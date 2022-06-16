Стал тренером после семи кружек пива, а теперь ведет команду к Кубку Стэнли

История главного тренера «Колорадо» Джареда Беднара: неудавшаяся карьера игрока, попадание в НХЛ , провал в дебютном сезоне с «Лавинами» и многом другом.

За три года мы успели выучить биографию главного тренера «Тампы» Джона Купера вдоль и поперек. Кажется, сейчас не осталось тех, кто не знает о том, что несостоявшийся хоккеист из Британской Колумбии работал адвокатом на Уолл-стрит, сводил концы с концами без хоккея, а чуть позже отказался от юриспруденции ради работы со школьной командой. А вот про его визави по очередному финалу Кубка Стэнли и коуча «Колорадо» Джареда Беднара российскому читателю известно в разы меньше.

Если вы попытаетесь вбить имя канадского тренера в любой из поисковиков, то можете с ужасом обнаружить, что про одного из двух архитекторов нынешних «Эвеланш» нет ни одной портретной статьи в отечественной прессе. И когда, если не сейчас, стоит исправлять это недоразумение?

Джаред Беднар. Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

Не пробился в НХЛ как игрок

Как и любой канадский хоккеист, Беднар мечтал о большой карьере. Однако попасть в НХЛ дано не каждому парню из Страны кленового листа. Будучи хоккеистом, не самый одаренный уроженец Саскачевана был габаритным и достаточно ограниченным защитником, который постоянно играл на грани фола и не упускал возможности жестко приложить соперника в тело, частенько расплачиваясь за свою жесткость штрафными минутами. Поэтому пересчитать сезоны, в которых здоровяк из небольшого городка Йорктон набрал меньше 100 минут штрафа, можно по пальцам одной руки.

Джаред, следуя духу девяностых, никогда не избегал драк. При этом он никогда не считался тафгаем, предпочитая играть в хоккей и выплескивать свою агрессивность во время жестких силовых приемов.

Как профессиональный хоккеист Беднар вполне мог закончиться еще 1993-м, когда после четырех не самых результативных сезонов в WHL он оказался не нужен даже аутсайдерам АХЛ. Уже в выпускной год по юниорам будущий тренер «Колорадо» задумывался о получении гражданской специальности. Однако карьеру прямолинейного защитника спасла не так давно образованная Лига Восточного побережья, ставшая пристанищем для дуболомов, вышибал и прочих бедолаг, не умевших в жизни ничего, кроме как хаотично махать клюшкой за 500 долларов в неделю.

За восемь лет в маргинальном Ист-Косте Джаред дважды стал чемпионом с «Стингрэйс». Но чем больше у него было проблем со здоровьем, тем чаще он задумывался об уходе из хоккея. По словам партнеров, уже в последние сезоны один из самых уважаемых защитников ECHL делился с ними планами осесть на восточном берегу Атлантики и заняться арендой недвижимости. Однако попрощаться с игрой и улечься на шезлонг с баночкой холодного пива у него не получилось.

Джаред Беднар. Фото USA Today Sports

Апологет агрессивного хоккея

Первым, кто разглядел в Беднаре за маской двухметрового шкафа крутого тренера, стал Джейсон Фитцсиммонс. В начале нулевых нынешний скаут «Вашингтона» на протяжении нескольких лет работал ассистентом в «Стингрэйс» и воочию видел, как опытный защитник не боится участвовать вместе с тренерским штабом в разработке плана на игру, скрупулезно отсматривая игры каждого соперника и аргументированно высказывая свое мнение. И когда Фитцсиммонс получил повышение до главного, он первым делом принялся убеждать Беднара стать его помощником весьма оригинальным образом:

«Я спросил его о будущем, и он сказал, что все еще хочет играть в хоккей, хочет вернуться и играть. У меня был другой план. Я сказал, что было бы здорово, если бы он присоединился к моему тренерскому штабу.

Мне понадобилось примерно шесть-семь кружек пива, чтобы у меня появился помощник тренера. Я изложил ему все за и против. Рассказывал о том, как мы с ним будем работать. Он здорово помогал команде при организации игры в обороне, когда я еще был ассистентом, а он еще играл.

Мы вместе выиграли чемпионат в 2001 году. Джаред был одним из ментальных лидеров. На тот момент мне было всего 26 лет. Я учился на лету. У нас была разница в возрасте всего год. И он был одним из немногих игроков, на чьи знания я мог положиться", — рассказывал Фитцсиммонс в интервью The Athletic.

