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Сегодня, 15:50

Капризову остался один гол до исторического достижения. Но он уже в одном ряду с Овечкиным и Буре

Кирилл Капризов может побить рекорд Миннесоты по голам за сезон
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
Лучшие снайперы «Миннесоты» за один сезон.
Фото «СЭ»
Лучшие снайперы весны 2022 года.
Фото «СЭ»
Россияне в топ-3 лучших результатов в истории команды НХЛ.
Фото «СЭ»
Лучшие результаты игроков «Миннесоты» за сезон.
Фото «СЭ»
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Кирилл раззабивался весной — 18 голов из 42 с начала марта.

В матче против «Лос-Анджелеса» (6:3) Кирилл Капризов забил 42-й гол в сезоне и повторил снайперский рекорд «Миннесоты». Российский форвард повторил результаты словака Мариана Габорика и канадца Эрика Стаала, но в запасе у Кирилла есть еще 11 игр.

Лучшие снайперы «Миннесоты» за один сезон. Фото "СЭ"
Лучшие снайперы «Миннесоты» за один сезон.
Фото «СЭ»

18 из 42 голов Капризов забил в весенней части сезона. Чаще нападающего «Миннесоты» после 1 марта отличался только главный снайпер сезона — Остон Мэттьюс из «Торонто». Кстати, делящих третье место Мэтта Дюшена, Криса Крайдера и Элиаса Линдхольма новокузнечанин опережает на три шайбы.

Лучшие снайперы весны 2022 года. Фото "СЭ"
Лучшие снайперы весны 2022 года.
Фото «СЭ»

Капризов — пятый российский игрок, владеющий снайперским рекордом команды НХЛ. Помимо него, рекордами владеют Александр Могильный, Александр Овечкин, Илья Ковальчук и Павел Буре. Причем Русской Ракете принадлежат первые и вторые результаты в истории сразу двух клубов — «Ванкувера» и «Флориды».

Россияне в топ-3 лучших результатов в истории команды НХЛ. Фото "СЭ"
Россияне в топ-3 лучших результатов в истории команды НХЛ.
Фото «СЭ»

24-летний российский нападающий снова обновил рекорд «Миннесоты» по количеству очков за сезон. В 70 матчах он набрал 89 (42+47) баллов — на шесть больше, чем у многолетнего рекордсмена словака Мариана Габорика в сезоне-2007/08. Кстати, партнер Кирилла по звену Матс Зуккарелло с 72 (22+50) баллами занимает пятое место в истории, уступая, помимо Капризова и Габорика, только Брайану Ролстону и Эрику Стаалу.

Лучшие результаты игроков «Миннесоты» за сезон. Фото "СЭ"
Лучшие результаты игроков «Миннесоты» за сезон.
Фото «СЭ»
Кирилл Капризов
НХЛ
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 73 47 26 102
2 Рейнджерс 73 47 26 100
3 Питтсбург 74 42 32 94
4 Вашингтон 72 40 32 90
5 Айлендерс 71 33 38 75
6 Коламбус 73 34 39 74
7 Филадельфия 72 23 49 57
8 Нью-Джерси 72 25 47 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 72 51 21 108
2 Торонто 72 47 25 100
3 Тампа-Бэй 72 44 28 96
4 Бостон 72 45 27 95
5 Детройт 72 28 44 66
6 Баффало 74 26 48 63
7 Оттава 72 26 46 58
8 Монреаль 72 20 52 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 72 52 20 110
2 Миннесота 71 44 27 94
3 Сент-Луис 72 42 30 94
4 Нэшвилл 72 41 31 87
5 Даллас 72 41 31 86
6 Виннипег 73 34 39 79
7 Чикаго 72 24 48 59
8 Аризона 72 22 50 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 72 44 28 97
2 Эдмонтон 73 42 31 90
3 Лос-Анджелес 74 38 36 86
4 Вегас 73 40 33 84
5 Ванкувер 73 35 38 80
6 Анахайм 74 29 45 70
7 Сан-Хосе 71 29 42 67
8 Сиэтл 72 23 49 52
Результаты / календарь
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11.04 01:00
Каролина – Анахайм
 5 : 2
11.04 02:00
Чикаго – Даллас
 4 : 6
11.04 02:30
Оттава – Виннипег
 3 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 72 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 72 104
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 72 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 67 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 72 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 73 49
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 48 2.07
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 50 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 57 2.14
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