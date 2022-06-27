Рекорды Кучерова и Василевского, кино от Ничушкина. Итоги Кубка Стэнли

Игорь Рабинер — о победе «Колорадо»

Команда Джареда Беднара выиграла Кубок Стэнли абсолютно по делу. В нюансах что-то (в частности, засчитанный гол «Эвеланш» в овертайме четвертого матча, притом что на льду было шесть игроков команды) могло сложиться иначе, но и в плей-офф в целом, и в финальной серии в частности «Лавины» были более цельными и сбалансированными. И даже преимущество во вратарской линии «Молний» не помогло, хотя Андрей Василевский доказал, что он сильнее Кемпера, и в шестом матче снова тащил, тащил, тащил...

Тащил начиная с первой смены, когда Маккиннон дважды расстреливал его в упор. Вот как так можно начинать шестой, решающий матч на своем льду, когда ты не имеешь права на осечку, что в первой же смене главная звезда соперника выходит «один в ноль», бросает, да еще и получает шанс на беспрепятственное добивание?!

Но мне кажется стереотипом известное утверждение, будто Кубок Стэнли выигрывают вратари. При прочих равных — да. Но еще два кубка «Детройта» Скотти Боумэна с абсолютно заурядным Крисом Осгудом в воротах доказали: если команда на голову выше других, то вратарь-середняк триумфу не помеха. Сейчас — та же история.

А другая история, как Никите Кучерову сервисмен за полминуты до конца не успел своевременно заменить клюшку и Никита в ответ швырнул перчатку, тоже говорит об общей разбалансированности «Тампы» — с чемпионом, да еще и в таких матчах, подобных вещей не может происходить в принципе.

С другой стороны, эти эмоции Кучерова, как и Василевского, также бросавшегося амуницией, только уже в подтрибунном помещении, показывают, как же они хотели выиграть; насколько у них сохранился голод до титула после двух предыдущих побед. У их партнеров, без сомнений, тоже — иначе они не дошли бы до финала. И это потрясающе. Но другая команда просто оказалась лучше.

Рекорды Кучерова и Василевского — не гарантия победы

Гол Кучерова в пятом матче тем не менее вывел его на первое место по очкам в финалах Кубка Стэнли среди российских хоккеистов всех времен. В четырех решающих сериях Куч набрал 20 (6+14) очков и опередил Сергея Федорова, у которого тоже в четырех финалах 19 очков. У Евгения Малкина — 18, а вот дальше — пропасть: у Сергея Брылина и Сергея Зубова, которые делят 4-5-е места — по девять.

Победа Василевского для него стала 48-й за три кубковых года подряд. Это рекорд, который никому другому невозможно побить (только повторить), поскольку в это число включены две победы в плей-ин 2020 года. Вот только 49-ю, которая уже стала бы достижением на все времена, Андрею одержать не удалось, как он ни старался.

Кучеров провел очень достойный плей-офф, набрал 27 очков (он лишь один из трех игроков в истории лиги, кому удалось набрать 25+ три года подряд), выдал целый ряд шедевров. Да и в шестой игре активно поучаствовал в единственном голе своей команды: если бы он за воротами не выиграл борьбу у Маккиннона, ничего бы не было, хоть передачу ему почему-то не записали.

Но в целом в финале это не был Кучеров в его оптимальном состоянии. Можно говорить, что в третьем периоде при выходе «два в один» Перри не очень удобно ему отдал, а потом при броске в касание в ближний удачно сыграл Кемпер; но, когда Куч в топе, помешать ему не может ничто.

А здесь, конечно, не хватило рядом Пойнта. Атака и большинство «Тампы» в серии были далеки от тех, которые должны быть, чтобы обыграть ТАКОЕ «Колорадо».

И в противостоянии топ-защитников то же самое — Макар превзошел Хедмана и заслуженно получил «Конн Смайт». 29 очков у защитника — это же фантастика какая-то! Спецбригады «Колорадо» были лучше, в овертаймах «Лавины» выиграли оба раза... В общем, о чем тут спорить?

Валерий Ничушкин (в центре). Фото USA Today Sports

Легенды «Айлендерс» умирают, но их достижение уже 42 года никто не может повторить

Тем не менее «Лайтнинг» тоже заслуживает только добрых слов. За последние 30 лет до «Тампы» только два клуба НХЛ брали Кубок Стэнли дважды подряд — «Детройт» в 1997-м и 1998-м, а также «Питтсбург» в 2016-м и 2017-м. Как они выступили на третий год? И те, и другие проиграли во втором раунде 2-4 самым принципиальным соперникам: «Ред Уингз» — «Колорадо», «Пингвинз» — «Вашингтону».

