Овечкин впечатал в борт словака и разбил вдребезги стекло. Американцы были шокированы

История о том, как Ови делал первые шаги в НХЛ.

На днях капитан «Вашингтона» Александр Овечкин добрался до отметки в 1400 очков за карьеру в НХЛ. «Столичные» вырвали победу у «Тампы» — 4:3. Сейчас всего 8 баллов отделяют форварда от элитного клуба топ-20 лучших бомбардиров НХЛ. Вспомним, как все начиналось за океаном у нападающего.

Когда Овечкин подписал свой первый контракт с «Вашингтоном», он много рассказывал о тренировках, как готовится к новому сезону. В интервью для NHL спортсмена спросили: «Не перегоришь перед сезоном? А то выйдешь на первый матч, а все силы на тренировках оставил». На что спортсмен ответил: «Хорошая шутка. На самом деле я занимаюсь, как обычно, в «Динамо». Поэтому все должно быть нормально. Я не делаю ничего необычного».

Дебют Овечкина в НХЛ состоялся 5 октября 2005 года. Хоккеист сразу же стал новым кумиром болельщиков «Кэпс». Во-первых, он смог оформить дубль в матче против «Коламбуса». Во втором периоде форвард забросил свою первую шайбу в НХЛ. Дайнюс Зубрус отдал пас Овечкину, которому броска в касание хватило, чтобы сравнять счет. Этот гол он посвятил своему погибшему брату Сергею, поцеловав крагу и подняв ее вверх. Второй гол новичок оформил в большинстве после передачи Джеффа Хэлперна. Эту шайбу он посвятил своим родителям, сидевшим в ложе вместе с президентом клуба.

О реализации моментов Ови говорил в интервью для сайта NHL: «На этот матч приехал мой агент из Торонто, и я пообещал забить гол в своей первой игре. Я очень рад, что моя мечта сбылась».

Однако форвард запомнился не только этим. И сейчас болельщики хорошо помнят именно эффектный силовой прием против защитника «Коламбуса». Ови обогнал Адама Фута и за воротами соперника припечатал к борту Радослава Сухи. Хоккеист из Словакии врезался в заградительное стекло и выбил его вместе с вертикальным креплением. Работникам стадиона пришлось около 10 минут восстанавливать стекло.

Нападающий делился впечатлениями со «СЭ»: «Сделав силовой прием, я хотел заявить о себе с самого начала. В России ведь есть люди, которые считают, что я — мягкая игрушка. Мне нужно было доказать им, что я действительно чего-то стою. А силовые приемы в НХЛ не то, что в России. Если в суперлиге соперник может упасть и корчиться от боли, а на тебя будут кричать со всех сторон, то здесь за хороший прием поздравляют. Применил мощный силовой прием — сразу же сделал заявление: я здесь. Когда упало стекло, подумал: «Круто!» А когда гол забил, подумал: «Еще круче!».

Экс-капитан «Вашингтона» Хэлперн до сих пор вспоминает этот случай: «Он взорвался с той первой смены. Вы не ожидаете, что новичок так поступит. И он не только раскатал всех, с кем столкнулся в первый год, но и сбивал с ног тех, кто попытался ударить его. По-настоящему сильные, крепкие парни пытались бежать за ним, а он их просто сбивал. В той первой игре он сразу же выставил защитника «Коламбуса» в дураках, а то, насколько легко ему удалось забить гол, было впечатляющим. Это было типа: «Ух ты! Этот парень все умеет».

А вот что в интревью «СЭ» рассказывал Зубрус о дебюте и разбитом стекле: «Я отлично помню одну из его первых смен в НХЛ против «Коламбуса». Он бежал за Сухи в форчек — и так вбил его в борт, что заградительное стекло разлетелось! В тот момент я понял, что это очень необычный для России и вообще Европы игрок. И в силовую может сыграть, и гол забить, и отдать, и обыграть... Силовая часть игры у него есть — и, более того, она ему нравится. Для НХЛ это очень хорошо. Я точно офигел. Мы на скамейке смеялись после этого — вот как парень возбудился от дебюта в НХЛ! Обычно европейцы — это чистые технари. А тут как дал — человек стекло разбил и сам чуть через него не улетел».

И спустя 17 лет Овечкин держит свой высочайший уровень. В нынешнем сезоне он снова близок к тому, чтобы забить 50 голов (сейчас — 43). Сможет или нет — узнаем совсем скоро.