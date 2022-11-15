Форвард «Сент-Луиса» набрал два очка в игре с «Колорадо».

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Сент-Луис» — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Голы: Рантанен — 11 (Маккиннон, Макар), 31:29 — 1:0. Томас — 3 (Бучневич, Тарасенко), 33:49 — 1:1. Саад — 3 (О'Райлли, Парэйко), 38:59 — 1:2. Кайру — 5 (бол., Томас, Бучневич), 40:13 — 1:3. Лехконен — 4 (бол., Рантанен, Макар), 43:02 — 2:3.

Вратари: Георгиев (58:49) — Биннингтон.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 46 (17+12+17) — 39 (11+15+13).

Наши: — - Александров (8.09/1/0), Барбашев (13.00/2/-1), Бучневич (18.38/2/+1), Тарасенко (16.54/3/+1).

15 ноября. Денвер. Ball Arena.

«Сент-Луис» в гостях одержал волевую победу над «Колорадо» и убедил в том, что выходит из кризиса. Шесть очков в трех последних матчах — это очевидный повод для оптимизма. В начале чемпионата команда рухнула на дно турнирной таблицы, потерпев восемь поражений подряд. Эти результаты воспринимались как большая сенсация, поскольку перед стартом сезона шансы «Блюз» побороться за титул оценивались достаточно высоко.

В последнем плей-офф только травма основного вратаря Джордана Биннингтона, в которого грязно врезался нападающий «Колорадо» Назем Кадри, помешала «Сент-Луису» навязать борьбу будущему обладателю Кубка Стэнли. Голкипер был взбешен и после той игры метнул в обидчика бутылкой с водой, когда тот давал интервью телевизионщикам. Плохие эмоции остаются в памяти надолго. Кадри летом ушел в «Калгари», но трибуны в Денвере встретили Биннингтона тепло. Тот справился с давлением и выдал свой лучший матч в чемпионате, отразив 45 бросков. В концовке третьего периода гости после удалений Джастина Фолка и Павла Бучневича почти две минуты оборонялись втроем против пятерых, а потом шестерых игроков соперника. Биннингтон не дал забить Кейлу Макару.

С начала встречи «Колорадо» завладел преимуществом, но долгое время не мог забить блестяще игравшему вратарю «Блюз». Чего стоит только промах форварда четвертого звена Драйдена Ханта, не попавшего в пустые ворота с метра!

Только лидерам «Эвеланш» удалось организовать голевую атаку. Сумма мастерства у Нэйтана Маккиннона, Микко Рантанена и Макара невероятная. Быстрая атака получилась отличной. Шансов у Биннингтона отбить шайбу не было — настолько идеальным получился кистевой бросок у Рантанена.

«Сент-Луис» обладает шикарным подбором игроков в линии атаки, но в нынешнем чемпионате в среднем пока забивает меньше всех в лиге. Команде на фоне «Колорадо» не хватает скорости, а на своем уровне впереди играл только Павел Бучневич. Его голевая передача под выход «один в ноль» для Роберта Томаса вышла отменной.

«Сент-Луис» действовал терпеливо и грамотно, понимая, что игроки «Эвеланш» не могут носиться как угорелые весь матч. К своим шансам гости относились бережно. Сначала выйти вперед им помог рикошет от клюшки Макара, а затем они очень быстро реализовали большинство в начале третьего периода. Сделать это удалось нетипичным образом в результате быстрой атаки с участием Бучневича.

Череповчанин был самым эффективным полевым игроком «Сент-Луиса», отметившись несколькими полезными действиями, которые не попадают в итоговый протокол, но хорошо оцениваются специалистами. На его фоне Владимир Тарасенко смотрелся менее заметно, что легко объяснить общим состоянием команды. Она только начала приходить в себя после неудач на старте. Свое преимущество в матче ей удалось удержать уверенно. «Колорадо» забил только раз — красивый гол соорудили два финна, Рантанен и Арттури Лехконен.