Немецкая звезда проводит фантастический плей-офф и бьет рекорд Гретцки. Почему он по-прежнему в тени Макдэвида?
Уже в ночь на 1 июня в 3 часа по московскому времени в финале Западной конференции начнется долгожданное противостояние «Эдмонтона» и «Колорадо». Многие болельщики рассматривают эту серию в первую очередь с точки зрения соперничества Коннора Макдэвида и Нэйтана Маккиннона. «Нефтяники» поборются за выход в финал Кубка Стэнли впервые с 2006 года, и принято считать, что команда зашла так далеко исключительно благодаря игре своего капитана. Однако серия против «Калгари» прекрасно показала, что без Леона Драйзайтля нынешний «Эдмонтон» представить не менее трудно.
Драйзайтль играет с травмой
Коннор и Леон набрали по 26 очков в 12 матчах этого плей-офф. У обоих форвардов на счету по семь заброшенных шайб и 19 результативных передач. Они стали первым в истории дуэтом одноклубников с таким темпом набора очков после 12 игр. Немец практически ни в чем не отстает о своего суперзвездного товарища и при этом играет с травмой лодыжки, которую получил в концовке регулярного чемпионата. Особенно выдающейся для Драйзайтля стала серия против «Калгари», в которой за пять матчей форвард набрал 17 (2+15) очков. Леон настолько хорош, что побил рекорд Уэйна Гретцки (14 передач в шести матчах одной серии), а также стал первым игроком в истории НХЛ с минимум тремя баллами в пяти встречах плей-офф подряд.
Его 17 очков в серии — это новый рекорд XXI века. Однако даже после всего этого главный тренер «Флэймз» Дэррил Саттер сказал следующее: «Выиграла ли серию лучшая команда? Лучший игрок выиграл ее для них». И говорил он не про Драйзайтля, а про Макдэвида. Безусловно, капитан «Ойлерз» забивает важнейшие голы и заряжает коллектив. Именно его шайба в овертайме пятого матча серии с «Огоньками» вывела команду в следующий раунд, но символично, что забил ее Коннор после классной передачи немца. Пару сезонов назад Леон считался лишь фоновым дополнением к Макдэвиду, но теперь он — полноценная звезда, вокруг которой можно было бы строить игру практически любой команды.
Когда в 2017-м «Эдмонтон» впервые за 11 лет вышел в плей-офф, роль первой атакующей скрипки взял на себя именно Драйзайтль. В 13 матчах розыгрыша он заработал 16 (6+10) очков, а в шестой игре серии против «Анахайма» отметился первым хет-триком. Даже в провальных для команды розыгрышах плей-офф 2019/20 и 2020/21 за восемь матчей Леон набрал 11 (5+6) очков. Немец уже давно доказывает свою состоятельность не только в матчах регулярных чемпионатов. Называть его некубковым игроком будет как минимум глупо. Неудивительно, что Драйзайтля признали лучшим спортсменом Германии 2020 года, при этом он стал первым хоккеистом, который удостоился награды с момента ее учреждения в 1947 году.
В этом сезоне Леон выдал прекрасную регулярку. Форвард набрал 110 (55+55) очков, в третий раз за карьеру в лиге выбил более ста баллов, установил личный снайперский рекорд, но в предварительном голосовании на «Харт Трофи» Леон расположился лишь в самом внизу. Разница между Макдэвидом и Драйзайтлем в списке, составленном авторами сайта НХЛ, очень существенна. Канадец набрал 34 балла, а немецкий нападающий всего семь. К сожалению, рассчитывать на объективность североамериканских коллег приходится не всегда. Достаточно вспомнить отсутствие Евгения Малкина в списке ста лучших игроков в истории лиги. За океаном при любом удобном случае предпочтение отдается своим. Впрочем, назвать Драйзайтля обделенным тоже не получится. В сезоне-2019/20 он ограбил НХЛ и завоевал сразу три персональные награды.
В погоне за рекордом Малкина
На фоне Макдэвида и его сумасшедшей техники может померкнуть любая звезда современного хоккея, но это не повод игнорировать огромный вклад Леона в общий результат команды. Немец может быть очень результативным и полезным не только в звене с Коннором, но и без него. В текущем плей-офф их объединили лишь в шестом матче серии против «Лос-Анджелеса». «Когда Леон играет в одном звене с Коннором, то их динамика просто захватывает дух. Но когда их разделяют, то сопернику становится играть против нас гораздо сложнее. В такие моменты у команды появляется баланс. Они — наше секретное оружие. Если мы проигрываем после двух периодов, то вы обязательно вновь увидите Драйзайтля и Макдэвида вместе», — говорил в прошлом сезоне нападающий Зак Кассиан.
Пока за свою карьеру оба форварда провели в плей-офф по 33 матча, и немец набрал в них на пять очков больше своего партнера (53 против 48), а также обошел Коннора по количеству голов (35 против 30). При этом в истории «Эдмонтона» по среднему количеству набранных баллов за игру в плей-офф (1,61) Леон уступает только Уэйну Гретцки (2,10). Однако даже при таких показателях в канадских газетах чаще пишут про Макдэвида.
Но нельзя исключать того, что Драйзайтлю нравится находиться не в фокусе. В этом плане его можно сравнить с Никласом Бэкстремом, который стал одним из самых важных игроков в истории «Вашингтона», но все равно большинство болельщиков и журналистов говорят в первую очередь о величии Александра Овечкина. Теряет ли от этого свою значимость Бэкстрем? Вряд ли.
Впереди «Эдмонтон» ждет очередное сложное испытание. В финале Запада встретятся самые результативные команды нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Кроме того, это первый финал конференции с 1974 года, в котором участвуют три лидера по очкам за последние пять сезонов — Макдэвид (549), Драйзайтль (479) и Маккиннон (442). Еще один повод не рассматривать предстоящее противостояние исключительно с позиции двух звездных канадцев.
«Не просто так Драйзайтль стал MVP пару лет назад. В этом году он снова поднял свою игру на новый уровень. И это лучшая игра, которую я когда-либо видел в его исполнении. Он становится старше и гораздо увереннее. Он знает, что может попасть в ворота, даже если они будут размером с шайбу. Одно удовольствие выступать с этим парнем за одну команду», — говорил недавно форвард «Эдмонтона» Нюджент-Хопкинс.
Сможет ли Леон выдать еще одну суперсерию с учетом последствий травмы — большой вопрос. Но рассчитывать, что он резко пропадет с радаров, вряд ли приходится. Если Драйзайтль в текущем плей-офф наберет еще 11 очков, то установит новый рекорд среди европейцев, который принадлежит Евгению Малкину. В Кубке Стэнли-2008/09 россиянин выбил 36 (14+22) баллов и поднял над головой заветный трофей. Пока немцу о таких свершениях думать рано, но останавливаться его команда не собирается. «Мы через многое прошли и стали еще голоднее до успехов», — сказал Леон после серии с «Калгари». Самое время доказать это на деле. Болельщики «Эдмонтона» уже заждались праздника.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|31.05
|03:00
|
Каролина – Рейнджерс
|2 : 6
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|26
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|25
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|14
|19
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|12
|12
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|12
|9
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|14
|8
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.81
|
|
Андрей Василевский
Тампа-Бэй
|11
|2.25