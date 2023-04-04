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Сегодня, 17:30

Капризов не играет уже месяц. Что с ним и когда Кирилл вернется?

Отдел хоккея «СЭ»
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Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов
Кирилл Капризов.
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Он уже начал кататься.

Падение главной звезды «Миннесоты» Кирилла Капризова в матче с «Виннипегом» выглядело устрашающим. Двухметровый защитник Логан Стэнли упал на ногу Капризову, и российский нападающий не играет уже около месяца. Когда он сможет помочь команде, точно неизвестно.

За это время Капризов успел сходить на матч НБА, где баскетбольная «Миннесота Тимбервулвс» вручила ему свою майку. Вот только болельщики в соцсетях обсуждали не это, а оголенные лодыжки Кирилла. Поклонников смутил нездоровый синий цвет ног.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов
Кирилл Капризов.

«Это все из-за того, что он обрезает языки на своих коньках», — предположил один из пользователей под ником IrrelevantMNfan. «Похоже, у него не одна травма», — распереживался другой. Но опасения болельщиков не подтвердились — через пару дней после похода на баскетбол Капризов впервые после получения травмы вышел на лед.

«Капризов только что завершил 30-минутную тренировку на льду — первую после травмы в начале марта. Он не просто катался — он работал с клюшкой, бросал», — написал журналист The Athletic Джо Смит.

Кирилл Капризов. «Это катастрофа!» Капризов выбыл на месяц, и теперь его команда может не попасть в плей-офф

«Мы оценим его прогресс и решим, что делать. Что я надеюсь услышать в ближайшие дни? Что он готов играть. Все знают, что он надеется вернуться в строй как можно раньше. Очевидно, что мы хотим того же», — заявил главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон.

«Миннесота» до последнего продолжит бороться за лидерство в Центральном дивизионе — сейчас у команды Капризова и «Далласа» по 98 очков. У «Колорадо» — на два очка меньше, но при этом два матча в запасе. Появление Капризова должно помочь «Миннесоте» побороться с действующим чемпионом, но будут ли рисковать здоровьем лучшего игрока в «Уайлд» перед плей-офф?

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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«Питтсбург» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
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«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
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Талантливый нападающий два года назад оказался не нужен «Трактору». Теперь он делает дубль в НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 76 49 27 107
2 Нью-Джерси 77 48 29 104
3 Рейнджерс 77 45 32 101
4 Айлендерс 78 39 39 87
5 Питтсбург 77 38 39 86
6 Вашингтон 77 34 43 77
7 Филадельфия 76 29 47 71
8 Коламбус 76 24 52 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 77 60 17 125
2 Торонто 76 45 31 100
3 Тампа-Бэй 77 45 32 96
4 Флорида 77 39 38 85
5 Баффало 75 37 38 81
6 Оттава 77 37 40 80
7 Детройт 76 34 42 77
8 Монреаль 77 30 47 66
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 77 42 35 98
2 Миннесота 77 44 33 98
3 Колорадо 75 45 30 96
4 Виннипег 77 43 34 89
5 Нэшвилл 76 38 38 84
6 Сент-Луис 77 35 42 77
7 Аризона 78 27 51 67
8 Чикаго 76 24 52 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 77 48 29 103
2 Лос-Анджелес 77 45 32 100
3 Эдмонтон 77 45 32 99
4 Сиэтл 76 42 34 92
5 Калгари 77 36 41 87
6 Ванкувер 76 34 42 75
7 Сан-Хосе 76 22 54 59
8 Анахайм 77 23 54 56
Результаты / календарь
25.03
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6.04
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8.04
9.04
4.04 03:00
Миннесота – Вегас
 3 : 4 Б
4.04 03:30
Даллас – Нэшвилл
 5 : 1
4.04 05:00
Сиэтл – Аризона
 8 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 77 146
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 120
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 77 106
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 77 62
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 77 56
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 50
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 47 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 36 2.00
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

 24 2.22
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