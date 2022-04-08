Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 21:40

Овечкин впечатал в борт словака и разбил вдребезги стекло. Американцы были шокированы

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин добрался до отметки в 1400 очков за карьеру в НХЛ
Валентина Глазко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
История о том, как Ови делал первые шаги в НХЛ.

На днях капитан «Вашингтона» Александр Овечкин добрался до отметки в 1400 очков за карьеру в НХЛ. «Столичные» вырвали победу у «Тампы» — 4:3. Сейчас всего 8 баллов отделяют форварда от элитного клуба топ-20 лучших бомбардиров НХЛ. Вспомним, как все начиналось за океаном у нападающего.

5&nbsp;октября 2005 года. Вашингтон. &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Коламбус&raquo;&nbsp;&mdash; 3:2. Радость Александра Овечкина. Первый матч Овечкина в НХЛ: вынес стекло соперником, сделал дубль, посвятил гол брату

Когда Овечкин подписал свой первый контракт с «Вашингтоном», он много рассказывал о тренировках, как готовится к новому сезону. В интервью для NHL спортсмена спросили: «Не перегоришь перед сезоном? А то выйдешь на первый матч, а все силы на тренировках оставил». На что спортсмен ответил: «Хорошая шутка. На самом деле я занимаюсь, как обычно, в «Динамо». Поэтому все должно быть нормально. Я не делаю ничего необычного».

Дебют Овечкина в НХЛ состоялся 5 октября 2005 года. Хоккеист сразу же стал новым кумиром болельщиков «Кэпс». Во-первых, он смог оформить дубль в матче против «Коламбуса». Во втором периоде форвард забросил свою первую шайбу в НХЛ. Дайнюс Зубрус отдал пас Овечкину, которому броска в касание хватило, чтобы сравнять счет. Этот гол он посвятил своему погибшему брату Сергею, поцеловав крагу и подняв ее вверх. Второй гол новичок оформил в большинстве после передачи Джеффа Хэлперна. Эту шайбу он посвятил своим родителям, сидевшим в ложе вместе с президентом клуба.

О реализации моментов Ови говорил в интервью для сайта NHL: «На этот матч приехал мой агент из Торонто, и я пообещал забить гол в своей первой игре. Я очень рад, что моя мечта сбылась».

Однако форвард запомнился не только этим. И сейчас болельщики хорошо помнят именно эффектный силовой прием против защитника «Коламбуса». Ови обогнал Адама Фута и за воротами соперника припечатал к борту Радослава Сухи. Хоккеист из Словакии врезался в заградительное стекло и выбил его вместе с вертикальным креплением. Работникам стадиона пришлось около 10 минут восстанавливать стекло.

Нападающий делился впечатлениями со «СЭ»: «Сделав силовой прием, я хотел заявить о себе с самого начала. В России ведь есть люди, которые считают, что я — мягкая игрушка. Мне нужно было доказать им, что я действительно чего-то стою. А силовые приемы в НХЛ не то, что в России. Если в суперлиге соперник может упасть и корчиться от боли, а на тебя будут кричать со всех сторон, то здесь за хороший прием поздравляют. Применил мощный силовой прием — сразу же сделал заявление: я здесь. Когда упало стекло, подумал: «Круто!» А когда гол забил, подумал: «Еще круче!».

Александр Овечкин. Овечкин скоро может стать лучшим бомбардиром НХЛ XXI века. Правда, его конкурент из Канады еще не закончил карьеру

Экс-капитан «Вашингтона» Хэлперн до сих пор вспоминает этот случай: «Он взорвался с той первой смены. Вы не ожидаете, что новичок так поступит. И он не только раскатал всех, с кем столкнулся в первый год, но и сбивал с ног тех, кто попытался ударить его. По-настоящему сильные, крепкие парни пытались бежать за ним, а он их просто сбивал. В той первой игре он сразу же выставил защитника «Коламбуса» в дураках, а то, насколько легко ему удалось забить гол, было впечатляющим. Это было типа: «Ух ты! Этот парень все умеет».

Александр Овечкин. Очередной юбилей Овечкина: он набрал уже 1400 очков в НХЛ

А вот что в интревью «СЭ» рассказывал Зубрус о дебюте и разбитом стекле: «Я отлично помню одну из его первых смен в НХЛ против «Коламбуса». Он бежал за Сухи в форчек — и так вбил его в борт, что заградительное стекло разлетелось! В тот момент я понял, что это очень необычный для России и вообще Европы игрок. И в силовую может сыграть, и гол забить, и отдать, и обыграть... Силовая часть игры у него есть — и, более того, она ему нравится. Для НХЛ это очень хорошо. Я точно офигел. Мы на скамейке смеялись после этого — вот как парень возбудился от дебюта в НХЛ! Обычно европейцы — это чистые технари. А тут как дал — человек стекло разбил и сам чуть через него не улетел».

И спустя 17 лет Овечкин держит свой высочайший уровень. В нынешнем сезоне он снова близок к тому, чтобы забить 50 голов (сейчас — 43). Сможет или нет — узнаем совсем скоро.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
1
Читайте также
Красавицу-грузинку захейтили за поддержку Стерлинга. Это смелая девушка: однажды она избила расиста в Москве
Дерзко бросал вызовы, а потом кашлял кровью, но Кадыров запретил бросать ММА. Способен ли Хамзат Чимаев всерьез бороться за титул чемпиона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

У легенды НХЛ — рак последней стадии. Он крушил рекорды и установил достижение, которое не побьет и Овечкин
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 71 46 25 100
2 Рейнджерс 72 46 26 98
3 Питтсбург 72 41 31 92
4 Вашингтон 70 38 32 86
5 Айлендерс 69 32 37 73
6 Коламбус 72 33 39 72
7 Филадельфия 71 23 48 57
8 Нью-Джерси 71 24 47 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 70 49 21 104
2 Торонто 71 46 25 98
3 Бостон 70 44 26 93
4 Тампа-Бэй 70 43 27 93
5 Детройт 71 28 43 65
6 Баффало 72 26 46 63
7 Оттава 70 26 44 58
8 Монреаль 71 20 51 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 70 50 20 106
2 Миннесота 69 43 26 91
3 Сент-Луис 70 40 30 90
4 Нэшвилл 70 41 29 86
5 Даллас 70 40 30 84
6 Виннипег 71 33 38 76
7 Чикаго 71 24 47 59
8 Аризона 71 22 49 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 71 43 28 95
2 Эдмонтон 72 42 30 89
3 Лос-Анджелес 73 38 35 86
4 Вегас 72 39 33 82
5 Ванкувер 72 34 38 78
6 Анахайм 72 28 44 68
7 Сан-Хосе 70 29 41 67
8 Сиэтл 71 23 48 52
Результаты / календарь
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
8.04 02:00
Оттава – Нэшвилл
 2 : 3
8.04 02:00
Нью-Джерси – Монреаль
 4 : 7
8.04 02:00
Коламбус – Филадельфия
 1 : 4
8.04 02:00
Рейнджерс – Питтсбург
 3 : 0
8.04 02:30
Каролина – Баффало
 5 : 3
8.04 03:30
Даллас – Торонто
 3 : 4 ОТ
8.04 03:30
Чикаго – Сиэтл
 0 : 2
8.04 05:00
Аризона – Ванкувер
 1 : 5
8.04 05:30
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 2 : 3
8.04 05:30
Сан-Хосе – Калгари
 2 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 71 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 70 102
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 71 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 66 56
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 71 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 72 47
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 48 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 47 2.1
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 56 2.16
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости