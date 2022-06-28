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Сегодня, 22:00

«Тампе» будет тяжело удержаться на нынешних позициях. Что будет со звездной командой в следующем сезоне?

Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Никита Кучеров (на первом плане).
Фото Global Look Press
Остон Мэттьюс («Тампа-Бэй»).
Фото Global Look Press
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Менеджменту предстоит решать вопрос с продлением контрактов важных игроков.

«Тампе» не хватило всего пары шагов, чтобы оказаться первой командой-династией в эпоху жесткого потолка зарплат. Это стало бы одним из самых великих достижений в истории НХЛ. Разочарование после поражения в решающем матче на домашнем льду было колоссальным, но это совсем не значит, что «Болтс» в своем нынешнем виде сходят со сцены. Неплохо было бы только максимально быстро избавиться от ветерана Кори Перри. Этот грязноватый и подкожный форвард как черная метка. Он проиграл с разными клубами третий финал Кубка Стэнли за три года.

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Переходя от иррационального подхода к разумному, следует признать, что для нынешнего костяка команды выигрыш как минимум еще одного титула не кажется фантастикой. Отправлять «Тампу» вслед за «Вашингтоном», «Питтсбургом» и «Бостоном» на свалку истории рановато. Все лидеры находятся в очень хорошем возрасте и еще не начали деградировать. Визуально сбавил разве что защитник Райан Макдона, которому уже 33. Однако нельзя забывать о неизбежной проблеме «Лайтнинг» последнего времени — физической и психологической усталости. Костяк команды за три года провел больше всех матчей в лиге, пусть два сезона из них вышли укороченными из-за коронавируса. И если еще относительно молодому Михаилу Сергачеву свыше 270 игр дались относительно терпимо, то перешагнувшим отметку в 30 лет Виктору Хедману или Алексу Киллорну объективно пришлось тяжелее. Ни один из ведущих хоккеистов не избежал травм. Серьезнее других пострадали Кучеров и Стэмкос.

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Основная задача на ближайшее время — зализать старые раны. Ветеран Патрик Марун после окончания шестого матча заявил, что все будут удивлены, узнав, с какими повреждениями доигрывали плей-офф его партнеры. Это обязательно скажется на команде в последующих сезонах, поскольку эти травмы имеют накопительный эффект и подрывают ресурсы даже самого железного организма.

Вторая проблема преследует «Тампу» на протяжении не одного года. Пока в самом соку находятся ключевые игроки, то перед клубом стоит задача только выигрывать. Это накладывает отпечаток на политику всей организации. Гениальные решения Стива Айзермана и Жюльена Брисбуа позволяли удерживать лидеров, но с героями второго плана приходится расставаться каждый год. Объективно равноценно заменить их сложно. Менеджмент вынужден жить сегодняшним днем и менять высокие выборы на драфте ради сиюминутного усиления. На данный момент в системе клуба нет ни одного игрока, которому бы эксперты прочили звездное будущее. Есть старательные трудяги, которые со временем могут дорасти до основного состава.

Остон Мэттьюс ("Тампа-Бэй"). Фото Global Look Press
Остон Мэттьюс («Тампа-Бэй»).
Фото Global Look Press

Со следующего сезона потолок увеличится на один миллион долларов (82,5 миллиона) и, учитывая текущие экономические факторы, в дальнейшем должен только расти. Однако прямо сейчас руководству снова предстоит проявить чудеса менеджерской эквилибристики. Вступает в силу новый многолетний контракт Брэйдена Пойнта (9,5 миллионов в год), и свободными, если верить модному ресурсу Capfriendly, остаются чуть менее 4,9 миллиона. Из игроков основного состава на рынок выходят защитник Ян Рутта, нападающие Ондржей Палат, Ник Пол и Райли Нэш. Из них не жаль терять только последнего, принимая во внимание его скромную роль в четвертом звене.

В теории можно представить, что «Тампа» провернет в очередной раз ловкий трюк и, например, отправит в долгосрочной список травмированных того же Пойнта. Степень его повреждения — пока тайна. Есть вариант расстаться с 32-летним Алексом Киллорном, который после 59 очков в регулярном чемпионате в 23 матчах плей-офф набрал всего четыре результативных балла — все за голевые передачи. У него по контракту остался еще год (4,45 миллиона) и есть пункт о запрете на обмен в 16 клубов, которые выберет сам хоккеист. Он провел в «Тампе» уже 10 сезонов, и, возможно, это обстоятельство не позволит его использовать в качестве разменной монеты. Киллорн — не звезда по уровню игры, но уже живая легенда клуба. Варианты с обменами Энтони Сирелли или Макдоны реалистичны в компьютерной игре, но не в настоящей жизни.

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В любом случае места для маневра у генерального менеджера Брисбуа немного, и с кем-то придется расстаться. Палат был выпестован Джоном Купером, который работал с чехом еще в АХЛ. Но сейчас не время поднимать вопрос о лояльности и рассчитывать на скидку. Форварду 31 год, и ситуация требует для него подписания максимально выгодного контракта на длинный срок. Ранее он получал 5,3 миллиона за сезон, а сейчас наверняка будет рассчитывать на соглашение, начинающееся как минимум с цифры 6.

Рутту можно заменить с небольшой потерей в качестве, дав больше шансов Кэлу Футу или американскому олимпийцу Нику Пербиксу. Палата и в меньшей степени Пола — почти невозможно. Попутно Брисбуа надо озаботиться еще одним вопросом, который не решается только здоровым Пойнтом. Команде явно не хватало скорости, что связано не только с физическим состоянием отдельных игроков. В следующий сезон «Тампа» войдет в более слабом виде. «Торонто», «Каролина», «Флорида», «Рейнджерс», наоборот, находятся в стадии развития и могут стать еще сильнее. На Востоке конкуренция возрастает, поэтому утомленным «Болтс» придется совершить что-то невероятное, чтобы удержаться на прежних позициях. Замахиваться на еще один Кубок Стэнли реальнее через два-три года.

Кори Перри
Михаил Сергачев
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 3
2. Колорадо - Тампа-Бэй
7 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
6 - 2
4. Тампа-Бэй - Колорадо
2 - 3
5. Колорадо - Тампа-Бэй
2 - 3
6. Тампа-Бэй - Колорадо
1 - 2
4 - 2
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
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27.06
27.06 03:00
Тампа-Бэй – Колорадо
 1 : 2
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Кэйл Макар

Кэйл Макар

Колорадо

 20 29
И Г
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 20 13
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 23 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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