«Колорадо» может забрать Кубок Стэнли уже этой ночью. Но для этого нужно вернуть бешеный прессинг

Что нужно «Эвеланш», чтобы не доводить дело до седьмого матча.

Когда генменеджер «Колорадо» Джо Сакик в 2016-м короновал Джареда Беднара преемником Патрика Руа, новый главный тренер «Колорадо» без раскачки и практически по-николаевски провозгласил новую доктрину «Эвеланш». Там не было ни слова ни про самодержавие, ни про православие, ни уж тем более про народность. Зато были такие слова, как «жесткий форчекинг», «мгновенный транзишен» (переход из обороны в атаку) и «скорость». Слова канадского коуча действительно звучали как манифест, на реализацию которого «Лавины» потратили от силы два сезона.

Кажется, движением нового «Колорадо» на протяжении последних нескольких лет восхищались без преувеличения все: болельщики, тренеры, игроки, журналисты. Величие вертикального хоккея Беднара признавал даже безнадежный фанат «Торонто» и хоккейный гик с The Athletic Скотт Уиллер, называвший команду из Денвера самой быстрой на своей памяти. И если автор из Онтарио чувствует бешеную энергетику «Лавин» из-за стекла, то Стивен Стэмкос сейчас наблюдает за денверским зверем со льда.

«Эвеланш» — самая быстрая команда, с которой мы играли за эти годы. Поэтому нам важно найти способ замедлить их. Сомнений в этом быть не может. Нужно отправлять шайбы в зоны на льду, где они не смогут использовать свою скорость, и не допускать потери. Не давать им халявы, как это было во втором матче. Наш план — попытаться нейтрализовать их скорость", — рассказывал капитан «Лайтнинг» после унизительного разгрома во втором матче серии.

«Тампа» прекрасно осознает сильные стороны соперника. Как и то, что обыграть «Колорадо», играющий на максимальных скоростях, практически нереально. И первые два матча финала это прекрасно показали.

Самый наглядный пример того, как здорово «Колорадо» умеет душить и создавать моменты из давления, — шайба Валерия Ничушкина из первого матча. Зачастую «Эвеланш» не боится идти в глубокий форчекинг сразу тремя нападающими, каждый из которых включается в нужные моменты, и поднимать на полборта защитников. Что происходит на видео?

Ничушкин в излюбленном стиле идет кошмарить Зака Богосяна, но габаритный и плотный армянин скидывает шайбу за ворота Виктору Хедману. Прессинг россиянина не сработал — и он логично выключается из борьбы.

Однако в этот момент к давлению присоединяется Габриэль Ландескуг, который сразу же летит бить соотечественника. Зацепиться за шайбу ему не удается, но его активность не дает обладателю «Норриса» сделать передачу подкатывающемуся под него Брэйдену Пойнту. В это время Нэйтан Маккиннон спокойно дрейфует в районе дальнего пятака и играет по Россу Колтону, окончательно лишая «Тампу» шанса выйти из зоны через центр.

Что остается делать Хедману? Либо пулять шайбу сильно по борту, либо подсунуть ее на ползоны Нику Полу. Швед выбирает второй вариант, но тут нападающему «Тампы» со спины летит сюрприз в виде Кэйла Макара, который лишает «Молний» последних надежд выбраться из-под денверского пресса.

Дальше все просто: пас Маккиннона на «усы» — бросок Ничушкина — гол. Тот самый случай, когда даже действующий чемпион не знает, как выбираться из этих дьявольских тисков.

Даже если давление «Лавин» не приводило к возврату шайбы, это здорово выматывало защитников «Лайтнинг», заставляя тратить драгоценные силы на возню у бортов. И от этого электричества, которое Беднар подрубил в чужой зоне при игре в отборе, у защитников Купера коротили процессоры в голове.

Безусловно, такой хоккей энергозатратен и должен дозироваться. Будь у Беднара хоть 10 человек с бездонной дыхалкой Маккиннона и цепкостью Ничушкина, носиться за шайбой, как голодная собака за куском мяса, все 60 минут нереально — играть в таком же темпе без просадок в движении не способна ни одна из команд НХЛ. Особенно если у тебя весь переход из обороны в атаку построен на скорости и регулярных забросах, а спецбригады меньшинства играют очень активно по всему периметру собственной зоны.

Но не покидает ощущение, что когда у «Колорадо» все хорошо, активная игра несколько забывается и «Эвеланш» переходят в режим тотального энергосбережения. Например, так было в третьем матче сразу после переезда финальной серии во Флориду, когда по-настоящему классный форчекинг в первом периоде ограничился стартовой сменой звена Ландескуга и еще одной сменой от тройки О'Коннор — Компфер — Рантанен, которая вынудила хозяев дважды проброситься.

В остальном же «Колорадо» сыграл крайне пассивно — и получившей куда больше свободного воздуха «Тампе» даже не пришлось думать над тем, как нейтрализовать скорость соперника. Посмотрите, какой на видео ниже контраст по сравнению с первым матчем. Да, вылетевший со смены Маккиннон обозначает себя перед Эриком Чернаком, вставшим за ворота. И, справедливости ради, реактивный канадец усложняет жизнь «Болтс» при попытке раскатиться — хотя и здесь есть несогласованность между Чернаком и Райаном Макдоной.

Но что делают Ничушкин и Ландескуг? Они не идут вглубь вместе со своим центром. Они не разбирают крайних и не блокируют борта. Они сразу же садятся и играют в откат. Это точно то самое «Колорадо», которое мы видели в первых двух матчах? И все это не во второй половине матча, когда начинают забиваться ноги, а уже на пятой минуте первого периода.

Подобная картина повторялась и в прошлом матче, где проблемы «Эвс» усугубила слабая игра Дарси Кемпера. Шансы у «Тампы» появлялись именно в те моменты, когда «Колорадо» становился статичным, как ваш старый вентилятор на балконе. И «Молнии», у которых нет такого же активного форчекинга, но есть защитники с качественным первым пасом, при отсутствии помех пользуются энергосберегающим режимом противника. Есть ли смысл беречь себя и отказываться от хоккея, приносившего результат, когда ты в шаге от долгожданного Кубка Стэнли?