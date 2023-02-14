10-летний глухой хоккеист стал звездой сериала The Last of Us. «Вашингтон» выделил деньги на развитие мальчика
В субботу вышла пятая серия популярного сериала от HBO The Last of Us. Главным героем нового эпизода стал 10-летний глухой мальчик Сэм, который вместе с братом пытается покинуть город, полный вооруженных бандитов и зараженных.
Однако реальная история этого мальчика не менее интересна. Кейвонн Вудард действительно глухой, причем член семьи глухих в шести поколениях. Но, несмотря на недуг, он с большим интересом играет в хоккей.
Юный бомбардир и грант от «Вашингтона»
Кейвонн начал играть в хоккей с четырех лет, но заинтересовался этим видом спорта почти случайно. Родители устроили мальчику вечеринку на катке в честь дня рождения, и там он увидел ребят, бросающих шайбу. Видимо, зрелище так его впечатлило, что он попросил родителей отправить его на занятия.
Само собой, они сомневались. Потому что сами за хоккеем не следили и не были уверены, что темнокожие хоккеисты существуют. Отец Дуэйн очень хотел, чтобы сын играл в баскетбол. Сам он выступал за баскетбольные клубы спортивной ассоциации глухих. Однако мама Эйприл, сама игравшая в волейбол, настояла, чтобы мальчик хотя бы попробовал.
Дуэйн по итогу стал хоккейным фанатом и посещал все матчи сына. К сожалению, недолго. В феврале 2021 года он умер от рака.
Кейвонн выступает за команду «Боуи», в штате Мэриленд. Сейчас он там настоящая звезда по прозвищу Голливуд, которое получил за яркие празднования голов. Но поначалу играть было непросто из-за языкового барьера. Мальчик глухой и не может коммуницировать с окружающими обычным образом. Поэтому мама взяла проблему в свои руки и разрешила ее, обратившись к президенту команды Лори Джонсу. Эприл попросила предоставить команде переводчика с языка жестов, знакомого со спортом, чтобы он присутствовал во время матчей и тренировок.
И такой переводчик появился. Семье помог фонд Capital Impact Fund, который основал «Вашингтон Кэпиталз». Организация помогает детям с различными проблемами играть в хоккей. На Кейвонна в общей сложности было выделено 10 тысяч долларов. Из этих денег оплачивается переводчик, а также была переоборудована арена, на которой выступает «Боуи». Было установлено специальное освещение, чтобы юный Вудард знал об остановке игры, окончании смены, периода и прочем.
Раньше, чтобы сообщить что-то Кейвонну во время матча, требовалось бегать за ним и хлопать по плечу. Именно хлопать, не хватать, чтобы мальчик понимал разницу между нарушением правил и предупреждением от окружающих.
Тренер команды Крис Позерски называет Кейвонна своим лучшим бомбардиром и очень умным игроком. А сам мальчик не хочет бросать хоккей из-за съемок в сериалах и популярности и намерен стать первым глухим темнокожим игроком в НХЛ.
«Некоторые дети изучают язык жестов, чтобы помочь ему, или просто хотят больше общаться. Это вдохновляет», — рассказал Крис.
Как попал в популярный сериал
Кейвонн — обычный мальчик, совсем не актер. Ни на какие курсы он не ходил и попал в популярный сериал почти случайно. Продюсеры искали темнокожего актера от 7 до 12 лет, который свободно владел бы американским языком жестов. Но под такие критерии найти кандидата очень сложно, поэтому представители сериала дали клич в социальных сетях.
Там это объявление заметили друзья семьи Вудардов.
«Многие присылали мне это сообщение, и потом я просила его: «Кейвонн, не хочешь попробовать?» И он сказал: «Да». Он прошел прослушивание и через пару дней получил роль», — рассказала Эйприл.
Несколько месяцев мальчик провел на съемках сериала в Калгари. И даже там организаторы предоставили Кейвонну и его матери список ближайших катков, если тот захочет покататься или поиграть в хоккей между съемками. Правда, времени на это совсем не было.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|52
|34
|18
|76
|2
|Нью-Джерси
|52
|34
|18
|73
|3
|Рейнджерс
|53
|31
|22
|70
|4
|Вашингтон
|55
|28
|27
|62
|5
|Питтсбург
|52
|26
|26
|61
|6
|Айлендерс
|56
|27
|29
|60
|7
|Филадельфия
|55
|22
|33
|54
|8
|Коламбус
|53
|16
|37
|36
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|52
|39
|13
|83
|2
|Торонто
|54
|32
|22
|72
|3
|Тампа-Бэй
|52
|34
|18
|70
|4
|Флорида
|56
|27
|29
|60
|5
|Баффало
|52
|26
|26
|56
|6
|Детройт
|52
|24
|28
|56
|7
|Оттава
|52
|25
|27
|53
|8
|Монреаль
|53
|22
|31
|48
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|54
|30
|24
|70
|2
|Виннипег
|53
|33
|20
|67
|3
|Миннесота
|53
|28
|25
|61
|4
|Колорадо
|51
|28
|23
|60
|5
|Нэшвилл
|51
|25
|26
|56
|6
|Сент-Луис
|52
|24
|28
|51
|7
|Аризона
|54
|18
|36
|44
|8
|Чикаго
|51
|16
|35
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|54
|32
|22
|68
|2
|Лос-Анджелес
|55
|30
|25
|67
|3
|Сиэтл
|53
|30
|23
|65
|4
|Эдмонтон
|54
|30
|24
|65
|5
|Калгари
|54
|25
|29
|61
|6
|Ванкувер
|54
|21
|33
|46
|7
|Сан-Хосе
|54
|17
|37
|45
|8
|Анахайм
|54
|17
|37
|40
|14.02
|03:30
|
Оттава – Калгари
|4 : 3 ОТ
|14.02
|04:00
|
Миннесота – Флорида
|1 : 2 Б
|14.02
|04:00
|
Нэшвилл – Аризона
|2 : 4
|14.02
|06:00
|
Ванкувер – Детройт
|1 : 6
|14.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Баффало
|5 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|97
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|52
|79
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|52
|77
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|52
|38
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|52
|35
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|33
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|23
|2.17
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|40
|2.22