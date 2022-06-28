«Тампе» будет тяжело удержаться на нынешних позициях. Что будет со звездной командой в следующем сезоне?

Менеджменту предстоит решать вопрос с продлением контрактов важных игроков.

«Тампе» не хватило всего пары шагов, чтобы оказаться первой командой-династией в эпоху жесткого потолка зарплат. Это стало бы одним из самых великих достижений в истории НХЛ. Разочарование после поражения в решающем матче на домашнем льду было колоссальным, но это совсем не значит, что «Болтс» в своем нынешнем виде сходят со сцены. Неплохо было бы только максимально быстро избавиться от ветерана Кори Перри. Этот грязноватый и подкожный форвард как черная метка. Он проиграл с разными клубами третий финал Кубка Стэнли за три года.

Переходя от иррационального подхода к разумному, следует признать, что для нынешнего костяка команды выигрыш как минимум еще одного титула не кажется фантастикой. Отправлять «Тампу» вслед за «Вашингтоном», «Питтсбургом» и «Бостоном» на свалку истории рановато. Все лидеры находятся в очень хорошем возрасте и еще не начали деградировать. Визуально сбавил разве что защитник Райан Макдона, которому уже 33. Однако нельзя забывать о неизбежной проблеме «Лайтнинг» последнего времени — физической и психологической усталости. Костяк команды за три года провел больше всех матчей в лиге, пусть два сезона из них вышли укороченными из-за коронавируса. И если еще относительно молодому Михаилу Сергачеву свыше 270 игр дались относительно терпимо, то перешагнувшим отметку в 30 лет Виктору Хедману или Алексу Киллорну объективно пришлось тяжелее. Ни один из ведущих хоккеистов не избежал травм. Серьезнее других пострадали Кучеров и Стэмкос.

Основная задача на ближайшее время — зализать старые раны. Ветеран Патрик Марун после окончания шестого матча заявил, что все будут удивлены, узнав, с какими повреждениями доигрывали плей-офф его партнеры. Это обязательно скажется на команде в последующих сезонах, поскольку эти травмы имеют накопительный эффект и подрывают ресурсы даже самого железного организма.

Вторая проблема преследует «Тампу» на протяжении не одного года. Пока в самом соку находятся ключевые игроки, то перед клубом стоит задача только выигрывать. Это накладывает отпечаток на политику всей организации. Гениальные решения Стива Айзермана и Жюльена Брисбуа позволяли удерживать лидеров, но с героями второго плана приходится расставаться каждый год. Объективно равноценно заменить их сложно. Менеджмент вынужден жить сегодняшним днем и менять высокие выборы на драфте ради сиюминутного усиления. На данный момент в системе клуба нет ни одного игрока, которому бы эксперты прочили звездное будущее. Есть старательные трудяги, которые со временем могут дорасти до основного состава.

Остон Мэттьюс («Тампа-Бэй»). Фото Global Look Press

Со следующего сезона потолок увеличится на один миллион долларов (82,5 миллиона) и, учитывая текущие экономические факторы, в дальнейшем должен только расти. Однако прямо сейчас руководству снова предстоит проявить чудеса менеджерской эквилибристики. Вступает в силу новый многолетний контракт Брэйдена Пойнта (9,5 миллионов в год), и свободными, если верить модному ресурсу Capfriendly, остаются чуть менее 4,9 миллиона. Из игроков основного состава на рынок выходят защитник Ян Рутта, нападающие Ондржей Палат, Ник Пол и Райли Нэш. Из них не жаль терять только последнего, принимая во внимание его скромную роль в четвертом звене.

В теории можно представить, что «Тампа» провернет в очередной раз ловкий трюк и, например, отправит в долгосрочной список травмированных того же Пойнта. Степень его повреждения — пока тайна. Есть вариант расстаться с 32-летним Алексом Киллорном, который после 59 очков в регулярном чемпионате в 23 матчах плей-офф набрал всего четыре результативных балла — все за голевые передачи. У него по контракту остался еще год (4,45 миллиона) и есть пункт о запрете на обмен в 16 клубов, которые выберет сам хоккеист. Он провел в «Тампе» уже 10 сезонов, и, возможно, это обстоятельство не позволит его использовать в качестве разменной монеты. Киллорн — не звезда по уровню игры, но уже живая легенда клуба. Варианты с обменами Энтони Сирелли или Макдоны реалистичны в компьютерной игре, но не в настоящей жизни.

В любом случае места для маневра у генерального менеджера Брисбуа немного, и с кем-то придется расстаться. Палат был выпестован Джоном Купером, который работал с чехом еще в АХЛ. Но сейчас не время поднимать вопрос о лояльности и рассчитывать на скидку. Форварду 31 год, и ситуация требует для него подписания максимально выгодного контракта на длинный срок. Ранее он получал 5,3 миллиона за сезон, а сейчас наверняка будет рассчитывать на соглашение, начинающееся как минимум с цифры 6.

Рутту можно заменить с небольшой потерей в качестве, дав больше шансов Кэлу Футу или американскому олимпийцу Нику Пербиксу. Палата и в меньшей степени Пола — почти невозможно. Попутно Брисбуа надо озаботиться еще одним вопросом, который не решается только здоровым Пойнтом. Команде явно не хватало скорости, что связано не только с физическим состоянием отдельных игроков. В следующий сезон «Тампа» войдет в более слабом виде. «Торонто», «Каролина», «Флорида», «Рейнджерс», наоборот, находятся в стадии развития и могут стать еще сильнее. На Востоке конкуренция возрастает, поэтому утомленным «Болтс» придется совершить что-то невероятное, чтобы удержаться на прежних позициях. Замахиваться на еще один Кубок Стэнли реальнее через два-три года.