Русский суперфорвард забил самый быстрый гол в истории НХЛ! До Могильного такое удалось только троим

Потребовалось всего пять секунд.

В мае 1989 года сборная СССР в 21-й раз выиграла чемпионат мира. В команде Виктора Тихонова на турнире в Стокгольме блистала легендарная пятерка: Фетисов — Касатонов, Крутов — Ларионов — Макаров.

Но уже весь мир говорил о новой тройке, которая в будущем должна была сменить легендарных хоккеистов: Могильный — Федоров — Буре. Первые двое как раз приехали в Швецию, где завоевали свое первое золото.

Правда, сам Могильный не очень ярко провел тот чемпионат мира, сделав только три голевые передачи в 10 матчах. Как потом стало понятно, все его мысли были заняты в тот момент совсем не хоккеем.

«Побег никакого мужества не требовал. Смешно, когда говорят, что я сжигал мосты. Потому что уезжал из Москвы нищим человеком. Я был олимпийским чемпионом, чемпионом мира, трехкратным чемпионом СССР. При этом не имел даже метра жилья. Кому нужны эти грамоты с медалями?» — объяснял потом Могильный свое бегство в Северную Америку в интервью «СЭ».

Александр Могильный. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Дебют на Книгу рекордов Гиннесса

Могильный начал выступать в НХЛ под номером 89 — в честь года, когда он уехал в Америку, и номера на драфте, под которым его выбрало «Баффало».

Дебют 20-летнего российского форварда в НХЛ состоялся 5 октября 1989 года, когда «Клинки» играли против «Квебека». И Могильный сразу дал понять, что пришел в новую лигу всерьез и надолго.

«Нордикс» выиграли стартовое вбрасывание, но очень быстро расстались с шайбой. Игроки «Баффало» вошли в зону соперника, и через несколько секунд шайба оказалась за воротами «Квебека». Дальше последовала передача на пятак и неуверенная игра вратаря «Квебека». Так что новичку «Сэйбрз» оставалось только с нескольких сантиметров протолкнуть шайбу за красную линию.

Могильный забил дебютный гол первым же броском в первой же смене. В общей сложности он успел к тому моменту провести на льду 20 секунд. Этот результат до сих пор входит в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрый гол в НХЛ для всех дебютантов.

Первый сезон для хоккеиста выдался непростым. Могильный забросил 15 шайб, а партнеры еще долго вспоминали, как тяжело ему давалась адаптация к новой реальности.

Новый рекорд

В судьбе Могильного появился еще один знаковый человек. Летом 1991-го директором по хоккейным операциям «Сэйбрз» стал Джон Маклер. Первая же сделка нового функционера стала исторической для «Клинков». Он выменял у «Айлендерс» американского форварда Пэта Лафонтена, который составил ударную связку с Могильным в «Баффало».

«Судьба подарила мне в НХЛ 15 сезонов. Четыре из них, пусть и неполных из-за моих травм, прошли в звене с Алексом. Но я бы хотел видеть его в своем звене все 15 лет», — говорил потом Лафонтен о своем любимом партнере по тройке.

Однако новое рекордное достижение Могильный установил без помощи Лафонтена.

Это случилось в декабре 1991 года в матче против «Торонто». «Кленовые листья» выиграли стартовое вбрасывание, но защитник Мишель Пети сыграл неосмотрительно и позволил Могильному себя обокрасть. Россиянин молнией умчался к воротам и без проблем переиграл голкипера. На табло горели цифры 19:55, то есть российский нападающий потратил на все лишь пять секунд.

Эта шайба тоже попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрый гол в истории НХЛ. Правда, российский форвард делит это почетное звание еще с двумя хоккеистами — шестикратным обладателем Кубка Стэнли Брайаном Троттье и легендой «Виннипега» Дугом Смэйлом.

А вот официальный сайт Национальной хоккейной лиги добавляет к этой компании еще одного человека — форварда Мэрлина Филлипса, игравшего в 20-30-х годах прошлого века. Хотя, конечно, точность протокола матча от 26 декабря 1926 года вызывает некоторые сомнения.

Александр Могильный. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Зал славы?

Могильный установил немало рекордов в НХЛ. Его 76 голов за сезон — до сих пор лучший результат среди российских хоккеистов, который не может повторить даже капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Его русский бомбардирский рекорд (127 очков) держался четверть века, пока не так давно его не побил нападающий «Тампы» Никита Кучеров.

В 2020 году портал ESPN выбрал лучшие тройки нападения для каждого клуба Национальной хоккейной лиги за последние 30 лет.

Александр Могильный вошел в лучшие тройки сразу двух команд — «Торонто» и «Баффало». В «Баффало» компанию россиянину составили Дэйв Андрейчак и Пэт Лафонтен. В «Торонто» — Дарси Такер и Матс Сундин.

Могильный за карьеру в НХЛ забил 473 гола и сделал 559 результативных передач, набрав 1032 очка в 990 играх. У него 1,04 очка в среднем за матч за 16-летнюю карьеру, несмотря на хронические проблемы с бедром.

И даже если не обращать внимания на его звездную статистику, у Могильного есть веские основания считаться достойным претендентом на попадание в Зал хоккейной славы.

Могильный занимает 3-е место по голам и 4-е по очкам среди всех российских игроков в истории НХЛ. Он преуспел и на международной арене. Александр является одним из редких членов Тройного золотого клуба, куда входят игроки, выигравшие Кубок Стэнли и золотые медали на Олимпийских играх и чемпионате мира.

Могильный был первым россиянином, которого назначили капитаном клуба НХЛ, когда «Сэйбрз» доверили ему капитанскую нашивку.

Ранее в Зал хоккейной славы в Торонто были введены десять представителей отечественного хоккея: Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Федоров, Сергей Макаров, Александр Якушев, Сергей Зубов и Анатолий Тарасов.

Кандидатура Могильного уже 13 лет фигурирует в списке на возможное включение в Зал славы, однако легендарный россиянин так до сих пор и не удостоился этой чести.