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Сегодня, 07:00

«Что было в руках, тем и ударил». Как канадский тафгай получил рекордную для НХЛ дисквалификацию

Галина Глазко
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Хоккеист Крис Саймон.
Крис Саймон.
Фото Getty Images
Индеец Крис Саймон явно не был эталоном хорошего поведения во время карьеры в НХЛ.

Канадский хоккеист Крис Саймон, который имеет корни от индейского племени оджибва, известен в России по выступлениям в московском «Динамо», «Витязе» и «Металлурге» из Новокузнецка. Однако популярность этот тафгай получил намного раньше — в НХЛ, и во многом из-за своей грубой игры.

25-матчевая дисквалификация

8 марта 2007 года в матче регулярного чемпионата игрок «Рейнджерс» Райан Холлвег применил грубый силовой прием на Саймоне, который тогда играл за «Айлендерс». Холлвег даже не был удален за свои действия, что вывело из себя Криса, уже имевшего славу из-за своих выходок на льду. Форвард «Айлендерс» со всей злостью ударил клюшкой соперника прямо в лицо. Холлвег успел подставить плечо, благодаря чему избежал сильной травмы.

Сам Саймон так пояснял свой поступок: «Он меня ударил сзади, и я врезался в борт. Мне было очень больно. В том эпизоде шайба шла ко мне, и я сосредоточился на ней, но неожиданно получил удар! Я обернулся и увидел, что Холлвег готовится бить меня еще раз. И что мне оставалось делать в таком случае? Что было в руках, тем я и ударил. Да и вы бы тоже ударили».

Правда, позже нападающий раскаялся и взял свои слова обратно: «Посмотрев видеоповтор этого момента, я испытал отвращение. Мне бы хотелось принести извинения Райану, фанатам, клубу и всей лиге. Честно, я плохо помню тот эпизод, кроме того, я был вне себя в момент игры и после матча долго не мог прийти в нормальное состояние».

Крис САЙМОН Крис Саймон: на рыбалку с Кубком Стэнли

За удар клюшкой по голове Саймона дисквалифицировали на 25 матчей, что на тот момент стало рекордом для НХЛ.

В результате тафгаю пришлось пропустить весь регулярный чемпионат, плей-офф, да еще и пять игр следующего сезона. Помимо этого, он заплатил штраф в размере почти 80 тысяч долларов.

При этом Холлвег отмечал, что не требует наказания для соперника: «Поступок Саймона мне не нравится, но мне не до разбирательств. Я полностью сосредоточен на подготовке к плей-офф».

Хоккеист Крис Саймон.
Фото Getty Images

Новый скандал

Казалось бы, что такая громкая история должна была научить Саймона сдерживать свои эмоции на льду, но нет...

Практически сразу после отбытия дисквалификации, в декабре 2007 года, разъяренный Крис наступил коньком на ногу финскому игроку «Питтсбурга» Яркко Рууту. Чудом удар пришелся не на саму ногу, а на конек. В противном случае последствия могли быть плачевными для финского хоккеиста: от перелома до разрыва сухожилий.

После второй громкой истории канадский хоккеист перешел в «Миннесоту», где доиграл до конца сезона. Из-за своей репутации Крис не получил больше никаких предложений, поэтому принял решение попробовать себя в КХЛ, где в подобные скандальные истории, если не считать драки в «Витязе», уже не попадал.

Крис Саймон
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Второй раунд Счет в серии
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
1. Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
2. Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
3. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
4. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
0 - 0
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
0 - 0
1. Вегас - Эдмонтон
0 - 0
2. Вегас - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Вегас
0 - 0
4. Эдмонтон - Вегас
0 - 0
0 - 0
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
0 - 0
1. Даллас - Сиэтл
0 - 0
2. Даллас - Сиэтл
0 - 0
3. Сиэтл - Даллас
0 - 0
4. Сиэтл - Даллас
0 - 0
0 - 0
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 0
1. Торонто - Флорида
0 - 0
2. Торонто - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Торонто
0 - 0
4. Флорида - Торонто
0 - 0
0 - 0
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
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3. Рейнджерс - Нью-Джерси
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1 - 3
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6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
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4 - 5
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Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
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2 - 4
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Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
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2 - 3
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1 - 4
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Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
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1. Каролина - Айлендерс
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Нью-Джерси – Рейнджерс
4 : 0
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Вратари (КН)
И О
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 6 12
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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Мэттью Ткачак

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Флорида

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И Г
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 7 7
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 6 7
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

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И КН
Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

 5 1.38
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 6 2.01
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