Русский нападающий выводит свою команду из кризиса. У Бучневича — лучший матч в сезоне
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Сент-Луис» — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Голы: Рантанен — 11 (Маккиннон, Макар), 31:29 — 1:0. Томас — 3 (Бучневич, Тарасенко), 33:49 — 1:1. Саад — 3 (О'Райлли, Парэйко), 38:59 — 1:2. Кайру — 5 (бол., Томас, Бучневич), 40:13 — 1:3. Лехконен — 4 (бол., Рантанен, Макар), 43:02 — 2:3.
Вратари: Георгиев (58:49) — Биннингтон.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 46 (17+12+17) — 39 (11+15+13).
Наши: — - Александров (8.09/1/0), Барбашев (13.00/2/-1), Бучневич (18.38/2/+1), Тарасенко (16.54/3/+1).
15 ноября. Денвер. Ball Arena.
«Сент-Луис» в гостях одержал волевую победу над «Колорадо» и убедил в том, что выходит из кризиса. Шесть очков в трех последних матчах — это очевидный повод для оптимизма. В начале чемпионата команда рухнула на дно турнирной таблицы, потерпев восемь поражений подряд. Эти результаты воспринимались как большая сенсация, поскольку перед стартом сезона шансы «Блюз» побороться за титул оценивались достаточно высоко.
В последнем плей-офф только травма основного вратаря Джордана Биннингтона, в которого грязно врезался нападающий «Колорадо» Назем Кадри, помешала «Сент-Луису» навязать борьбу будущему обладателю Кубка Стэнли. Голкипер был взбешен и после той игры метнул в обидчика бутылкой с водой, когда тот давал интервью телевизионщикам. Плохие эмоции остаются в памяти надолго. Кадри летом ушел в «Калгари», но трибуны в Денвере встретили Биннингтона тепло. Тот справился с давлением и выдал свой лучший матч в чемпионате, отразив 45 бросков. В концовке третьего периода гости после удалений Джастина Фолка и Павла Бучневича почти две минуты оборонялись втроем против пятерых, а потом шестерых игроков соперника. Биннингтон не дал забить Кейлу Макару.
С начала встречи «Колорадо» завладел преимуществом, но долгое время не мог забить блестяще игравшему вратарю «Блюз». Чего стоит только промах форварда четвертого звена Драйдена Ханта, не попавшего в пустые ворота с метра!
Только лидерам «Эвеланш» удалось организовать голевую атаку. Сумма мастерства у Нэйтана Маккиннона, Микко Рантанена и Макара невероятная. Быстрая атака получилась отличной. Шансов у Биннингтона отбить шайбу не было — настолько идеальным получился кистевой бросок у Рантанена.
«Сент-Луис» обладает шикарным подбором игроков в линии атаки, но в нынешнем чемпионате в среднем пока забивает меньше всех в лиге. Команде на фоне «Колорадо» не хватает скорости, а на своем уровне впереди играл только Павел Бучневич. Его голевая передача под выход «один в ноль» для Роберта Томаса вышла отменной.
«Сент-Луис» действовал терпеливо и грамотно, понимая, что игроки «Эвеланш» не могут носиться как угорелые весь матч. К своим шансам гости относились бережно. Сначала выйти вперед им помог рикошет от клюшки Макара, а затем они очень быстро реализовали большинство в начале третьего периода. Сделать это удалось нетипичным образом в результате быстрой атаки с участием Бучневича.
Череповчанин был самым эффективным полевым игроком «Сент-Луиса», отметившись несколькими полезными действиями, которые не попадают в итоговый протокол, но хорошо оцениваются специалистами. На его фоне Владимир Тарасенко смотрелся менее заметно, что легко объяснить общим состоянием команды. Она только начала приходить в себя после неудач на старте. Свое преимущество в матче ей удалось удержать уверенно. «Колорадо» забил только раз — красивый гол соорудили два финна, Рантанен и Арттури Лехконен.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|15
|12
|3
|24
|2
|Айлендерс
|17
|11
|6
|22
|3
|Каролина
|16
|10
|6
|21
|4
|Рейнджерс
|17
|8
|9
|19
|5
|Филадельфия
|15
|7
|8
|16
|6
|Вашингтон
|17
|7
|10
|16
|7
|Питтсбург
|15
|6
|9
|15
|8
|Коламбус
|14
|4
|10
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|16
|14
|2
|28
|2
|Торонто
|16
|8
|8
|19
|3
|Тампа-Бэй
|15
|8
|7
|17
|4
|Детройт
|15
|7
|8
|17
|5
|Монреаль
|15
|8
|7
|17
|6
|Флорида
|15
|8
|7
|17
|7
|Баффало
|15
|7
|8
|14
|8
|Оттава
|15
|5
|10
|11
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|14
|9
|5
|19
|2
|Даллас
|15
|9
|6
|19
|3
|Колорадо
|14
|8
|6
|17
|4
|Миннесота
|15
|7
|8
|16
|5
|Чикаго
|15
|6
|9
|15
|6
|Аризона
|15
|6
|9
|13
|7
|Нэшвилл
|15
|6
|9
|13
|8
|Сент-Луис
|14
|6
|8
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|16
|13
|3
|26
|2
|Лос-Анджелес
|18
|10
|8
|21
|3
|Сиэтл
|16
|8
|8
|19
|4
|Эдмонтон
|16
|9
|7
|18
|5
|Калгари
|15
|7
|8
|16
|6
|Сан-Хосе
|17
|5
|12
|13
|7
|Ванкувер
|16
|4
|12
|11
|8
|Анахайм
|15
|4
|11
|9
|15.11
|01:00
|
Оттава – Айлендерс
|2 : 4
|15.11
|04:30
|
Калгари – Лос-Анджелес
|6 : 5
|15.11
|04:30
|
Чикаго – Каролина
|0 : 3
|15.11
|05:00
|
Колорадо – Сент-Луис
|2 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|32
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|28
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|14
|25
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|15
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|16
|12
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|16
|12
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|9
|1.80
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|13
|1.96
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|11
|2.08