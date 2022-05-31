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Сегодня, 20:00

Немецкая звезда проводит фантастический плей-офф и бьет рекорд Гретцки. Почему он по-прежнему в тени Макдэвида?

Андрей Жданюк
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леон Драйзайтль обнимает Коннора Макдэвида.
Фото Global Look Press
Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
1/2
Драйзайтль не менее важен для «Эдмонтона».

Уже в ночь на 1 июня в 3 часа по московскому времени в финале Западной конференции начнется долгожданное противостояние «Эдмонтона» и «Колорадо». Многие болельщики рассматривают эту серию в первую очередь с точки зрения соперничества Коннора Макдэвида и Нэйтана Маккиннона. «Нефтяники» поборются за выход в финал Кубка Стэнли впервые с 2006 года, и принято считать, что команда зашла так далеко исключительно благодаря игре своего капитана. Однако серия против «Калгари» прекрасно показала, что без Леона Драйзайтля нынешний «Эдмонтон» представить не менее трудно.

Капитан &laquo;Эдмонтона&raquo; Коннор Макдэвид празднует заброшенную шайбу в&nbsp;овертайме матча против &laquo;Калгари&raquo;. Лучший игрок мира вытащил свой клуб в финал конференции! Макдэвид забил решающий гол в серии

Драйзайтль играет с травмой

Коннор и Леон набрали по 26 очков в 12 матчах этого плей-офф. У обоих форвардов на счету по семь заброшенных шайб и 19 результативных передач. Они стали первым в истории дуэтом одноклубников с таким темпом набора очков после 12 игр. Немец практически ни в чем не отстает о своего суперзвездного товарища и при этом играет с травмой лодыжки, которую получил в концовке регулярного чемпионата. Особенно выдающейся для Драйзайтля стала серия против «Калгари», в которой за пять матчей форвард набрал 17 (2+15) очков. Леон настолько хорош, что побил рекорд Уэйна Гретцки (14 передач в шести матчах одной серии), а также стал первым игроком в истории НХЛ с минимум тремя баллами в пяти встречах плей-офф подряд.

Его 17 очков в серии — это новый рекорд XXI века. Однако даже после всего этого главный тренер «Флэймз» Дэррил Саттер сказал следующее: «Выиграла ли серию лучшая команда? Лучший игрок выиграл ее для них». И говорил он не про Драйзайтля, а про Макдэвида. Безусловно, капитан «Ойлерз» забивает важнейшие голы и заряжает коллектив. Именно его шайба в овертайме пятого матча серии с «Огоньками» вывела команду в следующий раунд, но символично, что забил ее Коннор после классной передачи немца. Пару сезонов назад Леон считался лишь фоновым дополнением к Макдэвиду, но теперь он — полноценная звезда, вокруг которой можно было бы строить игру практически любой команды.

Когда в 2017-м «Эдмонтон» впервые за 11 лет вышел в плей-офф, роль первой атакующей скрипки взял на себя именно Драйзайтль. В 13 матчах розыгрыша он заработал 16 (6+10) очков, а в шестой игре серии против «Анахайма» отметился первым хет-триком. Даже в провальных для команды розыгрышах плей-офф 2019/20 и 2020/21 за восемь матчей Леон набрал 11 (5+6) очков. Немец уже давно доказывает свою состоятельность не только в матчах регулярных чемпионатов. Называть его некубковым игроком будет как минимум глупо. Неудивительно, что Драйзайтля признали лучшим спортсменом Германии 2020 года, при этом он стал первым хоккеистом, который удостоился награды с момента ее учреждения в 1947 году.

В этом сезоне Леон выдал прекрасную регулярку. Форвард набрал 110 (55+55) очков, в третий раз за карьеру в лиге выбил более ста баллов, установил личный снайперский рекорд, но в предварительном голосовании на «Харт Трофи» Леон расположился лишь в самом внизу. Разница между Макдэвидом и Драйзайтлем в списке, составленном авторами сайта НХЛ, очень существенна. Канадец набрал 34 балла, а немецкий нападающий всего семь. К сожалению, рассчитывать на объективность североамериканских коллег приходится не всегда. Достаточно вспомнить отсутствие Евгения Малкина в списке ста лучших игроков в истории лиги. За океаном при любом удобном случае предпочтение отдается своим. Впрочем, назвать Драйзайтля обделенным тоже не получится. В сезоне-2019/20 он ограбил НХЛ и завоевал сразу три персональные награды.

