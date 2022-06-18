Играл в «Амуре», дрался с Лемье, брал Кубок Стэнли с «Тампой». Строитель обороны «Колорадо»

История тренера «Эвеланш» Нолана Пратта.

Когда Джаред Беднар в 2016-м возглавил «Колорадо», в наследство от Патрика Руа ему досталась команда с ужасной обороной, содрогавшейся от любого шороха. При легендарном вратаре «Лавины» играли в дикий откат и не только шли на первом месте в лиге по количеству бросков по своим воротам, но и под ноль уничтожали нервы Семену Варламову, на которого каждый матч обрушивался град шайб. И проблема крылась не столько в низком классе защитной линейки, хлипко державшейся на полузащитнике Тайсоне Бэрри и престарелом Франсуа Бошемене, сколько в чересчур пассивном стиле, который франкофон вживил в командную ДНК.

Само собой, отладить собственную систему в одиночку энхаэловскому дебютанту было невозможно. Но разгребать денверские конюшни сразу после назначения Беднару пришлось впопыхах и без собственных ассистентов — полностью пересобрать тренерский штаб за три недели до открытия тренировочного лагеря оказалось нереально. Однако настоящим подарком для нового коуча «Эвеланш» стало подписание его бывшего ассистента Нолана Пратта.

Удивительно, но в «Колорадо» помощник Беднара оказался раньше своего босса. Изначально генеральный менеджер «Лавин» Джо Сакик брал перспективного тренера по защитникам в подмогу Руа. Но уже через месяц Святой Патрик ушел в отставку из-за разногласий с руководством, и жизнь вновь свела его с Беднаром, с которым они совсем недавно брали чемпионство в АХЛ. И если два бывших ассистента Руа Тим Арми и Дэйв Фэрриш уже через год лишились своих постов, то Пратт пережил провальный сезон-2016/17 и за несколько лет собрал со своим старым другом команду, вышедшую в финал плей-офф.

Нолан Пратт. Lake Erie Monsters

Драки с Лемье и тафгаями

В нулевых Пратт был очень жестким защитником-персональщиком уровня третьей пары, который за счет огромного объема черновой работы и самоотверженности насобирал почти под 600 матчей в НХЛ за «Каролину», «Колорадо», «Тампу» и «Баффало». «Типичный домосед, который проявляет себя лучше всего, когда играет в силовую безопасную игру и старается принимать простые решения. Солидный лидер. Однако ему не хватает атакующего чутья и хорошего катания», — такую характеристику тренеру «Колорадо» давал всеми любимый хоккейный портал EliteProspects в 2007-м.

«В юности я играл немного иначе. Набирал больше очков. Но для того чтобы закрепиться в НХЛ, нужно понять, в чём ты силен, и развиваться в этом направлении. Да, я жестко играю на пятачке. Это моя работа. Если кто-нибудь решит туда при мне сунуться, он трижды в следующий раз подумает.

В НХЛ я был именно «домоседом». Этого от меня ждали, поэтому я так играл. Сказать честно, у меня и не было возможностей поиграть в атаке. В свое время я сконцентрировался на обороне, потому что не был продуктивен в атаке. Моей задачей было сдерживать ведущие звенья, «убивать» меньшинство. И не было возможности играть в большинстве. Поверьте мне, в НХЛ очень много парней, которые могут играть неплохо, но не получают шанса проявить свои умения. Отчасти потому, что эти вещи закреплены за другими игроками. Это — НХЛ", — рассказывал Пратт в одном из немногих российских интервью «Чемпионату».

Не чурался уроженец Альберты и расчесывать кулаки в олдскульных потасовках. Если вбить его имя в поисковую строку на YouTube, вам мгновенно вылетит около 20 драк с участием Пратта. Однажды Нолан даже повздорил с Марио Лемье. Во время одного из матчей регулярки капитану «Питтсбурга» очень не понравился его поздний силовой прием. Правда, подраться один на один судьи разгоряченным хоккеистам не дали.