Карьера Джареда Беднара. Фото «СЭ»

В 2007-м повышение получил уже сам Беднар, несколько лет отвечавший за оборону в штабе «Южной Каролины». Уже на второй сезон самостоятельной работы он вместе с «Стингрэйс» занял второе место в регулярке и выиграл Кубок Келли, став одним из немногих хоккеистов, сумевших стать чемпионом ECHL и как игрок, и как тренер.

Дальше — больше. Закончив все свои дела в ECHL, он логично ушел на повышение АХЛ, где сперва трудился ассистентом в «Абботсфорде», входившим в систему «Калгари», а чуть позже возглавил «Пеорию» — тогдашний фарм-клуб «Сент-Луиса», где звездил обладатель «Морис Ришара» Джонатан Чичу. Однако пока главный трофей в карьере канадец выиграл с фармом «Коламбуса», который при Беднаре впервые стал обладателем Кубка Колдера.

Еще на восточном побережье Беднар понял — будущее современного хоккея за агрессивным стилем игры с мгновенным переходом из обороны в атаку и давлением по всему периметру площадки. И «Стрингрэйс», и «Лэйк Эри» при нем старались максимально быстро начинать атаку без долгих раскатов, зачастую предпочитая им четкий длинный первый пас от защитника и моментальное прохождение средней зоны. При этом Джаред никогда не уповал только на атаки с ходу и довольно много времени уделял позиционному нападению. Сейчас его «Колорадо» при всей своей прыти и скорости визуально чуть ли не лучшая команда НХЛ по игре в «позиционке».

Неотъемлемая часть философии Беднара — огромное количество бросков. Несмотря на полный порядок с позиционками, канадец не любит затяжные розыгрыши и просит игроков заряжать при первой же возможности, если у них есть реальный шанс доставить шайбу до ворот. И чтобы втемяшить эту мысль в голову игрокам «Эвеланш», у него ушло два года. Как результат, за несколько сезонов «Лавины» по принципу крещендо стали одной из самых бросающих команд НХЛ.

Бросковая философия «Колорадо» при Джареде Беднаре. Фото «СЭ»

Провальный дебют в «Колорадо»

Вот только, несмотря на весь багаж, его назначение в «Эвеланш» в 2016-м получилось довольно неожиданным. Помимо него в шорт-листе генерального менеджера «Эвс» Джо Сакика были имеющие энхаэловский опыт Боб Бугнер, Лэйн Ламберт и Кевин Денин. Однако легенда и босс «Лавин» доверился своему помощнику Крису Макфарланду, прекрасно знавшему Беднара по работе в системе «Коламбуса», и решил, что стиль вчерашнего чемпиона АХЛ куда лучше подойдет Натану Маккинону и Мэтту Дюшейну, которые строят свой хоккей за счет взрывной скорости и постоянного движения.

Болельщики замену Патрика Руа, не так давно козырявшего блестящим «Джэк Адамсом», на тренера-ноунейма восприняли в штыки. И после того как Беднар вдрызг провалил дебютный сезон-2016/17, заняв последнее место в регулярке и набрав всего 46 очков, канадского коуча по-настоящему возненавидели. Но здесь нужно понимать, что назначение дебютант получил всего за три недели до открытия тренировочного лагеря и не только не сумел сформировать собственный тренерский штаб, но и вынужден был экстренно знакомиться с каждым игроком системы, проводя все свободное время за просмотром гигабайтов видео.

Еще один момент, который привлек Сакика в будущем тренере, никогда не работавшим даже ассистентом на уровне НХЛ, — это его честный и прямой стиль общения, который так уважают игроки.

«Думали ли мы, что он так быстро окажется в НХЛ? Ни у кого из нас не было сомнений в его способностях, характере и трудолюбии, — говорит бывший одноклубник и близкий друг Беднара Дэвид Зейтц. — Что мне нравилось в Джареде и других тренерах, с которыми я пересекался, так это то, что они были честными. Если вы играете хорошо, он скажет вам это. Но он так же не будет молчать, если вы играете дерьмово. Тренеры играют в интеллектуальные игры, а Джаред всегда прямолинеен».

Слова Зейтца легко может подтвердить Наиль Якупов, который пытался реанимировать свою карьеру в Денвере четыре года назад. Достаточно вспомнить, как Беднар во время одного из игр регулярки зачехлил российского нападающего уже в середине второго периода и не выпускал его до конца матча, несмотря на то, что в третьем периоде у «Эвеланш» травмировались Тайсон Джост и Джей Ти Комфер, а на пресс-конференции назвал его пассажиром.

