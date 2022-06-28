«Тампе» будет тяжело удержаться на нынешних позициях. Что будет со звездной командой в следующем сезоне?
«Тампе» не хватило всего пары шагов, чтобы оказаться первой командой-династией в эпоху жесткого потолка зарплат. Это стало бы одним из самых великих достижений в истории НХЛ. Разочарование после поражения в решающем матче на домашнем льду было колоссальным, но это совсем не значит, что «Болтс» в своем нынешнем виде сходят со сцены. Неплохо было бы только максимально быстро избавиться от ветерана Кори Перри. Этот грязноватый и подкожный форвард как черная метка. Он проиграл с разными клубами третий финал Кубка Стэнли за три года.
Переходя от иррационального подхода к разумному, следует признать, что для нынешнего костяка команды выигрыш как минимум еще одного титула не кажется фантастикой. Отправлять «Тампу» вслед за «Вашингтоном», «Питтсбургом» и «Бостоном» на свалку истории рановато. Все лидеры находятся в очень хорошем возрасте и еще не начали деградировать. Визуально сбавил разве что защитник Райан Макдона, которому уже 33. Однако нельзя забывать о неизбежной проблеме «Лайтнинг» последнего времени — физической и психологической усталости. Костяк команды за три года провел больше всех матчей в лиге, пусть два сезона из них вышли укороченными из-за коронавируса. И если еще относительно молодому Михаилу Сергачеву свыше 270 игр дались относительно терпимо, то перешагнувшим отметку в 30 лет Виктору Хедману или Алексу Киллорну объективно пришлось тяжелее. Ни один из ведущих хоккеистов не избежал травм. Серьезнее других пострадали Кучеров и Стэмкос.
Основная задача на ближайшее время — зализать старые раны. Ветеран Патрик Марун после окончания шестого матча заявил, что все будут удивлены, узнав, с какими повреждениями доигрывали плей-офф его партнеры. Это обязательно скажется на команде в последующих сезонах, поскольку эти травмы имеют накопительный эффект и подрывают ресурсы даже самого железного организма.
Вторая проблема преследует «Тампу» на протяжении не одного года. Пока в самом соку находятся ключевые игроки, то перед клубом стоит задача только выигрывать. Это накладывает отпечаток на политику всей организации. Гениальные решения Стива Айзермана и Жюльена Брисбуа позволяли удерживать лидеров, но с героями второго плана приходится расставаться каждый год. Объективно равноценно заменить их сложно. Менеджмент вынужден жить сегодняшним днем и менять высокие выборы на драфте ради сиюминутного усиления. На данный момент в системе клуба нет ни одного игрока, которому бы эксперты прочили звездное будущее. Есть старательные трудяги, которые со временем могут дорасти до основного состава.
Со следующего сезона потолок увеличится на один миллион долларов (82,5 миллиона) и, учитывая текущие экономические факторы, в дальнейшем должен только расти. Однако прямо сейчас руководству снова предстоит проявить чудеса менеджерской эквилибристики. Вступает в силу новый многолетний контракт Брэйдена Пойнта (9,5 миллионов в год), и свободными, если верить модному ресурсу Capfriendly, остаются чуть менее 4,9 миллиона. Из игроков основного состава на рынок выходят защитник Ян Рутта, нападающие Ондржей Палат, Ник Пол и Райли Нэш. Из них не жаль терять только последнего, принимая во внимание его скромную роль в четвертом звене.
В теории можно представить, что «Тампа» провернет в очередной раз ловкий трюк и, например, отправит в долгосрочной список травмированных того же Пойнта. Степень его повреждения — пока тайна. Есть вариант расстаться с 32-летним Алексом Киллорном, который после 59 очков в регулярном чемпионате в 23 матчах плей-офф набрал всего четыре результативных балла — все за голевые передачи. У него по контракту остался еще год (4,45 миллиона) и есть пункт о запрете на обмен в 16 клубов, которые выберет сам хоккеист. Он провел в «Тампе» уже 10 сезонов, и, возможно, это обстоятельство не позволит его использовать в качестве разменной монеты. Киллорн — не звезда по уровню игры, но уже живая легенда клуба. Варианты с обменами Энтони Сирелли или Макдоны реалистичны в компьютерной игре, но не в настоящей жизни.
В любом случае места для маневра у генерального менеджера Брисбуа немного, и с кем-то придется расстаться. Палат был выпестован Джоном Купером, который работал с чехом еще в АХЛ. Но сейчас не время поднимать вопрос о лояльности и рассчитывать на скидку. Форварду 31 год, и ситуация требует для него подписания максимально выгодного контракта на длинный срок. Ранее он получал 5,3 миллиона за сезон, а сейчас наверняка будет рассчитывать на соглашение, начинающееся как минимум с цифры 6.
Рутту можно заменить с небольшой потерей в качестве, дав больше шансов Кэлу Футу или американскому олимпийцу Нику Пербиксу. Палата и в меньшей степени Пола — почти невозможно. Попутно Брисбуа надо озаботиться еще одним вопросом, который не решается только здоровым Пойнтом. Команде явно не хватало скорости, что связано не только с физическим состоянием отдельных игроков. В следующий сезон «Тампа» войдет в более слабом виде. «Торонто», «Каролина», «Флорида», «Рейнджерс», наоборот, находятся в стадии развития и могут стать еще сильнее. На Востоке конкуренция возрастает, поэтому утомленным «Болтс» придется совершить что-то невероятное, чтобы удержаться на прежних позициях. Замахиваться на еще один Кубок Стэнли реальнее через два-три года.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Финал
|Счет в серии
|
Колорадо - Тампа-Бэй
|4 - 2
|1/2 финала
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 4
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|27.06
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|1 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|20
|29
|И
|Г
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|20
|13
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|23
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72