Добавляет веса Пратту то, что он никогда не прятался от тафгаев — в его послужном списке есть драки с Горди Дуайером, Дарси Веро, Стивом Уэббом, Кэлвином Кроу и Скоттом Торнтоном. Но чаще всего в столкновениях с ними он страдал. Например, Эрику Бултону понадобился всего один удар, чтобы уложить спать его в далеком 2008-м.

Помнит история и его забористую дуэль с главным тренером «Сент-Луиса» Крэйгом Берубе. Есть ощущение, что по очкам коуч «Блюзменов» выиграл эту драку. Зато Пратт сумел вернуть должок обидчику в этом плей-офф.







Кормил из кубка собак и лошадей

Будучи игроком, Пратт два раза выигрывал Кубок Стэнли. И вот какая ирония — делал он это по разу с «Колорадо» (2001) и «Тампой» (2004). Впрочем, полноценным он считает только чемпионство с «Лайтнинг». Всему виной Боб Хартли, который всю весну держал его в статусе седьмого защитника, не дав сыграть в чемпионском плей-офф.

Куда более весомый вклад канадец внес в золотую команду Джо Тортореллы. В решающей серии с «Калгари» он персонально опекал праймового Джерома Игинлу, а в финале конференции против «Филадельфии» вместе с Кори Саричем прикрыл тройку Леклер — Примо — Реник. Да, за 20 кубковых матчей Пратт так и не набрал очков. Зато по итогам плей-офф Нолан стал лучшим по количеству заблокированных бросков и прослыл любимчиком Тортса, всегда ценившего пахоту больше таланта.

«Кубок Стэнли с «Тампой» значит для меня больше. И празднование получилось более веселым. Вся семья, друзья, знакомые, соседи — несколько сотен человек. Отличная вечеринка! Потом я возил кубок в детский госпиталь. Напоследок я покормил из Кубка Стэнли своих собак и лошадей. Было весело. Но больше всего мне запомнилось, как мы вместе с родителями, братьями и парой близких друзей сидели и читали фамилии, выгравированные на нем. Более тысячи фамилий. Это был тихий и очень важный момент. Ты смотришь на него и не можешь поверить своим глазам, когда видишь на нем свое имя», — вспоминал защитник.

Нолан Пратт. скриншот из видео

Истории из Хабаровска

В России никто не знает помощника Беднара так хорошо, как болельщики «Амура». Отыграв сезон за «Баффало» и недобрав совсем чуть-чуть до отметки в 600 матчей в НХЛ, Пратт в 2008-м улетел доигрывать последние сезоны на Дальний Восток, исколесив за два года вдоль и поперек просторы не так давно образованной КХЛ.

Однако, кажется, в Хабаровске человека с чемпионским перстнем использовали не совсем по назначению. Практически сразу тренеры «Амура» засунули Пратта в первую спецбригаду большинства и чуть позже искренне удивлялись, почему энхаэловский мастер не набирает кучу очков.

«В «Амуре» от него однозначно была польза. Он приехал к нам после сезона в «Баффало». Ему было 33, и с точки зрения физических кондиций к нему вопросов не возникало. К тому же он профессионал с энхаэловским подходом к тренировкам и питанию. Так что для ребят в раздевалке общение с ним многое дало. Это были 2008-2009 годы — тогда в КХЛ ещё мало кто следил за питанием и режимом так, как это происходит сейчас.

Другое дело, что его стиль игры, как показалось, был заточен именно под маленькие площадки. Он же в финале Кубка Стэнли персонально отвечал за опеку Игинлы. А у нас, на больших площадках, ему поначалу не хватало мобильности. Но потом он перестроился и за счет грамотной позиционной игры вышел на вполне приличный уровень. Главное, что запомнилось от его игры, — это его спокойствие. Он даже ошибался уверенно.

Я бы не сказал, что в Хабаровске его пытались переформатировать. Скорее тренеры на его счет думали так: «Раз у тебя за 600 матчей в НХЛ, то ты должен уметь все. А раз ты канадец, то будь добр раскалывать все живое». А Нолан играл позиционно, силовыми, скажем так, не злоупотреблял. Грамотно подкатывался и «перекрывал кислород». На большинство его действительно выпускали. Но было очевидно, что это не совсем его история, — не помню от него мощнейших щелчков или супертонких передач. Хотя картины в большинстве он не портил. Но здесь надо учитывать, что мы говорим про два не самых удачных сезона в истории «Амура».

