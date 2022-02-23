Громкий скандал в НХЛ: «Чикаго» уволило легендарного Халла из-за обвинений в насилии

Бывшей звезде клуба припомнили истории прошлых лет.

Не успели болельщики «Чикаго» позабыть о громкой секс-истории, связанной с бывшим нападающим системы Кайлом Бичем, как на горизонте появилась новая горячая тема для обсуждений. Легендарный Бобби Халл был отстранен от должности клубного посла из-за ряда давних инцидентов с обвинениями в женском насилии. За 15 сезонов в составе «Чикаго» он стал одним из символов клуба, обладателем многих рекордов, а его девятый номер выведен из обращения уже почти 40 лет. Однако современное общество диктует жесткие правила и не делает исключений.

Ни для кого не секрет, что в свое время Халл-старший славился непростым характером. Его сын Бретт неоднократно рассказывал журналистам о жесткости и строгости отца, который, если понадобится, мог всыпать кому угодно. Так было не только во время игровой карьеры, но и после. Например, в 1986-м Бобби был признан виновным в нападении на полицейского, вмешавшегося в конфликт экс-хоккеиста с его тогдашней женой Деборой. Знаменитого игрока также обвинили в нанесении женщине побоев, хотя сама она заявила, что не хочет давать показания против своего мужа.

Вторая жена Халла Джоан в 2002-м обвинила его в жестоком обращении с ней и алкоголизме, однако до серьезных последствий в суде не дошло. Дела давно минувших дней — как может показаться многим. Зачем тормошить прошлое и устраивать демонстративную экзекуцию 83-летнему дедушке, который много лет жизни отдал своему клубу? Но в «Чикаго» теперь на имиджевые моменты такого рода реагируют мгновенно. В прошлом году по результатам расследования дела Кайла Бича «Блэкхоукс» уволили генерального менеджера Стэна Боумэна, и по этой же причине под раздачу попал тренер фарм-клуба Ди Джей Джонс.

Бобби Халл. Фото AFP

Было очевидно, что с подобным багажом даже член Зала хоккейной славы не сможет остаться в тени в нынешних реалиях. Участие Халла в общественной жизни клуба стало чаще подвергаться критике, и на днях произошло то, что уже совсем скоро совершенно перестанет удивлять. «Мы пересмотрели роль посла команды после смерти двух легенд клуба — Стэна Микиты и Тони Эспозито. Что касается конкретно Бобби, то ранее в этом сезоне мы совместно договорились, что он уйдет с любой официальной должности в команде», — заявили в «Чикаго». Бобби был назначен послом в 2008 году и довольно часто появлялся на различных мероприятиях «Блэкхоукс».

Последние годы давление на клуб со стороны общественности стало абсолютно привычным явлением, и руководство боится плыть против течения. Все началось с культового логотипа «Чикаго», который, как теперь оказалось, оскорбляет исторические ценности коренных народов. Дошло даже до того, что центр американских индейцев прекратил все связи с хоккейным клубом, требуя смены эмблемы. Два года назад ночью вандалы испортили статую, которая в 2001-м была открыта возле арены в честь 75-летия «Блэкхоукс». Памятник облили краской, а территорию усыпали надписями — «землю обратно». Интересно, что статую обещали вернуть после ремонта, но этого до сих пор не произошло.

The Chicago Blackhawks logo statue at the United Center was vandalized.



(Picture via @zhigaagoong) pic.twitter.com/bnom7eMAJD — Daniel Greenberg (@ChiSportUpdates) October 13, 2020

В 2020-м в клубе заявили, что не будут проводить ребрендинг. Однако в наше время спешить с такими заявлениями не стоит, ведь ситуация может только усугубиться. Примеров уже достаточно. Американский футбольный клуб «Вашингтон Редскинз», на логотипе которого также красовался индеец, согласился пойти на смену названия и эмблемы. Парадокс в том, что в прошлом профиль индейского вождя был предложен самими же представителями коренного населения — Национальным конгрессом американских индейцев. Однако спустя десятки лет трехкратный обладатель Супербоула вынужден был отказаться от своего бренда из-за давления со стороны организации.

На фоне новостей такого рода уже совсем не удивишься, если в ближайшем будущем возле «Юнайтед Центра» демонтируют статую Бобби Халла или снимут полотно с его игровым номером. В конце концов, клуб уже четко дал понять, что чьи-либо спортивные достижения прошлого сейчас не играют для организации основную роль. Если репутация определенных людей будет мешать продаже атрибутики и билетов на матчи, то руководство легко прекратит отношения с любой легендой клуба. Бизнес есть бизнес. Ничего личного. Кажется, Патрику Кейну пора морально готовиться к такому сценарию, ведь в 2015-м его обвиняли в изнасиловании, а в 2009-м американец избил таксиста и едва не загремел в тюрьму. Маловероятно, что темные страницы его биографии вдруг окажутся забытыми.