Тем круче воспринимается нынешний выход «Лайтнинг» в финал (проигранный, кстати, тоже 2-4). Несмотря на поражение, это выдающееся достижение. Джон Купер и его игроки — большие молодцы.

Обратим внимание на стабильность состава. Все три финала играли: вратарь Василевский, защитники Хедман, Макдона, Черняк, Сергачев, Рутта, форварды Кучеров, Стэмкос (пусть в первом только отметился, но все равно забил), Палат, Пойнт, Сирелли, Киллорн, Марун. 13 человек!

А последней командой, бравшей три кубка подряд — даже четыре, — остаются «Айлендерс» с 1980-го по 1984-й год. Двое из числа их главных звезд — Майк Босси и Кларк Гиллис (он же Жиль) — умерли в этом году. А достижение их все живет. Даже «Эдмонтону» Гретцки и Ко хет-трик не удавался!

У «Тампы» был большой шанс вылететь от «Торонто» еще в первом раунде; она горела 0:2 «Рейнджерс» в финале конференции, а потом был овертайм третьей игры, и клубу с Манхэттена не хватило опыта, чтобы довести эту серию до победы. «Колорадо» ни разу в этом Кубке не оказывался в таком положении; он в плей-офф вообще проиграл всего четыре матча — по два «Сент-Луису» и «Тампе», причем ни разу не уступал в сериях и даже 2-2 не было; вторые победы и «Блюз», и «Лайтнинг» одерживали при 1-3, а «Нэшвилл» с «Эдмонтоном» вообще были выметены подчистую.

«Тампа» начинала серии с 0:5 от «Торонто» и 2:6 от «Рейнджерс», а чего стоит 0:7 от «Колорадо» во втором матче после проигрыша первого. У «Эвеланш» было лишь два поражения больше чем в одну шайбу — 1:4 во втором матче с «Сент-Луисом» (с голом в пустые, то есть тоже все до конца не было ясно) и 2:6 в третьем с «Тампой».

Просто сравните. «Колорадо»: 16 побед, 4 поражения, соотношение забитых и пропущенных шайб 85-55. «Тампа»: 14 побед, 9 поражений, 67-61.

Андрей Василевский. Фото USA Today Sports

Тренд Кубков Стэнли — тренерская и менеджерская стабильность

Все произошло так, как и должно было. И «Колорадо» во главе с генеральным менеджером и экс-капитаном Джо Сакиком и главным тренером Беднаром долго и последовательно к этому шло. Браво, «Эвеланш»!

Вообще тренерская и менеджерская стабильность — главный тренд последних обладателей Кубка Стэнли.

Джон Купер, главный тренер «Тампы», в 2020 году выиграл свой первый кубок в седьмом полном сезоне во главе «Молний». Джаред Беднар, нынешний триумфатор, победивший Купера, возглавляет «Лавины» шесть лет. Учитесь терпению, боссы клубов из разных видов спорта по всему миру, в том числе и в России!

Сакик, генеральный менеджер «Колорадо», занимает свою должность восемь лет. Жюльен Брисбуа возглавил «Тампу» в сентябре 2018-го, за два года до первого кубка, но он с 2010-го был ассистентом Стива Айзермана и унаследовал должность по его рекомендации после того, как Айзерман ушел из «Лайтнинг» по собственному желанию.

Таким образом, к первому кубку Брисбуа работал на руководящей должности в клубе десять лет. То есть и здесь мы вправе говорить о стабильности, последовательности и преемственности.

А теперь — о нашем единственном на этот раз обладателе кубка, который тоже стал рекордсменом. Его четыре шайбы в финале — дележка рекорда «Колорадо» с его же нынешним генменеджером Сакиком и Алексом Тэнгуэем. А ведь был еще голевой пас в овертайме первого матча и отмененная шайба в третьем!

Амплитуда Ничушкина

Одно из самых сильных впечатлений финала — как Валерия Ничушкина увозили с Amalie Arena на тележке. И это был не прикол, а травма. Кататься, биться, атаковать, защищаться на льду он мог. Ходить вне его — уже нет. Фото его синей, без сомнений, сломанной стопы объяснило почему. И тем не менее он сообладатель рекорда «Колорадо» в финалах по голам!