Очень приятный мужик в жизни. Спокойный, рассудительный, абсолютно неконфликтный. Когда стал тренером, мы вообще не удивились", — вспомнил хабаровский этап Пратта в разговоре с «СЭ» пресс-атташе «Амура» Алексей Чечелев.

Если верить экс-защитнику «Колорадо» Никите Задорову, за два года у Пратта не было никакого дискомфорта от жизни в Хабаровске, кроме бесконечных перелетов по всей необъятной. А вот русский холодец, по словам Чечелева, ему не очень понравился:

«Зимой была пауза в чемпионате, и в этот момент я решил сводить легионеров в ресторан, чтобы познакомить их с русской едой. Ребята все время меня спрашивали, что такое русская кухня, потому что на командных обедах они ели только борщ.

Я повел их в ресторан «Русский». Нам сразу принесли то ли хреновуху, то ли самогон. Мы выпили и начали заказывать блюда: пироги, пирожки, что-то еще. Помню, что парни сломались на холодце. Когда его принесли, Нолан резко стал фиолетово-зеленого цвета. Он сразу встал и сказал: «Я это есть не буду». Первым его попробовал Мэтт Мерли. Отколол кусочек, макнул в горчицу и говорит: «Блин, ну, в принципе, неплохо». Нолан тоже попробовал, но ему что-то не очень понравилось.

А закончился вечер так. Мы сидим едим, и тут нам приносят графин с водкой. Все удивленно посмотрели на него, потому что мы его не заказывали. И тут официантка говорит: «Это вам поставили ребята с соседнего столика. Они болельщики «Амура», которые узнали вас. После этого Петя Нюландер встал и сказал: «Все! Я поехал домой!»

Джаред Беднар и Нолан Пратт. Colorado Avalanche

Как изменилась защита «Колорадо»?

Наладил ли Пратт защиту «Эвеланш»? Однозначно. Да, первый сезон его тандем с Беднаром провалил. Однако он практически полностью ушел на полноценное знакомство с игроками клубной вертикали, адаптацию команды к собственным требованиям и детальное погружение в новую игровую модель, построенную на скорости и непрекращающемся движении.

Можете убедиться, как от сезона к сезону ключевые показатели обороны «Эвеланш» вышли на приемлемый для команды-претендента уровень. Каких-то удивительных цифр здесь нет. Но с ними можно и нужно бороться за Кубок Стэнли.

Оборона «Колорадо» при Нолане Пратте. Фото «СЭ»

Отдельная история — игра в меньшинстве. При Руа «Колорадо» просто решетили в формате «4 на 5». С Праттом же «Лавины» уже во втором сезоне вошли в топ-5 лиги по нейтрализации спецбригад соперника. Сам Нолан признается, что пытается донести до игроков простую мысль: игра в меньшинстве — это привилегия, которой каждый член оборонительной четверки должен гордиться:

«В тренировочном лагере я всегда стараюсь говорить о том, что игроки должны испытывать гордость и страсть, когда выходят играть в меньшинстве. Нейтрализация большинства соперника — это одна из величайших миссий. Вы защищаетесь, гоняетесь за шайбой и блокируете броски. Вам нужно, чтобы у игроков была страсть, и я пытаюсь привить это игрокам».

Причем меньшинство «Колорадо» построено плюс-минус на тех же принципах, что и игра без шайбы в чужой зоне: активная игра по всему периметру зоны, постоянное общение, грамотная передача игрока от опекуна к опекуну и качественная работа клюшкой.

Отличает Пратта и то, что при всей своей игроцкой дубовости он старается поощрять креатив и нестандартные решения своих защитников. Без такого подхода Кэйл Макар и Сэм Жирар точно не вышли бы так рано на свою проектную мощность. Рамки, безусловно, есть. Но они настолько широко раздвинуты, что спокойно позволяют реализовывать техничным парням весь атакующий потенциал. Чем не один из скрытых героев нынешнего «Колорадо»?