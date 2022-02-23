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Громкий скандал в НХЛ: «Чикаго» уволило легендарного Халла из-за обвинений в насилии

«Чикаго» отстранил Бобби Халла от роли клубного посла после обвинений в насилии
Андрей Жданюк
Корреспондент
Бобби Халл.
Фото Chicago Tribune
Бобби Халл.
Фото AFP
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Бывшей звезде клуба припомнили истории прошлых лет.

Не успели болельщики «Чикаго» позабыть о громкой секс-истории, связанной с бывшим нападающим системы Кайлом Бичем, как на горизонте появилась новая горячая тема для обсуждений. Легендарный Бобби Халл был отстранен от должности клубного посла из-за ряда давних инцидентов с обвинениями в женском насилии. За 15 сезонов в составе «Чикаго» он стал одним из символов клуба, обладателем многих рекордов, а его девятый номер выведен из обращения уже почти 40 лет. Однако современное общество диктует жесткие правила и не делает исключений.

2011 год. Владимир МАЛАХОВ и новый глава СДК КХЛ Валерий КАМЕНСКИЙ в &quot;Мегаспорте&quot; на матче &quot;Динамо&quot; и СКА. Фото Федора УСПЕНСКОГО, &quot;СЭ&quot;. Владимир Малахов: «Где этот Бобби Халл хранит золото?» — спросили грабители"

Ни для кого не секрет, что в свое время Халл-старший славился непростым характером. Его сын Бретт неоднократно рассказывал журналистам о жесткости и строгости отца, который, если понадобится, мог всыпать кому угодно. Так было не только во время игровой карьеры, но и после. Например, в 1986-м Бобби был признан виновным в нападении на полицейского, вмешавшегося в конфликт экс-хоккеиста с его тогдашней женой Деборой. Знаменитого игрока также обвинили в нанесении женщине побоев, хотя сама она заявила, что не хочет давать показания против своего мужа.

Вторая жена Халла Джоан в 2002-м обвинила его в жестоком обращении с ней и алкоголизме, однако до серьезных последствий в суде не дошло. Дела давно минувших дней — как может показаться многим. Зачем тормошить прошлое и устраивать демонстративную экзекуцию 83-летнему дедушке, который много лет жизни отдал своему клубу? Но в «Чикаго» теперь на имиджевые моменты такого рода реагируют мгновенно. В прошлом году по результатам расследования дела Кайла Бича «Блэкхоукс» уволили генерального менеджера Стэна Боумэна, и по этой же причине под раздачу попал тренер фарм-клуба Ди Джей Джонс.

Бобби Халл. Фото AFP
Бобби Халл.
Фото AFP

Было очевидно, что с подобным багажом даже член Зала хоккейной славы не сможет остаться в тени в нынешних реалиях. Участие Халла в общественной жизни клуба стало чаще подвергаться критике, и на днях произошло то, что уже совсем скоро совершенно перестанет удивлять. «Мы пересмотрели роль посла команды после смерти двух легенд клуба — Стэна Микиты и Тони Эспозито. Что касается конкретно Бобби, то ранее в этом сезоне мы совместно договорились, что он уйдет с любой официальной должности в команде», — заявили в «Чикаго». Бобби был назначен послом в 2008 году и довольно часто появлялся на различных мероприятиях «Блэкхоукс».

Последние годы давление на клуб со стороны общественности стало абсолютно привычным явлением, и руководство боится плыть против течения. Все началось с культового логотипа «Чикаго», который, как теперь оказалось, оскорбляет исторические ценности коренных народов. Дошло даже до того, что центр американских индейцев прекратил все связи с хоккейным клубом, требуя смены эмблемы. Два года назад ночью вандалы испортили статую, которая в 2001-м была открыта возле арены в честь 75-летия «Блэкхоукс». Памятник облили краской, а территорию усыпали надписями — «землю обратно». Интересно, что статую обещали вернуть после ремонта, но этого до сих пор не произошло.

В 2020-м в клубе заявили, что не будут проводить ребрендинг. Однако в наше время спешить с такими заявлениями не стоит, ведь ситуация может только усугубиться. Примеров уже достаточно. Американский футбольный клуб «Вашингтон Редскинз», на логотипе которого также красовался индеец, согласился пойти на смену названия и эмблемы. Парадокс в том, что в прошлом профиль индейского вождя был предложен самими же представителями коренного населения — Национальным конгрессом американских индейцев. Однако спустя десятки лет трехкратный обладатель Супербоула вынужден был отказаться от своего бренда из-за давления со стороны организации.

На фоне новостей такого рода уже совсем не удивишься, если в ближайшем будущем возле «Юнайтед Центра» демонтируют статую Бобби Халла или снимут полотно с его игровым номером. В конце концов, клуб уже четко дал понять, что чьи-либо спортивные достижения прошлого сейчас не играют для организации основную роль. Если репутация определенных людей будет мешать продаже атрибутики и билетов на матчи, то руководство легко прекратит отношения с любой легендой клуба. Бизнес есть бизнес. Ничего личного. Кажется, Патрику Кейну пора морально готовиться к такому сценарию, ведь в 2015-м его обвиняли в изнасиловании, а в 2009-м американец избил таксиста и едва не загремел в тюрьму. Маловероятно, что темные страницы его биографии вдруг окажутся забытыми.

Хоккей
НХЛ
ХК Чикаго Блэкхокс
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2 Питтсбург 52 31 21 70
3 Рейнджерс 50 32 18 69
4 Вашингтон 52 28 24 65
5 Коламбус 50 26 24 53
6 Айлендерс 46 19 27 45
7 Филадельфия 51 15 36 40
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 51 35 16 75
2 Тампа-Бэй 49 32 17 70
3 Торонто 50 32 18 68
4 Бостон 50 29 21 62
5 Детройт 51 23 28 52
6 Оттава 50 19 31 43
7 Баффало 51 16 35 40
8 Монреаль 51 11 40 29
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 50 36 14 76
2 Сент-Луис 50 30 20 66
3 Миннесота 48 31 17 65
4 Нэшвилл 51 29 22 62
5 Даллас 49 27 22 56
6 Виннипег 50 22 28 52
7 Чикаго 52 18 34 44
8 Аризона 50 13 37 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 49 30 19 66
2 Вегас 51 29 22 62
3 Эдмонтон 50 28 22 59
4 Лос-Анджелес 50 26 24 59
5 Анахайм 53 25 28 59
6 Ванкувер 52 24 28 54
7 Сан-Хосе 50 22 28 50
8 Сиэтл 53 16 37 36
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Коламбус – Торонто
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Оттава – Миннесота
 4 : 3
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Филадельфия – Сент-Луис
 1 : 4
23.02 06:00
Анахайм – Сан-Хосе
 4 : 3 Б
23.02 06:00
Сиэтл – Айлендерс
2 : 5
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Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 51 72
Коннор Макдэвид

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Эдмонтон

 49 71
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 50 70
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 50 35
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

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Рейнджерс

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