фанат «Торонто» и хоккейный гик с The Athletic Скотт Уиллер, называвший команду из Денвера самой быстрой на своей памяти. И если автор из Онтарио чувствует бешеную энергетику «Лавин» из-за стекла, то Стивен Стэмкос сейчас наблюдает за денверским зверем со льда.

«Эвеланш» — самая быстрая команда, с которой мы играли за эти годы. Поэтому нам важно найти способ замедлить их. Сомнений в этом быть не может. Нужно отправлять шайбы в зоны на льду, где они не смогут использовать свою скорость, и не допускать потери. Не давать им халявы, как это было во втором матче. Наш план — попытаться нейтрализовать их скорость", — рассказывал капитан «Лайтнинг» после унизительного разгрома во втором матче серии.

«Тампа» прекрасно осознает сильные стороны соперника. Как и то, что обыграть «Колорадо», играющий на максимальных скоростях, практически нереально. И первые два матча финала это прекрасно показали.

Самый наглядный пример того, как здорово «Колорадо» умеет душить и создавать моменты из давления, — шайба Валерия Ничушкина из первого матча. Зачастую «Эвеланш» не боится идти в глубокий форчекинг сразу тремя нападающими, каждый из которых включается в нужные моменты, и поднимать на полборта защитников. Что происходит на видео?

Ничушкин в излюбленном стиле идет кошмарить Зака Богосяна, но габаритный и плотный армянин скидывает шайбу за ворота Виктору Хедману. Прессинг россиянина не сработал — и он логично выключается из борьбы.

Однако в этот момент к давлению присоединяется Габриэль Ландескуг, который сразу же летит бить соотечественника. Зацепиться за шайбу ему не удается, но его активность не дает обладателю «Норриса» сделать передачу подкатывающемуся под него Брэйдену Пойнту. В это время Нэйтан Маккиннон спокойно дрейфует в районе дальнего пятака и играет по Россу Колтону, окончательно лишая «Тампу» шанса выйти из зоны через центр.

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Что остается делать Хедману? Либо пулять шайбу сильно по борту, либо подсунуть ее на ползоны Нику Полу. Швед выбирает второй вариант, но тут нападающему «Тампы» со спины летит сюрприз в виде Кэйла Макара, который лишает «Молний» последних надежд выбраться из-под денверского пресса.

Дальше все просто: пас Маккиннона на «усы» — бросок Ничушкина — гол. Тот самый случай, когда даже действующий чемпион не знает, как выбираться из этих дьявольских тисков.

Даже если давление «Лавин» не приводило к возврату шайбы, это здорово выматывало защитников «Лайтнинг», заставляя тратить драгоценные силы на возню у бортов. И от этого электричества, которое Беднар подрубил в чужой зоне при игре в отборе, у защитников Купера коротили процессоры в голове.

Безусловно, такой хоккей энергозатратен и должен дозироваться. Будь у Беднара хоть 10 человек с бездонной дыхалкой Маккиннона и цепкостью Ничушкина, носиться за шайбой, как голодная собака за куском мяса, все 60 минут нереально — играть в таком же темпе без просадок в движении не способна ни одна из команд НХЛ. Особенно если у тебя весь переход из обороны в атаку построен на скорости и регулярных забросах, а спецбригады меньшинства играют очень активно по всему периметру собственной зоны.

Но не покидает ощущение, что когда у «Колорадо» все хорошо, активная игра несколько забывается и «Эвеланш» переходят в режим тотального энергосбережения. Например, так было в третьем матче сразу после переезда финальной серии во Флориду, когда по-настоящему классный форчекинг в первом периоде ограничился стартовой сменой звена Ландескуга и еще одной сменой от тройки О'Коннор — Компфер — Рантанен, которая вынудила хозяев дважды проброситься.

В остальном же «Колорадо» сыграл крайне пассивно — и получившей куда больше свободного воздуха «Тампе» даже не пришлось думать над тем, как нейтрализовать скорость соперника. Посмотрите, какой на видео ниже контраст по сравнению с первым матчем. Да, вылетевший со смены Маккиннон обозначает себя перед Эриком Чернаком, вставшим за ворота. И, справедливости ради, реактивный канадец усложняет жизнь «Болтс» при попытке раскатиться — хотя и здесь есть несогласованность между Чернаком и Райаном Макдоной.

Но что делают Ничушкин и Ландескуг? Они не идут вглубь вместе со своим центром. Они не разбирают крайних и не блокируют борта. Они сразу же садятся и играют в откат. Это точно то самое «Колорадо», которое мы видели в первых двух матчах? И все это не во второй половине матча, когда начинают забиваться ноги, а уже на пятой минуте первого периода.

Подобная картина повторялась и в прошлом матче, где проблемы «Эвс» усугубила слабая игра Дарси Кемпера. Шансы у «Тампы» появлялись именно в те моменты, когда «Колорадо» становился статичным, как ваш старый вентилятор на балконе. И «Молнии», у которых нет такого же активного форчекинга, но есть защитники с качественным первым пасом, при отсутствии помех пользуются энергосберегающим режимом противника. Есть ли смысл беречь себя и отказываться от хоккея, приносившего результат, когда ты в шаге от долгожданного Кубка Стэнли?

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
3 - 2
1. Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 3
2. Колорадо - Тампа-Бэй
7 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
6 - 2
4. Тампа-Бэй - Колорадо
2 - 3
5. Колорадо - Тампа-Бэй
2 - 3
6. Тампа-Бэй - Колорадо
0 - 0
3 - 2
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
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6. Бостон - Каролина
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Тампа-Бэй – Колорадо
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Кэйл Макар

Кэйл Макар

Колорадо

 19 29
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 19 12
Ондржей Палат

Ондржей Палат

Тампа-Бэй

 22 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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