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В погоне за рекордом Малкина

На фоне Макдэвида и его сумасшедшей техники может померкнуть любая звезда современного хоккея, но это не повод игнорировать огромный вклад Леона в общий результат команды. Немец может быть очень результативным и полезным не только в звене с Коннором, но и без него. В текущем плей-офф их объединили лишь в шестом матче серии против «Лос-Анджелеса». «Когда Леон играет в одном звене с Коннором, то их динамика просто захватывает дух. Но когда их разделяют, то сопернику становится играть против нас гораздо сложнее. В такие моменты у команды появляется баланс. Они — наше секретное оружие. Если мы проигрываем после двух периодов, то вы обязательно вновь увидите Драйзайтля и Макдэвида вместе», — говорил в прошлом сезоне нападающий Зак Кассиан.

Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид. Фото USA Today Sports
Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports

Пока за свою карьеру оба форварда провели в плей-офф по 33 матча, и немец набрал в них на пять очков больше своего партнера (53 против 48), а также обошел Коннора по количеству голов (35 против 30). При этом в истории «Эдмонтона» по среднему количеству набранных баллов за игру в плей-офф (1,61) Леон уступает только Уэйну Гретцки (2,10). Однако даже при таких показателях в канадских газетах чаще пишут про Макдэвида.

Но нельзя исключать того, что Драйзайтлю нравится находиться не в фокусе. В этом плане его можно сравнить с Никласом Бэкстремом, который стал одним из самых важных игроков в истории «Вашингтона», но все равно большинство болельщиков и журналистов говорят в первую очередь о величии Александра Овечкина. Теряет ли от этого свою значимость Бэкстрем? Вряд ли.

Впереди «Эдмонтон» ждет очередное сложное испытание. В финале Запада встретятся самые результативные команды нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Кроме того, это первый финал конференции с 1974 года, в котором участвуют три лидера по очкам за последние пять сезонов — Макдэвид (549), Драйзайтль (479) и Маккиннон (442). Еще один повод не рассматривать предстоящее противостояние исключительно с позиции двух звездных канадцев.

«Не просто так Драйзайтль стал MVP пару лет назад. В этом году он снова поднял свою игру на новый уровень. И это лучшая игра, которую я когда-либо видел в его исполнении. Он становится старше и гораздо увереннее. Он знает, что может попасть в ворота, даже если они будут размером с шайбу. Одно удовольствие выступать с этим парнем за одну команду», — говорил недавно форвард «Эдмонтона» Нюджент-Хопкинс.

Сможет ли Леон выдать еще одну суперсерию с учетом последствий травмы — большой вопрос. Но рассчитывать, что он резко пропадет с радаров, вряд ли приходится. Если Драйзайтль в текущем плей-офф наберет еще 11 очков, то установит новый рекорд среди европейцев, который принадлежит Евгению Малкину. В Кубке Стэнли-2008/09 россиянин выбил 36 (14+22) баллов и поднял над головой заветный трофей. Пока немцу о таких свершениях думать рано, но останавливаться его команда не собирается. «Мы через многое прошли и стали еще голоднее до успехов», — сказал Леон после серии с «Калгари». Самое время доказать это на деле. Болельщики «Эдмонтона» уже заждались праздника.

Коннор Макдэвид
Леон Драйзайтль
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
1/2 финала Счет в серии
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
0 - 0
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
0 - 0
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
0 - 0
0 - 0
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
0 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
0 - 0
2. Колорадо - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
0 - 0
4. Эдмонтон - Колорадо
0 - 0
0 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
Результаты / календарь
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31.05 03:00
Каролина – Рейнджерс
2 : 6
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 12 26
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 12 25
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 14 19
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 12 12
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 12 9
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 14 8
И КН
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.81
Андрей Василевский

Андрей Василевский

Тампа-Бэй

 11 2.25
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