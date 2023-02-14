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10-летний глухой хоккеист стал звездой сериала The Last of Us. «Вашингтон» выделил деньги на развитие мальчика

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Кейвонн Вудард.
Команда Кейвонна Вударда.
Кейвонн Вудард.
Фото Кадр из сериала The Last of Us
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История, достойная экранизации.

В субботу вышла пятая серия популярного сериала от HBO The Last of Us. Главным героем нового эпизода стал 10-летний глухой мальчик Сэм, который вместе с братом пытается покинуть город, полный вооруженных бандитов и зараженных.

Однако реальная история этого мальчика не менее интересна. Кейвонн Вудард действительно глухой, причем член семьи глухих в шести поколениях. Но, несмотря на недуг, он с большим интересом играет в хоккей.

The Last of&nbsp;Us. Почему The Last of Us от HBO — это идеальный пример киноадаптации видеоигры

Юный бомбардир и грант от «Вашингтона»

Кейвонн начал играть в хоккей с четырех лет, но заинтересовался этим видом спорта почти случайно. Родители устроили мальчику вечеринку на катке в честь дня рождения, и там он увидел ребят, бросающих шайбу. Видимо, зрелище так его впечатлило, что он попросил родителей отправить его на занятия.

Само собой, они сомневались. Потому что сами за хоккеем не следили и не были уверены, что темнокожие хоккеисты существуют. Отец Дуэйн очень хотел, чтобы сын играл в баскетбол. Сам он выступал за баскетбольные клубы спортивной ассоциации глухих. Однако мама Эйприл, сама игравшая в волейбол, настояла, чтобы мальчик хотя бы попробовал.

Дуэйн по итогу стал хоккейным фанатом и посещал все матчи сына. К сожалению, недолго. В феврале 2021 года он умер от рака.

Кейвонн выступает за команду «Боуи», в штате Мэриленд. Сейчас он там настоящая звезда по прозвищу Голливуд, которое получил за яркие празднования голов. Но поначалу играть было непросто из-за языкового барьера. Мальчик глухой и не может коммуницировать с окружающими обычным образом. Поэтому мама взяла проблему в свои руки и разрешила ее, обратившись к президенту команды Лори Джонсу. Эприл попросила предоставить команде переводчика с языка жестов, знакомого со спортом, чтобы он присутствовал во время матчей и тренировок.

Кейвон Вудард. Фото Кадр из сериала The Last of Us
Кейвонн Вудард. Фото Кадр из сериала The Last of Us
Фото Кадр из сериала The Last of Us

И такой переводчик появился. Семье помог фонд Capital Impact Fund, который основал «Вашингтон Кэпиталз». Организация помогает детям с различными проблемами играть в хоккей. На Кейвонна в общей сложности было выделено 10 тысяч долларов. Из этих денег оплачивается переводчик, а также была переоборудована арена, на которой выступает «Боуи». Было установлено специальное освещение, чтобы юный Вудард знал об остановке игры, окончании смены, периода и прочем.

Раньше, чтобы сообщить что-то Кейвонну во время матча, требовалось бегать за ним и хлопать по плечу. Именно хлопать, не хватать, чтобы мальчик понимал разницу между нарушением правил и предупреждением от окружающих.

Тренер команды Крис Позерски называет Кейвонна своим лучшим бомбардиром и очень умным игроком. А сам мальчик не хочет бросать хоккей из-за съемок в сериалах и популярности и намерен стать первым глухим темнокожим игроком в НХЛ.

«Некоторые дети изучают язык жестов, чтобы помочь ему, или просто хотят больше общаться. Это вдохновляет», — рассказал Крис.

Команда Кейвона Вударда.
Команда Кейвонна Вударда.

Как попал в популярный сериал

Кейвонн — обычный мальчик, совсем не актер. Ни на какие курсы он не ходил и попал в популярный сериал почти случайно. Продюсеры искали темнокожего актера от 7 до 12 лет, который свободно владел бы американским языком жестов. Но под такие критерии найти кандидата очень сложно, поэтому представители сериала дали клич в социальных сетях.

Там это объявление заметили друзья семьи Вудардов.

«Многие присылали мне это сообщение, и потом я просила его: «Кейвонн, не хочешь попробовать?» И он сказал: «Да». Он прошел прослушивание и через пару дней получил роль», — рассказала Эйприл.

Несколько месяцев мальчик провел на съемках сериала в Калгари. И даже там организаторы предоставили Кейвонну и его матери список ближайших катков, если тот захочет покататься или поиграть в хоккей между съемками. Правда, времени на это совсем не было.

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ХК Вашингтон Кэпиталз
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 52 34 18 76
2 Нью-Джерси 52 34 18 73
3 Рейнджерс 53 31 22 70
4 Вашингтон 55 28 27 62
5 Питтсбург 52 26 26 61
6 Айлендерс 56 27 29 60
7 Филадельфия 55 22 33 54
8 Коламбус 53 16 37 36
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 52 39 13 83
2 Торонто 54 32 22 72
3 Тампа-Бэй 52 34 18 70
4 Флорида 56 27 29 60
5 Баффало 52 26 26 56
6 Детройт 52 24 28 56
7 Оттава 52 25 27 53
8 Монреаль 53 22 31 48
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 54 30 24 70
2 Виннипег 53 33 20 67
3 Миннесота 53 28 25 61
4 Колорадо 51 28 23 60
5 Нэшвилл 51 25 26 56
6 Сент-Луис 52 24 28 51
7 Аризона 54 18 36 44
8 Чикаго 51 16 35 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 54 32 22 68
2 Лос-Анджелес 55 30 25 67
3 Сиэтл 53 30 23 65
4 Эдмонтон 54 30 24 65
5 Калгари 54 25 29 61
6 Ванкувер 54 21 33 46
7 Сан-Хосе 54 17 37 45
8 Анахайм 54 17 37 40
Результаты / календарь
30.01
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19.02
14.02 03:30
Оттава – Калгари
 4 : 3 ОТ
14.02 04:00
Миннесота – Флорида
 1 : 2 Б
14.02 04:00
Нэшвилл – Аризона
 2 : 4
14.02 06:00
Ванкувер – Детройт
 1 : 6
14.02 06:30
Лос-Анджелес – Баффало
 5 : 2
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 54 97
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 52 79
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 52 77
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 54 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 52 38
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

52 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 33 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 23 2.17
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 40 2.22
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