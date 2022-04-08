Овечкин впечатал в борт словака и разбил вдребезги стекло. Американцы были шокированы
На днях капитан «Вашингтона» Александр Овечкин добрался до отметки в 1400 очков за карьеру в НХЛ. «Столичные» вырвали победу у «Тампы» — 4:3. Сейчас всего 8 баллов отделяют форварда от элитного клуба топ-20 лучших бомбардиров НХЛ. Вспомним, как все начиналось за океаном у нападающего.
Когда Овечкин подписал свой первый контракт с «Вашингтоном», он много рассказывал о тренировках, как готовится к новому сезону. В интервью для NHL спортсмена спросили: «Не перегоришь перед сезоном? А то выйдешь на первый матч, а все силы на тренировках оставил». На что спортсмен ответил: «Хорошая шутка. На самом деле я занимаюсь, как обычно, в «Динамо». Поэтому все должно быть нормально. Я не делаю ничего необычного».
Дебют Овечкина в НХЛ состоялся 5 октября 2005 года. Хоккеист сразу же стал новым кумиром болельщиков «Кэпс». Во-первых, он смог оформить дубль в матче против «Коламбуса». Во втором периоде форвард забросил свою первую шайбу в НХЛ. Дайнюс Зубрус отдал пас Овечкину, которому броска в касание хватило, чтобы сравнять счет. Этот гол он посвятил своему погибшему брату Сергею, поцеловав крагу и подняв ее вверх. Второй гол новичок оформил в большинстве после передачи Джеффа Хэлперна. Эту шайбу он посвятил своим родителям, сидевшим в ложе вместе с президентом клуба.
О реализации моментов Ови говорил в интервью для сайта NHL: «На этот матч приехал мой агент из Торонто, и я пообещал забить гол в своей первой игре. Я очень рад, что моя мечта сбылась».
Однако форвард запомнился не только этим. И сейчас болельщики хорошо помнят именно эффектный силовой прием против защитника «Коламбуса». Ови обогнал Адама Фута и за воротами соперника припечатал к борту Радослава Сухи. Хоккеист из Словакии врезался в заградительное стекло и выбил его вместе с вертикальным креплением. Работникам стадиона пришлось около 10 минут восстанавливать стекло.
Нападающий делился впечатлениями со «СЭ»: «Сделав силовой прием, я хотел заявить о себе с самого начала. В России ведь есть люди, которые считают, что я — мягкая игрушка. Мне нужно было доказать им, что я действительно чего-то стою. А силовые приемы в НХЛ не то, что в России. Если в суперлиге соперник может упасть и корчиться от боли, а на тебя будут кричать со всех сторон, то здесь за хороший прием поздравляют. Применил мощный силовой прием — сразу же сделал заявление: я здесь. Когда упало стекло, подумал: «Круто!» А когда гол забил, подумал: «Еще круче!».
Экс-капитан «Вашингтона» Хэлперн до сих пор вспоминает этот случай: «Он взорвался с той первой смены. Вы не ожидаете, что новичок так поступит. И он не только раскатал всех, с кем столкнулся в первый год, но и сбивал с ног тех, кто попытался ударить его. По-настоящему сильные, крепкие парни пытались бежать за ним, а он их просто сбивал. В той первой игре он сразу же выставил защитника «Коламбуса» в дураках, а то, насколько легко ему удалось забить гол, было впечатляющим. Это было типа: «Ух ты! Этот парень все умеет».
А вот что в интревью «СЭ» рассказывал Зубрус о дебюте и разбитом стекле: «Я отлично помню одну из его первых смен в НХЛ против «Коламбуса». Он бежал за Сухи в форчек — и так вбил его в борт, что заградительное стекло разлетелось! В тот момент я понял, что это очень необычный для России и вообще Европы игрок. И в силовую может сыграть, и гол забить, и отдать, и обыграть... Силовая часть игры у него есть — и, более того, она ему нравится. Для НХЛ это очень хорошо. Я точно офигел. Мы на скамейке смеялись после этого — вот как парень возбудился от дебюта в НХЛ! Обычно европейцы — это чистые технари. А тут как дал — человек стекло разбил и сам чуть через него не улетел».
И спустя 17 лет Овечкин держит свой высочайший уровень. В нынешнем сезоне он снова близок к тому, чтобы забить 50 голов (сейчас — 43). Сможет или нет — узнаем совсем скоро.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|71
|46
|25
|100
|2
|Рейнджерс
|72
|46
|26
|98
|3
|Питтсбург
|72
|41
|31
|92
|4
|Вашингтон
|70
|38
|32
|86
|5
|Айлендерс
|69
|32
|37
|73
|6
|Коламбус
|72
|33
|39
|72
|7
|Филадельфия
|71
|23
|48
|57
|8
|Нью-Джерси
|71
|24
|47
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|70
|49
|21
|104
|2
|Торонто
|71
|46
|25
|98
|3
|Бостон
|70
|44
|26
|93
|4
|Тампа-Бэй
|70
|43
|27
|93
|5
|Детройт
|71
|28
|43
|65
|6
|Баффало
|72
|26
|46
|63
|7
|Оттава
|70
|26
|44
|58
|8
|Монреаль
|71
|20
|51
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|70
|50
|20
|106
|2
|Миннесота
|69
|43
|26
|91
|3
|Сент-Луис
|70
|40
|30
|90
|4
|Нэшвилл
|70
|41
|29
|86
|5
|Даллас
|70
|40
|30
|84
|6
|Виннипег
|71
|33
|38
|76
|7
|Чикаго
|71
|24
|47
|59
|8
|Аризона
|71
|22
|49
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|71
|43
|28
|95
|2
|Эдмонтон
|72
|42
|30
|89
|3
|Лос-Анджелес
|73
|38
|35
|86
|4
|Вегас
|72
|39
|33
|82
|5
|Ванкувер
|72
|34
|38
|78
|6
|Анахайм
|72
|28
|44
|68
|7
|Сан-Хосе
|70
|29
|41
|67
|8
|Сиэтл
|71
|23
|48
|52
|8.04
|02:00
|
Оттава – Нэшвилл
|2 : 3
|8.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|4 : 7
|8.04
|02:00
|
Коламбус – Филадельфия
|1 : 4
|8.04
|02:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|3 : 0
|8.04
|02:30
|
Каролина – Баффало
|5 : 3
|8.04
|03:30
|
Даллас – Торонто
|3 : 4 ОТ
|8.04
|03:30
|
Чикаго – Сиэтл
|0 : 2
|8.04
|05:00
|
Аризона – Ванкувер
|1 : 5
|8.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|2 : 3
|8.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Калгари
|2 : 4
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|71
|108
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|70
|102
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|71
|101
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|66
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|71
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|72
|47
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|48
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|47
|2.1
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|56
|2.16