История Ничушкина — чистое кино. Размах, амплитуда его взлетов и падений — максимальные. Кажется, у него ничего не бывает средним. Или вершина, или дно. Вот он в 17 выдает феерический сезон в «Тракторе», и его хотят выдернуть на ЮЧМ в Сочи прямо с финала Кубка Гагарина, что вызывает грандиозный скандал. В итоге он летит на личном чартере президента КХЛ Медведева сразу после финала.

«Даллас» драфтует его в первом раунде, Вэл сразу туда едет, резво стартует, и даже Ягр пророчит ему звездное будущее.

В 18 лет его берут на Олимпиаду в Сочи. И он в фирменном стиле, мощно заложив корпус с края и не заметив защитников с вратарем, забивает Словении. Его земляка Кузнецова на те Игры не взяли, а о Панарине в этом контексте никому тогда и в голову не приходило думать.

Перед вторым сезоном Sports Illustrated включает Биг Вэла в тройку самых многообещающих хоккеистов НХЛ. И тут — серьезная травма. Начало падения, которое продолжается в третьем сезоне, когда главный тренер «Далласа» Линди Рафф на него рассчитывал мало. А ведь то был контрактный сезон.

В его конце мы поговорили. Под красноречивым заголовком «В «Далласе» устал биться лбом в стенку. Шишка — километровая!» Валеру невозможно было остановить — в раздевалке после игры общались 20 минут!

Я сопереживал ему еще с первого сезона в НХЛ, когда мы познакомились. Но в тот момент подумалось: что-то пошло не так. Взять хотя бы классические для российских хоккеистов, у которых не идет, упреки тренеру в недостаточном игровом времени.

Новый контракт с «Далласом» Ничушкин не подпишет. В 21 уедет в ЦСКА. Следующий гол в НХЛ он забьет больше ТРЕХ лет спустя, в ноябре 2019-го!

Падение продолжалось — и у армейцев Ничушкин стал равным среди равных. А как обидно ему было, когда еще прокатили мимо Пхенчхана, причем не тренеры, а МОК, почему-то «зарубивший» Валерия и еще некоторых — например, Плотникова.

Но и это было еще не дно.

После двух сезонов в ЦСКА он вернулся в «Даллас», у него ничего не получилось, а заодно пошла разгоняться ТА САМАЯ СЕРИЯ — в 50 матчах регулярки-2018/19 не забил ни гола.

И когда все уже думали, что Биг Вэлу место в КХЛ, он вдруг подписался с «Колорадо» с его мощнейшей линией атаки. Люди только у виска покрутили.

Еще три месяца для публики он оставался мемом, все не мог забить, но с каждой неделей Джаред Бернар лепил из него полезного хоккеиста. Уже другого, чем раньше, прежнего функционала было недостаточно, но игрок как губка впитывал новый. И уже приносил «Лавинам» пользу и получал неплохое время, когда наконец забил. И гора с плеч.

Нынешний, контрактный, сезон стал для него лучшим по всем параметрам — и теперь Сакику, поверившему в него, когда не верил никто, придется или дать Ничушкину отличные деньги, или отпустить на все четыре стороны. А там за ним очередь выстроится.

Амплитуда Ничушкина — хоть термин такой выдумывай! Вчера ты не мог забить 91 матч подряд и был одной ногой в КХЛ навсегда, а сегодня уничтожаешь в финале Кубка саму «Тампу». И не только забиваешь, но и возглавляешь убийственный форчек, который не позволяет защитникам «Молний» спокойно дышать в своей зоне. Именно так Биг Вэл организовал гол в овертайме первого матча.

В 1996 году «Колорадо» впервые выигрывало Кубок тоже с 13-м номером из России, мощным краем по имени Валерий. Каменский. Голы раннего Ничушкина, резавшего углы и ставившего корпус, были удивительно похожи на такие же голы-проходы молодого Каменского.

Тогда «Колорадо» в финале тоже играло с командой из Флориды — только «Пантерз». И тоже выиграло второй матч с разностью в семь шайб — только 8:1. «Флорида» сломалась, серия оказалась сухой — 4-0. «Тампа» оказалась менее покладистой, но все равно уступила.

В перерождение Ничушкина не поверить уже невозможно. И, наверное, 27-летний Вэл сейчас посмеется, вспомнив, как в 21 обвинял во всех проблемах Раффа. Ведь у его коллеги Беднара Валерий стартовал с куда худших позиций. Но доказал ему, а главное — себе, что в спорте можно выбраться из любого дерьма. Если очень этого хотеть, а не складывать лапки с грустным вздохом: «Они не дали мне шанса».

Шанс ты можешь дать себе только сам. А все остальные — лишь помочь ему реализоваться.