Отличает Джареда и то, что он никогда не дает волю эмоциям и повышает голос только для того, чтобы его лучше услышали хоккеисты. Например, экс-нападающий «Трактора» Лукаш Седлак, игравший под руководством Беднара в «Лэйк Эри», рассказывал, что коуч «Колорадо» за весь чемпионский сезон ни разу не повысил голос на скамейке по причине недовольства. Для Сакика, культивирующего в клубе культуру спокойного тона, этот момент оказался довольно важным.

Не удалось выбесить его даже Нэйтану Маккинону, когда однажды он прямо во время матча с «Калгари» вступил в перепалку с Беднаром и, начав прилюдно гнуть пальцы, в ответ на критику посоветовал тренеру «делать свою работу».

«Меня это совсем не беспокоило. Мне нравится, что у Маккиннона и еще у некоторых ребят в команде есть огонь в душе, страсть, эмоции. С ними они выходят на лед. Именно это нужно. Эмоции играют важную роль в матче. Поэтому эти ребята так хороши. Не хочу их одергивать.

Работа тренера заключается в том, чтобы направлять эмоции и страсть в нужное русло, чтобы они приносили пользу, помогали побеждать. Я уже забыл об этом, когда мы направились в раздевалку. Решил, что нам стоит об этом поговорить, что мы и сделали. Мы во всем разобрались", — мудро прокомментировал неприятный инцидент, попавший в трансляцию, наставник «Колорадо».

Впрочем, не стоит думать, что Беднар — безучастный истукан, у которого можно развести анархию в раздевалке. Однажды, будучи тренером «Стингрэйс», он настоял на обмене одного из лидеров, после того как тот позволил себе опоздать на автобус, отправлявшийся на выезд. Не спас бедолагу даже водитель, который увидел, как тот бежит за отъезжающим автобусом. Говорят, шофер готов был остановиться, но суровый канадец пригрозил увольнением и доходчиво объяснил, что этого делать не стоит.

«У Бэдси всегда очень спокойное выражение лица на скамейке. Он не тот тренер, который будет проявлять эмоции. Да, иногда полезно показывать эмоции. Но иногда они могут напугать игроков.

Он всегда спокоен, всегда доверяет нам при любом раскладе и дает нам свободу на льду. Но в то же время тренеры дают нам системные вещи, которых мы обязаны придерживаться. Он нашел действительно хороший баланс", — рассказывал Кэйл Макар в интервью Sportsnet.

Как собирали нынешнюю команду

Когда фанаты требовали быстрого увольнения Беднара за безобразный дебютный сезон, Сакик продолжал верить в его атакующую систему, в которой здорово чувствовали себя все лидеры, за исключением токсичного Мэтта Дюшейна, через некоторое время отправившегося лить слезы в «Оттаву». Вдобавок ко всему генменеджер «Лавин» прекрасно понимал, что в наследство от Руа новому тренеру досталась команда с одной из худших оборон в лиге и отсутствием таланта за пределами тройки Ландескуг — Маккинон — Рантанен.

«Как бы плох ни был тот сезон, у нас все еще были Натан Маккиннон, Габи Ландескуг, Микко Рантанен. У нас уже были основные части, и мы знали, что команду нужно строить вокруг них. Нам просто нужно было еще несколько недостающих частей. У нас все еще были подающие надежды суперзвезды, которые были готовы сделать следующий шаг», — вспоминал дебютный кошмар Беднара Сакик в одном из прошлогодних интервью.

Удивительно, но при всех проблемах с обороной «Колорадо» не драфтовал защитников в первых раундах. Что-то щелкнуло в голове у Сакика только после того, как бездушный лототрон весной 2017-го опрокинул лучшие шансы «Лавин» на право первого выбора и выкинул всего лишь четвертый пик, который в итоге был потрачен на Кэйла Макара — как оказалось, абсолютно лучшего игрока того драфта.

Зашевелился фронт-офис денверцев и на рынке. В то же межсезонье Сакик выцыганил у «Нэшвилла» Сэма Жирара, удачно разменяв Дюшейна в результате трехстороннего обмена с «Предаторз» и «Оттавой». Но по-настоящему оборона «Колорадо» обросла вменяемыми защитниками, когда через год легендарный хорват задрафтовал в первом раунде Боуэна Байрэма, а осенью 2020-го вытащил из «Айлендерс» главного персональщика нынешней команды Дэвона Тэйвза.

Поверил в своего ставленника Джо, и когда тот, получив в довесок к нормальной обороне Назема Кадри и Андре Бураковски в топ-6, прошлой весной в третий раз подряд не смог преодолеть порог второго раунда. И, кажется, сейчас настал тот момент, когда Беднар просто обязан заплатить Сакику результатом.