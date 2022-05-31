Немецкая звезда проводит фантастический плей-офф и бьет рекорд Гретцки. Почему он по-прежнему в тени Макдэвида?

Драйзайтль не менее важен для «Эдмонтона».

Уже в ночь на 1 июня в 3 часа по московскому времени в финале Западной конференции начнется долгожданное противостояние «Эдмонтона» и «Колорадо». Многие болельщики рассматривают эту серию в первую очередь с точки зрения соперничества Коннора Макдэвида и Нэйтана Маккиннона. «Нефтяники» поборются за выход в финал Кубка Стэнли впервые с 2006 года, и принято считать, что команда зашла так далеко исключительно благодаря игре своего капитана. Однако серия против «Калгари» прекрасно показала, что без Леона Драйзайтля нынешний «Эдмонтон» представить не менее трудно.

Драйзайтль играет с травмой

Коннор и Леон набрали по 26 очков в 12 матчах этого плей-офф. У обоих форвардов на счету по семь заброшенных шайб и 19 результативных передач. Они стали первым в истории дуэтом одноклубников с таким темпом набора очков после 12 игр. Немец практически ни в чем не отстает о своего суперзвездного товарища и при этом играет с травмой лодыжки, которую получил в концовке регулярного чемпионата. Особенно выдающейся для Драйзайтля стала серия против «Калгари», в которой за пять матчей форвард набрал 17 (2+15) очков. Леон настолько хорош, что побил рекорд Уэйна Гретцки (14 передач в шести матчах одной серии), а также стал первым игроком в истории НХЛ с минимум тремя баллами в пяти встречах плей-офф подряд.

Его 17 очков в серии — это новый рекорд XXI века. Однако даже после всего этого главный тренер «Флэймз» Дэррил Саттер сказал следующее: «Выиграла ли серию лучшая команда? Лучший игрок выиграл ее для них». И говорил он не про Драйзайтля, а про Макдэвида. Безусловно, капитан «Ойлерз» забивает важнейшие голы и заряжает коллектив. Именно его шайба в овертайме пятого матча серии с «Огоньками» вывела команду в следующий раунд, но символично, что забил ее Коннор после классной передачи немца. Пару сезонов назад Леон считался лишь фоновым дополнением к Макдэвиду, но теперь он — полноценная звезда, вокруг которой можно было бы строить игру практически любой команды.

Когда в 2017-м «Эдмонтон» впервые за 11 лет вышел в плей-офф, роль первой атакующей скрипки взял на себя именно Драйзайтль. В 13 матчах розыгрыша он заработал 16 (6+10) очков, а в шестой игре серии против «Анахайма» отметился первым хет-триком. Даже в провальных для команды розыгрышах плей-офф 2019/20 и 2020/21 за восемь матчей Леон набрал 11 (5+6) очков. Немец уже давно доказывает свою состоятельность не только в матчах регулярных чемпионатов. Называть его некубковым игроком будет как минимум глупо. Неудивительно, что Драйзайтля признали лучшим спортсменом Германии 2020 года, при этом он стал первым хоккеистом, который удостоился награды с момента ее учреждения в 1947 году.

В этом сезоне Леон выдал прекрасную регулярку. Форвард набрал 110 (55+55) очков, в третий раз за карьеру в лиге выбил более ста баллов, установил личный снайперский рекорд, но в предварительном голосовании на «Харт Трофи» Леон расположился лишь в самом внизу. Разница между Макдэвидом и Драйзайтлем в списке, составленном авторами сайта НХЛ, очень существенна. Канадец набрал 34 балла, а немецкий нападающий всего семь. К сожалению, рассчитывать на объективность североамериканских коллег приходится не всегда. Достаточно вспомнить отсутствие Евгения Малкина в списке ста лучших игроков в истории лиги. За океаном при любом удобном случае предпочтение отдается своим. Впрочем, назвать Драйзайтля обделенным тоже не получится. В сезоне-2019/20 он ограбил НХЛ и завоевал сразу три персональные награды.

В погоне за рекордом Малкина

На фоне Макдэвида и его сумасшедшей техники может померкнуть любая звезда современного хоккея, но это не повод игнорировать огромный вклад Леона в общий результат команды. Немец может быть очень результативным и полезным не только в звене с Коннором, но и без него. В текущем плей-офф их объединили лишь в шестом матче серии против «Лос-Анджелеса». «Когда Леон играет в одном звене с Коннором, то их динамика просто захватывает дух. Но когда их разделяют, то сопернику становится играть против нас гораздо сложнее. В такие моменты у команды появляется баланс. Они — наше секретное оружие. Если мы проигрываем после двух периодов, то вы обязательно вновь увидите Драйзайтля и Макдэвида вместе», — говорил в прошлом сезоне нападающий Зак Кассиан.

Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид. Фото USA Today Sports

Пока за свою карьеру оба форварда провели в плей-офф по 33 матча, и немец набрал в них на пять очков больше своего партнера (53 против 48), а также обошел Коннора по количеству голов (35 против 30). При этом в истории «Эдмонтона» по среднему количеству набранных баллов за игру в плей-офф (1,61) Леон уступает только Уэйну Гретцки (2,10). Однако даже при таких показателях в канадских газетах чаще пишут про Макдэвида.

Но нельзя исключать того, что Драйзайтлю нравится находиться не в фокусе. В этом плане его можно сравнить с Никласом Бэкстремом, который стал одним из самых важных игроков в истории «Вашингтона», но все равно большинство болельщиков и журналистов говорят в первую очередь о величии Александра Овечкина. Теряет ли от этого свою значимость Бэкстрем? Вряд ли.

Впереди «Эдмонтон» ждет очередное сложное испытание. В финале Запада встретятся самые результативные команды нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Кроме того, это первый финал конференции с 1974 года, в котором участвуют три лидера по очкам за последние пять сезонов — Макдэвид (549), Драйзайтль (479) и Маккиннон (442). Еще один повод не рассматривать предстоящее противостояние исключительно с позиции двух звездных канадцев.

«Не просто так Драйзайтль стал MVP пару лет назад. В этом году он снова поднял свою игру на новый уровень. И это лучшая игра, которую я когда-либо видел в его исполнении. Он становится старше и гораздо увереннее. Он знает, что может попасть в ворота, даже если они будут размером с шайбу. Одно удовольствие выступать с этим парнем за одну команду», — говорил недавно форвард «Эдмонтона» Нюджент-Хопкинс.

Сможет ли Леон выдать еще одну суперсерию с учетом последствий травмы — большой вопрос. Но рассчитывать, что он резко пропадет с радаров, вряд ли приходится. Если Драйзайтль в текущем плей-офф наберет еще 11 очков, то установит новый рекорд среди европейцев, который принадлежит Евгению Малкину. В Кубке Стэнли-2008/09 россиянин выбил 36 (14+22) баллов и поднял над головой заветный трофей. Пока немцу о таких свершениях думать рано, но останавливаться его команда не собирается. «Мы через многое прошли и стали еще голоднее до успехов», — сказал Леон после серии с «Калгари». Самое время доказать это на деле. Болельщики «Эдмонтона» уже заждались праздника.