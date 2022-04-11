Капризову остался один гол до исторического достижения. Но он уже в одном ряду с Овечкиным и Буре

Кирилл Капризов может побить рекорд Миннесоты по голам за сезон

Кирилл раззабивался весной — 18 голов из 42 с начала марта.

В матче против «Лос-Анджелеса» (6:3) Кирилл Капризов забил 42-й гол в сезоне и повторил снайперский рекорд «Миннесоты». Российский форвард повторил результаты словака Мариана Габорика и канадца Эрика Стаала, но в запасе у Кирилла есть еще 11 игр.

Лучшие снайперы «Миннесоты» за один сезон. Фото «СЭ»

18 из 42 голов Капризов забил в весенней части сезона. Чаще нападающего «Миннесоты» после 1 марта отличался только главный снайпер сезона — Остон Мэттьюс из «Торонто». Кстати, делящих третье место Мэтта Дюшена, Криса Крайдера и Элиаса Линдхольма новокузнечанин опережает на три шайбы.

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Капризов — пятый российский игрок, владеющий снайперским рекордом команды НХЛ. Помимо него, рекордами владеют Александр Могильный, Александр Овечкин, Илья Ковальчук и Павел Буре. Причем Русской Ракете принадлежат первые и вторые результаты в истории сразу двух клубов — «Ванкувера» и «Флориды».

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24-летний российский нападающий снова обновил рекорд «Миннесоты» по количеству очков за сезон. В 70 матчах он набрал 89 (42+47) баллов — на шесть больше, чем у многолетнего рекордсмена словака Мариана Габорика в сезоне-2007/08. Кстати, партнер Кирилла по звену Матс Зуккарелло с 72 (22+50) баллами занимает пятое место в истории, уступая, помимо Капризова и Габорика, только Брайану Ролстону и Эрику Стаалу.